Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 58): Таймсерии данных буферов индикаторов

Содержание

Концепция

В завершении темы работы с таймсериями организуем хранение, поиск и сортировку данных, хранящихся в буферах индикаторов, что позволит в дальнейшем проводить анализ на основе значений индикаторов, создаваемых на основе библиотеки в своих программах.

Концепция построения таймсерий данных индикаторов похожа на концепцию построения коллекции таймсерий — для каждого индикатора создадим свой список, в котором будут храниться все данные всех его буферов. Количество данных в списке индикаторных буферов будет соответствовать количеству данных соответствующих таймсерий, на которых рассчитаны индикаторы. Общая концепция всех классов-коллекций библиотеки позволяет легко находить нужные данные в соответствующей коллекции, и соответственно, это же будет возможным и в создаваемом сегодня классе.



В последующем нами будут созданы классы для проведения анализа на всех данных, хранящихся в библиотеке, что даст там весьма гибкий инструмент для проведения статистических исследований при всеобъемлющем сравнении любых данных коллекций библиотеки.



Доработка классов библиотеки

Класс коллекции данных индикаторных буферов будет автоматически обновлять данные всех созданных индикаторов на текущем баре, а при появлении нового бара будет создавать новые данные индикаторных буферов и размещать их в коллекцию.

У нас уже есть класс "Новый бар" в файле NewBarObj.mqh, который мы создавали для коллекции таймсерий.

Хранится он в папке классов таймсерий в каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasyPart57\Objects\Series\.

Сейчас же он нам нужен и для отслеживания нового бара в классе коллекции данных индикаторных буферов.

Поэтому перенесём его в папку сервисных функций и классов библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\.

Файл в его старом расположении удалим.



Так как класс "Таймсерия" использует класс "Новый бар", то нужно изменить старый путь к этому классу в файле класса "Таймсерия" \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh в блоке включаемых файлов:



#include "..\..\Services\Select.mqh" #include "NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh"

на новый путь:

#include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "Bar.mqh"

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh допишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_ASK, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_PRICE_BID, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME, MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_OPEN_BUY,

...

MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_BUFFER_VALUE, MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось получить цену Ask. Ошибка " , "Could not get Ask price. Error " }, { "Не удалось получить цену Bid. Ошибка " , "Could not get Bid price. Error " }, { "Не удалось получить время. Ошибка " , "Could not get time. Error " }, { "Не удалось открыть позицию Buy. Ошибка " , "Failed to open a Buy position. Error " },

...

{ "Номер буфера индикатора" , "Indicator buffer number" }, { "Значение буфера индикатора" , "Indicator buffer value" }, { "Метод не предназначен для работы с программами-индикаторами" , "The method is not intended for working with indicator programs" }, { "Не удалось получить таймсерию индикаторных данных" , "Failed to get indicator data timeseries" }, { "Не удалось получить текущие данные буфера индикатора" , "Failed to get the current data of the indicator buffer" }, { "Не удалось создать объект индикаторных данных" , "Failed to create indicator data object" }, { "Не удалось добавить объект индикаторных данных в список" , "Failed to add indicator data object to the list" }, };

Так как сегодня будем создавать новую коллекцию, то нам необходимо задать для неё свой идентификатор коллекции. Помимо этого, создадим константы параметров таймера новой коллекции — ведь данные индикаторных буферов у нас будут обновляться автоматически в таймере.

Внесём новые данные в файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh:

#define COLLECTION_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_ID ( 6 ) #define COLLECTION_IND_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID ( 7 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 )

Для поиска данных индикаторных буферов в их коллекции нам необходимо будет дополнительно искать данные по хэндлу индикатора (ведь данные будут принадлежать этому индикатору, и было бы странным не воспользоваться для поиска данных точным идентификатором их принадлежности к индикатору).

