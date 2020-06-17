Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 45): Мультипериодные индикаторные буферы

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы приступили к созданию класса-коллекции индикаторных буферов. Сегодня продолжим развитие этого класса и организуем методику создания индикаторных буферов и доступ к их данным. Сделаем вывод значений буфера на график текущего символа/периода в зависимости от установленного в объекте-буфере свойства его периода (таймфрейма данных). Если буферу задано значение таймфрейма, несоответствующее текущему графику, то все данные этого буфера будут выводиться на график в правильном виде: например, если текущий график имеет период данных M15, а период графика объекта-буфера установлен как H1, то данные этого буфера будут выведены на каждый бар текущего графика M15, время которого находится внутри бара графика H1. В данном примере — четыре бара текущего графика будут заполнены одним и тем же значением, соответствующим запрашиваемому значению от бара с периодом графика H1.

Эти доработки позволят нам комфортно создавать мультипериодные индикаторы — для этого нам нужно будет лишь установить объекту-буферу значение его таймфрейма, а всё остальное библиотека возьмёт на себя. Кроме того, постепенно мы облегчим и сам процесс создания индикаторных буферов, который сведём к одной строке кода, в которой будет создаваться нужный объект-индикаторный буфер с нужными свойствами.

Доступ же к любому индикаторному буферу будет осуществляться обращением к номеру буфера с определённым типом рисования.

Концепция "номера буфера" у нас будет такая: если буфер стрелок создан первым, затем создан буфер линий, а затем опять создан буфер стрелок, то номера объектов-буферов будут идти в последовательности их создания — для каждого стиля рисования — своя последовательность номеров. В приведенном примере номера будут такими: первый созданный буфер стрелок будет иметь номер 0, второй буфер стрелок будет иметь номер 1, а буфер линии, созданный сразу после первого буфера стрелок, будет иметь номер 0 — потому, что он самый первый из буферов со стилем рисования "линия", хотя и создавался вторым по счёту.

Проиллюстрируем данную концепцию номеров объектов-буферов:

Создание буфера "Стрелки" . Его номер = 0 , Создание буфера "Линия" . Его номер = 0 , Создание буфера "Стрелки" . Его номер = 1 , Создание буфера "Зигзаг" . Его номер = 0 , Создание буфера "Зигзаг" . Его номер = 1 , Создание буфера "Стрелки" . Его номер = 2 , Создание буфера "Стрелки" . Его номер = 3 , Создание буфера "Линия" . Его номер = 1 , Создание буфера "Свеча" . Его номер = 0 , Создание буфера "Стрелки" . Его номер = 4

Доработка классов для работы с индикаторными буферами в мультипериодном режиме

Помимо обращения к буферу по его порядковому номеру, к нему можно будет обратиться по его имени графической серии, таймфрейму, индексу в окне данных, по индексу в списке-коллекции. Также мы сможем получить объект-буфер, который был создан и добавлен в список-коллекцию последним, что облегчит установку параметров только что созданному объекту-буферу — создали объект, получили его и задали ему дополнительные свойства.

Начиная с билда 2430 в MetaTrader 5 было увеличено количество символов, которые могут находиться в окне "Обзор рынка". Теперь их 5000 вместо тысячи до билда 2430. Для работы со списком символов введём новую макроподстановку в файле Defines.mqh:

.... #define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 ) #ifdef __MQL5__ #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 2430 ? 1000 : 5000 ) #else #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( 1000 ) #endif #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_ERR ( 1 ) #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_REQ ( 2 ) #define SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT ( 1000 ) #define PAUSE_FOR_SYNC_ATTEMPTS ( 16 ) #define ATTEMPTS_FOR_SYNC ( 5 )

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\SymbolsCollection.mqh заменим зарезервированный размер массива символов с 1000 на значение новой макроподстановки в методе установки списка используемых символов:

bool CSymbolsCollection::SetUsedSymbols( const string &symbol_used_array[]) { :: ArrayResize ( this .m_array_symbols, 0 , SYMBOLS_COMMON_TOTAL ); :: ArrayCopy ( this .m_array_symbols,symbol_used_array);

А в методе создания списка символов заменим в условии цикла контрольное значение с 1000 на новую макроподстановку:

bool CSymbolsCollection::CreateSymbolsList( const bool flag) { bool res= true ; int total=:: SymbolsTotal (flag); for ( int i= 0 ;i<total && i<SYMBOLS_COMMON_TOTAL; i++) {

Таким же образом и в методе записи всех используемых символов и таймфреймов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh заменим 1000 на макроподстановку:

void CEngine::WriteSymbolsPeriodsToArrays( void ) { CArrayObj *list_timeseries= this .GetListTimeSeries(); if (list_timeseries== NULL ) return ; int total_timeseries=list_timeseries.Total(); if (total_timeseries== 0 ) return ; if (:: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,total_timeseries, SYMBOLS_COMMON_TOTAL )!=total_timeseries || :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes, 21 , 21 )!= 21 ) return ; :: ZeroMemory (ArrayUsedSymbols); :: ZeroMemory (ArrayUsedTimeframes); int num_symbols= 0 ,num_periods= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total_timeseries;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries=list_timeseries.At(i); if (timeseries== NULL || this .IsExistSymbol(timeseries. Symbol ())) continue ; num_symbols++; ArrayUsedSymbols[num_symbols- 1 ]=timeseries. Symbol (); CArrayObj *list_series=timeseries.GetListSeries(); if (list_series== NULL ) continue ; int total_series=list_series.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeriesDE *series=list_series.At(j); if (series== NULL || this .IsExistTimeframe(series.Timeframe())) continue ; num_periods++; ArrayUsedTimeframes[num_periods- 1 ]=series.Timeframe(); } } :: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,num_symbols, SYMBOLS_COMMON_TOTAL ); :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes,num_periods, 21 ); }





В свойствах объекта-буфера у нас имеется параметр, указывающий на индекс массива, который будет назначен следующим индикаторным буфером. Это удобно — чтобы при создании одного буфера и добавлении ему нужного количества массивов, сразу же прописать в нём индекс следующего массива, который будет первым (базовым) массивом у следующего буфера. А вот для индекса индикаторного буфера (графического построения) — это значение используется при установке буферу нужных значений функциями PlotIndexSetDouble(), PlotIndexSetInteger() и PlotIndexSetString() — у нас нет свойства в параметрах объекта-буфера. Для удобного расчёта индекса следующего графического построения добавим новое свойство в перечисление целочисленных свойств объекта-буфера в файле Defines.mqh. При этом переименуем свойство, хранящее индекс базового массива следующего объекта-буфера:



enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_BASE, BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE , BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT , BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 20 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 2 )

Соответственно, увеличим количество целочисленных свойств объекта-буфера с 19 до 20.



В перечисление возможных критериев сортировки буферов впишем сортировку по вновь добавленному свойству и переименуем название константы сортировки по индексу массива для назначения следующим базовым массивом буфера:

#define FIRST_BUFFER_DBL_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BUFFER_STR_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP+BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BUFFER_MODE { SORT_BY_BUFFER_INDEX_PLOT = 0 , SORT_BY_BUFFER_STATUS, SORT_BY_BUFFER_TYPE, SORT_BY_BUFFER_TIMEFRAME, SORT_BY_BUFFER_ACTIVE, SORT_BY_BUFFER_DRAW_TYPE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_CODE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_LINE_STYLE, SORT_BY_BUFFER_LINE_WIDTH, SORT_BY_BUFFER_DRAW_BEGIN, SORT_BY_BUFFER_SHOW_DATA, SORT_BY_BUFFER_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_COLOR_INDEXES, SORT_BY_BUFFER_COLOR, SORT_BY_BUFFER_INDEX_BASE, SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT_BASE , SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT_PLOT , SORT_BY_BUFFER_EMPTY_VALUE = FIRST_BUFFER_DBL_PROP, SORT_BY_BUFFER_SYMBOL = FIRST_BUFFER_STR_PROP, SORT_BY_BUFFER_LABEL, };

Теперь при создании любого объекта-буфера мы будем записывать индексы базового массива и индекс следующей графической серии в параметры текущего буфера. Таким образом чтобы узнать какие индексы прописать во вновь создаваемый объект-буфер, нам будет достаточно обратиться к предыдущему — последнему созданному объекту-буферу и получить нужные значения.

