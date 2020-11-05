Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции

Содержание

Концепция

Продолжаем создавать функционал для работы с индикаторами в экспертах, созданных на основе данной библиотеки.

Мы уже создали классы объектов-стандартных индикаторов и начали размещать их в список-коллекцию. Для полного "комплекта" нам не достаёт лишь объекта-пользовательского индикатора. Сегодня создадим такой объект. Концепция его построения будет отличаться от концепции создания объектов стандартных индикаторов.

Так как мы имеем конечный набор стандартных индикаторов в терминале, то мы можем создавать объекты стандартных индикаторов на точно и заранее известных данных для каждого из индикаторов, что мы и делаем — указываем строго заданный набор параметров, соответствующий создаваемому индикатору. В то время как пользовательский индикатор может иметь какой угодно набор параметров, который заранее знать нет никакой возможности.

По этой причине, концепция создания объекта-пользовательского индикатора будет отличаться от создания объекта-стандартного индикатора.

Если нам для создания объекта-стандартного индикатора достаточно создать для каждого из них свой метод создания, в котором будут во входных параметрах прописаны все необходимые его свойства, то чтобы создать пользовательский индикатор с заранее неизвестным количеством и типом параметров, нам придётся в его метод создания передавать заранее заполненный массив структур входных параметров индикатора, из которого уже будут браться все необходимые для создания индикатора его параметры и свойства. Поэтому, к сожалению, пользователю библиотеки придётся самостоятельно заполнить такой массив структур входных параметров для создания пользовательского индикатора в своей программе.



Так как мы пытаемся создать библиотеку для упрощения создания своих программ, то из нескольких вариантов обращения к созданным индикаторам в своей программе я выбрал следующий: каждый создаваемый индикатор будет помечаться своим собственным уникальным идентификатором. По этому идентификатору мы сможем обратиться к каждому из созданных индикаторов. Благо, мы их сами создаём, сами им назначаем идентификаторы, и прекрасно знаем какой из назначенных идентификаторов соответствует тому, или иному индикатору, созданному в программе.



Помимо идентификатора также будут методы обращения к индикатору по всем его параметрам. Т.е., можно будет получить объект индикатора, указав те же самые параметры, с которыми и был создан этот объект-индикатор, и уже работать с полученным объектом — получать данные от индикатора (методы получения данных сегодня создадим) и копировать их в массивы для статистических исследований (это уже будет в последующих статьях).





Доработка классов библиотеки



Как обычно, в первую очередь внесём новые сообщения библиотеки в файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh.

Добавим индексы новых сообщений:

MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_TREND, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_OSCILLATOR, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_VOLUMES, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_ARROWS, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_EMPTY_VALUE, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_NAME, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SHORTNAME, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_IND_PARAMETERS, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_APPLIED_VOLUME, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_FAST_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SLOW_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SIGNAL, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TENKAN_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_KIJUN_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SPANB_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_JAW_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TEETH_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_LIPS_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_JAW_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TEETH_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_LIPS_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_MA_METHOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_APPLIED_PRICE, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_STD_DEVIATION, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_DEVIATION, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_STEP, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_MAXIMUM, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_KPERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_DPERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SLOWING, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_PRICE_FIELD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_CMO_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SMOOTHING_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_CUSTOM_PARAM, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_INVALID_IND_POINTER, MSG_LIB_SYS_IND_ID_EXIST, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Стрелочный индикатор" , "Arrow indicator" }, { "Идентификатор индикатора" , "Indicator ID" } , { "Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки" , "Empty value for plotting, for which there is no drawing" }, { "Символ индикатора" , "Indicator symbol" }, { "Имя индикатора" , "Indicator name" }, { "Короткое имя индикатора" , "Indicator shortname" }, { "Параметры индикатора" , "Indicator parameters" }, { "Тип объема для расчета" , "Volume type for calculation" }, { "Период усреднения" , "Averaging period" }, { "Период быстрой скользящей" , "Fast MA period" }, { "Период медленной скользящей" , "Slow MA period" }, { "Период усреднения разности" , "Averaging period for their difference" }, { "Период Tenkan-sen" , "Tenkan-sen period" }, { "Период Kijun-sen" , "Kijun-sen period" }, { "Период Senkou Span B" , "Senkou Span B period" }, { "Период для расчета челюстей" , "Period for the calculation of jaws" }, { "Период для расчета зубов" , "Period for the calculation of teeth" }, { "Период для расчета губ" , "Period for the calculation of lips" }, { "Смещение челюстей по горизонтали" , "Horizontal shift of jaws" }, { "Смещение зубов по горизонтали" , "Horizontal shift of teeth" }, { "Смещение губ по горизонтали" , "Horizontal shift of lips" }, { "Смещение индикатора по горизонтали" , "Horizontal shift of the indicator" }, { "Тип сглаживания" , "Smoothing type" }, { "Тип цены или handle" , "Price type or handle" }, { "Количество стандартных отклонений" , "Number of standard deviations" }, { "Отклонение границ от средней линии" , "Deviation of boundaries from the midline" }, { "Шаг изменения цены - коэффициент ускорения" , "Price increment step - acceleration factor" }, { "Максимальный шаг" , "Maximum value of step" }, { "K-период (количество баров для расчетов)" , "K-period (number of bars for calculations)" }, { "D-период (период первичного сглаживания)" , "D-period (period of first smoothing)" }, { "Окончательное сглаживание" , "Final smoothing" }, { "Способ расчета стохастика" , "Stochastic calculation method" }, { "Период Chande Momentum" , "Chande Momentum period" }, { "Период фактора сглаживания" , "Smoothing factor period" }, { "Входной параметр" , "Input parameter" } , { "Ошибка. Не удалось добавить объект-индикатор в список" , "Error. Failed to add indicator object to list" }, { "Ошибка. Передан неверный указатель на объект-индикатор" , "Error. Invalid pointer to indicator object passed" } , { "Ошибка. Уже существует объект-индикатор с идентификатором" , "Error. There is already exist an indicator object with ID" } , };





