Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 44): Класс-коллекция объектов индикаторных буферов

Начиная со статьи 39 мы начали рассматривать использование библиотеки для создания пользовательских индикаторов. К настоящему моменту подготовлены объекты таймсерий и их коллекция, и объекты индикаторных буферов — базовый абстрактный буфер и индикаторные буферы на его основе.

В данной статье мы начнём создавать коллекцию индикаторных буферов для быстрого создания буферов в любом количестве (до 512 штук) в одной программе, и для удобного их получения и доступа к работе с их данными.

Связка <"коллекция таймсерий> — <коллекция буферов"> позволит нам создавать любые мультисимвольные и мультипериодные индикаторы. Этим мы начнём заниматься уже со следующей статьи. А сегодня создадим и опробуем коллекцию индикаторных буферов для создания в индикаторе любых буферов с одним из девяти стилей рисования в любом их количестве. На данный момент максимально возможное количество рисуемых буферов в индикаторе может быть не более 512. Но этого должно с лихвой хватить для создания любых сложных индикаторов с большим количеством графических построений. А при помощи создаваемого функционала создание и обслуживание такого количества графических построений упростится до простого обращения к созданным буферам по их стилю рисования и номеру в порядке создания, либо по индексу буфера в коллекции.



Подготовка данных и доработка объектов-буферов

В прошлой статье нами были созданы объекты "индикаторные буферы", являющиеся наследниками базового абстрактного буфера. Дополним их вспомогательными методами для доступа к записи и чтению данных в/из double-массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов.

Хотя можно было обойтись и уже написанными методами базового абстрактного буфера, но создание в объектах-наследниках своих методов, присущих только их стилю рисования, пригодится для более удобного обращения к их double-массивам при обращении к буферу по его статусу (стилю рисования) и даст больше гибкости при создании своих индикаторов.

Добавим новые сообщения библиотеки. В файл \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ, MSG_LIB_TEXT_YES,

...

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_MAX_BUFFERS_REACHED, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STATUS_NONE,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось изменить размер массива цветов" , "Failed to resize color array" }, { "Не удалось добавить объект-буфер в список" , "Failed to add buffer object to list" } , { "Не удалось создать объект \"Индикаторный буфер\"" , "Failed to create object \"Indicator buffer\"" } , { "Да" , "Yes" },

...

{ "Неправильно указано количество буферов индикатора (#property indicator_buffers)" , "The number of indicator buffers is incorrect (#property indicator_buffers)" }, { "Достигнуто максимально возможное количество индикаторных буферов" , "The maximum number of indicator buffers has been reached" } , { "Нет отрисовки" , "No drawing" },

В индикаторе может быть максимально использовано 512 буферов.

Добавим в файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh макроподстановку, указывающую на этот размер:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Стр. " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define TOTAL_TRY ( 5 ) #define IND_COLORS_TOTAL ( 64 ) #define IND_BUFFERS_MAX ( 512 )

Можно конечно использовать значение "512", но макроподстановка удобнее тем, что если когда-нибудь это значение будет увеличено разработчиками, то для внесения изменений в код не нужно будет искать и исправлять это значение на новое по всем файлам, где есть обращение к данной величине, а просто поменять значение макроподстановки.

Нам потребуется осуществлять поиск и выбор объектов-буферов по свойствам, которые ранее были нами определены как ненужные для поиска и сортировки.



Все неиспользуемые в сортировке свойства у нас всегда расположены в самом конце списка перечисления свойств, и задана макроподстановка, указывающая количество неиспользуемых свойств в сортировке. Чтобы задать свойство как сортируемое, нужно переместить его из конца списка перечисления свойств ближе к тем свойствам, которые на данный момент разрешены для сортировки, и указать новое количество неиспользуемых в сортировке свойств.

И, естественно, нужно дополнить перечисление возможных критериев сортировки новыми свойствами — теми, которые мы разрешили использовать для сортировки. Расположение вновь добавляемых свойств в списке перечисления критериев сортировки должно совпадать с расположением этих свойств в списке перечисления свойств, в котором мы разрешили эти свойства использовать в сортировке.

Звучит запутанно, но на практике всё просто. Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh и внесём необходимые изменения.



Ранее у нас целочисленные свойства объекта-буфера были расположены в таком порядке:

enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_BASE , BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_NEXT , }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 19 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 6 )

Здесь два свойства нам нужно сделать возможными для сортировки. Для этого переместим их выше и поменяем количество неиспользуемых в сортировке свойств с 6 на 2:

enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_BASE , BUFFER_PROP_INDEX_NEXT , BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 19 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 2 )

Здесь мы указали, что только два свойства, находящиеся в самом конце списка, не будут участвовать в сортировке.