Так делать проще и лучше — ведь у каждого буфера могут быть от одного до пяти назначенных ему массивов, и пересчитывать все значения нужных индексов массивов для нового индикаторного буфера нам не потребуется — всё уже прописано прямо в свойствах последнего созданного объекта-буфера, и эти значения пересчитываются с каждым вновь добавляемым индикаторным буфером в зависимости от количества используемых им массивов.



Теперь в файл \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh впишем индекс нового сообщения для только что добавленного свойства буфера и переименуем название константы индекса сообщения о свойстве следующего массива для индикаторного буфера:

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_BASE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_PLOT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_COLOR, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NUM_DATAS, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_BASE , MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_PLOT , MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TIMEFRAME,

И добавим текст сообщения, соответствующий вновь добавленному индексу:

{"Индекс базового буфера данных","Index of Base data buffer"}, {"Порядковый номер рисуемого буфера","Plot buffer sequence number"}, {"Индекс буфера цвета","Color buffer index"}, {"Количество буферов данных","Number of data buffers"}, {"Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером","Array index for assignment as the next indicator buffer"}, {"Индекс следующего по счёту рисуемого буфера","Index of the next drawable buffer"} , {"Период данных буфера (таймфрейм)","Buffer data Period (Timeframe)"},

Так как мы изменили наименование константы, хранящей индекс следующего базового массива объекта-буфера, то во всех файлах классов объектов-буферов (BufferArrow.mqh, BufferBars.mqh, BufferCandles.mqh, BufferFilling.mqh, BufferHistogram.mqh, BufferHistogram2.mqh, BufferLine.mqh, BufferArrow.mqh, BufferSection.mqh, BufferZigZag.mqh) заменим вхождение строки BUFFER_PROP_INDEX_NEXT на BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE, а заодно доработаем виртуальный метод, выводящий в журнал короткое описание объекта-буфера.

Рассмотрим изменения этого метода на примере класса CBufferArrow в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh:



void CBufferArrow::PrintShort( void ) { :: Print ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), "(P" ,( string ) this .IndexPlot(), "/B" ,( string ) this .IndexBase(), "/C" ,( string ) this .IndexColor(), "): " , this .GetStatusDescription( true ), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()) ); }

Текст сообщения составляется таким образом, чтобы он был более информативным. Например, для класса стрелочного буфера его короткое описание, выводимое этим методом с внесёнными в него изменениями, будет выглядеть так:

Буфер(P0/B0/C1): Отрисовка стрелками EURUSD H1

Здесь:

"P" означает "Plot" — номер графического построения,

"B" означает "Base" — индекс базового массива, назначенного первым данному буферу (все остальные массивы этого буфера идут в порядке увеличения индекса, начиная от индекса базового массива),

"C" означает "Color" — индекс массива цвета, назначенного этому буферу.



Таким образом, если создать все возможные объекты-буферы и вывести их короткие описания в журнал, то увидим следующие записи в журнале:

Буфер(P0/B0/C1): Отрисовка стрелками EURUSD H1 Буфер(P1/B2/C3): Линия EURUSD H1 Буфер(P2/B4/C5): Отрезки EURUSD H1 Буфер(P3/B6/C7): Гистограмма от нулевой линии EURUSD H1 Буфер(P4/B8/C10): Гистограмма на двух индикаторных буферах EURUSD H1 Буфер(P5/B11/C13): Зигзаг EURUSD H1 Буфер(P6/B14/C16): Цветовая заливка между двумя уровнями EURUSD H1 Буфер(P7/B16/C20): Отображение в виде баров EURUSD H1 Буфер(P8/B21/C25): Отображение в виде свечей EURUSD H1 Буфер[P8/B26/C27]: Расчётный буфер

Такое отображение уже куда нагляднее — видно какому индикаторному буферу назначены массивы с какими индексами (B и C) и какие индексы графических серий назначены этим буферам (P).

Здесь видно, что расчётному буферу (его мы сегодня сделаем) назначен индекс графической серии точно такой же, как и у предыдущего буфера. На самом деле расчётный буфер вообще не имеет графической серии и массива-буфера цвета, и на данный момент сюда выводится отладочная информация — в P8 и C27 показывается какие индексы графической серии и массива-буфера цвета должен будет иметь следующий буфер, созданный после расчётного.

После завершения работы над созданием индикаторных буферов, мы эту информацию поменяем, например на PN, CN или PX, CX, что будет обозначать отсутствие графической серии и массива-буфера цвета у расчётного буфера, или вообще уберём эти обозначения, оставив только B — индекс назначенного буферу массива.



У нас есть объекты-наследники базового абстрактного объекта-буфера, которые уточняют тип создаваемого индикаторного буфера по его типу рисования. Но у нас не хватает ещё одного объекта-буфера — расчётного, который служит для выполнения каких-либо расчётов в индикаторе, для которых требуется массив, но без рисования на графике. Такой массив тоже является индикаторным буфером, и за его распределение отвечает подсистема терминала наравне с рисуемыми массивами-индикаторными буферами.

Создадим такой объект-наследник с именем класса CBufferCalculate. В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\ создадим новый файл BufferCalculate.mqh и сразу же наполним его всем необходимым содержимым:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Buffer.mqh" class CBufferCalculate : public CBuffer { private : public : CBufferCalculate( const uint index_plot, const uint index_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_NONE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,index_plot,index_array, 1 , 0 , "Calculate" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); void SetData( const uint series_index, const double value) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index,value); } double GetData( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } }; bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( property==BUFFER_PROP_INDEX_PLOT || property==BUFFER_PROP_STATUS || property==BUFFER_PROP_TYPE || property==BUFFER_PROP_INDEX_BASE || property==BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ) return true ; return false ; } bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return false ; } bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return false ; } void CBufferCalculate::PrintShort( void ) { :: Print ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), "[P" ,( string ) this .IndexPlot(), "/B" ,( string ) this .IndexBase(), "/C" ,( string ) this .IndexColor(), "]: " , this .GetTypeBufferDescription() ); }

Устройство и принцип работы классов-наследников базового абстрактного буфера мы рассматривали в статье 43. И здесь устройство и принцип ничем не отличаются от уже описанных ранее.



Теперь, когда у нас есть полный набор всех классов-наследников базового объекта-буфера (CBuffer), доработаем и его.



Иногда требуется произвести некоторые действия с индикаторным буфером один раз по запросу или условию. Например, по нажатию кнопки очистить или обновить данные буфера. Для этого введём флаг, указывающий на то, что нужного действия ещё не производилось.

В приватной секции класса объявим переменную-член класса для хранения такого флага, а в публичной секции — два метода для установки и получения значения этой переменной:

class CBuffer : public CBaseObj { private : long m_long_prop[BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[BUFFER_PROP_STRING_TOTAL]; bool m_act_state_trigger; int IndexProp(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL; } void SetDrawType( void ); int GetCorrectIndexBuffer( const uint buffer_index) const ; protected : struct SDataBuffer { double Array[]; }; SDataBuffer DataBuffer[]; double ColorBufferArray[]; int ArrayColors[]; public : void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CBuffer* compared_obj) const ; void SetName( const string name) { this .m_name=name; } void SetActStateFlag( const bool flag) { this .m_act_state_trigger=flag; } bool GetActStateFlag( void ) const { return this .m_act_state_trigger; } CBuffer( void ){;}

Если мы, например, по нажатию кнопки отключаем отображение буфера, то дополнительно к очищению всех данных массива можно ещё установить стиль рисования этого буфера как DRAW_NONE. Для этого в публичной секции класса введём дополнительный метод, устанавливающий объекту-буферу тип рисования:



public : void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} virtual void SetArrowCode( const uchar code) { return ; } virtual void SetArrowShift( const int shift) { return ; } void SetSymbol( const string symbol) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_SYMBOL,symbol); } void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME,timeframe); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_ACTIVE,flag); } void SetDrawType( const ENUM_DRAW_TYPE draw_type); void SetDrawBegin( const int value); void SetShowData( const bool flag); void SetShift( const int shift); void SetStyle( const ENUM_LINE_STYLE style); void SetWidth( const int width); void SetColorNumbers( const int number); void SetColor( const color colour); void SetColor( const color colour, const uchar index); void SetColors( const color &array_colors[]); void SetEmptyValue( const double value); virtual void SetLabel( const string label);

За пределами тела класса напишем его реализацию:

void CBuffer::SetDrawType( const ENUM_DRAW_TYPE draw_type) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE,draw_type); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,draw_type); }

Здесь: если тип буфера "Расчётный", то у него нет отрисовки — выходим из метода.