При создании объекта-стандартного индикатора мы ему сразу же — в его конструкторе — задаём группу, соответствующую типу индикатора: трендовый, стрелочный, осциллятор, или индикатор объёмов. Для стандартных индикаторов мы это можем делать, так как заранее знаем тип создаваемого индикатора. Для пользовательского индикатора мы не можем знать его тип заранее (группу, к которой принадлежит индикатор) и задавать его в конструкторе класса объекта. Поэтому нам нужно создать ещё одну группу индикаторов "любой", которая будет автоматически назначаться вновь созданному объекту, и дать пользователю самостоятельно указывать группу принадлежности пользовательского индикатора уже после создания его объекта.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в перечислении группы индикатора добавим новую константу:

enum ENUM_INDICATOR_GROUP { INDICATOR_GROUP_TREND, INDICATOR_GROUP_OSCILLATOR, INDICATOR_GROUP_VOLUMES, INDICATOR_GROUP_ARROWS, INDICATOR_GROUP_ANY, };

Так как мы условились обращаться к созданным индикаторам по уникальным идентификаторам, то нам необходимо в перечисление целочисленных свойств индикатора добавить новое свойство:

enum ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER { INDICATOR_PROP_STATUS = 0 , INDICATOR_PROP_TYPE, INDICATOR_PROP_TIMEFRAME, INDICATOR_PROP_HANDLE, INDICATOR_PROP_GROUP, INDICATOR_PROP_ID, }; #define INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL ( 6 ) #define INDICATOR_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

и соответственно, увеличим количество целочисленных свойств индикатора с 5 до 6.



Для возможности поиска индикатора в списке по его идентификатору, внесём новый критерий сортировки индикаторов по идентификаторам:

#define FIRST_INDICATOR_DBL_PROP (INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_INDICATOR_STR_PROP (INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_INTEGER_SKIP+INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL-INDICATOR_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_INDICATOR_MODE { SORT_BY_INDICATOR_INDEX_STATUS = 0 , SORT_BY_INDICATOR_TYPE, SORT_BY_INDICATOR_TIMEFRAME, SORT_BY_INDICATOR_HANDLE, SORT_BY_INDICATOR_GROUP, SORT_BY_INDICATOR_ID, SORT_BY_INDICATOR_EMPTY_VALUE = FIRST_INDICATOR_DBL_PROP, SORT_BY_INDICATOR_SYMBOL = FIRST_INDICATOR_STR_PROP, SORT_BY_INDICATOR_NAME, SORT_BY_INDICATOR_SHORTNAME, };





Так как были внесены новые свойства объекту-индикатору, то теперь необходимо немного доработать класс объекта абстрактного индикатора в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh.



В публичной секции класса напишем два метода для установки и получения свойства "идентификатор индикатора":

void SetGroup( const ENUM_INDICATOR_GROUP group) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP,group); } void SetEmptyValue( const double value) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE,value); } void SetName( const string name) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_NAME,name); } void SetShortName( const string shortname) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME,shortname); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_ID,id); } ENUM_INDICATOR_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_STATUS) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_STATUS);} ENUM_INDICATOR_GROUP Group( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_GROUP) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_INDICATOR TypeIndicator( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TYPE); } int Handle( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_HANDLE); } int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_ID); } double EmptyValue( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_NAME); } string ShortName( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SYMBOL); }

В объектах стандартных индикаторов мы могли написать методы для вывода описания каждого параметра индикатора, так как точно знаем какой параметр конкретного индикатора мы описываем. Для вывода описания параметров пользовательского индикатора мы не можем точно знать назначение каждого параметра неизвестного нам заранее индикатора. Поэтому здесь нам придётся просто выводить описания каждого последующего параметра из массива параметров индикатора MqlParam.

