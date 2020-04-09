Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 41): Пример мультисимвольного мультипериодного индикатора

Содержание

На протяжении двух предыдущих статей мы поэтапно "подружили" библиотеку с индикаторами. В частности — организовали правильную загрузку исторических данных и реалтайм-обновление текущих данных для таймсерий библиотеки. В прошлой статье для вывода данных на экран мы разместили буферы индикатора в структуру данных. Одна структура описывает один рисуемый буфер индикатора. Если рисуемых буферов в индикаторе планируется много, то каждый буфер определяется одной структурой и каждая структура буфера размещается в массив.

Сегодня мы продолжим отработку концепции работы с буферами индикаторов в структурах, создадим мультисимвольный мультипериодный индикатор, рисующий в своём подокне график цен в виде японских свечей одной из указанных для работы валютных пар с выбранным периодом графика, и постепенно подойдём к пониманию необходимости создания классов буферов индикаторов.

В библиотеке есть класс сообщений, позволяющий выбрать язык выводимых библиотекой сообщений, а также легко добавлять любое количество пользовательских языков для вывода сообщений библиотеки на одном из указанных языков. Но до сих пор у нас нет выбора языка для перевода описаний входных параметров — все описания входных параметров после компиляции выводятся только на одном языке — на том, которым пользователь написал текст описания входного параметра в своей программе.

Здесь, для создания возможности выбора языка, на котором будут описаны входные переменные программы, у нас нет особой свободы выбора — либо один язык, либо для каждого из нужных языков компиляции создавать одинаковый набор входных параметров.

Пойдём вторым путём и создадим отдельный файл, в котором будем располагать необходимые для входных параметров перечисления в двух вариантах языков описания констант перечислений — на русском и на английском языках. Таким образом, пользователю для исправления описания констант перечислений нужно будет самостоятельно перевести описания констант с русского на необходимый ему язык. Английский же язык, как язык, требующийся для публикации продуктов в сервисе Маркет, должен оставаться всегда.



Доработка классов и данных библиотеки

Проведём некоторую реструктуризацию расположения данных в файлах библиотеки.

Структура, через которую передаём из индикаторов в библиотеку данные текущего бара из обработчика OnCalculate()

у нас находится в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh.

struct SDataCalculate { int rates_total; int prev_calculated; int begin; double price; MqlRates rates; } rates_data;

Но эта структура не относится к предопределённым переменным и статическим величинам, она больше подходит под определение "Данные". Поэтому удалим её из Defines.mqh и определим её в файле \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "InpDatas.mqh" #define INPUT_SEPARATOR ( "," ) #define TOTAL_LANG ( 2 ) struct SDataCalculate { int rates_total; int prev_calculated; int begin; double price; MqlRates rates; } rates_data; string ArrayUsedSymbols[]; ENUM_TIMEFRAMES ArrayUsedTimeframes[];

Выше уже говорили про отдельный файл с перечеслениями для входных переменных программ. Пока файл мы ещё не создали, но его подключение уже здесь прописано — чтобы заново не возвращаться к редактированию файла Datas.mqh.

Также мы добавили сюда два массива в новый блок для массивов — эти массивы будут доступны из программы, работающей на основе библиотеки, и в них будут содержаться списки используемых символов и таймфреймов, которые были выбраны во входных параметрах программы.

Вот теперь создадим новый файл \MQL5\Include\DoEasy\InpDatas.mqh для хранения перечислений для входных переменных программы:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #ifdef COMPILE_EN enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; #else enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; #endif

Тут всё просто: задаём макроподстановку, и если она существует, то компиляция будет проводиться с перечислениями, константы которых подписаны по-английски. Если же макроподстановки не существует (строка с её объявлением закомментирована), то компиляция будет проводиться с перечислениями, константы которых подписаны по-русски (или на любом ином языке, на который пользователь исправит русские описания констант перечислений).



В этот файл будем добавлять новые перечисления по мере их необходимости.

Внесём в файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh класса CTimeSeries исправление ошибки в методе добавления объекта всех таймсерий символа в список, приводящей иногда к ошибке обращения по несуществующему указателю:

bool CTimeSeriesDE::AddSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { bool res= false ; CSeriesDE *series= new CSeriesDE( this .m_symbol,timeframe,required); if (series== NULL ) return res; this .m_list_series.Sort(); if ( this .m_list_series.Search(series)== WRONG_VALUE ) res= this .m_list_series.Add(series); if (!res) delete series; series.SetAvailable( true ); return res; }

После получения ошибки добавления объекта в список, мы удаляем созданный объект series, а затем пытаемся получить к нему доступ для установки флага его использования. В такой ситуации мы получим ошибку, ведь указатель на объект уже удалён.

Для исправления просто перенесём установку флага в коде до проверки результата добавления объекта в список:

if ( this .m_list_series.Search(series)== WRONG_VALUE ) res= this .m_list_series.Add(series); series.SetAvailable( true ); if (!res) delete series; return res; }

В методах обновления указанного списка-таймсерии и всех списков-таймсерий не всегда удавалось поместить событие "Новый бар" в список событий с правильным временем события (временем открытия нового бара). В некоторых ситуациях время было нулевым.

