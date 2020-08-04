Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 48): Мультипериодные мультисимвольные индикаторы на одном буфере в подокне

Содержание

В прошлой статье мы, на примере работы со стандартным индикатором Accelerator Oscillator, рассмотрели принципы и методы вывода данных стандартных индикаторов, рассчитанных на любом символе/таймфрейме, на текущий график. Теперь нам необходимо собрать методы, позволяющие создавать и другие стандартные индикаторы. Для этого у нас практически всё готово, и то, что будем делать сегодня — это скорее тест на определение одинаковых конструкций кода в методах, чтобы впоследствии перенести повторяющиеся блоки кода в отдельные методы. Ну и это самое простое, что нам нужно сделать для работы с однобуферными стандартными индикаторами — теми, которые для вывода данных используют только один буфер.

А далее, в последующих статьях, мы на основе доработанных сегодня методов и разработанных в следующей статье методов работы с многобуферными стандартными индикаторами определим, что можно улучшить в коде для его сокращения и улучшения.



Сегодня создадим пример пользовательского индикатора, который будет выводить в подокне на текущем графике выбранный в настройках один из стандартных индикаторов, у которых есть только один рисуемый буфер, и которые выводят свои данные в подокне основного графика. Для этого нам потребуется совсем немного доработать классы библиотеки, и это будет подготовительным, но важным этапом к созданию методов для работы с остальными стандартными индикаторами.



В первую очередь добавим новое сообщение библиотеки в файл \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh.



Добавим индекс нового сообщения:

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_MAX_BUFFERS_REACHED, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NO_BUFFER_OBJ, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STATUS_NONE,

и текст сообщения, соответствующий вновь добавленному индексу:

{"Неправильно указано количество буферов индикатора (#property indicator_buffers )","The number of indicator buffers is incorrect (#property indicator_buffers )"}, {"Достигнуто максимально возможное количество индикаторных буферов","The maximum number of indicator buffers has been reached"}, {"Нет ни одного объекта-буфера для стандартного индикатора","There is no buffer object for the standard indicator"} , {"Нет отрисовки","No drawing"},





Все доработки сегодня коснутся класса-коллекции индикаторных буферов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\BuffersCollection.mqh, и, что естественно — класса CEngine.



В файле BuffersCollection.mqh нам необходимо добавить один метод для подготовки данных расчётного буфера всех созданных стандартных индикаторов — чтобы библиотека могла сама этим заниматься по команде из программы. Это упростит код конечной программы — не нужно будет в ней искать и получать требуемые объекты.

В публичной секции класса объявим этот метод:

int PreparingDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int total_copy); bool PreparingDataAllBuffersStdInd( void );

и за пределами тела класса напишем его реализацию:

bool CBuffersCollection::PreparingDataAllBuffersStdInd( void ) { CArrayObj *list= this .GetListBuffersWithID(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NO_BUFFER_OBJ)); return false ; } bool res= true ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL || buff.TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA || buff.IndicatorType()== WRONG_VALUE ) continue ; CSeriesDE *series= this .m_timeseries.GetSeries( buff. Symbol () , buff.Timeframe() ); if (series== NULL ) continue ; int used_data=( int )series.AvailableUsedData(); int copied= this .PreparingDataBufferStdInd(buff.IndicatorType(),buff.ID(),used_data); if (copied<used_data) res &= false ; } return res; }

Каждый объект-буфер, который используется для расчёта стандартного индикатора, обязательно имеет идентификатор, назначаемый либо автоматически в соответствии с типом стандартного индикатора (ENUM_INDICATOR), либо вручную из программы при создании нужных объектов-буферов.

Здесь мы в первую очередь получаем список всех объектов-буферов, у которых идентификатор не равен значению -1.

Если список пустой, то выводим сообщение, что нет созданных объектов-буферов для стандартных индикаторов и возвращаем false.