Добавим эти новые свойства в критерии сортировки:

#define FIRST_BUFFER_DBL_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BUFFER_STR_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP+BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BUFFER_MODE { SORT_BY_BUFFER_INDEX_PLOT = 0 , SORT_BY_BUFFER_STATUS, SORT_BY_BUFFER_TYPE, SORT_BY_BUFFER_TIMEFRAME, SORT_BY_BUFFER_ACTIVE, SORT_BY_BUFFER_DRAW_TYPE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_CODE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_LINE_STYLE, SORT_BY_BUFFER_LINE_WIDTH, SORT_BY_BUFFER_DRAW_BEGIN, SORT_BY_BUFFER_SHOW_DATA, SORT_BY_BUFFER_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_COLOR_INDEXES, SORT_BY_BUFFER_COLOR, SORT_BY_BUFFER_INDEX_BASE , SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT , SORT_BY_BUFFER_EMPTY_VALUE = FIRST_BUFFER_DBL_PROP, SORT_BY_BUFFER_SYMBOL = FIRST_BUFFER_STR_PROP, SORT_BY_BUFFER_LABEL, };

Как видим — их расположение в списке перечисления критериев сортировки совпадает с расположением в перечислении целочисленных свойств. Это условие обязательно к выполнению — перечисление критериев — порядок следования в нём свойств сортировки, должен совпадать с порядком следования свойств в перечислении свойств объекта. Это всё обсуждалось ещё в третьей части описания библиотеки.



Раз уж мы заговорили о сортировке объектов-буферов по их свойствам, значит — настало время подготовить инструментарий для осуществления поиска объектов-буферов, который осуществляется по его свойствам. Мы уже сделали такую возможность для всех объектов библиотеки, хранящимся в коллекциях. Теперь напишем методы и для поиска объектов-буферов.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh и подключим к нему файл класса-буфера:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh"

В самом низу тела класса — после блока с объявлением методов работы с барами таймсерий, впишем блок с объявлением методов работы с индикаторными буферами:

static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); static int FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); static int FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); static int FindBufferMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); static int FindBufferMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); static int FindBufferMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); };

И в самый конец файла впишем все методы, объявленные в теле класса:

CArrayObj *CSelect::ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CBuffer *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CBuffer *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CBuffer *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMin(CArrayObj* list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CBuffer *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMin(CArrayObj* list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CBuffer *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMin(CArrayObj* list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CBuffer *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Работу класса CSelect мы подробно разбирали в третьей статье описания создания библиотеки.



Немного доработаем классы астрактного буфера и его наследников.

Так как мы делаем поиск и сортировку по свойствам объектов-буферов,

то подключим файл класса CSelect к файлу класса абстрактнго буфера \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh"

Теперь класс CSelect будет виден в классе CBuffer и во всех его наследниках.



В публичной секции класса напишем метод, устанавливающий пользовательское имя объекту-буферу:

public : void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CBuffer* compared_obj) const ; void SetName( const string name) { this .m_name=name; } CBuffer( void ){;} protected :

Задание пользовательского имени буферу даёт возможность именовать буфер для последующего его поиска в списке-коллекции по этому имени.



У нас есть метод, возвращающий значение буфера из указанного индекса таймсерии, есть метод, возвращающий цвет, установленный буферу на указанном индексе таймсерии, но нет метода, возвращающего индекс цвета, установленный буферу в указанном индексе таймсерии. А ведь по сути, мы не устанавливаем в буфер значение цвета как такового. Мы устанавливаем в буфер индекс цвета — число, указывающее на то, какой по счёту из назначенных буферу цветов нужно использовать для раскраски линии в указанной позиции таймсерии.

Исправим это упущение — объявим ещё один метод, возвращающий индекс цвета, установленный буферу в указанной позиции таймсерии, а метод, возвращающий цвет буфера в указанной позиции таймсерии переименуем с GetColorBufferValue() на GetColorBufferValueColor():



virtual int GetDataTotal( const uint buffer_index= 0 ) const ; double GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index) const ; int GetColorBufferValueIndex( const uint series_index) const ; color GetColorBufferValueColor( const uint series_index) const ;

Теперь у нас объявлены два метода, работающие с цветом буфера. Один возвращает цвет, другой — индекс цвета.



За пределами тела класса напишем реализацию метода, возвращающего индекс цвета, и поправим реализацию метода, возвращающего цвет буфера:

int CBuffer::GetColorBufferValueIndex( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return WRONG_VALUE ; int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); return ( this .ColorsTotal()== 1 ? 0 : ( int ) this .ColorBufferArray[data_index]); } color CBuffer::GetColorBufferValueColor( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return clrNONE ; int color_index= this .GetColorBufferValueIndex(series_index); return (color_index> WRONG_VALUE ? ( color ) this .ArrayColors[color_index] : clrNONE ); }

Раньше у нас был только один метод, и индекс цвета мы получали прямо внутри него:

color CBuffer::GetColorBufferValue( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return clrNONE ; int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); int color_index=( this .ColorsTotal()== 1 ? 0 : ( int ) this .ColorBufferArray[data_index]); return ( color ) this .ArrayColors[color_index]; }

Теперь этот расчёт вынесен в отдельный метод GetColorBufferValueIndex(), а в методе возврата цвета бара мы вместо расчёта индекса используем вызов этого нового метода.