В целочисленные свойства индикаторных данных добавим новое свойство и увеличим количество этих данных с 5 до 6:

enum ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER { IND_DATA_PROP_TIME = 0 , IND_DATA_PROP_PERIOD, IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE, IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM, IND_DATA_PROP_IND_ID, IND_DATA_PROP_IND_HANDLE, }; #define IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL ( 6 ) #define IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Соответственно, раз мы добавили новое целочисленное свойство, то для возможности поиска и сортировки по этому свойству внесём его в список возможных критериев сортировки:

#define FIRST_IND_DATA_DBL_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_IND_DATA_STR_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP+IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL-IND_DATA_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_IND_DATA_MODE { SORT_BY_IND_DATA_TIME = 0 , SORT_BY_IND_DATA_PERIOD, SORT_BY_IND_DATA_INDICATOR_TYPE, SORT_BY_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, SORT_BY_IND_DATA_IND_ID, SORT_BY_IND_DATA_IND_HANDLE, SORT_BY_IND_DATA_BUFFER_VALUE = FIRST_IND_DATA_DBL_PROP, SORT_BY_IND_DATA_SYMBOL = FIRST_IND_DATA_STR_PROP, SORT_BY_IND_DATA_IND_NAME, SORT_BY_IND_DATA_IND_SHORTNAME, };

Данные индикаторных буферов, хранящиеся в коллекции, у нас представлены классом данных индикаторных буферов, созданным нами в прошлой статье.



Нам необходимо сейчас добавить к нему (в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\DataInd.mqh) метод установки хэндла индикатора, данные буфера которого хранятся в объекте этого класса. Также добавим в конструктор класса передачу параметров хэндла индикатора и значения его буфера, что позволит сразу при создании объекта указать значения этих параметров:

void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); void SetIndicatorType( const ENUM_INDICATOR type) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE,type); } void SetBufferNum( const int num) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,num); } void SetIndicatorID( const int id) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID,id); } void SetIndicatorHandle( const int handle) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_HANDLE,handle); } void SetBufferValue( const double value) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE,value); } void SetIndicatorName( const string name) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_NAME,name); } void SetIndicatorShortname( const string shortname) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME,shortname); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CDataInd* compared_data) const ; CDataInd(){;} CDataInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_handle , const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const double value );

В блок методов для упрощённого доступа к свойствам объекта добавим метод, возвращающий хэндл индикатора, и переименуем метод, возвращающий значение данных буфера индикатора (ранее метод назывался PriceValue()):

datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_TIME); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_PERIOD); } ENUM_INDICATOR IndicatorType( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE); } int BufferNum( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM); } int IndicatorID( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID); } int IndicatorHandle( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_HANDLE); } double BufferValue( void ) const { return this .GetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE); }

В теле конструктора класса установим значения новых свойств, передаваемых в него при создании нового объекта:



CDataInd::CDataInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_handle , const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const double value ) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID; this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS )+ 1 ; this .m_period_description=TimeframeDescription(timeframe); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,time); this .SetIndicatorType(ind_type); this .SetIndicatorHandle(ind_handle); this .SetBufferNum(buffer_num); this .SetIndicatorID(ind_id); this .SetBufferValue(value); }

В методе, возвращающем описание целочисленных свойств, добавим блок кода для вывода описания хэндла индикатора:

string CDataInd::GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { return ( property==IND_DATA_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==IND_DATA_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TIMEFRAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .m_period_description ) : property==IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .IndicatorTypeDescription() ) : property==IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Класс таймсерии данных буферов индикатора

Все классы-коллекции в библиотеке созданы на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Стандартной библиотеки. Класс-коллекция данных индикаторных буферов не будет исключением.



Данный класс будет позволять хранить объекты данных буфера одного индикатора в списке объектов CArrayObj, получать данные любого буфера индикатора, соответствующие времени открытия бара таймсерии. Естественно, список будет иметь возможность автоматического обновления, поиска и сортировки по свойствам объектов, хранящихся в нём.

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\ создадим новый класс CSeriesDataInd в файле SeriesDataInd.mqh.

Объект класса должен быть унаследован от базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj.