Для исправления создадим новую переменную для хранения времени, и если тип программы "индикатор" и работа на текущем символе и периоде графика, то время записываем в переменную из структуры цен, полученных из OnCalculate(), иначе — время получаем из значения, возвращаемого методом LastBarDate() объекта-таймсерии. Полученное время используем при добавлении события в список всех событий объекта всех таймсерий символа:

void CTimeSeriesDE::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, SDataCalculate &data_calculate ) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 || !series_obj.IsAvailable()) return ; series_obj.Refresh(data_calculate); datetime time = ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && series_obj. Symbol ()==:: Symbol () && series_obj.Timeframe()==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () ? data_calculate.rates.time : series_obj.LastBarDate() ); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent(); this .SetTerminalServerDate(); if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR, time ,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ()) ) this .m_is_event= true ; } } void CTimeSeriesDE::RefreshAll( SDataCalculate &data_calculate ) { bool upd= false ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list_series.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || !series_obj.IsAvailable() || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(data_calculate); datetime time = ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && series_obj. Symbol ()==:: Symbol () && series_obj.Timeframe()==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () ? data_calculate.rates.time : series_obj.LastBarDate() ); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent(); upd= true ; if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR, time ,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ()) ) this .m_is_event= true ; } } if (upd) this .SetTerminalServerDate(); }

Для обновления всех таймсерий нам нужно разделить место, откуда вызывается обновление таймсерии для текущего символа и остальных. Любые другие таймсерии мы обновляем в таймере, тогда как таймсерии текущего символа мы обновляем в OnCalculate(). Сделано так для того, чтобы не крутить в таймере таймсерии текущего символа в поиске нового тика, когда в OnCalculate() и так вызывается обновление таймсерий текущего символа по приходу нового тика.

Для работы в таймере объявим ещё один метод в файле класса коллекции таймсерий \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh:

void Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh(SDataCalculate &data_calculate); void RefreshAllExceptCurrent(SDataCalculate &data_calculate); bool SetEvents(CTimeSeriesDE *timeseries);

Метод будет вызывать методы обновления всех таймсерий кроме текущего символа (реализация метода):

void CTimeSeriesCollection::RefreshAllExceptCurrent(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; if (timeseries. Symbol ()==:: Symbol () || !timeseries.IsNewTick()) continue ; timeseries.RefreshAll(data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); } }

В файл сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh добавим функцию, возвращающую количество баров второго указанного периода внутри одного бара первого указанного периода графика:

int NumberBarsInTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ) { return PeriodSeconds (timeframe)/ PeriodSeconds (period== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ) Period () : period); }

Так как функция PeriodSeconds() возвращает количество секунд в периоде, то для определения количества баров одного (меньшего) периода в одном баре другого (большего) периода, достаточно разделить количество секунд большего периода на количество секунд меньшего периода. Что мы тут и делаем.



В своих программах мы можем задать список используемых символов. Устанавливается этот список для библиотеке в методе SetUsedSymbols() класса-коллекции символов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\SymbolsCollection.mqh. Если в своей программе задать список используемых символов, в котором не будет текущего символа, то библиотека создаст в коллекции таймсерий таймсерии всех указанных в настройках символов, но текущего символа там не будет. А к нему идёт постоянное обращение для расчётов позиционирования данных на экране. Соответственно — нам нужно исправить ситуации неуказания текущего символа.

добавим к списку текущий символ

bool CSymbolsCollection::SetUsedSymbols( const string &symbol_used_array[]) { :: ArrayResize ( this .m_array_symbols, 0 , 1000 ); :: ArrayCopy ( this .m_array_symbols,symbol_used_array); this .m_mode_list= this .TypeSymbolsList( this .m_array_symbols); this .m_list_all_symbols.Clear(); this .m_list_all_symbols.Sort(SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW); if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_CURRENT) { string name=:: Symbol (); ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); return this .CreateNewSymbol(status,name, this .SymbolIndexInMW(name)); } else { bool res= true ; if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_DEFINES) { int total=:: ArraySize ( this .m_array_symbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name= this .m_array_symbols[i]; ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); bool add= this .CreateNewSymbol(status,name, this .SymbolIndexInMW(name)); res &=add; if (!add) continue ; } res &= this .CreateNewSymbol( this .SymbolStatus( NULL ), NULL , this .SymbolIndexInMW( NULL )); return res; } else if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_ALL) { return this .CreateSymbolsList( false ); } else if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) { this .MarketWatchEventsControl( false ); return true ; } } return false ; }

Для этого в методекласса коллекции символов. При условии, если имени текущего символа нет в списке рабочих символов, указанных пользователем в настройках программы, символ будет добавлен в список. Если же он там уже есть, то новый символ с таким названием добавлен не будет:

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh основного объекта библиотеки CEngine объявим три приватных метода:

bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[]); private : void WriteSymbolsPeriodsToArrays( void ); bool IsExistSymbol( const string symbol); bool IsExistTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); public :

Методы нужны для записи списка символов и таймфреймов в ранее объявленные массивы в файле Datas.mqh, а также для возврата флага существования символа в массиве имён используемых символов и флага существования таймфрейма в массиве используемых таймфреймов.

Реализация методов, возвращающих флаги наличия символа и таймфрейма в соответствующих массивах:

bool CEngine::IsExistSymbol( const string symbol) { int total=:: ArraySize (ArrayUsedSymbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (ArrayUsedSymbols[i]==symbol) return true ; return false ; } bool CEngine::IsExistTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { int total=:: ArraySize (ArrayUsedTimeframes); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (ArrayUsedTimeframes[i]==timeframe) return true ; return false ; }

Просто в цикле по соответствующему массиву получаем очередной элемент массива и сравниваем его с переданным в метод значением. Если значение очередного элемента массива совпадает с переданным в метод — возвращаем true. По окончании всего цикла возвращаем false — не было найдено совпадений значений элементов в массиве и переданного в метод.



