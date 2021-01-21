Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов

Содержание

В прошлой статье мы с вами создали класс объекта-списка тиковых данных, в котором собираются и хранятся тики по символу за заданное количество дней. Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки, в котором и будут храниться указатели на создаваемые списки тиковых данных по каждому символу, класс объектов которых мы подготовили в прошлой статье.

Такая концепция — идентичная концепции построения предыдущих классов-коллекций в библиотеке, позволит нам впоследствии сохранять, хранить, обновлять, получать и использовать в статистических исследованиях тиковые данные любых символов, имеющихся в базе библиотеки.







Класс-коллекция тиковых данных

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ создадим новый файл класса-коллекции тиковых данных с именем TickSeriesCollection.mqh.

Класс будет наследником класса базового объекта всех объектов библиотеки.

Рассмотрим тело класса, а затем разберём его переменные и методы:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Ticks\TickSeries.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CTickSeriesCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list; int IndexTickSeries( const string symbol); public : CTickSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } CTickSeries *GetTickseries( const string symbol); CTickSeries *GetTickseries( const int index); bool CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ); void SetAvailableTickSeries( const string symbol, const bool flag= true ); void SetAvailableTickSeries( const bool flag= true ); bool IsAvailableTickSeries( const string symbol); bool IsAvailableTickSeries( void ); bool SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ); bool SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); CDataTick *GetTick( const string symbol, const int index); CDataTick *GetTick( const string symbol, const datetime tick_time); CDataTick *GetTick( const string symbol, const long tick_time_msc); bool IsNewTick( const string symbol); bool CreateTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); bool CreateTickSeriesAll( const uint required= 0 ); void Refresh( const string symbol); void Refresh( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CTickSeriesCollection(); };

Переменная-член класса m_list имеет тип CListObj — класс, являющийся наследником класса CArrayObj стандартной библиотеки — как и многие списки, созданные в этой библиотеке. Всё, что делает класс CListObj, это реализует работу виртуального метода Type() класса CObject — базового класса объектов стандартной библиотеки. Метод должен возвращать идентификатор типа класса. Здесь им является идентификатор типа массива.

Именно реализация виртуального метода Type() и выполнена в классе CListObj, который уже давно был нами добавлен в библиотеку:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CListObj : public CArrayObj { private : int m_type; public : void Type ( const int type) { this .m_type=type; } virtual int Type ( void ) const { return ( this .m_type); } CListObj() { this .m_type= 0x7778 ; } };

Здесь метод Type() устанавливает переменной m_type переданное значение, а виртуальный метод Type() возвращает значение, заданное этой переменной.



По умолчанию (в конструкторе класса) переменной устанавливается значение идентификатора типа массива как для CArrayObj — 0x7778.



Назначение всех методов класса описано в комментариях к коду, и далее рассмотрим реализацию этих методов.



В конструкторе класса очищаем список, устанавливаем списку флаг сортированного списка и

задаём для него идентификатор списка коллекции тиковых данных:



CTickSeriesCollection::CTickSeriesCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_TICKSERIES_ID); }

Приватный метод IndexTickSeries() — возвращает индекс тиковой серии по имени символа:

int CTickSeriesCollection::IndexTickSeries( const string symbol) { const CTickSeries *obj= new CTickSeries(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(obj); delete obj; return index; }

В метод передаётся наименование символа, индекс тиковой серии которого необходимо вернуть из списка.

Далее создаём временный пустой объект тиковой серии, которому при его создании устанавливаем имя переданного в метод символа,

устанавливаем списку флаг сортированного списка и ищем индекс объекта в списке.

Затем удаляем временный объект и возвращаем полученный индекс. Если объект не найден или не удалось создать временный объект, то метод возвращает NULL.

Метод, возвращающий указатель на объект тиковых серий по символу:

CTickSeries *CTickSeriesCollection::GetTickseries( const string symbol) { int index= this .IndexTickSeries(symbol); return this .m_list.At(index); }

В метод передаётся наименование символа, объект тиковой серии которого необходимо вернуть из списка.