Устанавливаем в свойство объекта переданный в метод тип рисования и устанавливаем буферу этот стиль.

Так как мы заменили константу BUFFER_PROP_INDEX_NEXT на BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE, переименуем и соответствующий метод IndexNextBuffer() на IndexNextBaseBuffer() и добавим ещё один метод, возвращающий индекс следующего рисуемого буфера:

int IndexPlot( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); } int IndexBase( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE); } int IndexColor( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR); } int IndexNextBaseBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty( BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ); } int IndexNextPlotBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty( BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT ); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME); }

Наконец, в самом конце тела класса добавим четыре метода — два метода для инициализации массивов объекта и два метода для их заполнения:

virtual int GetDataTotal( const uint buffer_index= 0 ) const ; double GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index) const ; int GetColorBufferValueIndex( const uint series_index) const ; color GetColorBufferValueColor( const uint series_index) const ; void SetBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index, const double value); void SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index); void InitializeAll( const double value, const uchar color_index); void InitializeAll( void ); void ClearData( const int series_index); void FillAsSeries( const int buffer_index,CSeriesDE *series, const ENUM_SORT_BAR_MODE property); void FillAsSeries( const int buffer_index, const double &array[]); };

По сути — это два перегруженных метода, принимающих разный набор параметров для разных ситуаций.

Параметрический метод инициализации всех буферов объекта в качестве параметров принимает значение, которым будут инициализированы все массивы объекта-буфера, назначенные индикаторными буферами, и значение индекса цвета, которым будет инициализирован массив, назначенный буфером цвета в объекте-буфере.

Метод без входных параметров инициализирует все массивы объекта-буфера значением, установленным как "пустое" в свойствах объекта-буфера, а массив цвета инициализирует нулём — самым первым из установленных объекту-буферу цветов (либо единственным, если цвет всего один).



Напишем реализацию этих методов за пределами тела класса:

void CBuffer:: InitializeAll ( const double value, const uchar color_index) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) :: ArrayInitialize ( this .DataBuffer[i].Array,value); if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) :: ArrayInitialize ( this .ColorBufferArray,(color_index> this .ColorsTotal()- 1 ? 0 : color_index)); } void CBuffer:: InitializeAll ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) :: ArrayInitialize ( this .DataBuffer[i].Array, this .EmptyValue()); if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) :: ArrayInitialize ( this .ColorBufferArray, 0 ); }

Сначала в цикле по количеству массивов объекта-буфера, назначенных индикаторными буферами, инициализируем каждый очередной массив переданным в метод значением в первом методе и установленным значением для буфера — во втором. Затем, при условии, что этот объект-буфер не является буфером со стилем рисования "Цветовая заливка между двумя уровнями" и объект-буфер не является расчётным буфером (у этих буферов нет буфера цвета), инициализируется массив цвета переданным в метод значением в первом методе и нулём — во втором.

void CBuffer:: FillAsSeries ( const int buffer_index,CSeriesDE *series, const ENUM_SORT_BAR_MODE property) { if (series== NULL || property>FIRST_BAR_STR_PROP- 1 ) return ; CArrayObj *list=series.GetList(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); int n= 0 ; for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE && !:: IsStopped ();i--) { CBar *bar=list.At(i); double value= (bar== NULL ? this .EmptyValue() : property<FIRST_BAR_DBL_PROP ? bar.GetProperty((ENUM_BAR_PROP_INTEGER)property) : property<FIRST_BAR_STR_PROP ? bar.GetProperty((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)property) : this .EmptyValue() ); n=total- 1 -i; this .SetBufferValue(buffer_index,n,value); } } void CBuffer:: FillAsSeries ( const int buffer_index, const double &array[]) { int total=:: ArraySize (array); if (total== 0 ) return ; int n= 0 ; for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE && !:: IsStopped ();i--) { n=total- 1 -i; this .SetBufferValue(buffer_index,n,array[i]); } }

Эти два метода подробно прокомментированы в листинге кода. В первый метод передаётся указатель на объект-таймсерию, данными которой необходимо заполнить индикаторный буфер, во второй же метод передаётся double-массив, данными которого необходимо заполнить индикаторный буфер.

Внесём корректировки в закрытый конструктор класса:

CBuffer::CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS buffer_status, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const int width, const string label) { this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_act_state_trigger= true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()>BUFFER_STATUS_NONE ? ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR)+ ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE ? 0 : 1 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? index_plot+ 1 : index_plot); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? EMPTY_VALUE : 0 ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); if (:: ArrayResize ( this .DataBuffer,( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS))== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE) if (:: ArrayResize ( this .ArrayColors,( int ) this .ColorsTotal())== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) { this .SetColor( clrBlue , 0 ); this .SetColor( clrRed , 1 ); } int total=:: ArraySize (DataBuffer); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int index=( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+i; :: SetIndexBuffer (index, this .DataBuffer[i].Array,( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA ? INDICATOR_DATA : INDICATOR_CALCULATIONS )); :: ArraySetAsSeries ( this .DataBuffer[i].Array, true ); } if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) { :: SetIndexBuffer (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR), this .ColorBufferArray, INDICATOR_COLOR_INDEX ); :: ArraySetAsSeries ( this .ColorBufferArray, true ); } if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH)); this .SetColor(( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR)); :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE , this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)); :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL , this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL)); }

Изменения коснулись установки переменной m_act_state_trigger значения true, что означает что действие с буфером уже было произведено при его создании (мы же, например, при нажатии кнопки будем проверять "было ли проведено нужное действие с объектом-буфером", и если нет, то значит нужно провести. Установленный флаг не даст провести одного ложного действия если бы флаг был сброшен изначально).

Остальные доработки коснулись того, что у нас теперь есть расчётный буфер, в котором нет массива цвета, и для него не нужно устанавливать свойства графической серии. В соответствии с этим при расчётах индексов массивов теперь учитывается тип объекта-буфера, и если это расчётный буфер, то в расчёт индексов вносятся соответствующие корректировки, и перед тем, как установить значения графической серии индикаторным буферам, мы проверяем тип объекта-буфера и, если это расчётный буфер, то уходим из метода — у расчётного буфера нет графической серии.



Для методов установки свойств графической серии объекта-буфера введём проверку на тип буфера, и если буфер расчётный, то сразу же уходим из метода:

void CBuffer::SetDrawBegin( const int value ) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, value ); ::PlotIndexSetInteger(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),PLOT_DRAW_BEGIN, value ); }

void CBuffer::SetColorNumbers( const int number) { if (number>IND_COLORS_TOTAL || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE ) return ; int n=( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? number : 2 ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES,n); :: ArrayResize ( this .ArrayColors,n); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_COLOR_INDEXES ,n); }

Подобные проверки были внесены во все методы, которые не нужны для расчётного буфера — здесь их рассматривать не будем.

Иногда при расчётах индекса бара, в который необходимо установить значение для индикаторного буфера, рассчитанное значение получается меньше нуля. Это происходит при расчёте индекса бара на текущем графике при выводе на него данных с периода графика, не равного текущему. Чтобы не вносить дополнительные проверки на корректность рассчитанного индекса при его расчёте, проще в методах, ответственных за запись значений в массивы по указанному индексу, проверить переданный индекс на значение меньше нуля, и выйти из метода в такой ситуации:

void CBuffer::SetBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index, const double value) { if ( this .GetDataTotal(buffer_index)== 0 ) return ; int correct_buff_index= this .GetCorrectIndexBuffer(buffer_index); int data_total= this .GetDataTotal(buffer_index); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); if (data_index< 0 ) return ; this .DataBuffer[correct_buff_index].Array[data_index]=value; } void CBuffer::SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index) { if ( this .GetDataTotal( 0 )== 0 || color_index> this .ColorsTotal()- 1 || this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING || this .Status()==BUFFER_STATUS_NONE) return ; int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); if (:: ArraySize ( this .ColorBufferArray)== 0 ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF)); if (data_index< 0 ) return ; this .ColorBufferArray[data_index]=color_index; }

В листинге класса также были сделаны некоторые косметические доработки и изменения, описывать которые здесь нет особого смысла, так как они не влияют на работоспособность кода — все сделанные изменения можно посмотреть в прикреплённых в конце статьи файлах.