Далее в цикле по количеству всех объектов-буферов, имеющих идентификатор стандартного индикатора, получаем очередной объект-буфер. Таких объектов-буферов у нас для каждого стандартного индикатора имеется как минимум два — расчётный и рисуемый. Нам нужны только расчётные буферы, но в данном цикле мы их не выбираем по причине, что далее — в методе PreparingDataBufferStdInd(), рассмотренным нами в прошлой статье, и который доработаем сегодня чуть позже, как раз и выбирается только расчётный буфер для дальнейшей с ним работы. Поэтому здесь мы не будем повторять этот выбор.

Теперь нам необходимо определить сколько баров у нас имеется в наличии на том символе/периоде, для которого создан полученный объект-буфер. Это значение нам нужно для определения сколько скопировать данных стандартного индикатора в предназначенный для него объект-буфер. Для этого получаем нужную нам таймсерию по значениям символа и таймфрейма объекта-буфера, и берём из неё количество доступных нам данных.

После вызываем метод PreparingDataBufferStdInd() для копирования необходимого количества данных из хэндла индикатора в расчётный объект-буфер.

В случае, если было скопировано меньше данных, чем требуется, то в значение переменной res добавляем значение false. Если хоть один из имеющихся объектов-буферов не будет скопирован в нужном количестве, то в переменной res у нас будет записано значение false. А из метода как раз и возвращаем значение этой переменной. Метод вернёт true в том случае, если все данные всех расчётных объектов-буферов были успешно скопированы.



Хочу отметить, что пока данный метод копирует все имеющиеся данные из хэндла индикатора в расчётный буфер. Это, конечно же, непозволительная роскошь — на каждом тике копировать большие массивы данных, да ещё и для не одного индикатора. Но так как в данный момент мы создаём функционал для работы со стандартными индикаторами, то пока это будет так. Здесь нам важна не скорость, а правильность логики. И далее мы, естественно, сделаем так, чтобы полные данные копировались только в нужных условиях (первый запуск, изменения в исторических данных), а в остальных случаях — только необходимое количество данных — один, два бара.

Все методы для создания хэндлов стандартных индикаторов и предназначенных для них буферов, мы объявили ещё в прошлой статье. Но реализацию для них мы не делали (кроме двух методов — для создания индикатора AC и AD). Сегодня добавим реализации методов для создания хэндлов стандартных индикаторов и их объектов-буферов — для тех, у которых всего один индикаторный буфер, и сам индикатор рисует данные в подокне основного графика.

Плюсом к этому, сделаем так, чтобы цвет создаваемых индикаторов соответствовал цвету соответствующих стандартных индикаторов по умолчанию. При этом, мы всё равно сможем задать для этих объектов-буферов свои цвета — достаточно лишь передавать индекс нужного цвета при расчёте буферов в основном цикле.

Рассмотрим внесённые правки в метод создания буферов для стандартного индикатора Accelerator Oscillator:

int CBuffersCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id= WRONG_VALUE ) { int handle=:: iAC (symbol,timeframe); int identifier=(id== WRONG_VALUE ? IND_AC : id); color array_colors[ 3 ]={ clrGreen , clrRed , clrGreen }; CBuffer *buff= NULL ; if (handle!= INVALID_HANDLE ) { this .CreateHistogram(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); if (buff== NULL ) return INVALID_HANDLE ; buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AC ); buff.SetShowData( true ); buff.SetLabel( "AC(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accelerator Oscillator" ); buff.SetColors(array_colors); this .CreateCalculate(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); if (buff== NULL ) return INVALID_HANDLE ; buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AC ); buff.SetEmptyValue( EMPTY_VALUE ); buff.SetLabel( "AC(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accelerator Oscillator" ); } return handle; }

Так как стандартный индикатор Accelerator Oscillator имеет два цвета для отображения своих значений, то объявим массив цветов размером 3, который сразу же инициализируем тремя цветами. Почему тремя? Ну потому, что цвет с индексом 0 отображает восходящие значения линии индикатора, цвет с индексом 1 — нисходящие значения. Но нам нужен ещё один цвет, который отображает равные значения двух смежных баров линии индикатора. И в стандартном Accelerator Oscillator они отображаются цветом восходящих значений. Поэтому и нужны три цвета.