При помощи только что рассмотренного метода находим индекс объекта тиковой серии в списке, получаем указатель на этот объект по найденному индексу и возвращаем его. Если индекс не был найден, то его значение будет равно -1, и метод At() класса CArrayObj вернёт NULL.

Метод, устанавливающий флаг использования тиковой серии указанного символа:

void CTickSeriesCollection::SetAvailableTickSeries( const string symbol, const bool flag= true ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return ; tickseries.SetAvailable(flag); }

В метод передаётся наименование символа, объекту тиковой серии которого необходимо установить флаг использования.

При помощи рассмотренного выше метода GetTickseries() получаем из списка указатель на объект тиковой серии и

устанавливаем ему переданный в метод флаг.



Метод, устанавливающий флаг использования тиковых серий всех символов коллекции:

void CTickSeriesCollection::SetAvailableTickSeries( const bool flag= true ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.SetAvailable(flag); } }

В цикле по общему количеству тиковых серий в списке,

получаем очередной объект тиковой серии по индексу цикла и

устанавливаем ему переданный в метод флаг.



Метод, возвращающий флаг использования тиковой серии указанного символа:

bool CTickSeriesCollection::IsAvailableTickSeries( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return tickseries.IsAvailable(); }

В метод передаётся наименование символа, флаг использования объекта тиковой серии которого необходимо вернуть.

При помощи метода GetTickseries() получаем указатель на объект тиковой серии нужного символа и

возвращаем флаг использования, установленный этому объекту. Если объект не удалось получить из списка, то метод возвращает false.



Метод, возвращающий флаг использования тиковых серий всех символов:

bool CTickSeriesCollection::IsAvailableTickSeries( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; res &=tickseries.IsAvailable(); } return res; }

Объявляем переменную res и инициализируем её значением true.

Затем в цикле по общему количеству объектов в списке

получаем указатель на очередной объект тиковой серии и

добавляем к значению переменной res флаг использования, установленный для текущего объекта.

По окончании цикла возвращаем полученное значение переменной res.

Если хотя бы для одного из объектов в списке не будет установлен флаг его использования (false), то в переменной res по окончанию цикла будет храниться значение false. Таким образом, метод позволяет узнать для всех ли тиковых серий в коллекции установлен флаг использования, и возвращается true только в случае, если флаг использования установлен в true для каждого объекта тиковых серий в коллекции.



Метод, устанавливающий количество дней тиковой истории указанного символа:

bool CTickSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const string symbol, const uint required= 0 ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; tickseries.SetRequiredUsedDays(required); return true ; }

В метод передаётся наименование символа, количество дней тиковых данных которого необходимо установить.

Получаем указатель на объект тиковых серий при помощи ранее рассмотренного метода,

устанавливаем для него количество дней и возвращаем true.

Если указатель на объект тиковых серий получить не удалось из списка, то метод возвращает false,



Метод, устанавливающий количество дней тиковой истории всех символов:

bool CTickSeriesCollection::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) { res &= false ; continue ; } tickseries.SetRequiredUsedDays(required); } return res; }

Объявляем переменную res и инициализируем её значением true.

Затем в цикле по общему количеству объектов в списке

получаем указатель на очередной объект тиковой серии и,

если указатель на объект получить не удалось, то

добавляем к значению переменной res значение false и переходим к следующему объекту в списке-коллекции.

Иначе — устанавливаем для текущего объекта количество дней тиковых данных.

По окончании цикла возвращаем полученное значение переменной res.

Если хотя бы для одного из объектов в списке не будет установлено количество дней тиковых данных, то в переменной res по окончанию цикла будет храниться значение false. Таким образом, метод позволяет установить для всех тиковых серий в коллекции количество дней и возвращает успешность выполнения только в случае установки количества дней для каждого из хранящихся в списке объектов тиковых данных.

Метод, возвращающий объект-тик указанного символа по индексу в списке тиковой серии:

CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const int index) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTickByListIndex(index); }

В метод передаётся символ тиковой серии класса CTickSeries и индекс нужного объекта-тика, хранящегося в списке тиковой серии.