При создании класса объекта стрелочного буфера, являющегося (как и все остальные классы буферов) наследником абстрактного буфера, мною было сделано упущение — в классе CBuffer были объявлены виртуальные методы для установки кода стрелок и их смещения, но про их реализацию в классе-наследнике я забыл. Исправим ситуацию.

Откроем файл класса объекта буфера стрелок \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh и объявим эти методы. Заодно добавим ещё два метода для установки и возврата значений в/из массива, назначенного индикаторным буфером:

class CBufferArrow : public CBuffer { private : public : CBufferArrow( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 1 , "Arrows" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SetArrowCode( const uchar code); virtual void SetArrowShift( const int shift); void SetData ( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } double GetData ( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } };

За пределами тела класса напишем реализацию методов установки кода стрелоки их смещения:

void CBufferArrow:: SetArrowCode ( const uchar code) { this . SetProperty (BUFFER_PROP_ARROW_CODE,code); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,code); } void CBufferArrow:: SetArrowShift ( const int shift) { this . SetProperty (BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT,shift); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,shift); }

Методы записывают переданное в них значение в соответствующее свойство объекта-буфера и

устанавливают это свойство рисуемому буферу объекта-буфера.



В файлы объектов-буферов с одним буфером для отрисовки, а именно: линий (BufferLine.mqh), отрезков (BufferSection.mqh) и гистограммы от нуля (BufferHistogram.mqh) также впишем два метода установки/возврата значений в/из массива буфера данных объекта-буфера:



void SetData( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } double GetData( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); }

В файлы объектов-буферов с двумя буферами для отрисовки, а именно: гистограммы на двух массивах данных (BufferHistogram2.mqh), загзага (BufferZigZag.mqh) и заливки между двумя массивами данных (BufferFilling.mqh) впишем четыре метода установки/возврата значений в/из массивов буферов данных объекта-буфера:

void SetData0( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } void SetData1( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 1 ,series_index, value ); } double GetData0( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } double GetData1( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 1 ,series_index); }

В файлы объектов-буферов с четырьмя буферами для отрисовки, а именно: баров (BufferBars.mqh) и свечей (BufferCandlts.mqh) впишем восемь методов установки/возврата значений OHLC в/из массивов буферов данных объекта-буфера:

void SetDataOpen( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } void SetDataHigh( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 1 ,series_index, value ); } void SetDataLow( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 2 ,series_index, value ); } void SetDataClose( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 3 ,series_index, value ); } double GetDataOpen( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } double GetDataHigh( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 1 ,series_index); } double GetDataLow( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 2 ,series_index); } double GetDataClose( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 3 ,series_index); }

Можно конечно было обойтись уже написанными методами базового абстрактного объекта-буфера SetBufferValue() и GetBufferValue(), но эти методы требуют указаний номера нужного буфера. А мы делаем всё для облегчения работы конечного пользователя. Поэтому у нас будет выбор каким способом из предложенных воспользоваться.



У нас всё готово для создания класса-коллекции объектов индикаторных буферов.

Данный класс будет содержать в себе список всех создаваемых объектов-буферов и предоставлять возможность создания и получения любого буфера для работы с ним в программе. В отличии от предыдущих классов-коллекций здесь нам не нужно будет при добавлении очередного объекта-буфера проверять наличие уже имеющегося такого же объекта с точно такими же свойствами — ведь мы можем использовать в индикаторе абсолютно одинаковые буферы для визуализации разных событий.



Класс-коллекция объектов-буферов

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ создадим новый файл BuffersCollection.mqh с базовым классом CObject стандартной библиотеки, и сразу же подключим к нему файлы классов базового списка библиотеки и объектов-буферов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferLine.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferSection.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferBars.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh" class CBuffersCollection : public CObject {

Давайте наполним тело класса всем необходимым содержимым (благо его не много), и далее рассмотрим назначение всего необходимого:

class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; int GetIndexNextPlot( void ); int GetIndexNextBase( void ); bool CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status); public : CBuffersCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int PlotsTotal( void ); int BuffersTotal( void ); bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_LINE); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_SECTION); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ZIGZAG); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_FILLING); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_BARS); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_CANDLES); } CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index); CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number); CBufferLine *GetBufferLine( const int number); CBufferSection *GetBufferSection( const int number); CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number); CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number); CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number); CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number); CBufferBars *GetBufferBars( const int number); CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number); CBuffersCollection(); };

Итак, m_list — список, в который будем "складывать" и хранить все создаваемые объекты-буферы. Является наследником класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject.

Приватный метод, возвращающий индекс следующего рисуемого буфера GetIndexNextPlot() необходим для указания индекса очередного создаваемого индикаторного буфера, а метод (также приватный), возвращающий индекс следующего базового буфера GetIndexNextBase(), необходим для указания индекса реального массива, который можно назначить в качестве индикаторного буфера для вновь создаваемого объекта-буфера.