После создания рисуемого объекта-буфера, устанавливаем цвета его отрисовки из данного массива.



При получении указателя на последний созданный объект-буфер, может возникнуть ситуация ошибочного получения этого указателя. Ранее такая ситуация не была учтена, что потенциально опасно — обращение по невалидному указателю приводит к аварийному завершению программы.

Поэтому нам в такой ситуации нужно выйти из метода с возвратом значения INVALID_HANDLE.



Для стандартных индикаторов, имеющих только один цвет отрисовки, мы задаём массив цветов только из одного элемента — это всё, чем отличаются методы создания хэндлов цветных стандартных индикаторов и их объектов-буферов от методов создания монохромных стандартных индикаторов — только размером массива цветов.

Например, метод создания стандартного индикатора Average True Range:

int CBuffersCollection::CreateATR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id= WRONG_VALUE ) { int handle=:: iATR (symbol,timeframe,ma_period); int identifier=(id== WRONG_VALUE ? IND_ATR : id); color array_colors[ 1 ]={ clrLightSeaGreen }; CBuffer *buff= NULL ; if (handle!= INVALID_HANDLE ) { this .CreateLine(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); if (buff== NULL ) return INVALID_HANDLE ; buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_ATR ); buff.SetShowData( true ); buff.SetLabel( "ATR(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ": " +( string )ma_period+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Average True Range" ); buff.SetColors(array_colors); this .CreateCalculate(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); if (buff== NULL ) return INVALID_HANDLE ; buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_ATR ); buff.SetEmptyValue( EMPTY_VALUE ); buff.SetLabel( "ATR(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ": " +( string )ma_period+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Average True Range" ); } return handle; }

Сегодня напишем методы только для однобуферных стандартных индикаторов, рисуемых в подокне, а именно:

Accelerator Oscillator

Accumulation/Distribution

Awesome Oscillator

Average True Range

Bears Power

Bulls Power

Chaikin Oscillator

Commodity Channel Index

DeMarker

Force Index

Momentum

Money Flow Index

Moving Average of Oscillator

On Balance Volume

Relative Strength Index

Standart Deviation

Triple Exponential Average

William's Percent Range

Volumes

Методы создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов, перечисленных выше, уже созданы — их не будем тут рассматривать — они идентичны двум нами рассмотренным методам, и с ними можно ознакомиться в прикреплённых к статье файлах.

Внимательный читатель наверное уже заметил отсутствие в списке выше одного индикатора, который рисуется в подокне и имеет один рисуемый буфер — это индикатор Market Facilitation Index. Да, он имеет один буфер и рисуется в подокне. Но для расчёта цвета столбцов гистограммы он требует наличия ещё одного расчётного буфера — буфера индикатора объёмов. Поэтому мы этот индикатор отнесём к разделу многобуферных индикаторов в подокне.

Метод PreparingDataBufferStdInd() заполняет массив расчётного объекта-буфера данными из хэндла индикатора. Этот метод уже был нами рассмотрен в прошлой статье, но в нём было реализовано только заполнение буфера индикатора AC:

int CBuffersCollection::PreparingDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int total_copy ) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(std_ind,id); list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return 0 ; CBufferCalculate *buffer= NULL ; int copies= WRONG_VALUE ; switch (( int )std_ind) { case IND_AC : buffer=list.At( 0 ); if (buffer== NULL ) return 0 ; copies=buffer.FillAsSeries(buffer.IndicatorHandle(), 0 , 0 ,total_copy); return copies; case IND_AD : break ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_AO : break ; case IND_ATR : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BEARS : break ; case IND_BULLS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_CCI : break ; case IND_CHAIKIN : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_DEMARKER : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FORCE : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_MFI : break ; case IND_MOMENTUM : break ; case IND_OBV : break ; case IND_OSMA : break ; case IND_RSI : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STDDEV : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_TRIX : break ; case IND_VIDYA : break ; case IND_VOLUMES : break ; case IND_WPR : break ; default : break ; } return 0 ; }

И, что самое интересное — для других однобуферных индикаторов нам необходимо произвести точно такие же действия. И вот тут нам приходит на помощь сам оператор switch — в нём сравниваются значения выражения с константами во всех вариантах case и передаётся управление оператору, который соответствует значению выражения. Каждый кейс завершается либо оператором завершения break, либо оператором возврата return. И если не поставить внутри кейса ни один из этих завершающих операторов, то после обработки значения выражения в нужном кейсе, управление перейдёт к следующему.