Реализация метода записи в массивы используемых символов и таймфреймов:

void CEngine::WriteSymbolsPeriodsToArrays( void ) { CArrayObj *list_timeseries= this .GetListTimeSeries(); if (list_timeseries== NULL ) return ; int total_timeseries=list_timeseries.Total(); if (total_timeseries== 0 ) return ; if (:: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,total_timeseries, 1000 )!=total_timeseries || :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes, 21 , 21 )!= 21 ) return ; :: ZeroMemory (ArrayUsedSymbols); :: ZeroMemory (ArrayUsedTimeframes); int num_symbols= 0 ,num_periods= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total_timeseries;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries=list_timeseries.At(i); if (timeseries== NULL || this .IsExistSymbol(timeseries. Symbol ())) continue ; num_symbols++; ArrayUsedSymbols[num_symbols- 1 ]=timeseries. Symbol (); CArrayObj *list_series=timeseries.GetListSeries(); if (list_series== NULL ) continue ; int total_series=list_series.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeriesDE *series=list_series.At(j); if (series== NULL || this .IsExistTimeframe(series.Timeframe())) continue ; num_periods++; ArrayUsedTimeframes[num_periods- 1 ]=series.Timeframe(); } } :: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,num_symbols, 1000 ); :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes,num_periods, 21 ); }

Метод просматривает все созданные таймсерии для каждого используемого символа в программе и заполняет массивы используемых символов и таймфреймов данными из коллекции таймсерий. Все строки листинга метода подробно прокомментированы и, надеюсь, не вызывают трудностей в понимании логики. В любом случае все вопросы можно задать в обсуждении статьи.



В блоке методов обновления таймсерий добавим защищённый метод для обновления всех таймсерий кроме таймсерий текущего символа:

void SeriesRefresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,timeframe,data_calculate); } void SeriesRefresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,data_calculate); } void SeriesRefresh(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(data_calculate); } protected : void SeriesRefreshAllExceptCurrent(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.GetObject().RefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } public :

Необходимость такого метода мы рассматривали ранее. Здесь данный метод просто вызывает одноимённый метод класса-коллекции таймсерий, рассмотренный нами выше.



В таймере класса в блоке обработки коллекции таймсерий будем вызывать именно этот метод для обновления всех таймсерий кроме текущей:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate) ; } } else { } }

В обработчике события Calculate — в методе OnCalculate() главного объекта библиотеки CEngine — будем возвращать ноль в случае, если не все таймсерии ещё созданы, и rates_total — при полном создании всех используемых таймсерий:

int CEngine:: OnCalculate ( SDataCalculate &data_calculate , const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR ) return 0 ; if (! this .SeriesSync(data_calculate,required)) return 0 ; if (! this .IsTester()) this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); return ( this .SeriesGetSeriesEmpty()== NULL ? data_calculate.rates_total : 0 ); }

Ранее мы сразу возвращали rates_total, переданный в метод посредством структуры цен текущего бара. Но для правильной обработки синхронизации таймсерий нам нужно контролировать возвращаемую из метода величину. Ноль возвращается для запуска перерасчёта всей истории, а rates_total — только для расчёта ещё не посчитанных данных (обычно это 0 — расчёт текущего бара или 1 — расчёт прошлого и текущего баров в момент открытия нового бара).



В методе создания всех таймсерий для всех используемых символов добавим запись в массивы всех используемых символов и таймсерий:



bool CEngine::SeriesCreateAll( const string &array_periods[], const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { bool res= true ; CArrayObj* list_symbols= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list_symbols== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_SYMBOLS_ARRAY)); return false ; } for ( int i= 0 ;i<list_symbols.Total();i++) { CSymbol *symbol=list_symbols.At(i); if (symbol== NULL ) { :: Print (DFUN, "index " ,i, ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); continue ; } int total_periods=:: ArraySize (array_periods); for ( int j= 0 ;j<total_periods;j++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription(array_periods[j]); res &= this .SeriesCreate(symbol.Name(),timeframe,rates_total,required); } } this .WriteSymbolsPeriodsToArrays(); return res; }

После вызова этого метода из функции инициализации библиотеки в программе, вызов этого метода подготовит для использования в программах при необходимости два массива — массив всех используемых символов и массив всех используемых таймфреймов. Метод был рассмотрен нами выше.



На этом доработка классов библиотеки завершена.

Сегодня мы создадим тестовый индикатор, в котором проверим работу библиотеки в индикаторах в мультисимвольном и мультипериодном режимах.

В индикаторе будет возможность задать четыре используемых символа и все возможные таймсерии. Выбор символа и таймфрейма, с которыми в один момент работает индикатор, мы сделаем при помощи кнопок. На график будут выведены до четырёх кнопок с наименованиями заданных в настройках символов, и напротив символа, кнопка которого в нажатом состоянии, будем выводить список кнопок с доступными таймфреймами.

Одномоментно можно будет иметь в нажатом состоянии только одну кнопку символа и одну кнопку таймфрейма этого символа.

Таким образом мы сможем выбрать символ, с которым работает индикатор и таймфрейм, данные которого будут отображаться на графике в подокне индикатора. Забегая вперёд, скажу, что мне оказалось достаточно неудобно писать работу с кнопками в процедурном стиле. И код контроля состояния кнопок вышел неоптимальным. Но для теста работы таймсерий в мультисимвольном мультипериодном индикаторе — код работы с кнопками отправим на второй план. Тем более, что это просто тестовый индикатор.