Поясню. При создании буфера для индикатора мы ему задаём номер в окне данных (номер рисуемого буфера) и связываем с double-массивом (индекс базового массива буфера). Почему "базового"? Да просто буфер для отрисовки может использовать несколько массивов. Базовым будет самый первый назначаемый массив в качестве индикаторного. Остальные используемые для отрисовки массивы будут иметь индекс "базовый массив"+N.

Таким образом, для трёх цветных буферов, строящихся на двух массивах, индексы рисуемого и базового будут выглядеть таким образом:

Первый буфер:

Рисуемый буфер — индекс 0

Базовый массив — индекс 0



Второй массив — индекс 1



Массив цвета — индекс 2

Второй буфер:

Рисуемый буфер — индекс 1

Базовый массив — индекс 3



Второй массив — индекс 4



Массив цвета — индекс 5

Третий буфер:

Рисуемый буфер — индекс 2

Базовый массив — индекс 6



Второй массив — индекс 7



Массив цвета — индекс 8

Как видим, индексация для рисуемого буфера и базового массива для каждого буфера своя, и при достаточно большом количестве используемых буферов в индикаторе, можно легко запутаться что к чему относится. Класс-коллекция будет автоматически назначать верные индексы для рисуемых буферов и их массивов. Соответственно, всегда можно будет к ним обратиться из своей программы.

Метод CreateBuffer() создаёт новый буфер и помещает его в список-коллекцию.

Методы GetObject() и GetList() возвращают указатели на объект класса-коллекции и на список объектов-буферов класса-коллекции соответственно.

Методы PlotsTotal() и BuffersTotal() возвращают количество созданных рисуемых буферов в коллекции и общее количество используемых массивов для построения всех рисуемых буферов соответственно.



Публичные методы для создания объектов-буферов с конкретным стилем рисования:

bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_ARROW ); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_LINE ); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_SECTION ); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_HISTOGRAM ); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 ); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_ZIGZAG ); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_FILLING ); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_BARS ); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_CANDLES ); }

Методы возвращают результат работы приватного метода создания объекта-буфера CreateBuffer() с указанием стиля рисования создаваемого буфера.



Метод GetBufferByPlot() возвращает указатель на буфер по его индексу рисуемого буфера.



Методы, возвращающие указатели на объекты-буферы по их порядковому номеру:

CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number); CBufferLine *GetBufferLine( const int number); CBufferSection *GetBufferSection( const int number); CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number); CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number); CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number); CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number); CBufferBars *GetBufferBars( const int number); CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number);

Возвращают объект с конкретным стилем рисования по его номеру в порядке создания.

Поясню на примере:

Мы создали четыре буфера стрелок BufferArrow() с индексами рисуемого буфера 0, 1, 2 и 3.

Затем мы создали пять буферов линий BufferLine() с индексами рисуемого буфера 4, 5, 6, 7 и 8.

Теперь нам нужно поработать со третьим буфером стрелок (который с индексом 2), и с четвёртым буфером линий (с индексом 7).

Чтобы получить указатель на третий буфер стрелок, мы просто получаем его по порядковому номеру (не индексу, а именно номеру). Номер должен отсчитываться от нуля. Т.е., для получения третьего буфера стрелок, мы должны его получить так:

CBufferArrow *buffer_arrow=GetBufferArrow( 2 );

Чтобы получить указатель на четвёртый буфер линий, мы должны получить его так:

CBufferLine *buffer_line=GetBufferLine(3);





Теперь рассмотрим реализацию всех объявленных методов.

Конструктор класса:

CBuffersCollection::CBuffersCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_BUFFERS_ID); }

Очищаем список, устанавливаем списку флаг сортированного списка и устанавливаем типу коллекции идентификатор списка коллекции индикаторных буферов.

Метод, возвращающий индекс следующего рисуемого буфера и метод, возвращающий индекс следующего базового буфера:

int CBuffersCollection::GetIndexNextPlot( void ) { CArrayObj *list= this .GetList(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index=CSelect::FindBufferMax(list,BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); if (index== WRONG_VALUE ) index= 0 ; else { CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); if (buffer== NULL ) return WRONG_VALUE ; index=buffer.IndexPlot()+ 1 ; } return index; } int CBuffersCollection::GetIndexNextBase( void ) { CArrayObj *list= this .GetList(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index=CSelect::FindBufferMax(list,BUFFER_PROP_INDEX_NEXT); if (index== WRONG_VALUE ) index= 0 ; else { CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); if (buffer== NULL ) return WRONG_VALUE ; index=buffer.IndexNextBuffer(); } return index; }

Логика двух этих методов идентична, и я её расписал в комментариях к строкам кода.