Теперь дополним класс коллекции индикаторных буферов CBuffersCollection в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\BuffersCollection.mqh.

Так как сейчас делаем возможность работы с периодами графиков, отличных от текущего, то класс-коллекция буферов должен иметь доступ к классу коллекции таймсерий. Из коллекции таймсерий будем получать все таймсерии, необходимые для расчёта построения буферов индикатора на текущем графике по данным от графиков других периодов.

Чтобы класс-коллекция буферов имел доступ к классу-коллекции таймсерий, поступим просто — передадим в коллекцию индикаторных буферов указатель на коллекцию таймсерий. По этому указателю и будем выбирать из класса необходимые нам данные и методы для их получения.



Точно так же, как заменили наименование константы во всех файлах классов объектов-буферов, здесь уже заменены все вхождения строки "BUFFER_PROP_INDEX_PLOT" на новую константу BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT, а обращение к методу IndexNextBuffer() заменено на его переименованную версию IndexNextBaseBuffer().

Подключим к файлу класса коллекции индикаторных буферов файл класса объекта расчётного буфера и файл класса коллекции таймсерий и определим приватную переменную-член класса для хранения указателя на объект класса-коллекции таймсерий:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferLine.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferSection.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferBars.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferCalculate.mqh" #include "TimeSeriesCollection.mqh" class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; CTimeSeriesCollection *m_timeseries;

Так как различных методов было добавлено много, но они в большинстве своём выполняют одинаковые функции для разных объектов-буферов, то чтобы не расписывать каждый метод (тем более, что все они подписаны в комментариях), объявим все новые методы в теле класса, а далее выборочно разберём их устройство и принципы:

class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; CTimeSeriesCollection *m_timeseries; int GetIndexLastPlot( void ); int GetIndexNextPlot( void ); int GetIndexNextBase( void ); bool CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status); int GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period); public : CBuffersCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int PropertyPlotsTotal( void ); int PropertyBuffersTotal( void ); bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_LINE); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_SECTION); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ZIGZAG); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_FILLING); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_BARS); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_CANDLES); } bool CreateCalculate( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_NONE); } CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label); CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index); CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list); CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number); CBufferLine *GetBufferLine( const int number); CBufferSection *GetBufferSection( const int number); CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number); CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number); CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number); CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number); CBufferBars *GetBufferBars( const int number); CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number); CBufferCalculate *GetBufferCalculate( const int number); void InitializePlots( const double value, const uchar color_index); void InitializePlots( void ); void InitializeCalculates( const double value); void InitializeCalculates( void ); void SetColors( const color &array_colors[]); void SetBufferArrowValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferLineValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferSectionValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferHistogramValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferHistogram2Value( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferZigZagValue( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferFillingValue( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, bool as_current= false ); void SetBufferBarsValue( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferCandlesValue( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferCalculateValue( const int number, const int series_index, const double value); void SetBufferArrowColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferLineColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferSectionColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferHistogramColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferHistogram2ColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferZigZagColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferFillingColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferBarsColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferCandlesColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void Clear( const int buffer_list_index, const int series_index); void ClearBufferArrow( const int number, const int series_index); void ClearBufferLine( const int number, const int series_index); void ClearBufferSection( const int number, const int series_index); void ClearBufferHistogram( const int number, const int series_index); void ClearBufferHistogram2( const int number, const int series_index); void ClearBufferZigZag( const int number, const int series_index); void ClearBufferFilling( const int number, const int series_index); void ClearBufferBars( const int number, const int series_index); void ClearBufferCandles( const int number, const int series_index); CBuffersCollection(); void OnInit (CTimeSeriesCollection *timeseries) { this .m_timeseries=timeseries; } };

Итак. Рассмотрим назначения вновь добавленных методов. Под описанием назначения методов сразу будем рассматривать их реализацию, которая, как и у большинства методов классов библиотеки, вынесена за пределы тела класса.



GetIndexLastPlot() возвращает индекс графической серии последнего созданного объекта-буфера:

int CBuffersCollection::GetIndexLastPlot( void ) { CArrayObj *list= this .GetList(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index=CSelect::FindBufferMax(list,BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); if (index== WRONG_VALUE ) return 0 ; CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); if (buffer== NULL ) return WRONG_VALUE ; return buffer.IndexPlot(); }

Метод достаточно специфичен, и предназначен в большей степени для метода создания нового буфера, так как возвращаемое им значение привязано к размеру списка буферов (если список пустой, то возвращается ноль, а не -1). Однако, если в дальнейшем будет видна необходимость данного метода для иных целей, то его можно будет слегка подправить. Если же он больше не нужен будет кроме единственного на сегодня применения, то метод сделаем приватным.



Приватный метод GetBarsData() служит для получения данных от других — не родных для объекта-буфера таймсерий, и возвращает количество баров текущего таймфрейма, которые входят в один бар периода графика объекта-буфера:

int CBuffersCollection::GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period) { CSeriesDE *series_current= this .m_timeseries.GetSeries(buffer. Symbol (), PERIOD_CURRENT ); CSeriesDE *series_period= this .m_timeseries.GetSeries(buffer. Symbol (),buffer.Timeframe()); if (series_current== NULL || series_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_current=series_current.GetBar(series_index); if (bar_current== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_period=m_timeseries.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar_current.Time(), NULL ,series_period.Timeframe()); if (bar_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; index_bar_period=bar_period.Index( PERIOD_CURRENT ); int num_bars=:: PeriodSeconds (bar_period.Timeframe())/:: PeriodSeconds (bar_current.Timeframe()); return (num_bars> 0 ? num_bars : 1 ); }

Данный метод будет широко использоваться для расчётов баров текущего графика, в которые нужно записать значение буфера индикатора с данными от периода графика, отличного от текущего таймфрейма.



Методы PropertyPlotsTotal() и PropertyBuffersTotal() — это переименованные для более понятного наименования бывшие методы PlotsTotal() и BuffersTotal(), и возвращают они верные значения для указания их как свойства программы-индикатора в #property indicator_plots и #property indicator_buffers соответственно.

Метод PropertyBuffersTotal() был только переименован, и в нём заменены наименования констант тоже на переименованные (BUFFER_PROP_INDEX_NEXT на BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE).

Метод PropertyPlotsTotal() был заново переписан в связи с появлением нового буфера — расчётного, и теперь данные нужно брать иным способом, чем ранее был использован:



int CBuffersCollection::PropertyPlotsTotal( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); return (list!= NULL ? list.Total() : WRONG_VALUE ); }

Получаем список только рисуемых объектов-буферов и возвращаем его размер. Если список пустой, то возвращается -1.



CreateCalculate() служит для создания объекта расчётного (не рисуемого) буфера.

Метод реализован прямо в теле класса, и возвращает результат работы метода создания нового буфера, рассмотренный нами в прошлой статье, в который передаётся статус расчётного буфера:

bool CreateCalculate( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_NONE); }

Метод GetBufferByLabel(), возвращает указатель на объект-буфер по его имени графической серии:

CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByLabel( const string plot_label) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_LABEL,plot_label,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(list.Total()- 1 ) : NULL ); }

Получаем список объектов-буферов, у которых свойство "Наименование графической серии" соответствует переданному в метод значению, и возвращаем указатель на последний объект из списка. Если список пустой, то возвращается NULL. Если есть несколько созданных объектов-буферов с одинаковым наименованием графической серии, то метод вернёт самый последний созданный объект-буфер с таким наименованием.



Метод GetBufferByTimeframe() возвращает указатель на объект-буфер по значению заданного ему таймфрейма:

CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TIMEFRAME,timeframe,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(list.Total()- 1 ) : NULL ); }

Получаем список объектов-буферов, у которых свойство "Таймфрейм" соответствует переданному в метод значению, и возвращаем указатель на последний объект из списка. Если список пустой, то возвращается NULL. Если есть несколько созданных объектов-буферов с одинаковым таймфреймом, то метод вернёт самый последний созданный объект-буфер с таким периодом графика.

Метод GetBufferByListIndex() возвращает указатель на объект-буфер по его индексу в списке-коллекции:

CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_list.At(index_list); }

Просто возвращаем указатель на самый последний объект в списке-коллекции буферов. Если список пустой, то метод At() вернёт NULL.