Создание тестового индикатора

Смысл создания прошлого тестового индикатора и того, что сегодня будем делать, кроется не только в том, чтобы протестировать и показать работу в индикаторах с таймсериями библиотеки, но и в обкатке структуры буфера индикатора — на основе полученных знаний использования этой структуры мы будем делать набор классов-буферов индикаторов. Сегодня дополним структуру буфера, сделав её буфером рисования в стиле "Японские свечи".

Для создания тестового индикатора возьмём индикатор из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part41\ под новым именем TestDoEasyPart41.mq5.

Для начала укажем отрисовку индикатора в отдельном окне, опишем все необходимые буферы индикатора и добавим ещё одну макроподстановку, указывающую на максимальное количество используемых символов (а соответственно — и количество рисуемых буферов индикатора):

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 21 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "Pair 1" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrLimeGreen , clrRed , clrDarkGray #property indicator_label2 "Pair 2" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color2 clrDeepSkyBlue , clrFireBrick , clrDarkGray #property indicator_label3 "Pair 3" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color3 clrMediumPurple , clrDarkSalmon , clrGainsboro #property indicator_label4 "Pair 4" #property indicator_type4 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color4 clrMediumAquamarine , clrMediumVioletRed , clrGainsboro #define PERIODS_TOTAL ( 21 ) #define SYMBOLS_TOTAL ( 4 )

Итак, почему у нас получилось количество буферов индикатора равным 21.

Ответ прост: стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES подразумевает наличие пяти связанных с ним массивов:

массив цен Open массив цен High массив цен Low массив цен Close массив света (Color)

Мы будем использовать в индикаторе максимальное количество символов равное 4. Соответственно — четыре рисуемых буфера по пять связанных с ними массивами — это уже 20 индикаторных буферов, и ещё один буфер нужен для хранения в нём времени баров, которое будем передавать в функции. Итого: 21 индикаторный буфер, и четыре буфера из них — рисуемые.

Напишем структуру буфера "Японские свечи":

struct SDataBuffer { private : ENUM_TIMEFRAMES m_buff_timeframe; string m_buff_symbol; int m_buff_open_index; int m_buff_high_index; int m_buff_low_index; int m_buff_close_index; int m_buff_color_index; int m_buff_next_index; bool m_used; bool m_show_data; public : double Open[]; double High[]; double Low[]; double Close[]; double Color[]; void SetIndexes( const int index_first) { this .m_buff_open_index=index_first; this .m_buff_high_index=index_first+ 1 ; this .m_buff_low_index=index_first+ 2 ; this .m_buff_close_index=index_first+ 3 ; this .m_buff_color_index=index_first+ 4 ; this .m_buff_next_index=index_first+ 5 ; } void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .m_buff_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_buff_symbol=symbol; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } void SetShowDataFlag( const bool flag) { this .m_show_data=flag; } int IndexOpenBuffer( void ) const { return this .m_buff_open_index; } int IndexHighBuffer( void ) const { return this .m_buff_high_index; } int IndexLowBuffer( void ) const { return this .m_buff_low_index; } int IndexCloseBuffer( void ) const { return this .m_buff_close_index; } int IndexColorBuffer( void ) const { return this .m_buff_color_index; } int IndexNextBuffer( void ) const { return this .m_buff_next_index; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_buff_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_buff_symbol; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } bool GetShowDataFlag( void ) const { return this .m_show_data; } void Print ( void ); }; void SDataBuffer:: Print ( void ) { string array[ 8 ]; array[ 0 ]= "Buffer " + this . Symbol ()+ " " +TimeframeDescription( this .Timeframe())+ ":" ; array[ 1 ]= " Open buffer index: " +( string ) this .IndexOpenBuffer(); array[ 2 ]= " High buffer index: " +( string ) this .IndexHighBuffer(); array[ 3 ]= " Low buffer index: " +( string ) this .IndexLowBuffer(); array[ 4 ]= " Close buffer index: " +( string ) this .IndexCloseBuffer(); array[ 5 ]= " Color buffer index: " +( string ) this .IndexColorBuffer(); array[ 6 ]= " Next buffer index: " +( string ) this .IndexNextBuffer(); array[ 7 ]= " Used: " +( string )( bool ) this .IsUsed(); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (array);i++) :: Print (array[i]); }

Структура имеет переменные для хранения значений индексов буферов, связываемых с соответствующими им массивами OHLC и Color — по индексу мы всегда сможем обратиться к нужному буферу. Очередной свободный индекс для привязки нового буфера индикатора к массивам структуры всегда можно получить из переменной m_buff_next_index при помощи метода IndexNextBuffer(), который возвращает индекс, идущий следом за буфером цвета в текущей структуре.

Из листинга видно, что в структуре есть все методы для установки и возврата всех значений, определённых в приватной секции структуры, а также есть метод для распечатывания в журнале всех данных структуры: складываются в массив данные индексов буферов OHLC и цвета, следующий свободный индекс для привязки нового массива и флаг использования данного буфера. Затем все эти данные в цикле выводятся из массива в журнал.