Рассмотрим тело класса со всеми его переменными и методами:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Services\NewBarObj.mqh" #include "DataInd.mqh" class CSeriesDataInd : public CBaseObj { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; ENUM_INDICATOR m_ind_type; string m_symbol; string m_period_description; int m_ind_handle; int m_ind_id; int m_buffers_total; uint m_amount; uint m_required; uint m_bars; bool m_sync; CArrayObj m_list_data; CNewBarObj m_new_bar_obj; CDataInd *CreateNewDataInd( const int buffer_num, const datetime time, const double value); public : CSeriesDataInd *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_data; } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CDataInd *GetIndDataByTime( const int buffer_num, const datetime time); CDataInd *GetIndDataByBar( const int buffer_num, const uint shift); void SetSymbol( const string symbol); void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool SetRequiredUsedData( const uint required); void SetIndHandle( const int handle) { this .m_ind_handle=handle; } void SetIndID( const int id) { this .m_ind_id=id; } void SetIndBuffersTotal( const int total) { this .m_buffers_total=total; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } ulong AvailableUsedData( void ) const { return this .m_amount; } ulong RequiredUsedData( void ) const { return this .m_required; } ulong Bars ( void ) const { return this .m_bars; } int IndHandle( void ) const { return this .m_ind_handle; } int IndID( void ) const { return this .m_ind_id; } int IndBuffersTotal( void ) const { return this .m_buffers_total; } bool IsNewBar( const datetime time) { return this .m_new_bar_obj.IsNewBar(time); } bool IsNewBarManual( const datetime time) { return this .m_new_bar_obj.IsNewBarManual(time); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list_data.Total(); } void SaveNewBarTime( const datetime time) { this .m_new_bar_obj.SaveNewBarTime(time); } int Create( const uint required= 0 ); void Refresh( void ); double BufferValue( const int buffer_num, const datetime time); double BufferValue( const int buffer_num, const uint shift); CSeriesDataInd( void ){;} CSeriesDataInd( const int handle, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffers_total, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); };

В объекте видим уже знакомые нам методы, присущие всем объектам библиотеки, и набор переменных-членов класса для хранения параметров объекта.

В публичной секции класса объявлены методы для упрощённого доступа к свойствам объекта и для их установки извне.

Рассмотрим реализацию методов класса.

В параметрический конструктор класса передаются все необходимые для создания объекта значения его свойств:

CSeriesDataInd::CSeriesDataInd( const int handle, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffers_total, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) : m_bars( 0 ), m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID; this .m_list_data.Clear(); this .m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe); this .m_sync= this .SetRequiredUsedData(required); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); this .m_ind_handle=handle; this .m_ind_type=ind_type; this .m_ind_id=ind_id; this .m_buffers_total=buffers_total; }

Объекту устанавливается идентификатор коллекции таймсерии данных индикаторных буферов, очищается список, в котором будут храниться объекты класса CDataInd, и списку устанавливается флаг сортированного списка. Самым оптимальным режимом сортировки этих объектов является сортировка по времени — для соответствия их расположения в списке расположению данных в физическом буфере индикатора.

Методы для установки символа и таймфрейма, думаю, в пояснениях не нуждаются:

void CSeriesDataInd::SetSymbol( const string symbol) { if ( this .m_symbol==symbol) return ; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void CSeriesDataInd::SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if ( this .m_timeframe==timeframe) return ; this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe); } void CSeriesDataInd::SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .SetSymbol(symbol); this .SetTimeframe(timeframe); }

Метод для установки требуемого количества данных индикаторных буферов:



bool CSeriesDataInd::SetRequiredUsedData( const uint required) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return false ; } this .m_required=(required< 1 ? SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT : required); datetime array[ 1 ]; :: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,array); this .m_bars=( uint ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_BARS_COUNT ); if ( this .m_bars> 0 ) { this .m_amount=(required== 0 ? :: fmin (SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT, this .m_bars) : :: fmin (required, this .m_bars)); return true ; } return false ; }

Для работы в составе индикаторов у нас уже имеются иные классы, поэтому здесь сразу проверяется тип запущенной программы, и если это индикатор, то выводится об этом сообщение и возвращается false. Работу похожего метода мы рассматривали при создании классов таймсерий в статье 35.



Метод, создающий новый объект индикаторных данных:

CDataInd* CSeriesDataInd::CreateNewDataInd( const int buffer_num, const datetime time, const double value ) { CDataInd* data_ind= new CDataInd( this .m_ind_type, this .m_ind_handle, this .m_ind_id,buffer_num, this .m_symbol, this .m_timeframe,time, value ); return data_ind; }

Создаёт новый объект класса CDataInd и возвращает указатель на вновь созданный объект, или NULL в случае, если объект создан не был.