Метод GetBufferCalculate() возвращает указатель на объект-буфер по его порядковому номеру (в порядке создания расчётных буферов):

CBufferCalculate *CBuffersCollection::GetBufferCalculate( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); }

Получаем из списка-коллекции объектов-буферов только те буферы, тип которых "Расчётный буфер", и возвращаем из полученного списка указатель на объект по переданному в метод индексу. Если получившийся отфильтрованный список пуст, или переданный в метод индекс нужного объекта выходит за пределы полученного списка, то метод At() вернёт NULL.



Перегруженные методы InitializePlots() служат для инициализации всех рисуемих буферов в коллекции:

void CBuffersCollection::InitializePlots( const double value, const uchar color_index) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.InitializeAll(value,color_index); } }

Метод инициализирует все рисуемые буферы коллекции значением буфера и значением индекса цвета, переданными в параметрах.



Сначала выбираются в список только рисуемые буферы, затем в цикле по полученному списку получаем очередной объект-буфер и инициализируем все его массивы при помощи метода класса объекта-буфера InitializeAll() с передачей в него входных значений метода.

void CBuffersCollection::InitializePlots( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.InitializeAll(); } }

Метод инициализирует все рисуемые буферы коллекции значением буфера, установленным для каждого объекта-буфера, и значением индекса цвета, равным нулю.



Сначала выбираются в список только рисуемые буферы, затем в цикле по полученному списку получаем очередной объект-буфер и инициализируем все его массивы при помощи метода класса объекта-буфера InitializeAll() без параметров.

Перегруженные методы InitializeCalculates() служат для инициализации всех расчётных буферов в коллекции:

void CBuffersCollection::InitializeCalculates( const double value ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list==NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff==NULL) continue ; buff.InitializeAll( value , 0 ); } }

Метод инициализирует все расчётные буферы коллекции значением буфера, переданными в параметрах.



Сначала выбираются в список только расчётные буферы, затем в цикле по полученному списку получаем очередной объект-буфер и инициализируем его массив при помощи метода класса объекта-буфера InitializeAll() с передачей в него входного значения метода.

void CBuffersCollection::InitializeCalculates( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.InitializeAll(); } }

Метод инициализирует все расчётные буферы коллекции инициализирующим значением буфера, установленным для него.



Сначала выбираются в список только расчётные буферы, затем в цикле по полученному списку получаем очередной объект-буфер и инициализируем его массив при помощи метода класса объекта-буфера InitializeAll() без параметров.

Метод SetColors() устанавливает всем рисуемым буферам коллекции значения цвета из массива цветов.



void CBuffersCollection::SetColors( const color &array_colors[]) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.SetColors(array_colors); } }

Метод устанавливает всем рисуемым буферам коллекции значения цветов, переданными в параметрах в массиве.



Сначала выбираются в список только рисуемые буферы, затем в цикле по полученному списку получаем очередной объект-буфер и устанавливаем для него набор цветов при помощи метода класса объекта-буфера SetColors() с передачей в него массива, переданного во входных параметрах метода.

Метод Clear() очищает данные буфера по его индексу в списке-коллекции в указанном баре таймсерии:

void CBuffersCollection::Clear( const int buffer_list_index, const int series_index) { CBuffer *buff= this .GetBufferByListIndex(buffer_list_index); if (buff== NULL ) return ; buff.ClearData(series_index); }

Сначала получаем указатель на объект-буфер по его индексу в списке рассмотренным выше методом GetBufferByListIndex(), затем при помощи метода полученного объекта-буфера ClearData() очищаем все его массивы.

Для того, чтобы мы могли рассчитывать необходимые данные индексов баров при отрисовке линий индикаторных буферов на текущем графике, используя при этом данные с других таймфреймов, нам необходимо передать в класс-коллекцию буферов указатель на список-коллекцию всех используемых таймсерий, находящийся в классе-коллекции таймсерий.

Проще всего это сделать во время инициализации программы, когда уже созданы все объекты классов библиотеки.

Метод класса OnInit() присваивает переменной m_timeseries переданный в него указатель на класс-коллекцию таймсерий:

void OnInit (CTimeSeriesCollection *timeseries) { this .m_timeseries=timeseries; }

Делее мы будем вызывать этот метод в функции инициализации библиотеки в программах. Для этого у нас уже всё давно сделано, и чуть ниже просто допишем вызов этого метода в нужном методе класса CEngine.

В класс уже вписаны методы для установки значений индикаторным буферам по типу буфера (стрелки, линия и т.д.), для установки индекса цвета для этих буферов, и для очистки всех массивов этих буферов. В общей сложности дописано было 28 методов. Рассматривать каждый мы здесь не будем — все методы уже есть в прикреплённых в конце статьи файлах, все они абсолютно идентичны друг другу по логике, а отличие только в количестве массивов у буферов разного типа. Поэтому здесь рассмотрим только методы для буфера стрелок.

Метод, устанавливающий значение по индексу таймсерии буферу стрелок:

void CBuffersCollection::SetBufferArrowValue( const int number , const int series_index , const double value , const uchar color_index , bool as_current= false ) { CBufferArrow *buff= this .GetBufferArrow(number); if (buff==NULL) return ; if (as_current) { buff.SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); return ; } int index_bar_period=series_index; int num_bars= this .GetBarsData(buff,series_index,index_bar_period); if (num_bars==WRONG_VALUE) return ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { int index=index_bar_period-i; if (index< 0 ) break ; buff.SetBufferValue( 0 ,index, value ); buff.SetBufferColorIndex(index,color_index); } }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Поясню некоторые моменты.

В метод передаётся номер объекта буфера стрелок. Номер означает порядковый номер из всех созданных буферов стрелок. Самый первый буфер стрелок, который мы создали в своей программе, будет иметь номер 0. Второй — 1, третий — 2, и т.д. Не стоит путать номера созданных объектов-буферов с индексами объектов-буферов в списке-коллекции. Индексы вновь добавляемых буферов всегда идут по увеличению, и не зависят от типа объекта-буфера. Номера же объектов-буферов у нас зависят от типа буфера. Данную концепцию мы подробно рассмотрели в самом начале статьи.



В метод передаётся индекс бара таймсерии, в который необходимо вписать значение, которое также передаётся следующим параметром, индекс цвета, которым будет окрашена линия индикаторного буфера по указанному индексу таймсерии, и дополнительный параметр "как для текущей таймсерии".

Методы устроены так, что если объект-буфер имеет значение свойства "таймфрейм" отличное от периода текущего графика, то независимо от того, какой индекс таймсерии был передан в метод, линия индикатора будет отрисована на текущем графике с учётом данных таймфрейма объекта-буфера. Т.е. метод корректно отобразит данные с других периодов графика на текущем. Это при условии, что флаг as_current имеет значение false (по умолчанию). Если этот флаг выставить в true, то метод будет работать только с данными текущего таймфрейма, независимо от того, что объект-буфер имеет иной установленный период графика в своих свойствах.



Метод, устанавливающий объекту-буферу стрелок по его порядковому номеру индекс цвета в массив-буфер цвета:

void CBuffersCollection::SetBufferArrowColorIndex( const int number , const int series_index , const uchar color_index ) { CBufferArrow *buff= this .GetBufferArrow(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetBufferColorIndex(series_index,color_index); }

Здесь всё просто: получаем объект-буфер стрелок по его номеру и устанавливаем в переданный индекс таймсерии указанный индекс цвета.



Метод, очищающий данные по индексу таймсерии буферу стрелок по его номеру:

void CBuffersCollection::ClearBufferArrow( const int number , const int series_index ) { CBufferArrow *buff= this .GetBufferArrow(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetBufferValue( 0 ,series_index, buff.EmptyValue() ); }

Здесь: получаем объект-буфер стрелок по его номеру и устанавливаем в переданный индекс таймсерии "пустое" значение, устанавленное для объекта-буфера.

Все остальные методы для работы с другими типами объектов-буферов не имеют принципиальных отличий от рассмотренных выше, за исключением количества массивов и типа объекта-буфера. Их можно посмотреть и изучить самостоятельно.



Это все на сегодня доработки класса-коллекции объектов-буферов.

Полный листинг со всеми изменениями есть в прикреплённых к статье файлах.