Поэтому нам, вместо клонирования однотипных нужных операций во все кейсы, в которых должны проводиться точно такие же операции, достаточно объединить все такие кейсы в один без оператора возврата или завершения:

int CBuffersCollection::PreparingDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int total_copy) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(std_ind,id); list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NO_BUFFER_OBJ)); return 0 ; } CBufferCalculate *buffer= NULL ; int copies= WRONG_VALUE ; switch (( int )std_ind) { case IND_AC : case IND_AD : case IND_AO : case IND_ATR : case IND_BEARS : case IND_BULLS : case IND_CHAIKIN : case IND_CCI : case IND_DEMARKER : case IND_FORCE : case IND_MOMENTUM : case IND_MFI : case IND_OSMA : case IND_OBV : case IND_RSI : case IND_STDDEV : case IND_TRIX : case IND_VOLUMES : case IND_WPR : buffer=list.At( 0 ); if (buffer== NULL ) return 0 ; copies=buffer.FillAsSeries(buffer.IndicatorHandle(), 0 , 0 ,total_copy); return copies; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_VIDYA : break ; default : break ; } return 0 ; }

И точно так же поступим в методе очистки данных буфера указанного стандартного индикатора:



void CBuffersCollection::ClearDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int series_index) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(std_ind,id); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list.Total()== 0 ) return ; CBuffer *buffer= NULL ; switch (( int )std_ind) { case IND_AC : case IND_AD : case IND_AO : case IND_ATR : case IND_BEARS : case IND_BULLS : case IND_CHAIKIN : case IND_CCI : case IND_DEMARKER : case IND_FORCE : case IND_MOMENTUM : case IND_MFI : case IND_OSMA : case IND_OBV : case IND_RSI : case IND_STDDEV : case IND_TRIX : case IND_VOLUMES : case IND_WPR : buffer=list.At( 0 ); if (buffer== NULL ) return ; buffer.SetBufferValue( 0 ,series_index,buffer.EmptyValue()); break ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_VIDYA : break ; default : break ; } }

и в методе установки значения для данных буфера указанного стандартного индикатора:



bool CBuffersCollection::SetDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int id, const int series_index, const datetime series_time, const char color_index= WRONG_VALUE ) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(ind_type,id); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NO_BUFFER_OBJ)); return false ; } CArrayObj *list_data=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); list_data=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_TYPE,ind_type,EQUAL); CArrayObj *list_calc=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); list_calc=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_TYPE,ind_type,EQUAL); if (list_data.Total()== 0 || list_calc.Total()== 0 ) return false ; CBuffer *buffer_data= NULL ; CBuffer *buffer_calc= NULL ; int index_period= 0 ; int series_index_start= 0 ; int num_bars= 1 ,index= 0 ; datetime time_period= 0 ; double value0= EMPTY_VALUE , value1= EMPTY_VALUE ; switch (( int )ind_type) { case IND_AC : case IND_AD : case IND_AO : case IND_ATR : case IND_BEARS : case IND_BULLS : case IND_CHAIKIN : case IND_CCI : case IND_DEMARKER : case IND_FORCE : case IND_MOMENTUM : case IND_MFI : case IND_OSMA : case IND_OBV : case IND_RSI : case IND_STDDEV : case IND_TRIX : case IND_VOLUMES : case IND_WPR : buffer_data=list_data.At( 0 ); buffer_calc=list_calc.At( 0 ); if (buffer_calc== NULL || buffer_data== NULL || buffer_calc.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; index_period=:: iBarShift (buffer_calc. Symbol (),buffer_calc.Timeframe(),series_time, true ); if (index_period== WRONG_VALUE || index_period>buffer_calc.GetDataTotal()- 1 ) return false ; value0=buffer_calc.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); if (buffer_calc. Symbol ()==:: Symbol () && buffer_calc.Timeframe()==:: Period ()) { series_index_start=series_index; num_bars= 1 ; } else { time_period=:: iTime (buffer_calc. Symbol (),buffer_calc.Timeframe(),index_period); if (time_period== 0 ) return false ; series_index_start=:: iBarShift (:: Symbol (),:: Period (),time_period, true ); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; num_bars=:: PeriodSeconds (buffer_calc.Timeframe())/:: PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ); if (num_bars== 0 ) num_bars= 1 ; } value1=(series_index_start+num_bars>buffer_data.GetDataTotal()- 1 ? value0 : buffer_data.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data.SetBufferValue( 0 ,index,value0); buffer_data.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value0>value1 ? 0 : value0<value1 ? 1 : 2 ) : color_index); } return true ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_VIDYA : break ; default : break ; } return false ; }