Метод для создания списка-таймсерии индикаторных данных:

int CSeriesDataInd::Create( const uint required= 0 ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return false ; } if ( this .m_amount== 0 ) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return 0 ; } else if (required> 0 && this .m_amount!=required && required< this .m_bars) { if (! this .SetRequiredUsedData(required)) return 0 ; } double data[]; :: ArraySetAsSeries (data, true ); this .m_list_data.Clear(); this .m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); :: ResetLastError (); int err= ERR_SUCCESS ; for ( int i= 0 ;i< this .m_buffers_total;i++) { int copied=:: CopyBuffer ( this .m_ind_handle,i, 0 , this .m_amount,data); if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return 0 ; } for ( int j= 0 ;j<( int ) this .m_amount;j++) { :: ResetLastError (); datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe,j); if (time== 0 ) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME),CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); continue ; } CDataInd* data_ind=CreateNewDataInd(i,time,data[j]); if (data_ind== NULL ) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ), " " ,:: TimeToString (time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err) ); continue ; } if (! this .m_list_data.Add(data_ind)) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST), " " ,:: TimeToString (time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err) ); delete data_ind; continue ; } } } return this .m_list_data.Total(); }

Вся логика метода подробно расписана в его листинге. Метод копирует данные из всех буферов индикатора в массив, на этих данных создаёт новые объекты индикаторных данных CDataInd и размещает их в список-коллекцию.



Метод для обновления списка-коллекции индикаторных данных:

void CSeriesDataInd::Refresh( void ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS)); return ; } if (! this .m_available) return ; double data[ 1 ]; int err= ERR_SUCCESS ; :: ResetLastError (); datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 ); if (time== 0 ) { err=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TIME),CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return ; } this .m_list_data.Sort(SORT_BY_IND_DATA_TIME); if ( this .IsNewBarManual(time)) { for ( int i= 0 ;i< this .m_buffers_total;i++) { int copied=:: CopyBuffer ( this .m_ind_handle,i, 0 , 1 ,data); if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return ; } CDataInd* data_ind=CreateNewDataInd(i,time,data[ 0 ]); if (data_ind== NULL ) return ; if (! this .m_list_data.InsertSort(data_ind)) { delete data_ind; return ; } } if ( this .m_list_data.Total()>( int ) this .m_required) this .m_list_data.Delete( 0 ); this .SaveNewBarTime(time); } CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorDataProperty( this .GetList(),IND_DATA_PROP_TIME,time,EQUAL); for ( int i= 0 ;i< this .m_buffers_total;i++) { CDataInd *data_ind= this .GetIndDataByTime(i,time); if (data_ind== NULL ) return ; int copied=:: CopyBuffer ( this .m_ind_handle,i, 0 , 1 ,data); if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return ; } data_ind.SetBufferValue(data[ 0 ]); } }

Логика работы метода подробна расписана в его листинге. Метод обновляет данные всех буферов индикатора на текущем баре, а на новом баре создаёт новые объекты для текущего бара и заносит их в список-коллекцию. При превышении размера списка-коллекции требуемой величины, самые старые объекты удаляются из списка.



Метод, возвращающий объект индикаторных данных по времени и номеру буфера:

CDataInd* CSeriesDataInd::GetIndDataByTime( const int buffer_num, const datetime time) { CArrayObj *list=GetList(IND_DATA_PROP_TIME,time,EQUAL); list=CSelect::ByIndicatorDataProperty(list,IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,buffer_num,EQUAL); return list.At( 0 ); }

Здесь: получаем список, содержащий объекты индикаторных данных, соответствующие указанному времени,

затем фильтруем полученный список так, чтобы в нём остался только объект указанного буфера индикатора.

В списке будет только один объект — его и возвращаем.



Метод, возвращающий объект индикаторных данных по бару и номеру буфера:

CDataInd* CSeriesDataInd::GetIndDataByBar( const int buffer_num, const uint shift) { datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe,( int )shift); if (time== 0 ) return NULL ; return this .GetIndDataByTime(buffer_num,time); }

Здесь: получаем время открытия бара по указанному индексу, затем возвращаем объект, полученный при помощи вышерассмотренного метода.



Метод, возвращающий данные указанного буфера индикатора по времени:

double CSeriesDataInd::BufferValue( const int buffer_num, const datetime time) { CDataInd *data_ind= this .GetIndDataByTime(buffer_num,time); return (data_ind== NULL ? EMPTY_VALUE : data_ind.BufferValue()); }

Здесь: получаем объект данных при помощи метода GetIndDataByTime() и возвращаем значение буфера, записанное в объекте, либо "пустое значение" если объект получен не был.