Теперь дополним и подправим класс основного объекта библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh. Поступим так же, как и при разборе доработок класса-коллекции буферов: сначала посмотрим внесённые дополнения и изменения в теле класса, а затем разберём каждый из методов.

Полный листинг тела класса отображать не будем, так как он достаточно ёмкий, и отобразим только места с изменениями и дополнениями:

class CEngine { private : public : ENUM_BAR_BODY_TYPE SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); ENUM_BAR_BODY_TYPE SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CBuffersCollection *GetBuffersCollection( void ) { return & this .m_buffers; } CArrayObj *GetListBuffers( void ) { return this .m_buffers.GetList(); } CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label) { return this .m_buffers.GetBufferByLabel(plot_label); } CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_buffers.GetBufferByTimeframe(timeframe);} CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index) { return this .m_buffers.GetBufferByPlot(plot_index); } CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_buffers.GetBufferByListIndex(index_list);} CBuffer *GetLastBuffer( void ); CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferArrow(number); } CBufferLine *GetBufferLine( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferLine(number); } CBufferSection *GetBufferSection( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferSection(number); } CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); } CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); } CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); } CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferFilling(number); } CBufferBars *GetBufferBars( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferBars(number); } CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCandles(number); } CBufferCalculate *GetBufferCalculate( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCalculate(number); } int BuffersPropertyPlotsTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyPlotsTotal(); } int BuffersPropertyBuffersTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyBuffersTotal(); } bool BufferCreateArrow( void ) { return this .m_buffers.CreateArrow(); } bool BufferCreateLine( void ) { return this .m_buffers.CreateLine(); } bool BufferCreateSection( void ) { return this .m_buffers.CreateSection(); } bool BufferCreateHistogram( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram(); } bool BufferCreateHistogram2( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram2(); } bool BufferCreateZigZag( void ) { return this .m_buffers.CreateZigZag(); } bool BufferCreateFilling( void ) { return this .m_buffers.CreateFilling(); } bool BufferCreateBars( void ) { return this .m_buffers.CreateBars(); } bool BufferCreateCandles( void ) { return this .m_buffers.CreateCandles(); } bool BufferCreateCalculate( void ) { return this .m_buffers.CreateCalculate(); } void BuffersInitPlots( const double value, const uchar color_index) { this .m_buffers.InitializePlots(value,color_index); } void BuffersInitPlots( void ) { this .m_buffers.InitializePlots(); } void BuffersInitCalculates( const double value) { this .m_buffers.InitializeCalculates(value); } void BuffersInitCalculates( void ) { this .m_buffers.InitializeCalculates(); } double BufferDataArrow( const int number, const int series_index); double BufferDataLine( const int number, const int series_index); double BufferDataSection( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram20( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram21( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag0( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag1( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling0( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling1( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsLow( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsClose( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesLow( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesClose( const int number, const int series_index); void BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataCalculate( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataHistogram20( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataHistogram21( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataZigZag0( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataZigZag1( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataFilling0( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataFilling1( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1, bool as_current= false ); void BufferSetDataBarsOpen( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBarsHigh( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBarsLow( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBarsClose( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataCandlesOpen( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandlesHigh( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandlesLow( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandlesClose( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); color BufferArrowColor( const int number, const int series_index); color BufferLineColor( const int number, const int series_index); color BufferSectionColor( const int number, const int series_index); color BufferHistogramColor( const int number, const int series_index); color BufferHistogram2Color( const int number, const int series_index); color BufferZigZagColor( const int number, const int series_index); color BufferFillingColor( const int number, const int series_index); color BufferBarsColor( const int number, const int series_index); color BufferCandlesColor( const int number, const int series_index); int BufferArrowColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferLineColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferSectionColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferHistogramColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferHistogram2ColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferZigZagColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferFillingColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferBarsColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferCandlesColorIndex( const int number, const int series_index); void BuffersSetColors( const color &array_colors[]) { this .m_buffers.SetColors(array_colors); } void BufferArrowSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferArrowColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferLineSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferLineColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferSectionSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferSectionColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferHistogramSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferHistogramColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferHistogram2SetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferHistogram2ColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferZigZagSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferZigZagColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferFillingSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferFillingColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferBarsSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferBarsColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferCandlesSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferCandlesColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferClear( const int buffer_list_index, const int series_index) { this .m_buffers.Clear(buffer_list_index,series_index); } void BufferArrowClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferArrow(number,series_index); } void BufferLineClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferLine(number,series_index); } void BufferSectionClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferSection(number,series_index); } void BufferHistogramClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferHistogram(number,series_index); } void BufferHistogram2Clear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferHistogram2(number,series_index);} void BufferZigZagClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferZigZag(number,series_index); } void BufferFillingClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferFilling(number,series_index); } void BufferBarsClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferBars(number,series_index); } void BufferCandlesClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferCandles(number,series_index); } void BuffersPrintShort( void ); void TradingSetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetMagic( const uint magic, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetComment( const string comment, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetDeviation( const ulong deviation, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetVolume( const double volume= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetAsyncMode( const bool async_mode= false , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTotalTry( const uchar attempts) { this .m_trading.SetTotalTry(attempts); } ENUM_LOG_LEVEL TradingGetLogLevel( const string symbol_name) { return this .m_trading.GetTradeObjLogLevel(symbol_name); } void SetSoundsStandart( const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSoundsStandart(symbol); } void SetUseSounds( const bool flag) { this .m_trading.SetUseSounds(flag); } void SetSound( const ENUM_MODE_SET_SOUND mode, const ENUM_ORDER_TYPE action, const string sound, const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSound(mode,action,sound,symbol); } bool PlaySoundByDescription( const string sound_description); void CollectionOnInit( void ) { this .m_trading. OnInit ( this .GetAccountCurrent(),m_symbols.GetObject(),m_market.GetObject(),m_history.GetObject(),m_events.GetObject()); this .m_buffers. OnInit ( this .m_time_series.GetObject()); }

Перегруженный метод SeriesBarType() возвращает тип указанного бара на указанном символе и периоде графика

по заданному индексу соответствующей таймсерии:



ENUM_BAR_BODY_TYPE CEngine::SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.TypeBody() : (ENUM_BAR_BODY_TYPE) WRONG_VALUE ); }

Получаем требуемый объект-бар из коллекции таймсерий по указанному индексу таймсерии и возвращаем его тип (бычий/медвежий/нулевой/с нулевым телом). При ошибке получения бара возвращается -1.



по времени:

ENUM_BAR_BODY_TYPE CEngine::SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.TypeBody() : (ENUM_BAR_BODY_TYPE) WRONG_VALUE ); }

Получаем требуемый объект-бар из коллекции таймсерий по указанному времени и возвращаем его тип (бычий/медвежий/нулевой/с нулевым телом).

При ошибке получения бара возвращается -1.

Методы удобно использовать в индикаторах для определения расцветки нужного бара (или нужных баров при отрисовке данных с других таймсерий).

Метод GetBufferByLabel() возвращает указатель на объект-буфер по наименованию его графической серии:

CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label) { return this .m_buffers.GetBufferByLabel(plot_label); }

Возвращает результат работы одноимённого метода класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше.

Метод GetBufferByTimeframe() возвращает указатель на объект-буфер по его свойству "таймфрейм":

CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_buffers.GetBufferByTimeframe(timeframe);}

Возвращает результат работы одноимённого метода класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше.

Метод GetBufferByListIndex() возвращает указатель на объект-буфер по его индексу в списке-коллекции объектов-буферов класса коллекции буферов:

CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_buffers.GetBufferByListIndex(index_list);}

Возвращает результат работы одноимённого метода класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше.

Метод GetLastBuffer() возвращает указатель на объект-буфер, созданный последним:

CBuffer *CEngine::GetLastBuffer( void ) { CArrayObj *list= this .GetListBuffers(); if (list== NULL ) return NULL ; return list.At(list.Total()- 1 ); }

Получаем указатель на список-коллекцию буферов и возвращаем из списка последний объект-буфер.