Метод, создающий новый объект-буфер и размещающий его в список-коллекцию:



bool CBuffersCollection::CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status) { int index_plot= this .GetIndexNextPlot(); int index_base= this .GetIndexNextBase(); if (index_plot== WRONG_VALUE || index_base== WRONG_VALUE ) return false ; if ( this .m_list.Total()==IND_BUFFERS_MAX) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_MAX_BUFFERS_REACHED)); return false ; } string descript=:: StringSubstr (:: EnumToString (status), 14 ); CBuffer *buffer= NULL ; switch (status) { case BUFFER_STATUS_ARROW : buffer= new CBufferArrow(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_LINE : buffer= new CBufferLine(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_SECTION : buffer= new CBufferSection(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM : buffer= new CBufferHistogram(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 : buffer= new CBufferHistogram2(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_ZIGZAG : buffer= new CBufferZigZag(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_FILLING : buffer= new CBufferFilling(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_BARS : buffer= new CBufferBars(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_CANDLES : buffer= new CBufferCandles(index_plot,index_base); break ; default : break ; } if (buffer== NULL ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ), " " ,descript); return false ; } if (! this .m_list.Add(buffer)) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER)); delete buffer; return false ; } buffer.SetName( "Buffer" +descript+ "(" +( string )buffer.IndexPlot()+ ")" ); return true ; }

Здесь также логика расписана в комментариях. Отмечу, что объявляем мы объект абстрактного буфера CBuffer, но создаём новый объект с типом рисования, переданным в метод статусом (статус у нас как раз описывает стиль рисования). Дело в том, что все объекты-буферы являются наследниками абстрактного объекта-буфера, поэтому такое объявление и создание объекта допустимо и удобно.



Метод, возвращающий буфер по его индексу Plot (по индексу в окне DataWindow):



CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByPlot( const int plot_index) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_INDEX_PLOT,plot_index,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()== 1 ? list.At( 0 ) : NULL ); }

При помощи класса CSelect получаем список, содержащий только объект-буфер с указанным индексом (объект в списке будет всего один), и возвращаем из полученного списка объект-буфер, если он найден, либо NULL — если такого объекта нет в списке коллекции.



Методы, возвращающие объекты-буферы конкретного типа:

CBufferArrow *CBuffersCollection::GetBufferArrow( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_ARROW,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferLine *CBuffersCollection::GetBufferLine( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_LINE,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferSection *CBuffersCollection::GetBufferSection( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_SECTION,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferHistogram *CBuffersCollection::GetBufferHistogram( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_HISTOGRAM,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferHistogram2 *CBuffersCollection::GetBufferHistogram2( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferZigZag *CBuffersCollection::GetBufferZigZag( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_ZIGZAG,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferFilling *CBuffersCollection::GetBufferFilling( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_FILLING,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferBars *CBuffersCollection::GetBufferBars( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_BARS,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferCandles *CBuffersCollection::GetBuffer Candles ( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_STATUS_CANDLES ,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); }

Все методы идентичны друг другу, поэтому рассмотрим один.

Получаем список, содержащий только объекты-буферы с нужным стилем рисования.

Если список получен, и он не пустой, то возвращаем объект из полученного списка по указанному индексу.

В списке объекты расположены а порядке возрастания индексов, поэтому никакой корректировки индекса не нужно.

Если же индекс выходит за пределы списка, то метод At() класса CArrayObj вернёт NULL.

Если список не получен, либо он пустой — возвращаем NULL.



Методы, возвращающие количество рисуемых буферов и количество всех индикаторных массивов:

int CBuffersCollection::PlotsTotal( void ) { int index=CSelect::FindBufferMax( this .GetList(),BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); return (buffer!= NULL ? buffer.IndexPlot()+ 1 : WRONG_VALUE ); } int CBuffersCollection::BuffersTotal( void ) { int index=CSelect::FindBufferMax( this .GetList(),BUFFER_PROP_INDEX_NEXT); CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); return ( buffer!= NULL ? buffer.IndexNextBuffer() : WRONG_VALUE ); }

Логика методов одинакова: получаем индекс с наибольшим значением нужного свойства, и по полученному индексу получаем из списка-коллекции объект-буфер. Если буфер получен — возвращаем его свойство, соответствующее методу, иначе — возвращаем -1.

На этом создание класса-коллекции индикаторных буферов завершено.

Теперь нам нужно предоставить доступ к методам класса для программ, работающих на основе библиотеки. Делается это у нас в классе базового объекта библиотеки CEngine.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh и внесём в него требуемые изменения. Здесь нам нужно практически лишь продублировать уже созданные методы класса коллекции индикаторных буферов и добавить вспомогательные методы для удобства работы.