Для примера, так будут выведены в журнал данные четырёх рисуемых буферов, заданных в настройках индикатора (буфер AUDUSD выводится на график):

2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Buffer EURUSD H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Open buffer index: 0 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 High buffer index: 1 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Low buffer index: 2 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Close buffer index: 3 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Color buffer index: 4 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Next buffer index: 5 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Used: false 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Buffer AUDUSD H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Open buffer index: 5 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 High buffer index: 6 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Low buffer index: 7 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Close buffer index: 8 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Color buffer index: 9 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Next buffer index: 10 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Used: true 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Buffer EURAUD H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Open buffer index: 10 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 High buffer index: 11 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Low buffer index: 12 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Close buffer index: 13 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Color buffer index: 14 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Next buffer index: 15 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Used: false 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Buffer EURGBP H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Open buffer index: 15 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 High buffer index: 16 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Low buffer index: 17 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Close buffer index: 18 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Color buffer index: 19 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Next buffer index: 20 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Used: false

Видим, что индекс буфера Open каждого последующего буфера "Японские свечи" совпадает с индексом "Next buffer index" предыдущего буфера "Японские свечи". Из распечатки видно, что следующий свободный буфер имеет индекс 20 — на этот индекс можно назначать следующий, например, расчётный буфер индикатора, что, кстати, и будет сделано для расчётного буфера, хранящего время баров текущего графика.



Добавим блок входных параметров индикатора:

ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURGBP ,EURCAD,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; sinput bool InpUseSounds = true ;

Так как в перечислении выбора режима использования символов ENUM_SYMBOLS_MODE, расположенного в файле Defines.mqh, есть два не нужных нам здесь режима "Работа с символами из окна "Обзор рынка" и "Работа с полным списком символов":

enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL };

... то во избежание выбора этих двух режимов в настройках, мы сделаем переменную InpModeUsedSymbols не внешней, закомментировав её модификатор sinput. Таким образом режим работы с символами в индикаторе всегда будет "Работа с заданным списком символов", и будут использоваться первые четыре символа из списка, указанного входной переменной InpUsedSymbols.

Впишем определение буферов индикатора и блок глобальных переменных:

SDataBuffer Buffers[]; double BufferTime[]; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

В качестве рисуемых буферов индикатора мы объявили массив структур буфера "Японские свечи" — так гораздо удобнее, чем определять четыре одинаковых буфера, да и обращаться к каждому буферу удобнее по индексу его расположения в массиве, соответствующему кнопке: нужно выбрать буфер по первой кнопке — выбрали буфер, находящийся в массиве первым, нужно выбрать буфер, назначенный последней кнопке — выбрали последный буфер в массиве, и т.д.

Один расчётный буфер — буфер времени — нам нужен будет для передачи в функции индикатора времени баров из предопределённого массива time[] обработчика OnCalculate() индикатора.

Блок с глобальными переменными уже нам знаком по тестовым советникам и индикаторам из практически всех статей описания библиотеки, все переменные подписаны, и мы не будем их тут досконално разбирать.

Минимальное количество баров для расчёта индикатора нам нужно будет для определения достаточности баров для расчёта таймсерии — чтобы правильно отобразить данные индикатора со старшего таймфрейма на младшем текущем.

Например, если мы находимся на периоде графика М15, а данные для отображения берём с графика Н1, то для правильного отображения всех баров нам нужно иметь в наличии минимум 4 бара — ведь в одном часовом баре вмещаются 4 пятнадцатиминутных бара.

Расчётом требуемого количества баров текущего графика, в зависимости от используемого для расчётов периода, будет заниматься ранее написанная нами в файле сервисных функций библиотеки DELib.mqh функция NumberBarsInTimeframe(), рассмотренная нами выше.



Выше я уже писал, что столкнулся со сложностями написания индикатора в процедурном стиле — пришлось создать дополнительные вспомогательные функции для поиска, установки и контроля состояний кнопок и буферов. Если бы кнопки и буферы были написаны объектами, то это намного бы упростило доступ к их свойствам и установку их режимов. Но пока сделано так, как сделано — казалось, что наоборот будет быстрее написать тест в процедурном стиле, да и для тестового индикатора нет необходимости создавать временные объекты, которые потом не пригодятся.

Рассмотрим написанные вспомогательные функции.

Функция для установки состояний рисуемых буферов индикатора:



void SetPlotBufferState( const int buffer_index, const bool state) { PlotIndexSetInteger (buffer_index, PLOT_SHOW_DATA ,state); string params=Buffers[buffer_index]. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(Buffers[buffer_index].Timeframe()); string label=params+ " Open;" +params+ " High;" +params+ " Low;" +params+ " Close" ; PlotIndexSetString (buffer_index, PLOT_LABEL ,(state ? label : NULL )); if (state) IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,engine.Name()+ " " +Buffers[buffer_index]. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(Buffers[buffer_index].Timeframe())); }

В функцию передаётся индекс буфера, которому нужно установить состояние, тоже передаваемое входным параметром.

Следует отметить одну особенность, которую нужно учитывать при работе с буферами индикаторов, требующих несколько связанных массивов для отображения.

Например, если буфер индикатора требует 2 массива, то индексы связанных с этими буферами массивов будут иметь значения 0 и 1. Эти значения устанавливаются при помощи функции SetIndexBuffer(). При использовании одного рисуемого буфера, использующего два массива данных, особых проблем понимания доступа к рисуемому буферу не наблюдается — просто указываем буфер с индексом 0 для доступа к его свойствам.

Но если нам требуется два и более рисуемых буфера, использующих два массива, то здесь может возникнуть недопонимание по какому же индексу обратиться ко второму, третьему и последующим рисуемому буферу.