Все три метода мы рассматривали в прошлой статье, а сегодня мы лишь объединили кейсы, в которых необходимо сделать один и тот же обработчик.

В самом конце обработчика обязательно нужен оператор возврата или прерывания — чтобы обработка значения switch не перешла на другие кейсы, в которых будет другой обработчик.



Теперь нам необходимо дополнить класс основного объекта библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.



Методы для создания стандартных индикаторов и объектов-буферов для них у нас уже все прописаны в классе-коллекции буферов (некоторые, пока не рассмотренные методы, сейчас просто возвращают INVALID_HANDLE), и нам нужно в классе CEngine прописать доступ ко всем этим методам для программы.

bool BufferCreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateAC(symbol,timeframe,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateAD(symbol,timeframe,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateADX(symbol,timeframe,adx_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateADXWilder( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateADXWilder(symbol,timeframe,adx_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period, const int jaw_shift, const int teeth_period, const int teeth_shift, const int lips_period, const int lips_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateAlligator(symbol,timeframe, jaw_period,jaw_shift, teeth_period,teeth_shift, lips_period,lips_shift, ma_method,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ama_period, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int ama_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateAMA(symbol,timeframe, ama_period, fast_ema_period,slow_ema_period, ama_shift,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateAO( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateAO(symbol,timeframe,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateATR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateATR(symbol,timeframe,ma_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateBands( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int bands_period, const int bands_shift, const double deviation, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateBands(symbol,timeframe, bands_period,bands_shift, deviation,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateBearsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateBearsPower(symbol,timeframe,ma_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateBullsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateBullsPower(symbol,timeframe,ma_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateChaikin( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ma_period, const int slow_ma_period, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateChaikin(symbol,timeframe, fast_ma_period,slow_ma_period, ma_method,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateCCI(symbol,timeframe,ma_period,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateDEMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateDeMarker( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateDeMarker(symbol,timeframe,ma_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateEnvelopes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const double deviation, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateEnvelopes(symbol,timeframe, ma_period,ma_shift,ma_method, applied_price,deviation,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateForce( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateForce(symbol,timeframe,ma_period,ma_method,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateFractals( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateFractals(symbol,timeframe,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateFrAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateFrAMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateGator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period, const int jaw_shift, const int teeth_period, const int teeth_shift, const int lips_period, const int lips_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateGator(symbol,timeframe, jaw_period,jaw_shift, teeth_period,teeth_shift, lips_period,lips_shift, ma_method,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateIchimoku( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int tenkan_sen, const int kijun_sen, const int senkou_span_b, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateIchimoku(symbol,timeframe,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateBWMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateBWMFI(symbol,timeframe,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateMomentum( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int mom_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateMomentum(symbol,timeframe,mom_period,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateMFI(symbol,timeframe,ma_period,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateOsMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateOsMA(symbol,timeframe,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateMACD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateMACD(symbol,timeframe,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateOBV( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateOBV(symbol,timeframe,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateSAR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double step, const double maximum, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateSAR(symbol,timeframe,step,maximum,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateRSI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateRSI(symbol,timeframe,ma_period,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateRVI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateRVI(symbol,timeframe,ma_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateStdDev( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateStdDev(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateStochastic( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int Kperiod, const int Dperiod, const int slowing, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_STO_PRICE price_field, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateStochastic(symbol,timeframe,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateTEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateTEMA(symbol,timeframe,ma_period,ma_shift,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateTriX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateTriX(symbol,timeframe,ma_period,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateWPR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int calc_period, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateWPR(symbol,timeframe,calc_period,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateVIDYA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int cmo_period, const int ema_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateVIDYA(symbol,timeframe,cmo_period,ema_period,ma_shift,applied_price,id)!= INVALID_HANDLE ); } bool BufferCreateVolumes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateVolumes(symbol,timeframe,applied_volume,id)!= INVALID_HANDLE ); }