В первую очередь подключим файл класса и объявим объект класса-коллекции буферов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh" class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

В публичной секции класса напишем методы, вызывающие и возвращающие результат работы одноимённых методов класса-коллекции буферов,

и объявим дополнительные методы для работы с классом коллекции буферов:

bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty=EMPTY_VALUE) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CBuffersCollection *GetBuffersCollection( void ) { return & this .m_buffers; } CArrayObj *GetListBuffers( void ) { return this .m_buffers.GetList(); } CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index) { return this .m_buffers.GetBufferByPlot(plot_index); } CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferArrow(number); } CBufferLine *GetBufferLine( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferLine(number); } CBufferSection *GetBufferSection( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferSection(number); } CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); } CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); } CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); } CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferFilling(number); } CBufferBars *GetBufferBars( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferBars(number); } CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCandles(number); } int BufferPlotsTotal( void ) { return this .m_buffers.PlotsTotal(); } int BuffersTotal( void ) { return this .m_buffers.BuffersTotal(); } bool BufferCreateArrow( void ) { return this .m_buffers.CreateArrow(); } bool BufferCreateLine( void ) { return this .m_buffers.CreateLine(); } bool BufferCreateSection( void ) { return this .m_buffers.CreateSection(); } bool BufferCreateHistogram( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram(); } bool BufferCreateHistogram2( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram2(); } bool BufferCreateZigZag( void ) { return this .m_buffers.CreateZigZag(); } bool BufferCreateFilling( void ) { return this .m_buffers.CreateFilling(); } bool BufferCreateBars( void ) { return this .m_buffers.CreateBars(); } bool BufferCreateCandles( void ) { return this .m_buffers.CreateCandles(); } double BufferDataArrow( const int number, const int series_index); double BufferDataLine( const int number, const int series_index); double BufferDataSection( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram20( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram21( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag0( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag1( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling0( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling1( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsLow( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsClose( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesLow( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesClose( const int number, const int series_index); void BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram20( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram21( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1); void BufferSetDataZigZag0( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataZigZag1( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1); void BufferSetDataFilling0( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataFilling1( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1); void BufferSetDataBarsOpen( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBarsHigh( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBarsLow( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBarsClose( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close); void BufferSetDataCandlesOpen( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandlesHigh( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandlesLow( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandlesClose( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close); color BufferColorArrow( const int number, const int series_index); color BufferColorLine( const int number, const int series_index); color BufferColorSection( const int number, const int series_index); color BufferColorHistogram( const int number, const int series_index); color BufferColorHistogram2( const int number, const int series_index); color BufferColorZigZag( const int number, const int series_index); color BufferColorFilling( const int number, const int series_index); color BufferColorBars( const int number, const int series_index); color BufferColorCandles( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexArrow( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexLine( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexSection( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexHistogram( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexHistogram2( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexZigZag( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexFilling( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexBars( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexCandles( const int number, const int series_index); void BufferSetColorIndexArrow( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexLine( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexSection( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexHistogram( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexHistogram2( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexZigZag( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexFilling( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexBars( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexCandles( const int number, const int series_index, const int color_index);

Методы, возвращающие данные конкретного буфера по его стилю рисования и по порядковому номеру буфера с таким стилем рисования:



double CEngine::BufferDataArrow( const int number, const int series_index) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataLine( const int number, const int series_index) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataSection( const int number, const int series_index) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataHistogram( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataHistogram20( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData0(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataHistogram21( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData1(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataZigZag0( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData0(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataZigZag1( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData1(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataFilling0( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData0(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataFilling1( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData1(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsOpen( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataOpen(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsHigh( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataHigh(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsLow( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataLow(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsClose( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataClose(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesOpen( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataOpen(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesHigh( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataHigh(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesLow( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataLow(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesClose( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return ( buff!= NULL ? buff.GetDataClose(series_index) : EMPTY_VALUE ); }

Все методы идентичны. Рассмотрим метод, возвращающий значение буфера Close объекта-буфера со стилем рисования "Свечи".

В метод передаётся порядковый номер буфера со стилем Candles из всех созданных буферов со стилем Candles (выше мы подробно рассматривали что означает номер буфера с конкретным стилем рисования), индекс таймсерии, из которого необходимо получить данные буфера Close свечи.



При помощи метода GetBufferCandles() класса-коллекции буферов получаем указатель на требуемый буфер, и если буфер получен, возвращаем данные из его буфера Close по указанному индексу таймсерии. Иначе — возвращаем "Пустое значение".



Методы, противоположные только что рассмотренным, устанавливающие значения в указанный индекс таймсерии конкретному буферу соответствующего объекта-буфера по стилю его рисования и его порядковому номеру:

void CEngine::BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram20( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram21( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData1(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index,value0); buff.SetData1(series_index,value1); } void CEngine::BufferSetDataZigZag0( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataZigZag1( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData1(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index,value0); buff.SetData1(series_index,value1); } void CEngine::BufferSetDataFilling0( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataFilling1( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData1(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index,value0); buff.SetData1(series_index,value1); } void CEngine::BufferSetDataBarsOpen( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataOpen(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataBarsHigh( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataHigh(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataBarsLow( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataLow(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataBarsClose( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataClose(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesOpen( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataOpen(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesHigh( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataHigh(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesLow( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataLow(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesClose( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataClose(series_index, value ); }

Все методы идентичны. Рассмотрим метод, устанавливающий значение по индексу таймсерии в буфер Close объекта-буфера со стилем рисования "Свечи" по его порядковому номеру.