Рисуемый буфер №1 — индекс рисуемого буфера 0

Массив №1 — индекс буфера 0



Массив №2 — индекс буфера 1

Рисуемый буфер №2 — индекс рисуемого буфера 1

Массив №1 — индекс буфера 2



Массив №2 — индекс буфера 3

Рисуемый буфер №3 — индекс рисуемого буфера 2

Массив №1 — индекс буфера 4



Массив №2 — индекс буфера 5

Рассмотрим пример трёх рисуемых буферов с двумя массивами каждый, и номера индексов рисуемых буферов и их массивов:

Казалось бы — массивов здесь шесть для трёх рисуемых буферов, и чтобы получить доступ ко второму рисуемому массиву, нужно обратиться по индексу 2 (ведь 0 и 1 заняты массивами первого буфера). Но нет. Чтобы обратиться ко второму рисуемому буферу, нам нужно обратиться к индексам именно рисуемых буферов, а не всех массивов, назначенных в качестве буферов для каждого рисуемого буфера, а значит — по индексу 1.

Таким образом: чтобы связать массив с буфером функцией SetIndexBuffer() нужно указывать порядковый номер всех массивов, предназначенных для использования в качестве буферов индикатора, но чтобы получить данные от рисуемого буфера функцией PlotIndexGetInteger() или установить данные рисуемому буферу функциями PlotIndexSetDouble(), PlotIndexSetInteger(), PlotIndexSetString(), нужно указывать индекс нужного рисуемого буфера, а не номер массива. В данном примере для первого рисуемого буфера индекс будет 0, для второго 1, а для третьего 2. Это нужно знать и учитывать.



Функция, возвращающая флаг использования символа, заданного в настройках:



bool IsUsedSymbolByInput( const string symbol) { int total= ArraySize (array_used_symbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (array_used_symbols[i]==symbol) return true ; return false ; }

Если символ присутствует в массиве используемых символов, функция вернёт true, иначе — false. Иногда мы можем не указать текущий символ в списке используемых символов, но он есть всегда — его данные необходимы для выполнения внутренних расчётов библиотеки. Данная функция возвращает флаг того, что текущий символ не указан в настройках, и его нужно пропустить.

Функция, возвращающая индекс рисуемого буфера по символу:



int IndexBuffer( const string symbol) { int total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (Buffers[i]. Symbol ()==symbol) return i; return WRONG_VALUE ; }

В функцию передаётся наименование символа, индекс буфера которого нужно вернуть. В цикле по всем буферам ищем буфер с таким символом и возвращаем индекс цикла при совпадении. Если буфера с таким символом нет — возвращаем -1.

Функция, возвращающая номер первого свободного индекса, которому можно назначить очередной рисуемый буфер индикатора:

int FirstFreePlotBufferIndex( void ) { int num= WRONG_VALUE ,total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (Buffers[i].IndexNextBuffer()>num) num=Buffers[i].IndexNextBuffer(); return num; }

В цикле по всем рисуемым буферам из массива структур буферов проверяем значение следующего свободного буфера.

Если оно больше предыдущего — запоминаем новое значение. По окончании цикла возвращаем записанное значение из переменной num.



Функции, написанные для выполнения вспомогательных действий по установке и поиску состояний кнопок и буферов:

bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void SetButtonState( const string button_name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_name, OBJPROP_STATE ,state); if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,button_name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); if (!engine.IsTester()) GlobalVariableSet (( string ) ChartID ()+ "_" +button_name,state); } void SetButtonSymbolState( const string button_symbol_name, const bool state) { SetButtonState(button_symbol_name,state); if ( StringFind (button_symbol_name, "PERIOD_CURRENT" )== WRONG_VALUE ) GlobalVariableSet (( string ) ChartID ()+ "_" +button_symbol_name,state); SetButtonPeriodVisible(button_symbol_name,state); } void SetButtonPeriodState( const string button_period_name, const bool state) { SetButtonState(button_period_name,state); GlobalVariableSet (( string ) ChartID ()+ "_" +button_period_name,state); } void SetButtonPeriodVisible( const string button_symbol_name, const bool state_symbol) { int total= ArraySize (array_used_periods); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { string butt_name_period=button_symbol_name+ "_" + EnumToString (ArrayUsedTimeframes[j]); ObjectSetInteger ( 0 ,butt_name_period, OBJPROP_TIMEFRAMES ,(engine.IsTester() ? OBJ_ALL_PERIODS : (state_symbol ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ))); } } void ResetButtonSymbolState( const string button_symbol_name) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ); if (name==button_symbol_name || StringFind (name,prefix)== WRONG_VALUE || StringFind (name, "_PERIOD_" )> 0 ) continue ; SetButtonSymbolState(name, false ); } } void ResetButtonPeriodState( const string button_period_name, const string symbol) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ); if (name==button_period_name || StringFind (name,prefix)== WRONG_VALUE || StringFind (name, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE || StringFind (name,symbol)== WRONG_VALUE ) continue ; SetButtonPeriodState(name, false ); } } string GetNamePressedTimeframe( const string button_symbol_name, const string symbol) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ); if (name==button_symbol_name || StringFind (name,prefix)== WRONG_VALUE || StringFind (name, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE || StringFind (name,symbol)== WRONG_VALUE ) continue ; if (ButtonState(name)) return name; } return NULL ; } void SetAllBuffersState( const string symbol) { int total= ArraySize (Buffers); int index=IndexBuffer(symbol); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { Buffers[i].SetUsed(i!=index ? false : true ); Buffers[i].SetShowDataFlag( false ); } }