В публичной секции класса объекта абстрактного индикатора объявим метод для вывода описания параметров структуры MqlParam, и ещё два метода — для получения данных от объекта-индикатора по индексу и времени бара:

string GetTypeDescription( void ) const { return m_ind_type_description; } string GetStatusDescription( void ) const ; string GetGroupDescription( void ) const ; string GetTimeframeDescription( void ) const ; string GetEmptyValueDescription( void ) const ; string GetMqlParamDescription( const int index) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} virtual void PrintParameters( void ) {;} double GetDataBuffer( const int buffer_num, const int index); double GetDataBuffer( const int buffer_num, const datetime time); };

За пределами тела класса напишем реализацию этих методов:

Метод, возвращающий описание параметра массива структур MqlParam:

string CIndicatorDE::GetMqlParamDescription( const int index ) const { return "[" +( string )index+ "] " +MqlParameterDescription( this .m_mql_param[index]); }

В метод передаётся индекс параметра в массиве, и далее создаётся строка из индекса массива и описания параметра в соответствии с данными, хранящимися в структуре по указанному индексу массива. Функцию MqlParameterDescription() для возврата описания данных структуры MqlParam мы напишем чуть ниже.

Методы, возвращающие данные индикатора по индексу и времени бара:

double CIndicatorDE::GetDataBuffer( const int buffer_num, const int index) { double array[ 1 ]={ EMPTY_VALUE }; int copied=:: CopyBuffer ( this .Handle(),buffer_num,index, 1 ,array); return (copied== 1 ? array[ 0 ] : this .EmptyValue()); } double CIndicatorDE::GetDataBuffer( const int buffer_num, const datetime time) { double array[ 1 ]={ EMPTY_VALUE }; int copied=:: CopyBuffer ( this .Handle(),buffer_num,time, 1 ,array); return (copied== 1 ? array[ 0 ] : this .EmptyValue()); }

В методы передаются индекс или время бара, данные которого необходимо получить от индикатора. При помощи функции CopyBuffer() запрашиваем один бар по индексу или времени и возвращаем полученный результат, записанный в массив. Если по какой-либо причине получить данные не удалось, то методы возвращают пустое значение, установленное объекту-индикатору.



В конструкторе класса установим идентификатор индикатора по умолчанию (-1):



CIndicatorDE::CIndicatorDE( ENUM_INDICATOR ind_type, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_STATUS status, ENUM_INDICATOR_GROUP group, string name, string shortname, MqlParam &mql_params[]) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_ID; this .m_ind_type_description=IndicatorTypeDescription(ind_type); int count=:: ArrayResize ( this .m_mql_param,:: ArraySize (mql_params)); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { this .m_mql_param[i].type = mql_params[i].type; this .m_mql_param[i].double_value = mql_params[i].double_value; this .m_mql_param[i].integer_value= mql_params[i].integer_value; this .m_mql_param[i].string_value = mql_params[i].string_value; } int handle=:: IndicatorCreate (symbol,timeframe,ind_type,count, this .m_mql_param); this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_STATUS] = status; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_TYPE] = ind_type; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_GROUP] = group; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_TIMEFRAME] = timeframe; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_HANDLE] = handle; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_ID] = WRONG_VALUE ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE)]= EMPTY_VALUE ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_SYMBOL)] = (symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_string_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_NAME)] = name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_SHORTNAME)]= shortname; }

Так как у каждого индикатора его хэндл является уникальным, а так же и его идентификатор, который мы будем назначать самостоятельно, то при сравнении двух индикаторов на идентичность по их параметрам, нам нужно пропустить озвученные выше два параметра — иначе каждый индикатор будет определяться как уникальный, и мы не сможем верно сравнить параметры двух индикаторов на идентичность.

Чтобы этого не происходило, пропустим свойства "хэндл" и "идентификатор" в методе сравнения двух объектов-индикаторов:

bool CIndicatorDE::IsEqual(CIndicatorDE *compared_obj) const { if (!IsEqualMqlParamArrays(compared_obj.m_mql_param)) return false ; int beg= 0 , end=INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER prop=(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER)i; if (prop==INDICATOR_PROP_HANDLE || prop==INDICATOR_PROP_ID) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=INDICATOR_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_INDICATOR_PROP_STRING prop=(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства индикатора, впишем вывод описания свойства индикатора "идентификатор":

string CIndicatorDE::GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return ( property==INDICATOR_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetStatusDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTypeDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetGroupDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==INDICATOR_PROP_TIMEFRAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TIMEFRAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTimeframeDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Теперь в файл сервисных функций \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh добавим функцию для вывода описания структуры MqlParam:

string MqlParameterDescription( const MqlParam &mql_param) { int type=mql_param.type; string res=CMessage:: Text(MSG_ORD_TYPE) + " " + typename (type) + ": " ; if (type== TYPE_STRING ) res+=mql_param.string_value; else if (type== TYPE_DATETIME ) res+= TimeToString (mql_param.integer_value, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); else if (type== TYPE_COLOR ) res+= ColorToString (( color )mql_param.integer_value, true ); else if (type== TYPE_BOOL ) res+=( string )( bool )mql_param.integer_value; else if (type> TYPE_BOOL && type< TYPE_FLOAT ) res+=( string )mql_param.integer_value; else res+= DoubleToString (mql_param.double_value, 8 ); return res; }

В структуре MqlParam существует несколько полей. Одно из которых содержит тип данных, хранящихся в структуре. По этому типу данных мы можем понять из какого поля структуры получать данные, и какую функцию строчного представления данных использовать для вывода данных в журнал.