Метод GetBufferCalculate() возвращает результат работы одноимённого метода класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше:

CBufferCalculate *GetBufferCalculate( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCalculate(number); }

Методы BuffersPropertyPlotsTotal() и BuffersPropertyBuffersTotal() переименованы из ранее имевших название BufferPlotsTotal() и BuffersTotal() соответственно, и возвращают результаты работы методов PropertyPlotsTotal() и PropertyBuffersTotal() класса-коллекции буферов, рассмотренных нами выше:

int BuffersPropertyPlotsTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyPlotsTotal(); } int BuffersPropertyBuffersTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyBuffersTotal(); }

Метод BufferCreateCalculate() возвращает результат работы метода CreateCalculate() класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше:

bool BufferCreateCalculate( void ) { return this .m_buffers.CreateCalculate(); }

По поводу метода создания расчётного буфера, хочу уточнить, что на данный момент есть одно ограничение для его использования: все расчётные буферы необходимо создавать после создания всех необходимых рисуемых буферов. Если создать один расчётный буфер между несколькими рисуемыми, то это нарушит последовательность установки массивов для индикаторных буферов, и все рисуемые индикаторные буферы, созданные после расчётного буфера, не будут отображаться. Я пока не нашёл причину такого поведения, но "найти и поправить" стоит на ближайшие задачи.



Перегруженный метод BuffersInitPlots() инициализирует все рисуемые буферы при помощи метода InitializePlots() класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше:

void BuffersInitPlots( const double value , const uchar color_index) { this .m_buffers.InitializePlots( value ,color_index); } void BuffersInitPlots( void ) { this .m_buffers.InitializePlots(); }

Перегруженный метод BuffersInitCalculates() инициализирует все расчётные буферы при помощи метода InitializeCalculates() класса-коллекции буферов, рассмотренного нами выше:

void BuffersInitCalculates( const double value ) { this .m_buffers.InitializeCalculates( value ); } void BuffersInitCalculates( void ) { this .m_buffers.InitializeCalculates(); }

Метод BufferSetDataCalculate() устанавливает данные расчётному буферу при помощи метода SetBufferCalculateValue() класса-коллекции объектов-буферов, рассмотренного нами выше:



void CEngine::BufferSetDataCalculate( const int number, const int series_index, const double value ) { this .m_buffers.SetBufferCalculateValue(number,series_index, value ); }

Методы BufferSetDataArrow(), BufferSetDataLine(), BufferSetDataSection(), BufferSetDataHistogram(), BufferSetDataHistogram2(), BufferSetDataZigZag(), BufferSetDataFilling(), BufferSetDataBars() и BufferSetDataCandles() были изменены, и устанавливают данные соответствующих буферов при помощи методов класса коллекции объектов-буферов, рассмотренных нами выше:

void CEngine::BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferArrowValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); } void CEngine::BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferLineValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); } void CEngine::BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferSectionValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); } void CEngine::BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferHistogramValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferHistogram2Value(number,series_index,value1,value2,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferZigZagValue(number,series_index,value1,value2,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferFillingValue(number,series_index,value1,value2,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff== NULL ) return ; this .m_buffers.SetBufferBarsValue(number,series_index,open,high,low,close,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff== NULL ) return ; this .m_buffers.SetBufferCandlesValue(number,series_index,open,high,low,close,color_index,as_current); }

Все эти методы мультипериодные, и позволяют за один вызов корректно вывести в индикаторный буфер запрошенные данные с других периодов на текущий график.



Методы BufferArrowColor(), BufferLineColor(), BufferSectionColor(), BufferHistogramColor(), BufferHistogram2Color(), BufferZigZagColor(), BufferFillingColor(), BufferBarsColor(), BufferCandlesColor(),

BufferArrowColorIndex(), BufferLineColorIndex(), BufferSectionColorIndex(), BufferHistogramColorIndex(), BufferHistogram2ColorIndex(), BufferZigZagColorIndex(), BufferFillingColorIndex(), BufferBarsColorIndex() и BufferCandlesColorIndex() были просто переименованы для более удобного их восприятия в программе.



Например, метод BufferArrowColor() ранее назывался BufferColorArrow(), что могло вызвать замешательство при определении его назначения — "цвет буфера стрелок", меня по крайней мере точно сбивало с толку. Сейчас все эти методы сначала описывают тип буфера, а далее — что возвращают, что мне кажется более наглядным и верным.

Метод BuffersSetColors() устанавливает всем индикаторным буферам коллекции значения цвета из переданного массива цветов при помощи метода SetColors() класса-коллекции объектов-буферов, рассмотренного нами выше:

void BuffersSetColors( const color &array_colors[]) { this .m_buffers.SetColors(array_colors); }

Методы установки индекса цвета конкретным объектам-буферам теперь переработаны, и вызывают соответствующие методы класса-коллекции объектов-буферов, рассмотренные нами выше:



void BufferArrowSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferArrowColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferLineSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferLineColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferSectionSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferSectionColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferHistogramSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferHistogramColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferHistogram2SetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferHistogram2ColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferZigZagSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferZigZagColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferFillingSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferFillingColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferBarsSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferBarsColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferCandlesSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferCandlesColorIndex (number,series_index,color_index); }

Метод BufferClear() очищает данные буфера по его индексу в списке в указанном баре таймсерии при помощи вызова метода Clear() класса-коллекции объектов-буферов:

void BufferClear( const int buffer_list_index, const int series_index) { this .m_buffers.Clear(buffer_list_index,series_index); }

Методы очистки конкретных объектов-буферов очищают данные всех массивов заданного буфера при помощи соответствующих методов класса-коллекции объектов-буферов, рассмотренных нами выше:

void BufferArrowClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferArrow (number,series_index); } void BufferLineClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferLine (number,series_index); } void BufferSectionClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferSection (number,series_index); } void BufferHistogramClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferHistogram (number,series_index); } void BufferHistogram2Clear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferHistogram2 (number,series_index);} void BufferZigZagClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferZigZag (number,series_index); } void BufferFillingClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferFilling (number,series_index); } void BufferBarsClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferBars (number,series_index); } void BufferCandlesClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferCandles (number,series_index); }

Метод BuffersPrintShort() выводит краткое описание всех созданных в программе индикаторных буферов, хранящихся в коллекции объектов-буферов:

void CEngine::BuffersPrintShort( void ) { CArrayObj *list= this .GetListBuffers(); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.PrintShort(); } }

Логика метода расписана в комментариях к коду, и проста: в цикле по списку всех объектов-буферов коллекции получаем очередной буфер и выводим в журнал его краткое описание при помощи метода PrintShort() класса объекта-буфера.

Выше мы говорили о том, что в класс-коллекцию объектов-буферов нам необходимо передать указатель на объект класса-коллекции таймсерий.

Метод CollectionOnInit() у нас уже есть, через его вызов мы передаём в библиотеку все необходимые коллекции, и нам осталось добавить в него передачу нужного указателя, что мы и делаем вызовом ранее рассмотренного метода OnInit() класса коллекции объектов-буферов:

void CollectionOnInit( void ) { this .m_trading. OnInit ( this .GetAccountCurrent(),m_symbols.GetObject(),m_market.GetObject(),m_history.GetObject(),m_events.GetObject()); this .m_buffers. OnInit ( this .m_time_series.GetObject()); }

Данный метод вызыватется в OnInit() программ, работающих на основе библиотеки.

Вернее — в OnInit() вызывается функция инициализации библиотеки OnInitDoEasy(), в которой, наряду с иными настроечными действиями, вписан и вызов этого метода.



На этом доработка классов библиотеки на сегодня завершена.

Протестируем создание мультипериодного индикатора.



Тестирование

Для тестирования возьмём тестовый индикатор из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part45\

под новым именем TestDoEasyPart45.mq5.

Сделаем так: индикатор будет иметь в настройках таймфрейм, с которым он должен работать, и добавим туда же выбор разных типов рисования — какие типы рисования будут выбраны, те буферы и будут отрисовываться на графике.



Строку индикатора из прошлой статьи

ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT;

заменим на новую:

ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST ;

Здесь мы поменяли работу индикатора с текущим таймфреймом на работу со списком таймфреймов. Теперь индикатор будет ожидать список таймфреймов для своей работы, находящийся в предназначенном для их хранения массиве.