При помощи метода GetBufferCandles() класса-коллекции буферов получаем объект-буфер со стилем рисования "Свечи" по его порядковому номеру.

Если объект получить не удалось — уходим из метода. Устанавливаем по индексу таймсерии переданное в метод значение в буфер Close полученного требуемого объекта-буфера.

Есть ещё два отдельных метода, устанавливающие одновременно всем буферам объектов-буферов "Бары" и "Свечи" значения OHLC по указанному индексу таймсерии:

void CEngine::BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetDataOpen(series_index,open); buff.SetDataHigh(series_index,high); buff.SetDataLow(series_index,low); buff.SetDataClose(series_index,close); } void CEngine::BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetDataOpen(series_index,open); buff.SetDataHigh(series_index,high); buff.SetDataLow(series_index,low); buff.SetDataClose(series_index,close); }

Здесь всё точно так же, как было описано выше, но в методы передаются и устанавливаются все значения для всех четырёх буферов объектов-буферов.



Методы, возвращающие установленный цвет в указанный индекс таймсерии буфера цвета конкретного объекта-буфера по его стилю рисования и порядковому номеру:

color CEngine::BufferColorArrow( const int number, const int series_index) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorLine( const int number, const int series_index) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorSection( const int number, const int series_index) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorHistogram( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorHistogram2( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorZigZag( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorFilling( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorBars( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorCandles( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return ( buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); }

Здесь всё идентично: получаем требуемый объект-буфер по его номеру, если объект получить удалось — возвращаем цвет, установленный в его буфере цвета по указанному индексу таймсерии. Иначе — возвращаем "Цвет не задан".



Так как реально в буфер цвета записывается значение не цвета, а его индекса из установленных для буфера цветов, то у нас есть соответствующие

методы, возвращающие индекс цвета конкретного объекта-буфера из его буфера цвета по указанному индексу таймсерии:

int CEngine::BufferColorIndexArrow( const int number, const int series_index) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexLine( const int number, const int series_index) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexSection( const int number, const int series_index) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexHistogram( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexHistogram2( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexZigZag( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexFilling( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexBars( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexCandles( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); }

Здесь всё идентично методам, возвращающим цвет, за исключением, что методы возвращают индекс цвета.

Это все доработки класса CEngine, необходимые для тестирования класса-коллекции индикаторных буферов.







Тестируем создание индикатора с использованием коллекции буферов

Для тестирования созданного класса-коллекции буферов возьмём индикатор из прошлой статьи

и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part44\ под новым именем TestDoEasyPart44.mq5.

Весь заголовок у нас будет таким:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 28 #property indicator_plots 10 ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_CURRENT; string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURGBP,EURCAD,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT; string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawArrow = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawLine = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawSection = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawHistogram = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawHistogram2 = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawZigZag = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawFilling = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawBars = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawCandles = INPUT_YES; sinput bool InpUseSounds = true ; CArrayObj *list_buffers; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Из блока includes удалим подключение файлов всех объектов-буферов — теперь они уже подключены к библиотеке и здесь этого делать не нужно:



#include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferLine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferSection.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferBars.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh>

Указание компилятору сколько планируется рисуемых и индикаторных буферов:

#property indicator_buffers 28 #property indicator_plots 10

Здесь, если предполагается большое количество различных буферов в индикаторе, то можно на начальном этапе не "считать на пальцах", а просто подставить любые значения — далее нам при первом запуске индикатора будут выданы Alert'ы, в которых будет указано верное количество рисуемых и индикаторных буферов в случае, если мы ошибочно напишем неправильное их количество.

Библиотека предполагает обращение к созданным индикаторным буферам по их стилям рисования и номерам в порядке создания. Пока не сделано обращение из программы напрямую к свойствам буфера (только к их массивам), но мы это ограничение сегодня обойдём, получив список объектов-буферов из коллекции и обращаясь к буферам напрямую из списка — такая возможность есть для любой из коллекции объектов — работать напрямую с созданными объектами. Поэтому в качестве "индикаторного буфера" будем использовать динамический массив указателей на объекты CObject.