Получаем тип данных и начинаем формировать строку, состоящую из слова "Тип " +" "+ строковое описания типа данных + ": ".

И далее, в зависимости от типа данных, добавляем к уже созданной строке описание значения, хранящегося в поле структуры, соответствующем типу, при помощи стандартных функций для вывода строкового представления нужного типа данных.



В итоге описание параметров пользовательского индикатора с четырьмя параметрами при использовании метода вывода параметров структуры MqlParam класса объекта абстрактного индикатора и вышерассмотренной сервисной функции в журнале терминала будет выглядеть так:

--- Параметры индикатора --- - [ 1 ] Тип int : 13 - [ 2 ] Тип int : 0 - [ 3 ] Тип int : 0 - [ 4 ] Тип int : 2

Так как мы добавили новое свойство объекту-индикатору — его идентификатор, то во все классы всех объектов индикаторов, файлы которых лежат в папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Standart\ внесём небольшое дополнение в методы вывода короткого наименования индикатора — просто добавим к короткому названию значение идентификатора:

void CIndAC::PrintShort( void ) { string id= ( this .ID()> WRONG_VALUE ? ", id #" +( string ) this .ID()+ "]" : "]" ); :: Print (GetStatusDescription(), " " , this .Name(), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), " [handle " , this .Handle() ,id ); }

Здесь: создаём описание идентификатора. При этом, если значение идентификатора больше, чем -1, то идентификатор выводиться будет, иначе, если идентификатора нет (его значение -1), то и выводиться в описании он не будет (просто закрывающая квадратная скобка). И далее добавляем полученную строку к короткому описанию индикатора.

Такие доработки уже внесены во все классы объектов-индикаторов.







Объект пользовательского индикатора

Теперь напишем класс объекта-пользовательского индикатора. Разместим его в папку стандартных индикаторов библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Standart\. Просто потому, что в списке индикаторов терминала имеется и пользовательский индикатор, а значит, и его место тоже в списке индикаторов терминала.

Рассмотрим весь класс целиком:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "..\\IndicatorDE.mqh" class CIndCustom : public CIndicatorDE { private : public : CIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlParam &mql_param[] ) : CIndicatorDE( IND_CUSTOM ,symbol,timeframe, INDICATOR_STATUS_CUSTOM , INDICATOR_GROUP_ANY , mql_param[ 0 ].string_value , mql_param[ 0 ].string_value+ "(" +(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ,mql_param) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property); virtual void PrintShort( void ); virtual void PrintParameters( void ); }; bool CIndCustom::SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CIndCustom::SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) { return true ; } void CIndCustom::PrintShort( void ) { string id=( this .ID()> WRONG_VALUE ? ", id #" +( string ) this .ID()+ "]" : "]" ); :: Print (GetStatusDescription(), " " , this .Name(), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), " [handle " , this .Handle(),id); } void CIndCustom::PrintParameters( void ) { :: Print ( " --- " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_IND_PARAMETERS), " --- " ); int total=:: ArraySize ( this .m_mql_param); for ( int i= 1 ;i<total;i++) { :: Print ( " - " , this .GetMqlParamDescription(i)); } }

Все методы нам уже знакомы по классам объектов стандартных индикаторов. Но в отличие от них, здесь мы получаем в конструктор класса параметры создаваемого индикатора не во входных переменных, а в заранее созданном массиве структур входных параметров MqlParam. И передаём в закрытый конструктор класса объекта абстрактного индикатора статус "пользовательский индикатор", группу "любой индикатор", и в качестве имени передаём самый первый элемент массива параметров, который при создании пользовательского индикатора обязательно имеет тип TYPE_STRING и значение поля string_value содержит имя пользовательского индикатора. Точно так же создаём и короткое имя индикатора, но с добавлением описания символа и таймфрейма. В дальнейшем имя и короткое имя индикатора можно поменять при помощи методов родительского класса SetName() и SetShortName(). Правда, в имени индикатора содержится и путь к нему, поэтому (по крайней мере на данном этапе развития библиотеки) имя уже созданного пользовательского индикатора менять нельзя.



В методе, выводящем в журнал описание параметров объекта-индикатора делаем буквально следующее: сначала выводим заголовок, а затем в цикле по массиву параметров индикатора распечатываем каждый очередной параметр при помощи ранее рассмотренных методов (в частности — метода родительского класса GetMqlParamDescription()).