Методы в классе-коллекции возвращают тип int, а точнее — хэндл созданного стандартного индикатора. Здесь же мы сделаем возврат значения с типом bool — так проще работать с методами из конечной программы. Поэтому данные методы возвращают результат сравнения значения, возвращаемого соответствующим методом класса-коллекции буферов, со значением INVALID_HANDLE.



И в публичной же секции класса пропишем два метода — метод подготовки данных расчётного буфера для всех созданных стандартных индикаторов, возвращающий результат работы одноимённого метода класса-коллекции объектов-буферов, рассмотренного нами выше, и объявим метод, возвращающий описание объекта-буфера по типу стандартного индикатора и его идентификатору:



bool BufferPreparingDataAllBuffersStdInd( void ) { return this .m_buffers.PreparingDataAllBuffersStdInd(); } string BufferGetLabelByTypeID( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int id); void BuffersPrintShort( void );

За пределами тела класса напишем реализацию метода:

string CEngine::BufferGetLabelByTypeID( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int id) { CArrayObj *list=m_buffers.GetListBufferByTypeID(ind_type,id); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return "" ; CBuffer *buff=list.At( 0 ); if (buff== NULL ) return "" ; return buff.Label(); }

Здесь всё просто: получаем список объектов-буферов с соответствующим переданным в метод типом стандартного индикатора и его идентификатором.

Таких объектов-буферов в списке будет два — рисуемый и расчётный. Нам не важно какой из какого из этих объектов получать данные — они есть у обоих объектов, и они одинаковые. Поэтому получаем указатель на первый объект-буфер в списке и возвращаем его описание.



В реализации метода OnDoEasyEvent() в блоке обработки события "Новый бар" немного подправим получение количества копируемых данных:



else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " , TimeToString (lparam)); CArrayObj *list= this .m_buffers.GetListBuffersWithID(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; string symbol=sparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=( ENUM_TIMEFRAMES )dparam; if (buff.TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA || buff.IndicatorType()== WRONG_VALUE ) continue ; if (buff. Symbol ()==symbol && buff.Timeframe()==timeframe ) { CSeriesDE *series= this .SeriesGetSeries(symbol,timeframe); if (series== NULL ) continue ; int count=:: fmin (( int ) series.AvailableUsedData() ,:: fmin ( buff.GetDataTotal() , buff.IndicatorBarsCalculated() )); this .m_buffers.PreparingDataBufferStdInd(buff.IndicatorType(),buff.ID(),count); } } } } if (idx==SERIES_EVENTS_MISSING_BARS) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Пропущены бары на " , "Missed bars on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " ,( string )lparam); } }

Ранее мы в выделенной строке получали минимальное значение из общего количества данных объекта-буфера и рассчитанных данных стандартного индикатора:



int count=:: fmin ( buff.GetDataTotal() , buff.IndicatorBarsCalculated() );

Но так как в библиотеке, а значит — и для программы, по умолчанию задано количество используемых данных таймсерий в 1000 баров, то теперь мы будем копировать минимальное значение из трёх источников данных — общего количества данных объекта-буфера, рассчитанных данных стандартного индикатора и количества данных, заданных по умолчанию (1000). Обычно, значение 1000 всегда меньше двух других, и это выгоднее при массовом копировании данных.