Функция обработки нажатия кнопок немного переделана, так как здесь у нас может быть нажата только одна кнопка символа и одна кнопка периода, соответствующая кнопке символа:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); int index= StringFind (button, "_PERIOD_" ); string symbol= StringSubstr (button, 5 ,index- 5 ); int buffer_index=IndexBuffer(symbol); string name_gv=( string ) ChartID ()+ "_" +prefix+button; bool state=ButtonState(button_name); if (!engine.IsTester()) GlobalVariableSet (name_gv,state); if ( StringFind (button_name, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE ) { SetButtonSymbolState(button_name,state); ResetButtonSymbolState(button_name); } else { SetButtonPeriodState(button_name,state); ResetButtonPeriodState(button_name,symbol); } string pressed_period=GetNamePressedTimeframe(button_name,symbol); ENUM_TIMEFRAMES timeframe= ( StringFind (button, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE ? TimeframeByDescription( StringSubstr (pressed_period, StringFind (pressed_period, "_PERIOD_" )+ 8 )) : TimeframeByDescription( StringSubstr (button, StringFind (button, "_PERIOD_" )+ 8 )) ); SetAllBuffersState(symbol); Buffers[buffer_index].SetTimeframe(timeframe); if (Buffers[buffer_index].GetShowDataFlag()!=state) { InitBuffersAll(); if (state) BufferFill(buffer_index); Buffers[buffer_index].SetShowDataFlag(state); } if (state) { if (button== "BUTT_M1" ) { } else if (button== "BUTT_M2" ) { } } else { if (button== "BUTT_M1" ) { } if (button== "BUTT_M2" ) { } } ChartRedraw (); }

Функция для создания панели кнопок:

bool CreateButtons( const int shift_x= 20 , const int shift_y= 0 ) { int total_symbols= ArraySize (array_used_symbols); int total_periods= ArraySize (ArrayUsedTimeframes); uint ws= 48 ,hs= 18 ,w= 26 ,h= 16 ,shift_h= 2 ,x=InpButtShiftX+ 1 , y=InpButtShiftY+h+ 1 ; for ( int i= 0 ;i<SYMBOLS_TOTAL;i++) { string butt_name_symbol=prefix+ "BUTT_" +array_used_symbols[i]; uint ys=y+(hs+shift_h)*i; if (ButtonCreate(butt_name_symbol,x,ys,ws,hs,array_used_symbols[i], clrGray )) { bool state_symbol=(engine.IsTester() && i== 0 ? true : false ); if (!engine.IsTester()) { string name_gv_symbol=( string ) ChartID ()+ "_" +butt_name_symbol; if (! GlobalVariableCheck (name_gv_symbol)) GlobalVariableSet (name_gv_symbol, false ); state_symbol= GlobalVariableGet (name_gv_symbol); } SetButtonState(butt_name_symbol,state_symbol); for ( int j= 0 ;j<total_periods;j++) { string butt_name_period=butt_name_symbol+ "_" + EnumToString (ArrayUsedTimeframes[j]); uint yp=ys-(hs-h)/ 2 ; if (ButtonCreate(butt_name_period,x+ws+ 2 +(w+ 1 )*j,yp,w,h,TimeframeDescription(ArrayUsedTimeframes[j]), clrGray )) ObjectSetInteger ( 0 ,butt_name_period, OBJPROP_TIMEFRAMES ,(engine.IsTester() ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS )); else { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_name_period, "\"" ); return false ; } bool state_period=(engine.IsTester() && ArrayUsedTimeframes[j]== Period () ? true : false ); if (!engine.IsTester()) { string name_gv_period=( string ) ChartID ()+ "_" +butt_name_period; if (! GlobalVariableCheck (name_gv_period)) GlobalVariableSet (name_gv_period, false ); state_period= GlobalVariableGet (name_gv_period); } SetButtonState(butt_name_period,state_period); ObjectSetInteger ( 0 ,butt_name_period, OBJPROP_TIMEFRAMES ,(engine.IsTester() ? OBJ_ALL_PERIODS : (state_symbol ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ))); } } else { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_name_symbol, "\"" ); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Функции для инициализации рисуемых буферов индикатора:

bool InitBuffer( const int buffer_index) { if (buffer_index== WRONG_VALUE ) return false ; ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Open, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].High, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Low, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Close, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Color, 0 ); SetPlotBufferState(buffer_index,Buffers[buffer_index].IsUsed()); return true ; } void InitBuffersAll( void ) { int total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) InitBuffer(i); }

Функция для расчёта одного бара всех активных буферов индикатора:



void CalculateSeries( const int index, const datetime time) { int total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (!Buffers[i].IsUsed()) { SetBufferData(i,index, NULL ); continue ; } CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries(Buffers[i]. Symbol (),( ENUM_TIMEFRAMES )Buffers[i].Timeframe()); if (series== NULL || index>series.GetList().Total()- 1 ) continue ; CBar *bar=engine.SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,time,Buffers[i]. Symbol (),Buffers[i].Timeframe()); if (bar== NULL ) continue ; SetBufferData(i,index,bar); } }