Все объекты-индикаторы мы храним в списке-коллекции в классе CIndicatorsCollection в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\IndicatorsCollection.mqh.



При добавлении индикатора в список-коллекцию нам необходимо дополнительно проверить уникальность его идентификатора. И добавить видимость класса пользовательского индикатора чтобы класс-коллекция индикаторов мог с ним работать.

Подключим файл класса пользовательского индикатора к классу коллекции объектов-индикаторов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAC.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAD.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndADX.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndADXW.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAlligator.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAO.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndATR.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBands.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBears.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBulls.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBWMFI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndCCI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndChaikin.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndCustom.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndDEMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndDeMarker.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndEnvelopes.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndForce.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndFractals.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndFRAMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndGator.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndIchimoku.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMACD.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMFI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMomentum.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndOBV.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndOsMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndRSI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndRVI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndSAR.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndStDev.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndStoch.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndTEMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndTRIX.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndVIDYA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndVolumes.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndWPR.mqh"

В приватной секции класса объявим метод для добавления объекта-индикатора в коллекцию и метод, проверяющий наличие в списке объекта-индикатора с заданным идентификатором:

class CIndicatorsCollection : public CObject { private : CListObj m_list; MqlParam m_mql_param[]; CIndicatorDE *CreateIndicator( const ENUM_INDICATOR ind_type, MqlParam &mql_param[], const string symbol_name= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ); int AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id); int Index(CIndicatorDE *compared_obj); bool CheckID( const int id); public :

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий указатель на объект пользовательского индикатора по его группе и параметрам, указанным в массиве MqlParam (в отличие от стандартных индикаторов мы можем указать параметры только посредством их передачи в таком массиве):

CIndicatorDE *GetIndCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price); CIndicatorDE *GetIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_GROUP group , MqlParam ¶m[] ); CIndicatorDE *GetIndDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price);

В блоке объявления методов создания индикаторов во-первых добавим в параметры каждого метода указание идентификатора индикатора, и во-вторых — добавим объявление метода для создания пользовательского индикатора. Приводить полный список объявления этих методов не будем, а ограничимся тремя методами (всё методы уже доработаны и их можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах):

int CreateCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id , const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_TYPICAL ); int CreateCustom ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id , ENUM_INDICATOR_GROUP group , MqlParam &mql_param[] ); int CreateDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id , const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE );

Во всех методах после входных параметров символа и таймфрейма было добавлено обязательное указание идентификатора индикатора при его создании.

В методе создания пользовательского индикатора дополнительно указывается группа индикатора и передаётся заранее созданный и заполненный массив параметров индикатора, по которым и будет создан пользовательский индикатор.

В конце листинга тела класса объявим метод для установки идентификатора указанному индикатору и метод, возвращающий объект-индикатор по указанному идентификатору:



void SetID(CIndicatorDE *indicator, const int id); CIndicatorDE *GetIndByID( const uint id); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CIndicatorsCollection(); };

Теперь рассмотрим все объявленные методы.

В приватном методе создания нового объекта-индикатора добавим создание нового объекта-пользовательского индикатора:



CIndicatorDE *CIndicatorsCollection::CreateIndicator( const ENUM_INDICATOR ind_type, MqlParam &mql_param[], const string symbol_name= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ) { string symbol=(symbol_name== NULL || symbol_name== "" ? :: Symbol () : symbol_name); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(period== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : period); CIndicatorDE *indicator= NULL ; switch (ind_type) { case IND_AC : indicator= new CIndAC(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_AD : indicator= new CIndAD(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ADX : indicator= new CIndADX(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ADXW : indicator= new CIndADXW(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ALLIGATOR : indicator= new CIndAlligator(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_AMA : indicator= new CIndAMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_AO : indicator= new CIndAO(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ATR : indicator= new CIndATR(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BANDS : indicator= new CIndBands(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BEARS : indicator= new CIndBears(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BULLS : indicator= new CIndBulls(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BWMFI : indicator= new CIndBWMFI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_CCI : indicator= new CIndCCI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_CHAIKIN : indicator= new CIndCHO(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_DEMA : indicator= new CIndDEMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_DEMARKER : indicator= new CIndDeMarker(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ENVELOPES : indicator= new CIndEnvelopes(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_FORCE : indicator= new CIndForce(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_FRACTALS : indicator= new CIndFractals(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_FRAMA : indicator= new CIndFRAMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_GATOR : indicator= new CIndGator(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ICHIMOKU : indicator= new CIndIchimoku(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MA : indicator= new CIndMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MACD : indicator= new CIndMACD(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MFI : indicator= new CIndMFI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MOMENTUM : indicator= new CIndMomentum(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_OBV : indicator= new CIndOBV(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_OSMA : indicator= new CIndOsMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_RSI : indicator= new CIndRSI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_RVI : indicator= new CIndRVI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_SAR : indicator= new CIndSAR(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_STDDEV : indicator= new CIndStDev(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_STOCHASTIC : indicator= new CIndStoch(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_TEMA : indicator= new CIndTEMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_TRIX : indicator= new CIndTRIX(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_VIDYA : indicator= new CIndVIDYA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_VOLUMES : indicator= new CIndVolumes(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_WPR : indicator= new CIndWPR(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_CUSTOM : indicator= new CIndCustom(symbol,timeframe,mql_param); break ; default : break ; } return indicator; }