Метод, возвращающий данные указанного буфера индикатора по индексу бара:



double CSeriesDataInd::BufferValue( const int buffer_num, const uint shift) { CDataInd *data_ind= this .GetIndDataByBar(buffer_num,shift); return (data_ind== NULL ? EMPTY_VALUE : data_ind.BufferValue()); }

Здесь: получаем объект данных при помощи метода GetIndDataByBar() и возвращаем значение буфера, записанное в объекте, либо "пустое значение" если объект получен не был.



Все создаваемые в программе индикаторы помещаются в коллекцию объектов-индикаторов, созданную нами в статье 54. Каждый такой объект содержит все данные стандартного или пользовательского индикатора. Но некоторые данные нам всё же необходимо дополнить. Чтобы мы могли всегда знать какое количество буферов имеет индикатор, описываемый объектом этого класса, нам нужно добавить в него переменную для хранения количества буферов индикатора. Особенно это актуально для пользовательских индикаторов, где мы не можем знать заранее количество его рисуемых буферов. Также нам необходимо добавить список-коллекцию данных индикаторных буферов, класс которой только что создали — тогда объект индикатора сразу же будет хранить в своём составе и списки данных всех его буферов, откуда мы сможем получать данные по каждому бару каждого буфера индикатора.

Откроем файл класса объекта-индикатора \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh и внесём в него все необходимые доработки:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" #include "..\..\Objects\Indicators\SeriesDataInd.mqh" class CIndicatorDE : public CBaseObj { protected : MqlParam m_mql_param[]; CSeriesDataInd m_series_data; private : long m_long_prop[INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[INDICATOR_PROP_STRING_TOTAL]; string m_ind_type_description; int m_buffers_total; int IndexProp(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) const { return ( int )property-INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL;} bool IsEqualMqlParams( MqlParam &struct1, MqlParam &struct2) const ; bool IsEqualMqlParamArrays( MqlParam &compared_struct[]) const ; protected : CIndicatorDE( ENUM_INDICATOR ind_type, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_STATUS status, ENUM_INDICATOR_GROUP group, string name, string shortname, MqlParam &mql_params[]); public : CIndicatorDE( void ){;} ~CIndicatorDE( void ); void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property); virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CIndicatorDE* compared_obj) const ; void SetGroup( const ENUM_INDICATOR_GROUP group) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP,group); } void SetEmptyValue( const double value) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE,value); } void SetName( const string name) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_NAME,name); } void SetShortName( const string shortname) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME,shortname); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_ID,id); } void SetBuffersTotal( const int buffers_total) { this .m_buffers_total=buffers_total; } ENUM_INDICATOR_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_STATUS) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_STATUS);} ENUM_INDICATOR_GROUP Group( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_GROUP) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_INDICATOR TypeIndicator( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TYPE); } int Handle( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_HANDLE); } int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_ID); } double EmptyValue( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_NAME); } string ShortName( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SYMBOL); } int BuffersTotal( void ) const { return this .m_buffers_total; } string GetTypeDescription( void ) const { return m_ind_type_description; } string GetStatusDescription( void ) const ; string GetGroupDescription( void ) const ; string GetTimeframeDescription( void ) const ; string GetEmptyValueDescription( void ) const ; string GetMqlParamDescription( const int index) const ; CSeriesDataInd *GetSeriesData( void ) { return & this .m_series_data; } void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} virtual void PrintParameters( void ) {;} double GetDataBuffer( const int buffer_num, const int index); double GetDataBuffer( const int buffer_num, const datetime time); };

Чтобы класс видел объект класса-коллекции индикаторных данных, мы подключили его файл SeriesDataInd.mqh в разделе подключаемых файлов.

В защищённой области класса объявили объект класса-коллекции индикаторных данных m_series_data.

Переменная m_buffers_total будет хранить общее количество рисуемых буферов индикатора. Объекты данных всех этих буферов будут храниться в коллекции данных буферов индикатора.



Методы SetBuffersTotal() и BuffersTotal() устанавливают/возвращают общее количество рисуемых буферов индикатора.



Метод GetSeriesData() возвращает указатель на коллекцию данных индикаторных буферов.