А далее добавим в настройки входную переменную, в которой будет задаваться нужный для работы таймфрейм (по умолчанию — текущий), и затем этот выбранный таймфрейм будет в единственном числе записан в массив в обработчике OnInit(). Таким образом мы укажем индикатору требуемый период графика, с которого он должен брать данные для отображения на текущем.

sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_CURRENT ;

int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod);

После записи таймфрейма в массив библиотека будет использовать это значение для создания требуемых таймсерий.

Далее мы просто создаём буферы со всеми типами рисования и устанавливаем для них флаги отображения в окне данных в зависимости от соответствующих настроек входных параметров и задаём для них указанный в настройках же таймфрейм:

engine.BufferCreateArrow(); engine.BufferCreateLine(); engine.BufferCreateSection(); engine.BufferCreateHistogram(); engine.BufferCreateHistogram2(); engine.BufferCreateZigZag(); engine.BufferCreateFilling(); engine.BufferCreateBars(); engine.BufferCreateCandles(); engine.BufferCreateCalculate(); if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal()); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; engine.BuffersSetColors(array_colors); CBuffer *buff_zz=engine.GetBufferByPlot( 5 ); if (buff_zz!= NULL ) { buff_zz.SetWidth( 2 ); } for ( int i= 0 ;i<engine.GetListBuffers().Total();i++) { CBuffer *buff=engine.GetListBuffers().At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.SetShowData(IsUse(buff.Status())); buff.SetTimeframe(InpPeriod); }

Так как мы всегда в индикаторах будем использовать направление индексации как в таймсериях (это связано с организацией хранения таймсерий в библиотеке), то создадим ещё одну функцию для передачи всех массивов данных из OnCalculate() в библиотеку. Ранее у нас этим занималась функция CopyData(), в которой массивам устанавливался флаг "как в таймсерии", а затем обратно возвращалось его прошлое состояние:

void CopyData( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { bool as_series_time= ArrayGetAsSeries (time); if (!as_series_time) ArraySetAsSeries (time, true ); bool as_series_open= ArrayGetAsSeries (open); if (!as_series_open) ArraySetAsSeries (open, true ); bool as_series_high= ArrayGetAsSeries (high); if (!as_series_high) ArraySetAsSeries (high, true ); bool as_series_low= ArrayGetAsSeries (low); if (!as_series_low) ArraySetAsSeries (low, true ); bool as_series_close= ArrayGetAsSeries (close); if (!as_series_close) ArraySetAsSeries (close, true ); bool as_series_tick_volume= ArrayGetAsSeries (tick_volume); if (!as_series_tick_volume) ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); bool as_series_volume= ArrayGetAsSeries (volume); if (!as_series_volume) ArraySetAsSeries (volume, true ); bool as_series_spread= ArrayGetAsSeries (spread); if (!as_series_spread) ArraySetAsSeries (spread, true ); rates_data.rates_total=rates_total; rates_data.prev_calculated=prev_calculated; rates_data.rates.time=time[ 0 ]; rates_data.rates.open=open[ 0 ]; rates_data.rates.high=high[ 0 ]; rates_data.rates.low=low[ 0 ]; rates_data.rates.close=close[ 0 ]; rates_data.rates.tick_volume=tick_volume[ 0 ]; rates_data.rates.real_volume=( #ifdef __MQL5__ volume[ 0 ] #else 0 #endif); rates_data.rates.spread=( #ifdef __MQL5__ spread[ 0 ] #else 0 #endif); if (!as_series_time) ArraySetAsSeries (time, false ); if (!as_series_open) ArraySetAsSeries (open, false ); if (!as_series_high) ArraySetAsSeries (high, false ); if (!as_series_low) ArraySetAsSeries (low, false ); if (!as_series_close) ArraySetAsSeries (close, false ); if (!as_series_tick_volume) ArraySetAsSeries (tick_volume, false ); if (!as_series_volume) ArraySetAsSeries (volume, false ); if (!as_series_spread) ArraySetAsSeries (spread, false ); }

А далее мы опять "переворачивали" эти массивы для их правильной работы с таймсериями библиотеки в OnCalculate():

ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true );

Чтобы не делать лишнюю ненужную работу, создадим ещё одну функцию в файле сервисных функций библиотеки, в которой переданные в неё массивы будут получать направление индексации как в таймсерии. Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh и впишем в него новую функцию:

void CopyDataAsSeries( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); rates_data.rates_total=rates_total; rates_data.prev_calculated=prev_calculated; rates_data.rates.time=time[ 0 ]; rates_data.rates.open=open[ 0 ]; rates_data.rates.high=high[ 0 ]; rates_data.rates.low=low[ 0 ]; rates_data.rates.close=close[ 0 ]; rates_data.rates.tick_volume=tick_volume[ 0 ]; rates_data.rates.real_volume=( #ifdef __MQL5__ volume[ 0 ] #else 0 #endif); rates_data.rates.spread=( #ifdef __MQL5__ spread[ 0 ] #else 0 #endif); }

Эта функция делает то же самое, что и предыдущая, но не возвращает массивам их первоначальную индексацию. Теперь вместо вызова из индикатора функции CopyData() будем вызывать новую: CopyDataAsSeries(), что избавит нас от повторной установки нужной индексации массивам:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyDataAsSeries(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); EventsHandling(); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; engine.BuffersInitPlots(); engine.BuffersInitCalculates(); } CBar *bar= NULL ; uchar color_index= 0 ; for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.BufferArrowClear( 0 , 0 ); engine.BufferLineClear( 0 , 0 ); engine.BufferSectionClear( 0 , 0 ); engine.BufferHistogramClear( 0 , 0 ); engine.BufferHistogram2Clear( 0 , 0 ); engine.BufferZigZagClear( 0 , 0 ); engine.BufferFillingClear( 0 , 0 ); engine.BufferBarsClear( 0 , 0 ); engine.BufferCandlesClear( 0 , 0 ); bar=engine.SeriesGetBar( NULL ,InpPeriod,time[i]); if (bar== NULL ) continue ; color_index=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); if (IsUse(BUFFER_STATUS_ARROW)) engine.BufferSetDataArrow( 0 ,i,bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_LINE)) engine.BufferSetDataLine( 0 ,i,bar.Open(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_SECTION)) engine.BufferSetDataSection( 0 ,i,bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM)) engine.BufferSetDataHistogram( 0 ,i,open[i],color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2)) engine.BufferSetDataHistogram2( 0 ,i,bar.Open(),bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_ZIGZAG)) { double value1=bar.Low(); double value2=value1; if (color_index== 1 ) { value1=value2=bar.High(); } engine.BufferSetDataZigZag( 0 ,i,value1,value2,color_index); } if (IsUse(BUFFER_STATUS_FILLING)) { double value1=bar.High(); double value2=bar.Low(); if (color_index== 1 ) { value1=bar.Low(); value2=bar.High(); } engine.BufferSetDataFilling( 0 ,i,value1,value2,color_index); } if (IsUse(BUFFER_STATUS_BARS)) engine.BufferSetDataBars( 0 ,i,bar.Open(),bar.High(),bar.Low(),bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_CANDLES)) engine.BufferSetDataCandles( 0 ,i,bar.Open(),bar.High(),bar.Low(),bar.Close(),color_index); } return (rates_total); }

Все остальные действия и логика обработчика OnCalculate() подробно расписаны в комментариях к коду. Видно, как просто стало работать с мультипериодным индикатором — не нужно ничего рассчитывать самостоятельно, достаточно просто вписать данные в буфер, и библиотека сама рассчитает куда их заносить и как отображать:









Что дальше

В следующей статье продолжим разработку класса-коллекции индикаторных буферов, и организуем работу индикаторов в мультисимвольном режиме.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

После создания коллекции буферов индикаторов и её тестирования, некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.

К содержанию

Статьи этой серии:

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 35): Объект "Бар" и список-таймсерия символа

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 36): Объект таймсерий всех используемых периодов символа

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 37): Коллекция таймсерий - база данных таймсерий по символам и периодам

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 39): Индикаторы на основе библиотеки - подготовка данных и события таймсерий

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 41): Пример мультисимвольного мультипериодного индикатора

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 42): Класс объекта абстрактного индикаторного буфера

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 43): Классы объектов индикаторных буферов

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 44): Класс-коллекция объектов индикаторных буферов