Это все доработки классов библиотеки на сегодня.



Для тестирования создания однобуферных мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, рисуемых в подокне, поступим так:

создадим пользовательский индикатор, в настройках которого будет выбор:

Используемый символ, на котором будет создан стандартный индикатор Используемый период графика (таймфрейм), на котором будет создан стандартный индикатор Тип создаваемого однобуферного мультисимвольного мультипериодного стандартного индикатора

Данные выбранного стандартного индикатора будут выводиться в подокно основного графика текущего символа/периода.

Возьмём индикатор из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part48\ под новым именем TestDoEasyPart48.mq5.



Во входные параметры индикатора добавим параметр, при помощи коророго будем выбирать какой именно из стандартных индикаторов будем отображать:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 sinput string InpUsedSymbols = "GBPUSD" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_M30 ; sinput ENUM_INDICATOR InpIndType = IND_AC ; sinput bool InpUseSounds = true ; ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; string InpUsedTFs; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Не каждый стандартный индикатор будет работать с нашим индикатором — только те, которые имеют один буфер для построения, и которые отображаются в подокне. В обработчике OnInit() подходящие по типу стандартные индикаторы будем создавать в библиотеке, а для остальных индикаторов сделаем сообщение об ошибке:

int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod); OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int num_bars=NumberBarsInTimeframe(InpPeriod); min_bars=(num_bars> 2 ? num_bars : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); bool success= false ; switch (InpIndType) { case IND_AC : success=engine.BufferCreateAC(InpUsedSymbols,InpPeriod, 1 ); break ; case IND_AD : success=engine.BufferCreateAD(InpUsedSymbols,InpPeriod, VOLUME_TICK , 1 ); break ; case IND_AO : success=engine.BufferCreateAO(InpUsedSymbols,InpPeriod, 1 ); break ; case IND_ATR : success=engine.BufferCreateATR(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , 1 ); break ; case IND_BEARS : success=engine.BufferCreateBearsPower(InpUsedSymbols,InpPeriod, 13 , 1 ); break ; case IND_BULLS : success=engine.BufferCreateBullsPower(InpUsedSymbols,InpPeriod, 13 , 1 ); break ; case IND_CHAIKIN : success=engine.BufferCreateChaikin(InpUsedSymbols,InpPeriod, 3 , 10 , MODE_EMA , VOLUME_TICK , 1 ); break ; case IND_CCI : success=engine.BufferCreateCCI(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , PRICE_TYPICAL , 1 ); break ; case IND_DEMARKER : success=engine.BufferCreateDeMarker(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , 1 ); break ; case IND_FORCE : success=engine.BufferCreateForce(InpUsedSymbols,InpPeriod, 13 , MODE_SMA , VOLUME_TICK , 1 ); break ; case IND_MOMENTUM : success=engine.BufferCreateMomentum(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , PRICE_CLOSE , 1 ); break ; case IND_MFI : success=engine.BufferCreateMFI(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , VOLUME_TICK , 1 ); break ; case IND_OSMA : success=engine.BufferCreateOsMA(InpUsedSymbols,InpPeriod, 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , 1 ); break ; case IND_OBV : success=engine.BufferCreateOBV(InpUsedSymbols,InpPeriod, VOLUME_TICK , 1 ); break ; case IND_RSI : success=engine.BufferCreateRSI(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , PRICE_CLOSE , 1 ); break ; case IND_STDDEV : success=engine.BufferCreateStdDev(InpUsedSymbols,InpPeriod, 20 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE , 1 ); break ; case IND_TRIX : success=engine.BufferCreateTriX(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , PRICE_CLOSE , 1 ); break ; case IND_WPR : success=engine.BufferCreateWPR(InpUsedSymbols,InpPeriod, 14 , 1 ); break ; case IND_VOLUMES : success=engine.BufferCreateVolumes(InpUsedSymbols,InpPeriod, VOLUME_TICK , 1 ); break ; default : break ; } if (!success) { Print (TextByLanguage( "Ошибка. Индикатор не создан" , "Error. Indicator not created" )); return INIT_FAILED ; }