Получаем указатель на объект тиковой серии из списка-коллекции по символу при помощи ранее рассмотренного метода GetTickseries() и

возвращаем указатель на объект-тик из списка тиковой серии при помощи метода GetTickByListIndex(), рассмотренного нами в прошлой статье.



Если объект тиковой серии не удалось получить из списка-коллекции, то метод возвращает NULL. Также, NULL может вернуть и метод GetTickByListIndex() класса CTickSeries.

Метод, возвращающий последний объект-тик указанного символа по времени из списка тиковой серии:

CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const datetime tick_time) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTick(tick_time); }

В метод передаётся символ тиковой серии класса CTickSeries и время нужного объекта-тика, хранящегося в списке тиковой серии.

Получаем указатель на объект тиковой серии из списка-коллекции по символу при помощи ранее рассмотренного метода GetTickseries() и

возвращаем указатель на объект-тик из списка тиковой серии при помощи метода GetTick(), рассмотренного нами в прошлой статье.



Если объект тиковой серии не удалось получить из списка-коллекции, то метод возвращает NULL. Также, NULL может вернуть и метод GetTick() класса CTickSeries.

Метод, возвращающий последний объект-тик указанного символа по времени в миллисекундах из списка тиковой серии:



CDataTick *CTickSeriesCollection::GetTick( const string symbol, const long tick_time_msc) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return NULL ; return tickseries.GetTick(tick_time_msc); }

В метод передаётся символ тиковой серии класса CTickSeries и время в миллисекундах нужного объекта-тика, хранящегося в списке тиковой серии.

Получаем указатель на объект тиковой серии из списка-коллекции по символу при помощи ранее рассмотренного метода GetTickseries() и

возвращаем указатель на объект-тик из списка тиковой серии при помощи метода GetTick(), рассмотренного нами в прошлой статье.



Если объект тиковой серии не удалось получить из списка-коллекции, то метод возвращает NULL. Также, NULL может вернуть и метод GetTick() класса CTickSeries.

Стоит уточнить — для двух последних методов, возвращающих объекты-тики по времени, что тиков с одинаковым временем может быть несколько, поэтому метод GetTick() класса CTickSeries возвращает самый последний из них — с самым поздним временем как наиболее актуальный.

Метод, возвращающий флаг нового тика указанного символа:

bool CTickSeriesCollection::IsNewTick( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return tickseries.IsNewTick(); }

В метод передаётся наименование символа, флаг появления нового тика которого необходимо вернуть.

Получаем указатель на объект тиковой серии из списка-коллекции по символу при помощи ранее рассмотренного метода GetTickseries() и

возвращаем флаг нового тика тиковой серии при помощи метода IsNewTick() класса CTickSeries, рассмотренного нами в прошлой статье.

Если объект тиковой серии не удалось получить из списка-коллекции, то метод возвращает false.

Хочу отметить, что пока такая возможность в классе CTickSeries ещё не реализована, и это будет делаться в последующих статьях.



Метод, создающий тиковую серию указанного символа:

bool CTickSeriesCollection::CreateTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return false ; return (tickseries.Create(required)> 0 ); }

В метод передаётся наименование символа, тиковую серию которого необходимо создать, и количество дней тиковых данных.

Получаем указатель на объект тиковой серии из списка-коллекции по символу при помощи ранее рассмотренного метода GetTickseries() и

возвращаем флаг того, метод Create() класса CTickSeries вернул значение больше нуля (количество созданных объектов-тиков не нулевое).



Метод, создающий тиковые серии всех используемых символов:

bool CTickSeriesCollection::CreateTickSeriesAll( const uint required= 0 ) { bool res= true ; int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; res &=(tickseries.Create(required)> 0 ); } return res; }

В метод передаётся количество дней тиковых данных.

Объявляем переменную res и инициализируем её значением true.

Затем в цикле по общему количеству объектов в списке

получаем указатель на очередной объект тиковой серии и

добавляем к значению переменной res флаг того, что значение, возвращаемое методом Create() класса CTickSeries, больше нуля (тиковая серия создана)

По окончании цикла возвращаем полученное значение переменной res.