Теперь откроем файл класса коллекции индикаторов \MQL5\Include\DoEasy\Collections\IndicatorsCollection.mqh и внесём в него необходимые доработки.



Во время создания индикатора создаётся объект класса абстрактного индикатора с уточнением всех данных в соответствии с типом создаваемого индикатора. Затем этот объект-индикатор добавляется в список-коллекцию. Именно в момент добавления созданного объекта-индикатора в коллекцию при помощи метода AddIndicatorToList() мы дополнительно устанавливаем необходимые параметры индикатора для точной его идентификации.

Допишем в этот метод указание количества рисуемых буферов индикатора и требуемого количества данных его буферов:

CIndicatorDE *CreateIndicator( const ENUM_INDICATOR ind_type, MqlParam &mql_param[], const string symbol_name= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ); int AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id, const int buffers_total , const uint required= 0 );

В методе создания пользовательского индикатора дополнительно будем передавать общее количество его рисуемых буферов:

int CreateCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int buffers_total , ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]);

Объявим метод, возвращающий указатель на объект данных таймсерии буфера индикатора по указанному времени, и методы для создания, обновления и возврата данных из коллекции данных индикаторных буферов:



CIndicatorDE *GetIndByID( const uint id); CDataInd *GetDataIndObj( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time); void Print ( void ); void PrintShort( void ); bool SeriesCreate(CIndicatorDE *indicator, const uint required= 0 ); bool SeriesCreateAll( const uint required= 0 ); void SeriesRefreshAll( void ); void SeriesRefresh( const int ind_id); double GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time); double GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const uint shift); CIndicatorsCollection(); };

В реализации метода AddIndicatorToList() допишем установку количества буферов индикатора и создание его таймсерии:



int CIndicatorsCollection::AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id, const int buffers_total, const uint required= 0 ) { if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; int index= this .Index(indicator); if (index!= WRONG_VALUE ) { delete indicator; indicator= this .m_list.At(index); } else { if (! this .m_list.Add(indicator)) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST)); delete indicator; return INVALID_HANDLE ; } } if (id> WRONG_VALUE && ! this .CheckID(id)) indicator.SetID(id); indicator.SetBuffersTotal(buffers_total); this .SeriesCreate(indicator,required); return indicator.Handle(); }

Так как теперь в метод AddIndicatorToList() передаётся ещё и общее количество буферов индикатора, то во всех методах создания объектов-индикаторов необходимо дописать передачу значения количества буферов. Для стандартных индикаторов мы знаем точное их количество, а для пользовательского индикатора мы передаём это количество в методе его создания.

Во всех таких методах класса уже были внесены эти изменения. Рассмотрим только некоторые.

Метод создания индикатора Accelerator Oscillator:

int CIndicatorsCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 0 ); CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_AC , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id , 1 ) ; }

При вызове метода добавления объекта-индикатора в список-коллекцию мы дополнительно указываем, что этот индикатор имеет один рисуемый буфер.



Метод создания индикатора Average Directional Movement Index:



int CIndicatorsCollection::CreateADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int adx_period= 14 ) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 1 ); this .m_mql_param[ 0 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 0 ].integer_value=adx_period; CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_ADX , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id , 3 ) ; }

При вызове метода добавления объекта-индикатора в список-коллекцию мы дополнительно указываем, что этот индикатор имеет три рисуемых буфера.



Метод создания пользовательского индикатора:



int CIndicatorsCollection::CreateCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int buffers_total , ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]) { CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_CUSTOM ,mql_param,symbol,timeframe); if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; indicator.SetGroup(group); return this .AddIndicatorToList(indicator,id, buffers_total ); }

Во входных переменных метода передаём значение количества рисуемых буферов индикатора, а при вызове метода добавления объекта-индикатора в список-коллекцию указываем переданное в метод количество рисуемых буферов.



Метод, возвращающий указатель на объект данных таймсерии буфера индикатора по времени:

CDataInd *CIndicatorsCollection::GetDataIndObj( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time) { CIndicatorDE *indicator= this .GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return NULL ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data== NULL ) return NULL ; return buffers_data.GetIndDataByTime(buffer_num,time); }

Здесь: получаем объект-индикатор из коллекции по его идентификатору,

получаем из объекта указатель на список-коллекцию данных его буферов,

возвращаем данные указанного буфера по времени открытия бара таймсерии.