Изменим метод, добавляющий в список-коллекцию новый объект-индикатор:

int CIndicatorsCollection::AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id) { if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; int index= this .Index(indicator); if (index!= WRONG_VALUE ) { delete indicator; indicator= this .m_list.At(index); } else { if (! this .m_list.Add(indicator)) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST)); delete indicator; return INVALID_HANDLE ; } } if (id> WRONG_VALUE && ! this .CheckID(id)) indicator.SetID(id); return indicator.Handle(); }

Теперь в метод передаётся и идентификатор индикатора, и если индикатора с таким идентификатором ещё нет в списке-коллекции, то объекту-индикатору устанавливается указанный идентификатор. В противном случае идентификатор индикатора будет установленным по умолчанию -1.

Теперь все методы создания объектов-индикаторов стали лаконичнее и короче.

Рассмотрим на примере создания объектов индикаторов AC и Alligator:

int CIndicatorsCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 0 ); CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_AC , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id); }

int CIndicatorsCollection::CreateAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int jaw_period= 13 , const int jaw_shift= 8 , const int teeth_period= 8 , const int teeth_shift= 5 , const int lips_period= 5 , const int lips_shift= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_MEDIAN ) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 8 ); this .m_mql_param[ 0 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 0 ].integer_value=jaw_period; this .m_mql_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 1 ].integer_value=jaw_shift; this .m_mql_param[ 2 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 2 ].integer_value=teeth_period; this .m_mql_param[ 3 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 3 ].integer_value=teeth_shift; this .m_mql_param[ 4 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 4 ].integer_value=lips_period; this .m_mql_param[ 5 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 5 ].integer_value=lips_shift; this .m_mql_param[ 6 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 6 ].integer_value=ma_method; this .m_mql_param[ 7 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 7 ].integer_value=applied_price; CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_ALLIGATOR , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id); }

Теперь нам достаточно лишь заполнить структуру входных параметров, создать индикатор и вызвать метод добавления его в список-коллекцию. Такие изменения были проведены во всех методах создания объектов-индикаторов, и здесь их рассматривать не будем, за исключением метода для создания пользовательского индикатора:

int CIndicatorsCollection::CreateCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]) { CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_CUSTOM ,mql_param,symbol,timeframe); if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; indicator.SetGroup(group); return this .AddIndicatorToList(indicator,id); }

Здесь чуть иначе. Здесь в метод создания помимо идентификатора передаётся и группа индикатора. А все параметры создаваемого индикатора сразу же передаются в массиве параметров MqlParam по причине, что мы не можем заранее знать о параметрах создаваемого пользовательского индикатора.

Абсолютно всем методам создания стандартных индикаторв были добавлены стандартные значения по умолчанию для каждого входного параметра. Таким образом, для создания стандартного индикатора с параметрами по умолчанию, достаточно будет указать символ, таймфрейм и идентификатор.

Реализация метода, возвращающего указатель на объект-пользовательский индикатор:

CIndicatorDE *CIndicatorsCollection::GetIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam ¶m[]) { CIndicatorDE *tmp= new CIndCustom(symbol,timeframe,param); if (tmp== NULL ) return NULL ; tmp.SetGroup(group); int index= this .Index(tmp); delete tmp; return ( index> WRONG_VALUE ? this .m_list.At(index) : NULL ); }

Здесь: создаём временный объект индикатора для поиска точно такого же объекта в списке-коллекции, устанавливаем ему группу и получаем индекс найденного объекта в списке-коллекции. Затем удаляем временный объект и возвращаем либо указатель на объект по найденному индексу списка, либо NULL, если такой объект в списке найден не был.



Метод, проверяющий наличие объекта-индикатора с указанным id в списке:

bool CIndicatorsCollection::CheckID( const int id) { CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorProperty( this .GetList(),INDICATOR_PROP_ID,id,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()!= 0 ); }

Получаем список объектов-индикаторов с указанным идентификатором и возвращаем флаг проверки на валидный и непустой список (список должен содержать один объект).

Метод, устанавливающий идентификатор указанному индикатору:

void CIndicatorsCollection::SetID(CIndicatorDE *indicator, const int id) { if (indicator== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_INVALID_IND_POINTER)); return ; } if (id> WRONG_VALUE ) { if (CheckID(id)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_IND_ID_EXIST), " #" ,( string )id); return ; } } indicator.SetID(id); }

В метод передаётся указатель на объект-индикатор, которому необходимо установить идентификатор, переданный параметром в метод.