Если хотя бы для одного из объектов в списке не будет создана тиковая серия, то в переменной res по окончанию цикла будет храниться значение false. Таким образом, метод позволяет создать для всех символов коллекции тиковые серии, и возвращает успешность выполнения только в случае создания тиковых серий для каждого из хранящихся в списке объектов тиковых данных.

Метод, обновляющий тиковую серию указанного символа:

void CTickSeriesCollection::Refresh( const string symbol) { CTickSeries *tickseries= this .GetTickseries(symbol); if (tickseries== NULL ) return ; tickseries.Refresh(); }

В метод передаётся наименование символа, тиковую серию которого необходимо обновить.

Получаем указатель на объект тиковой серии из списка-коллекции по символу при помощи ранее рассмотренного метода GetTickseries() и

обновляем её при помощи метода Refresh() класса CTickSeries.

Метод, обновляющий тиковые серии всех символов:

void CTickSeriesCollection::Refresh( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.Refresh(); } }

В цикле по общему количеству объектов в списке

получаем указатель на очередной объект тиковой серии по индексу цикла и

обновляем серию при помощи метода Refresh() класса CTickSeries.



Хочу отметить, что пока возможность обновления тиковых серий в классе CTickSeries ещё не реализована, и это будет делаться в последующих статьях.

Метод, выводящий в журнал полное описание коллекции:

void CTickSeriesCollection:: Print ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries. Print (); } }

В цикле по общему количеству объектов в списке

получаем указатель на очередной объект тиковой серии по индексу цикла и

выводим в журнал полное описание тиковой серии.



Метод, выводящий в журнал краткое описание коллекции:



void CTickSeriesCollection::PrintShort( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.PrintShort(); } }

В цикле по общему количеству объектов в списке

получаем указатель на очередной объект тиковой серии по индексу цикла и

выводим в журнал краткое описание тиковой серии.

Методы, рассмотренные выше, предназначены для работы с уже созданным списком-коллекцией указателей на объекты тиковых данных различных символов. В наших программах — для их работы, могут быть задействованы разные символы. Для того чтобы создать сам объект-коллекцию — чтобы можно было разместить в него все требуемые тиковые серии, и уже далее получать на них указатели из списка-коллекции и с ними работать — служит следующий метод.



Метод, создающий список-коллекцию тиковых серий символов:

bool CTickSeriesCollection::CreateCollection( const CArrayObj *list_symbols, const uint required= 0 ) { if (list_symbols== NULL ) return false ; int total=list_symbols.Total(); this .m_list.Clear(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol_obj=list_symbols.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTickSeries *tickseries= new CTickSeries(); if (tickseries== NULL ) continue ; tickseries.SetSymbol(symbol_obj.Name()); this .m_list.Sort(); if ( this .m_list.Search(tickseries)> WRONG_VALUE ) delete tickseries; else { tickseries.SetRequiredUsedDays(required); if (! this .m_list.Add(tickseries)) delete tickseries; } } return this .m_list.Total()> 0 ; }

Метод несложный — в него передаётся список используемых в программе символов (такой список у нас уже давно есть, и используется при создании коллекции таймсерий символов), затем в цикле по общему количеству символов создаём очередной новый объект-тиковую серию и устанавливаем ему наименование символа из списка символов в текущей позиции цикла. Если объекта-тиковой серии с таким символом ещё нет в списке, то устанавливаем для него переданное в метод значение количества дней тиковых данных и добавляем объект в список-коллекцию. И так делаем для каждого символа в списке. Это вкратце. На самом деле чуть иначе — с проверками на успешность создания и добавления объектов-тиковых серий в список, и удаления ненужных объектов при необходимости. Вся логика метода подробно расписана в его листинге, оставим его для самостоятельного разбора.



Для связи созданной коллекции с "внешним миром" используем основной класс библиотеки CEngine,

хранящийся по адресу\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

Подключим к нему файл вновь созданного класса:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "Collections\IndicatorsCollection.mqh" #include "Collections\TickSeriesCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh"

В приватной секции класса объявим объект класса-коллекции тиковых серий:



class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CIndicatorsCollection m_indicators; CTickSeriesCollection m_tick_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

В классе есть метод SetUsedSymbols(), который позволяет установить в библиотеке список заданных для использования в программе символов.