Функция, записывающая значения переданного объекта-бара в указанный рисуемый буфер:



void SetBufferData( const int buffer_index, const int index, const CBar *bar) { int n=(bar!= NULL ? iBarShift ( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar.Time()) : index); if (index<n) while (n> WRONG_VALUE && ! IsStopped ()) { Buffers[buffer_index].Open[n]=(bar.Open()> 0 ? bar.Open() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].High[n]=(bar.High()> 0 ? bar.High() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Low[n]=(bar.Low()> 0 ? bar.Low() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Close[n]=(bar.Close()> 0 ? bar.Close() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Color[n]=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); n--; } else { if (bar!= NULL ) { Buffers[buffer_index].Open[index]=(bar.Open()> 0 ? bar.Open() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].High[index]=(bar.High()> 0 ? bar.High() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Low[index]=(bar.Low()> 0 ? bar.Low() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Close[index]=(bar.Close()> 0 ? bar.Close() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Color[index]=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); } else { Buffers[buffer_index].Open[index]=Buffers[buffer_index].High[index]=Buffers[buffer_index].Low[index]=Buffers[buffer_index].Close[index]= EMPTY_VALUE ; Buffers[buffer_index].Color[index]= 2 ; } } }





Теперь рассмотрим обработчик OnInit() индикатора, в котором создаются кнопки и подготавливаются все буферы индикатора:

int OnInit () { OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int index= ArrayMaximum (ArrayUsedTimeframes); int num_bars=NumberBarsInTimeframe(ArrayUsedTimeframes[index]); min_bars=(index> WRONG_VALUE ? (num_bars> 2 ? num_bars : 2 ) : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); int total_symbols= ArraySize (array_used_symbols); for ( int i= 0 ;i<SYMBOLS_TOTAL;i++) { string symbol=(i<total_symbols ? array_used_symbols[i] : "EMPTY " + string (i+ 1 )); ArrayResize (Buffers, ArraySize (Buffers)+ 1 ,SYMBOLS_TOTAL); Buffers[i].SetSymbol(symbol); int index_first=(i== 0 ? i : Buffers[i- 1 ].IndexNextBuffer()); Buffers[i].SetIndexes(index_first); bool state_symbol=(engine.IsTester() && i== 0 ? true : false ); string name_butt_symbol=prefix+ "BUTT_" +Buffers[i]. Symbol (); string name_butt_period=name_butt_symbol+ "_PERIOD_" +TimeframeDescription(Buffers[i].Timeframe()); if (!engine.IsTester() && ObjectFind ( ChartID (),name_butt_symbol)== 0 ) { string name_gv_symbol=( string ) ChartID ()+ "_" +name_butt_symbol; string name_gv_period=( string ) ChartID ()+ "_" +name_butt_period; state_symbol= GlobalVariableGet (name_gv_symbol); } string pressed_period=GetNamePressedTimeframe(name_butt_symbol,symbol); string button= StringSubstr (name_butt_symbol, StringLen (prefix)); ENUM_TIMEFRAMES timeframe= ( StringFind (button, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE ? TimeframeByDescription( StringSubstr (pressed_period, StringFind (pressed_period, "_PERIOD_" )+ 8 )) : TimeframeByDescription( StringSubstr (button, StringFind (button, "_PERIOD_" )+ 8 )) ); Buffers[i].SetTimeframe(timeframe); Buffers[i].SetUsed(state_symbol); Buffers[i].SetShowDataFlag(state_symbol); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexOpenBuffer(),Buffers[i].Open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexHighBuffer(),Buffers[i].High, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexLowBuffer(),Buffers[i].Low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexCloseBuffer(),Buffers[i].Close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexColorBuffer(),Buffers[i].Color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexOpenBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexHighBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexLowBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexCloseBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexColorBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetInteger (i, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_CANDLES ); SetPlotBufferState(i,state_symbol); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Open, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].High, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Low, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Close, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Color, true ); } int buffer_temp_index=FirstFreePlotBufferIndex(); SetIndexBuffer (buffer_temp_index,BufferTime, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (BufferTime, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Рассмотрим обработчик OnCalculate() индикатора:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyData(rates_data,rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; InitBuffersAll(); } for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { BufferTime[i]=( double )time[i]; CalculateSeries(i,time[i]); } return (rates_total); }

В общем-то, я постарался в комментариях листинга всех представленных функций описать всё, что делаем в той или иной функции.

Надеюсь вопросов понимания не возникнет. В любом случае, их можно задать в обсуждении статьи, и я с удовольствием на них отвечу.



Все остальные функции, доставшиеся индикатору от прошлой его версии, остаются без существенных изменений.

Полный код индикатора можно посмотреть в прилагаемых в конце статьи файлах.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике EURUSD M15:





Что видим: отобразились четыре кнопки с первыми четырьмя символами. Пока не была нажата ни одна из кнопок, для них не отображаются кнопки выбора периода для отображения. Стоит нажать на кнопку символа — для неё раскрывается список из кнопок выбора периода. Выбираем период и видим как на графике отображаются свечи выбранного символа и выбранного периода. Теперь состояние выбранных кнопок записано в глобальные переменные терминала, и после перезапуска индикатора или нажатия на кнопку другого символа и последующего возврата к предыдущему, для него уже будут отображены кнопки периодов с выбранной кнопкой ранее использованного периода.



Итак. Мы проверили концепцию построения индикаторных буферов при помощи хранения их в структурах. Но работа с ними из индикатора всё ещё является не очень удобной. Поэтому со следующей статьи мы начнём создавать классы индикаторных буферов, которые позволят удобнее и легче, с меньшими трудозатратами создавать свои индикаторы.



Ну и на протяжении двух последних статей мы познакомились со способами лёгкого создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов при помощи таймсерий библиотеки.



Что дальше

Со следующей статьи начнём разработку классов индикаторных буферов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

Для четвёртой версии используемый сегодня тип рисования буферов (DRAW_COLOR_CANDLES) не поддерживается, но при создании классов буферов индикаторов некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.