Если передан невалидный указатель — сообщаем об этом и выходим из метода.

Если значение идентификатора больше -1, то проверяем наличие объекта-индикатора с таким идентификатором, и если он уже есть — сообщаем об этом и выходим.

Если все проверки пройдены — устанавливаем объекту идентификатор. В случае, если переданное в метод значение идентификатора меньше ноля, то такой идентификатор устанавливается объекту без каких-либо проверок, и такой идентификатор объекта-индикатора обозначает его отсутствие.



Метод, возвращающий объект-индикатор по указанному идентификатору:



CIndicatorDE *CIndicatorsCollection::GetIndByID( const uint id) { CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorProperty( this .GetList(),INDICATOR_PROP_ID,id,EQUAL); return ( list== NULL || list.Total()== 0 ? NULL : list.At(list.Total()- 1 ) ); }

Здесь: получаем список объектов-индикаторов с указанным идентификатором и возвращаем либо NULL (в случае, если список получить не удалось, либо список пустой), либо указатель на объект с нужным идентификатором. Так как объект с указанным идентификатором может быть только один, то здесь не важно какой индекс в полученном списке указывать — первый или последний. Здесь указываем последний.



Тестирование создания индикаторов в советнике показало одну проблему — при смене таймфрейма создаются дополнительные точно такие же индикаторы, но с другим таймфреймом. И всё верно — ведь индикаторы с одинаковыми входными параметрами, но рассчитанные на разных таймфреймах — это уже два разных индикатора. Чтобы просто избежать этой проблемы, достаточно очищать список созданных индикаторов при деинициализации программы. Для этой цели в главном объекте библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh объявим новый обработчик OnDeinit():

void OnTimer (SDataCalculate &data_calculate); void OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ); int OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ); void OnDeinit ( void );

И за пределами тела класса напишем его реализацию:

void CEngine:: OnDeinit ( void ) { this .m_indicators.GetList().Clear(); }

Данный метод класса будет вызываться из обработчика OnDeinit() программы. Всё, что здесь делается — это вызывается метод очистки списка-коллекции у объекта-коллекции индикаторов.



Тест

Для тестирования создания разных индикаторов и получения данных от созданных объектов-индикаторов возьмём советник из прошлой статьи.

Сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part56\ под новым именем TestDoEasyPart56.mq5.

В советнике создадим два пользовательских индикатора Moving Average, но с разными параметрами (индикаторы возьмём в папке примеров индикаторов из стандартной поставки терминала \MQL5\Indicators\Examples\). И создадим два стандартных индикатора Adaptive Moving Average тоже с разными входными параметрами.



В глобальной области зададим макроподстановки для упрощения обращения к индикаторам по их идентификатору и объявим два массива параметров для создания двух пользовательских индикаторов:



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_SET_STOP_LOSS, BUTT_SET_TAKE_PROFIT, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL, BUTT_TRAILING_ALL }; #define TOTAL_BUTT ( 20 ) #define MA1 ( 1 ) #define MA2 ( 2 ) #define AMA1 ( 3 ) #define AMA2 ( 4 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput bool InpUseSounds = true ; CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; MqlParam param_ma1[]; MqlParam param_ma2[];

По сути, объявленные макроподстановки являются описанием числовых значений идентификаторов. Просто по имени будет проще обращаться к идентификатору индикатора, чем по его значению.

В обработчике OnInit() советника создадим все четыре индикатора и сразу же выведем в журнал данные всех созданных индикаторов:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; distance_pending_request=(InpDistancePReq< 5 ? 5 : InpDistancePReq); bars_delay_pending_request=(InpBarsDelayPReq< 1 ? 1 : InpBarsDelayPReq); g_point= SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ); g_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS ); group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy(); ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA1); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA2, 14 ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) { ButtonState(butt_data[i].name+ "_PRICE" , false ); ButtonState(butt_data[i].name+ "_TIME" , false ); } engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Второму пользовательскому индикатору МА установим цену расчёта PRICE_OPEN. Если цена расчёта явно не указывается, то по умолчанию (в первом индикаторе МА) для расчёта индикатора используется цена PRICE_CLOSE.

При создании индикаторов АМА, первому из них устанавливается период расчёта 9 (заданный по умолчанию), а второму явно задаём значение 14.

Таким образом, все четыре создаваемых индикатора у нас имеют разные входные значения своих парамеров.

В обработчике OnDeinit() советника вызовем обработчик OnDeinit() библиотеки:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); engine. OnDeinit (); }

Это очистит список-коллекцию индикаторов во время деинициализации советника при переключении таймфреймов, что избавит нас от создания ненужных дополнительных объектов-индикаторов.