Добавим в него передачу количества дней, для которых необходимо иметь тиковые данные в библиотеке:



bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[] , const uint required= 0 );

По умолчанию передаётся ноль, что означает один день, и задаётся в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh константой TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT.

В реализации метода добавим создание коллекции тиковых серий.



bool CEngine::SetUsedSymbols( const string &array_symbols[], const uint required= 0 ) { bool res= this .m_symbols.SetUsedSymbols(array_symbols); CArrayObj *list= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list== NULL ) return false ; res&= this .m_time_series.CreateCollection(list); res&= this .m_tick_series.CreateCollection(list,required); return res; }

Теперь при вызове этого метода из программы будут создаваться две коллекции — коллекция таймсерий и коллекция тиковых серий.



В публичной секции класса добавим методы для доступа к классу коллекции тиковых серий из своих программ:

bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CTickSeriesCollection *GetTickSeriesCollection ( void ) { return & this .m_tick_series; } CArrayObj *GetListTickSeries( void ) { return this .m_tick_series.GetList(); }

Пока достаточно возвращать в программу сам объект коллекции тиковых серий и список-коллекцию из него.

На сегодня это всё, что нам необходимо для создания коллекции тиковых серий.







Тестирование

Для тестирования создания коллекции тиковых серий заданных для работы программы символов возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part61\ под новым именем TestDoEasyPart61.mq5.

Так как теперь все тиковые серии нам доступны из самой библиотеки, то удалим подключение их файла класса в программе:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh>

В области глобальных переменных программы удалим переменные объекта "Новый тик" и объекта данных тиковой серии текущего символа:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CNewTickObj check_tick; CTickSeries tick_series;

В конце обработчика OnInit() удалим установку текущего символа для объекта "Новый тик":



engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" )); check_tick.SetSymbol( Symbol ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Удалим из функции OnInitDoEasy() блок кода, служащий для проверки создания тиковой серии текущего символа:

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); Print ( "" ); tick_series.SetSymbol( Symbol ()); tick_series.SetAvailable( true ); tick_series.SetRequiredUsedDays(); tick_series.Create(); tick_series. Print (); Print ( "" ); int index_max=CSelect::FindTickDataMax(tick_series.GetList(),TICK_PROP_ASK); CDataTick *tick_max=tick_series.GetList().At(index_max); if (tick_max!= NULL ) tick_max. Print (); int index_min=CSelect::FindTickDataMin(tick_series.GetList(),TICK_PROP_BID); CDataTick *tick_min=tick_series.GetList().At(index_min); if (tick_min!= NULL ) tick_min. Print ();

Теперь на этом месте нам нужно расположить создание тиковых серий для всех символов созданной коллекции тиковых данных:

engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.GetTickSeriesCollection().CreateTickSeriesAll(); engine.GetTickSeriesCollection(). Print ();

В обработчике OnTick() при поступлении нового тика попробуем найти в коллекции тиковых серий для каждого символа по одному объекту-тику с максимальной ценой Ask и минимальной ценой Bid в списках тиковых данных, и вывести параметры каждого найденного объекта-тика в журнал:



void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } static bool check= false ; if (!check) { Print ( "" ); CArrayObj* list=engine.GetTickSeriesCollection().GetList(); int total=engine.GetTickSeriesCollection().DataTotal(); for ( int i= 0 ;i<list.Type();i++) { CTickSeries *tick_series=engine.GetTickSeriesCollection().GetTickseries(i); if (tick_series!= NULL ) { int index_max=CSelect::FindTickDataMax(tick_series.GetList(),TICK_PROP_ASK); int index_min=CSelect::FindTickDataMin(tick_series.GetList(),TICK_PROP_BID); engine.GetTickSeriesCollection().GetTick(tick_series. Symbol (),index_max). Print (); engine.GetTickSeriesCollection().GetTick(tick_series. Symbol (),index_min). Print (); } } check= true ; } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике любого символа, предварительно установив в настройках использовать текущий таймфрейм и символы из предопределённого списка, в котором из предлагаемого списка символов оставим два первых:





После непродолжительного времени, требуемого на создание тиковых данных для двух используемых символов в обработчике OnInit(), в журнал будут выведены данные о параметрах программы, созданных таймсериях и созданных тиковых данных, а по приходу первого тика в журнал будут выведены данные четырёх найденных тиков с максимальним Ask и минимальным Bid для каждого из двух символов:

Счёт 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, Демонстрационный счёт MetaTrader 5 --- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа с предопределённым списком символов. Количество используемых символов: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Работа только с текущим таймфреймом: H1 Таймсерия символа AUDUSD: - Таймсерия "AUDUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6194 Таймсерия символа EURUSD: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5675 Тиковая серия "AUDUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 142712 Тиковая серия "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 113985 Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 06.156 ============= Начало списка параметров (Тик "AUDUSD" 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 ) ============= Время последнего обновления цен в миллисекундах: 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 Время последнего обновления цен: 2021.01 . 19 10 : 06 : 53 Объем для текущей цены Last: 0 Флаги: 6 Изменённые данные на тике: - Изменение цены Ask - Изменение цены Bid ------ Цена Bid: 0.77252 Цена Ask: 0.77256 Цена Last: 0.00000 Объем для текущей цены Last c повышенной точностью: 0.00 Спред: 0.00004 ------ Символ: "AUDUSD" ============= Конец списка параметров (Тик "AUDUSD" 2021.01 . 19 10 : 06 : 53.387 ) ============= ============= Начало списка параметров (Тик "AUDUSD" 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 ) ============= Время последнего обновления цен в миллисекундах: 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 Время последнего обновления цен: 2021.01 . 18 11 : 51 : 48 Объем для текущей цены Last: 0 Флаги: 130 Изменённые данные на тике: - Изменение цены Bid ------ Цена Bid: 0.76589 Цена Ask: 0.76593 Цена Last: 0.00000 Объем для текущей цены Last c повышенной точностью: 0.00 Спред: 0.00004 ------ Символ: "AUDUSD" ============= Конец списка параметров (Тик "AUDUSD" 2021.01 . 18 11 : 51 : 48.662 ) ============= ============= Начало списка параметров (Тик "EURUSD" 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 ) ============= Время последнего обновления цен в миллисекундах: 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 Время последнего обновления цен: 2021.01 . 19 10 : 05 : 07 Объем для текущей цены Last: 0 Флаги: 6 Изменённые данные на тике: - Изменение цены Ask - Изменение цены Bid ------ Цена Bid: 1.21189 Цена Ask: 1.21189 Цена Last: 0.00000 Объем для текущей цены Last c повышенной точностью: 0.00 Спред: 0.00000 ------ Символ: "EURUSD" ============= Конец списка параметров (Тик "EURUSD" 2021.01 . 19 10 : 05 : 07.246 ) ============= ============= Начало списка параметров (Тик "EURUSD" 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 ) ============= Время последнего обновления цен в миллисекундах: 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 Время последнего обновления цен: 2021.01 . 18 14 : 57 : 53 Объем для текущей цены Last: 0 Флаги: 134 Изменённые данные на тике: - Изменение цены Ask - Изменение цены Bid ------ Цена Bid: 1.20536 Цена Ask: 1.20536 Цена Last: 0.00000 Объем для текущей цены Last c повышенной точностью: 0.00 Спред: 0.00000 ------ Символ: "EURUSD" ============= Конец списка параметров (Тик "EURUSD" 2021.01 . 18 14 : 57 : 53.847 ) =============

По журналу видно, что на инициализацию библиотеки с созданием списков тиковых данных двух символов ушло 16 секунд, и далее при поступлении нового тика мы нашли по два тика для каждого из используемых символов — с максимальной ценой Ask и минимальной ценой Bid за текущий день.



Что дальше

В следующей статье начнём создание реалтайм-обновления и контроль событий данных в созданной сегодня коллекции тиков.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что класс-коллекция тиковых серий находятся в процессе разработки, и поэтому использование этих классов в своих программах на данном этапе крайне нежелательно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