Метод, создающий таймсерию данных указанного индикатора:

bool CIndicatorsCollection::SeriesCreate( CIndicatorDE *indicator , const uint required= 0 ) { if (indicator== NULL ) return false ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data!= NULL ) { buffers_data.SetSymbolPeriod(indicator. Symbol (),indicator.Timeframe()); buffers_data.SetIndHandle(indicator.Handle()); buffers_data.SetIndID(indicator.ID()); buffers_data.SetIndBuffersTotal(indicator.BuffersTotal()); buffers_data.SetRequiredUsedData(required); } return (buffers_data!= NULL ? buffers_data.Create(required)> 0 : false ); }

Здесь: в метод передаётся указатель на объект-индикатор и требуемое количество создаваемых баров данных буферов индикатора.

Из объекта-индикатора получаем указатель на его коллекцию данных буферов,

устанавливаем все необходимые параметры коллекции данных и

возвращаем результат создания запрашиваемого количества данных буферов индикатора.



Метод, создающий все используемые таймсерии всех индикаторов коллекции:

bool CIndicatorsCollection::SeriesCreateAll( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<m_list.Total();i++) { CIndicatorDE *indicator=m_list.At(i); if (! this .SeriesCreate(indicator,required)) res&= false ; } return res; }

Здесь: в цикле по общему количеству объектов-индикаторов в коллекции получаем указатель на очередной объект-индикатор и к переменной res добавляем результат создания таймсерии данных его буферов при помощи вышерассмотренного метода. По окончании цикла возвращаем значение переменной res. Если хоть одна таймсерия данных буферов создана не была, то эта переменная будет иметь значение false.



Метод обновления данные буферов всех индикаторов коллекции:

void CIndicatorsCollection::SeriesRefreshAll( void ) { for ( int i= 0 ;i<m_list.Total();i++) { CIndicatorDE *indicator=m_list.At(i); if (indicator== NULL ) continue ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data== NULL ) continue ; buffers_data.Refresh(); } }

Здесь: в цикле по общему количеству объектов-индикаторов в коллекции получаем указатель на очередной объект-индикатор, получаем указатель на его объект данных таймсерии буферов и обновляем таймсерию методом Refresh().



Метод обновления данных буферов указанного индикатора:

void CIndicatorsCollection::SeriesRefresh( const int ind_id ) { CIndicatorDE *indicator= this .GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return ; CSeriesDataInd *buffers_data=indicator.GetSeriesData(); if (buffers_data== NULL ) return ; buffers_data.Refresh(); }

В метод передаётся идентификатор нужного индикатора. При помощи метода GetIndByID() получаем указатель на нужный индикатор, получаем его объект-таймсерию данных буферов и обновляем таймсерию методом Refresh().



Методы, возвращающие по времени или индексу бара значение указанного буфера указанного индикатора:



double CIndicatorsCollection::GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time) { CIndicatorDE *indicator=GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return EMPTY_VALUE ; CSeriesDataInd *series=indicator.GetSeriesData(); return (series!= NULL && series.DataTotal()> 0 ? series.BufferValue(buffer_num,time) : EMPTY_VALUE ); } double CIndicatorsCollection::GetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const uint shift) { CIndicatorDE *indicator=GetIndByID(ind_id); if (indicator== NULL ) return EMPTY_VALUE ; CSeriesDataInd *series=indicator.GetSeriesData(); return (series!= NULL && series.DataTotal()> 0 ? series.BufferValue(buffer_num,shift) : EMPTY_VALUE ); }

Методы идентичны друг другу за исключением того, что в первый передаётся время открытия бара, а во второй — индекс бара.

Получаем указатель на нужный индикатор в коллекции, получаем указатель на его объект коллекции данных буферов и возвращаем значение указанного буфера при помощи перегруженного метода BufferValue().



Для связи классов библиотеки с "внешним миром" служит основной класс библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh — в нём располагаются методы доступа ко всем методам библиотеки из программ.