В обработчике OnInit() подготовим нужные для тестирования буферы и проверим доступ к ним двумя различными способами:

int OnInit () { OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int index= ArrayMaximum (ArrayUsedTimeframes); int num_bars=NumberBarsInTimeframe(ArrayUsedTimeframes[index]); min_bars=(index> WRONG_VALUE ? (num_bars> 2 ? num_bars : 2 ) : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); engine.BufferCreateArrow(); engine.BufferCreateLine(); engine.BufferCreateSection(); engine.BufferCreateHistogram(); engine.BufferCreateHistogram2(); engine.BufferCreateZigZag(); engine.BufferCreateFilling(); engine.BufferCreateBars(); engine.BufferCreateCandles(); engine.BufferCreateArrow(); if (engine.BufferPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BufferPlotsTotal()); if (engine.BuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersTotal()); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; list_buffers=engine.GetListBuffers(); for ( int i= 0 ;i<list_buffers.Total();i++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(i); buff.SetColors(array_colors); buff. Print (); } CBuffer *buff_zz=engine.GetBufferByPlot( 5 ); if (buff_zz!= NULL ) { buff_zz.SetWidth( 2 ); } CBuffer *buff=engine.GetBufferArrow( 1 ); if (buff!= NULL ) { buff.SetWidth( 2 ); buff.SetArrowCode( 161 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Теперь создание буферов происходит просто — используем методы библиотеки, предназначенные для создания индикаторного буфера того, или иного типа. Все назначения массивов библиотека берёт на себя, а изменить свойства созданных буферов мы сможем после их создания. Сразу проверим указанное количество буферов в #property в заголовке индикатора, и если мы ошиблись при указании числа буферов, то нам будет выдано об этом предупреждение. Такая проверка удобна при создании индикатора, и после её можно удалить из кода.

Для проверки получения доступа к буферу воспользуемся двумя способами:

сначала получим доступ к буферу зигзага по его индексу рисуемого буфера при помощи метода GetBufferByPlot(), в котором нужно указать индекс рисуемого буфера (в данном случае — это индекс 5 для зигзага),

а затем получим доступ к самому последнему буферу стрелок, который был создан в самом конце, и является вторым по счёту буфером стрелок. Доступ к нему получим при помощи метода GetBufferArrow(), в котором нужно указать порядковый номер нужного буфера стрелок (в данном случае — номер 1, так как отсчёт начинается с нуля)



В обработчике OnCalculate() здесь остаётся всё практически без изменения, кроме того, что в буферы свечей и баров будем записывать данные при помощи методов объекта-буфера свечей (поочерёдно запишем данные в Open, High, Low и Close), а в массивы буфера баров запишем все значения OHLC одним разом. Таким образом мы проверим работу всех созданных методов работы с объектами-буферами:

for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(j); buff.ClearData( 0 ); if (!IsUse(buff.Status())) continue ; if (buff.BuffersTotal()== 1 ) buff.SetBufferValue( 0 ,i,close[i]); else if (buff.BuffersTotal()== 2 ) { buff.SetBufferValue( 0 ,i,open[i]); buff.SetBufferValue( 1 ,i,close[i]); } else if (buff.BuffersTotal()== 4 ) { if (buff.Status()==BUFFER_STATUS_CANDLES) { CBufferCandles *candle=buff; candle.SetDataOpen(i,open[i]); candle.SetDataHigh(i,high[i]); candle.SetDataLow(i,low[i]); candle.SetDataClose(i,close[i]); } else { engine.BufferSetDataBars( 0 ,i,open[i],high[i],low[i],close[i]); } } if (open[i]<close[i]) buff.SetBufferColorIndex(i, 0 ); else if (open[i]>close[i]) buff.SetBufferColorIndex(i, 1 ); else buff.SetBufferColorIndex(i, 2 ); } }

Полный код индикатора можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике символа. Зададим ему в настройках отображение только одного буфера стрелок. Этот буфер должен отображаться точками на графике. Но у нас есть ещё второй буфер стрелок, созданный самым последним, и мы обращались ко второму буферу стрелок в OnInit() для изменения его кода и размера значка:

CBuffer *buff=engine.GetBufferArrow( 1 ); if (buff!= NULL ) { buff.SetWidth( 2 ); buff.SetArrowCode( 161 ); }

Если получение объекта методом обращения к конкретному типу буфера по его номеру работает, то у нас на графике должны отобразиться два буфера стрелок — первый точками, второй — кружками с размером 2.

Толщину линии загзага мы устанавливали, получив буфер загзага при помощи метода, возвращающего объект-буфер по его индексу Plot. Подключим отображение зигзага и убедимся, что толщина его линии соответствует установленной в OnInit():

CBuffer *buff_zz=engine.GetBufferByPlot( 5 ); if (buff_zz!= NULL ) { buff_zz.SetWidth( 2 ); }

И напоследок посмотрим как отображаются бары и свечи — если методы записи значений цен в массивы буферов работают, то бары и свечи должны правильно отобразиться на графике.



Проверим:





Как видим, всё задуманное и сделанное работает как и предполагалось.







Что дальше

В следующей статье продолжим разработку класса-коллекции индикаторных буферов в свете организиции работы индикаторов в мультисимвольном и мультипериодном режимах.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

После создания коллекции буферов индикаторов и её тестирования, некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.

К содержанию