Стандартные индикаторы, рисуемые в подокне, имеют каждый своё количество выводимых знаков после запятой, а некоторые ещё и рисуют линии уровней. Сделаем для каждого из используемых стандартных индикаторов свой набор, в котором будем устанавливать разрядность выводимых данных и задавать уровни, если они есть у стандартного индикатора:

engine.BuffersPrintShort(); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (InpUsedSymbols, SYMBOL_DIGITS ); switch (InpIndType) { case IND_AC : digits+= 2 ; break ; case IND_AD : digits= 0 ; break ; case IND_AO : digits+= 1 ; break ; case IND_ATR : break ; case IND_BEARS : digits+= 1 ; break ; case IND_BULLS : digits+= 1 ; break ; case IND_CHAIKIN : digits= 0 ; break ; case IND_CCI : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 100 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 ,- 100 ); digits= 2 ; break ; case IND_DEMARKER : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 0.7 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 0.3 ); digits= 3 ; break ; case IND_FORCE : digits+= 1 ; break ; case IND_MOMENTUM : digits= 2 ; break ; case IND_MFI : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 80 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 20 ); break ; case IND_OSMA : digits+= 2 ; break ; case IND_OBV : digits= 0 ; break ; case IND_RSI : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 3 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 70 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 50 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 2 , 30 ); digits= 2 ; break ; case IND_STDDEV : digits+= 1 ; break ; case IND_TRIX : break ; case IND_WPR : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 ,- 80 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 ,- 20 ); digits= 2 ; break ; case IND_VOLUMES : digits= 0 ; break ; default : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 0 ); break ; } string label=engine.BufferGetLabelByTypeID(InpIndType, 1 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,label); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,digits); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Обработчик OnCalculate() у нас сильно упростился по сравнению с прошлым тестовым индикатором. Это потому, что мы создали необходимые методы для работы со стандартными индикаторами, и всё, что нам требуется — это подготовить данные стандартного индикатора, и в основном цикле вывести рассчитанные данные стандартного индикатора на текущий график:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyDataAsSeries(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); engine.EventsHandling(); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; engine.BuffersInitPlots(); engine.BuffersInitCalculates(); engine.BufferPreparingDataAllBuffersStdInd(); } int bars_total=engine.SeriesGetBarsTotal(InpUsedSymbols,InpPeriod) ; int total_copy=(limit<min_bars ? min_bars : fmin (limit,bars_total)) ; if (! engine.BufferPreparingDataAllBuffersStdInd() ) return 0 ; for ( int i= limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.GetBuffersCollection().SetDataBufferStdInd(InpIndType , 1 , i , time[i]); } return (rates_total); }

Это всё, что необходимо было сделать для создания тестового индикатора.

Полный код индикатора можно посмотреть в прикреплённых к статье файлах.



Скомпилируем созданный индикатор, зададим в настройках символ для расчёта стандартного индикатора GBPUSD и таймфрейм M5, а сам индикатор запустим на графике EURUSD, M1:





На рисунке показаны не все возможные индикаторы, но основное отображено: индикатор рисует выбранный стандартный индикатор, построенный на данных, отличающихся от данных текущего графика, и там, где нужны линии уровней, там они отрисовываются.



В следующей статье начнём делать методы для создания стандартных индикаторов, выводящих данные в основное окно графика и индикаторов, имеющих несколько рисуемых буферов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового индикатора. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5, и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

После создания функционала для работы с индикаторными буферами и его тестирования, некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.