добавим методы для работы с коллекциями данных индикаторных буферов

CIndicatorsCollection *GetIndicatorsCollection( void ) { return & this .m_indicators; } CArrayObj *GetListIndicators( void ) { return this .m_indicators.GetList(); } bool IndicatorSeriesCreateAll( void ) { return this .m_indicators.SeriesCreateAll();} void IndicatorSeriesRefreshAll( void ) { this .m_indicators.SeriesRefreshAll(); } void IndicatorSeriesRefresh( const int ind_id) { this .m_indicators.SeriesRefresh(ind_id);} double IndicatorGetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const datetime time) { return this .m_indicators.GetBufferValue(ind_id,buffer_num,time); } double IndicatorGetBufferValue( const uint ind_id, const int buffer_num, const uint shift) { return this .m_indicators.GetBufferValue(ind_id,buffer_num,shift); }

В публичной секции класса

Все эти методы вызывают соответствующие методы, добавленные нами в класс коллекции индикаторов выше.

В конструкторе класса создадим новый таймер для обновления коллекций данных индикаторных буферов:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

В таймере класса добавим блоки кода для работы с таймсериями данных индикаторных буферов по таймеру и по тику (в тестере):

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7= this .m_list_counters.At(index); if (cnt7!= NULL ) { if (cnt7.IsTimeDone()) this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } }

Это все доработки на сегодня.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и

сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part58\ под новым именем TestDoEasyPart58.mq5.



Тестировать будем точно так же, как и в прошлом советнике — четыре индикатора, два из которых стандартные, и два — пользовательские.



Отличием будет то, что в прошлом советнике мы прямо в нём создавали объекты всех классов, а сегодня мы будем использовать созданные нами в библиотеке объекты классов-коллекций данных буферов созданных индикаторов.

Из глобальной области удалим указатели на объекты данных индикаторов:



CDataInd *data_ma1_0= NULL ; CDataInd *data_ma1_1= NULL ; CDataInd *data_ma2_0= NULL ; CDataInd *data_ma2_1= NULL ; CDataInd *data_ama1_0= NULL ; CDataInd *data_ama1_1= NULL ; CDataInd *data_ama2_0= NULL ; CDataInd *data_ama2_1= NULL ;

В обработчике OnInit() советника добавим количество буферов создаваемых пользовательских индикаторов:

ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1 , 1 , INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2 , 1 , INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2);

В обработчике OnDeinit() советника уберём удаление созданных объектов индикаторов:



void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); if ( CheckPointer (data_ma1_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma1_0; if ( CheckPointer (data_ma1_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma1_1; if ( CheckPointer (data_ma2_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma2_0; if ( CheckPointer (data_ma2_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma2_1; if ( CheckPointer (data_ama1_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama1_0; if ( CheckPointer (data_ama1_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama1_1; if ( CheckPointer (data_ama2_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama2_0; if ( CheckPointer (data_ama2_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama2_1; engine. OnDeinit (); }

По сравнению с прошлым советником теперь обработчик OnTick() стал намного лаконичнее:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } double ma1_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(MA1, 0 , 0 ), ma1_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(MA1, 0 , 1 ); double ma2_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(MA2, 0 , 0 ), ma2_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(MA2, 0 , 1 ); double ama1_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA1, 0 , 0 ), ama1_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA1, 0 , 1 ); double ama2_value0=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA2, 0 , 0 ), ama2_value1=engine.IndicatorGetBufferValue(AMA2, 0 , 1 ); Comment ( "ma1(1)=" , DoubleToString (ma1_value1, 6 ), ", ma1(0)=" , DoubleToString (ma1_value0, 6 ), " " , "ma2(1)=" , DoubleToString (ma2_value1, 6 ), ", ma2(0)=" , DoubleToString (ma2_value0, 6 ), ",

" , "ama1(1)=" , DoubleToString (ama1_value1, 6 ), ", ama1(0)=" , DoubleToString (ama1_value0, 6 ), " " , "ama1(1)=" , DoubleToString (ama2_value1, 6 ), ", ama1(0)=" , DoubleToString (ama2_value0, 6 ) ); if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике, указав в настройках использовать только текущий символ и текущий таймфрейм. В комментариях на графике будут выведены данные первого и нулевого (текущего) баров всех созданных индикаторов:





Для наглядности на график нанесены те же индикаторы с точно такими же настройками — данные индикаторов в комментариях на графике и в окне данных (Ctrl+D) совпадают и значения на текущем баре обновляются.



Что дальше

В следующей статье начнём подготовку к созданию классов для работы с тиками и стаканом цен.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