В обработчике OnTick() советника получим доступ к каждому из созданных объектов-индикаторов и выведем данные текущего бара каждого индикатора, отобразив их в комментарии на графике:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } CIndicatorDE *ma1=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(MA1); CIndicatorDE *ma2=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(MA2); CIndicatorDE *ama1=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(AMA1); CIndicatorDE *ama2=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(AMA2); Comment ( "ma1=" , DoubleToString (ma1.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ), ", ma2=" , DoubleToString (ma2.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ), "

ama1=" , DoubleToString (ama1.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ), ", ama2=" , DoubleToString (ama2.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ) ); if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

В прошлой статье мы временно создавали объекты-индикаторы в функции инициализации библиотеки OnInitDoEasy(). Удалим эти строки из функции:

engine.SeriesCreateAll(array_used_periods); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( Symbol (), Period (), 9 , 2 , 30 , 0 , PRICE_CLOSE ); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( Symbol (), Period (), 10 , 3 , 32 , 5 , PRICE_CLOSE ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort();

Скомпилируем советник и запустим его на графике, предварительно задав в настройках использовать только текущие символ и таймфрейм.

В журнал будут выведены описания параметров всех созданных индикаторов:

--- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа только с текущим символом: "EURUSD" Работа только с текущим таймфреймом: H1 Таймсерия символа EURUSD: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6284 Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 00.141 ============= Начало списка параметров: "Пользовательский индикатор" ============= Статус индикатора: Пользовательский индикатор Тип индикатора: CUSTOM Таймфрейм индикатора: H1 Хэндл индикатора: 10 Группа индикатора: Трендовый индикатор Идентификатор индикатора: 1 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ индикатора: EURUSD Имя индикатора: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Короткое имя индикатора: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" --- Параметры индикатора --- - [ 1 ] Тип int : 13 - [ 2 ] Тип int : 0 - [ 3 ] Тип int : 0 ================== Конец списка параметров: "Пользовательский индикатор" ================== ============= Начало списка параметров: "Пользовательский индикатор" ============= Статус индикатора: Пользовательский индикатор Тип индикатора: CUSTOM Таймфрейм индикатора: H1 Хэндл индикатора: 11 Группа индикатора: Трендовый индикатор Идентификатор индикатора: 2 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ индикатора: EURUSD Имя индикатора: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Короткое имя индикатора: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" --- Параметры индикатора --- - [ 1 ] Тип int : 13 - [ 2 ] Тип int : 0 - [ 3 ] Тип int : 0 - [ 4 ] Тип int : 2 ================== Конец списка параметров: "Пользовательский индикатор" ================== ============= Начало списка параметров: "Стандартный индикатор" ============= Статус индикатора: Стандартный индикатор Тип индикатора: AMA Таймфрейм индикатора: H1 Хэндл индикатора: 12 Группа индикатора: Трендовый индикатор Идентификатор индикатора: 3 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ индикатора: EURUSD Имя индикатора: "Adaptive Moving Average" Короткое имя индикатора: "AMA(EURUSD,H1)" --- Параметры индикатора --- - Период усреднения: 9 - Период быстрой скользящей: 2 - Период медленной скользящей: 30 - Смещение индикатора по горизонтали: 0 - Тип цены или handle: CLOSE ================== Конец списка параметров: "Стандартный индикатор" ================== ============= Начало списка параметров: "Стандартный индикатор" ============= Статус индикатора: Стандартный индикатор Тип индикатора: AMA Таймфрейм индикатора: H1 Хэндл индикатора: 13 Группа индикатора: Трендовый индикатор Идентификатор индикатора: 4 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ индикатора: EURUSD Имя индикатора: "Adaptive Moving Average" Короткое имя индикатора: "AMA(EURUSD,H1)" --- Параметры индикатора --- - Период усреднения: 14 - Период быстрой скользящей: 2 - Период медленной скользящей: 30 - Смещение индикатора по горизонтали: 0 - Тип цены или handle: CLOSE ================== Конец списка параметров: "Стандартный индикатор" ================== Пользовательский индикатор Examples\Custom Moving Average.ex5 EURUSD H1 [handle 10 , id # 1 ] Пользовательский индикатор Examples\Custom Moving Average.ex5 EURUSD H1 [handle 11 , id # 2 ] Стандартный индикатор Adaptive Moving Average EURUSD H1 [handle 12 , id # 3 ] Стандартный индикатор Adaptive Moving Average EURUSD H1 [handle 13 , id # 4 ]

На графике же символа будут выведены данные из буферов всех созданных индикаторов:

На график можно накинуть нужные индикаторы, соответствующие по параметрам созданным в советнике, и проверить совпадение данных индикаторов в комментарии на графике и в окне данных — они будут соответствовать.



Что дальше

В следующей статье продолжим создавать функционал для работы с индикаторами в советниках. В ближайших статьях планируется создание привязки данных индикаторов к барам классов таймсерий и получение данных от индикаторов для различных статистических исследований.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что класс-коллекция индикаторов на данный момент находится в процессе разработки, поэтому крайне не рекомендуется использовать его для использования в своих программах.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

