Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 57): Объект данных буфера индикатора

Концепция

Вся концепция построения и хранения данных в библиотеке основана на списках-коллекциях, содержащих набор однотипных данных, которые мы можем выбирать, сортировать и фильтровать в нужной нам последовательности. Это даёт возможность получать требуемые наборы данных для последующего их сравнения и анализа. Буферы индикаторов по своей структуре тоже не отличаются от ранее созданных нами серийных объектов, и могут находиться в своих списках-коллекциях, где мы сможем быстро находить требуемые нам объекты с данными. Но чтобы можно было создать коллекцию, необходимо иметь объект данных для этой коллекции, полный набор которых будет храниться в списке-коллекции.

Сегодня создадим объект данных, хранящий в себе всю информацию о буфере индикатора на одном баре и, соответственно — и информацию об индикаторе, которому принадлежит буфер, данные одного бара которого описывает создаваемый нами объект.



Для каждого отдельного буфера одного индикатора, и для каждого бара таймсерии будет создаваться свой собственный объект данных и складываться в список-коллекцию, принадлежащую символу и таймфрейму этого индикатора. Таким образом, мы будем иметь для одной копии индикатора набор данных для каждого бара таймсерии каждого буфера этого индикатора.

Пока такая концепция хранения данных кажется излишней — ведь всегда можно просто получить нужные данные нужного бара таймсерии буфера индикатора прямым запросом от индикатора. Но в дальнейшем, когда мы создадим коллекции этих данных (в последующих статьях), мы сможем быстро находить нужные данные любых индикаторов, для которых будут созданы коллекции, и проводить сравнительный анализ. И вот для такой ситуации хранение данных в кэше коллекций уже выглядит оправданным.



Доработка классов библиотеки

Сначала, как это стало обычным, добавим новые сообщения библиотеки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_INVALID_IND_POINTER, MSG_LIB_SYS_IND_ID_EXIST, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_BUFFER_VALUE, };

И далее — тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Ошибка. Не удалось добавить объект-индикатор в список" , "Error. Failed to add indicator object to list" }, { "Ошибка. Передан неверный указатель на объект-индикатор" , "Error. Invalid pointer to indicator object passed" }, { "Ошибка. Уже существует объект-индикатор с идентификатором" , "Error. There is already exist an indicator object with ID" }, { "Номер буфера индикатора" , "Indicator buffer number" } , { "Значение буфера индикатора" , "Indicator buffer value" } , };

Так как объект данных буфера индикатора будет храниться в списке-коллекции, то для поиска и сортировки нам необходимо наделить этот объект всеми свойствами, присущими другим объектам библиотеки, тоже хранящимся в списках.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh опишем все необходимые свойства нового объекта — целочисленные свойства объекта:

enum ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER { IND_DATA_PROP_TIME = 0 , IND_DATA_PROP_PERIOD, IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE, IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM, IND_DATA_PROP_IND_ID, }; #define IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL ( 5 ) #define IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Сортировка по времени — это основной вид сортировки, при котором все данные будут расположены в порядке их следования данных буфера индикатора в терминале.



Значение таймфрейма включено в целочисленные свойства для того, чтобы можно было сравнивать в последующем значения двух буферов индикатора на разных таймфреймах.



Тип индикатора будет содержать значение типа из перечисления ENUM_INDICATOR.



Номер буфера индикатора — порядковый номер от нуля и далее по количеству буферов индикатора.



Идентификатор индикатора — по этому свойству можно будет найти данные нужного индикатора, которому в программе был присвоен идентификатор. Его мы обсуждали в прошлой статье.



Вещественные свойства объекта:



enum ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE { IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE = IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL, }; #define IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 1 ) #define IND_DATA_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 )

Здесь у нас есть лишь одно свойство — значение в буфере индикатора, соответствующее бару, для которого создан объект данных индикатора.

Строковые свойства объекта:

enum ENUM_IND_DATA_PROP_STRING { IND_DATA_PROP_SYMBOL = (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL+IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL), IND_DATA_PROP_IND_NAME, IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME, }; #define IND_DATA_PROP_STRING_TOTAL ( 3 )

По значениям этих свойств будет возможно выбирать и сортировать данные коллекции по символу, на котором рассчитан индикатор, и по имени и короткому имени индикатора.



И теперь все созданные свойства объекта добавим в перечисление возможных критериев сортировки:

#define FIRST_IND_DATA_DBL_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_IND_DATA_STR_PROP (IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_INTEGER_SKIP+IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL-IND_DATA_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_IND_DATA_MODE { SORT_BY_IND_DATA_TIME = 0 , SORT_BY_IND_DATA_PERIOD, SORT_BY_IND_DATA_INDICATOR_TYPE, SORT_BY_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM, SORT_BY_IND_DATA_IND_ID, SORT_BY_IND_DATA_BUFFER_VALUE = FIRST_IND_DATA_DBL_PROP, SORT_BY_IND_DATA_SYMBOL = FIRST_IND_DATA_STR_PROP, SORT_BY_IND_DATA_IND_NAME, SORT_BY_IND_DATA_IND_SHORTNAME, };

Объект данных буфера индикатора

Свойства объекта подготовили. Теперь создадим новый объект, который будет хранить данные одного буфера одного индикатора.

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy в папке \Objects\Indicators\ создадим новый класс CDataInd в файле DataInd.mqh:

Класс будет унаследован от базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj.



В принципе, объект содержит стандартные для объектов библиотеки поля и методы, и идентичен объекту-бару, рассмотренному нами в статье 35, но, в отличие от объекта-бара, имеет меньше свойств (все свойства объекта-данных буфера индикатора нами были описаны в перечислениях выше).

Рассмотрим тело класса объекта данных индикаторного буфера:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\BaseObj.mqh" class CDataInd : public CBaseObj { private : int m_digits; int m_index; string m_period_description; long m_long_prop[IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[IND_DATA_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property) const { return ( int )property-IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL-IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public : void SetProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property) { return true ; } CDataInd *GetObject( void ) { return & this ;} void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); void SetIndicatorType( const ENUM_INDICATOR type) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE,type); } void SetBufferNum( const int num) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM,num); } void SetIndicatorID( const int id) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID,id); } void SetBufferValue( const double value) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE,value); } void SetIndicatorName( const string name) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_NAME,name); } void SetIndicatorShortname( const string shortname) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME,shortname); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CDataInd* compared_data) const ; CDataInd(){;} CDataInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int ind_id, const int buffer_num, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_TIME); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_PERIOD); } ENUM_INDICATOR IndicatorType( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE); } int BufferNum( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM); } int IndicatorID( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_ID); } double PriceValue( void ) const { return this .GetProperty(IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(IND_DATA_PROP_SYMBOL); } string IndicatorName( void ) const { return this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_NAME); } string IndicatorShortName( void ) const { return this .GetProperty(IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe), this .Time()); } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } string GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property); string IndicatorTypeDescription( void ) const { return ::IndicatorTypeDescription( this .IndicatorType()); } void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); };

Вкратце рассмотрим состав класса.

В приватной секции класса расположены:

Три массива, в которых хранятся соответствующие свойства объекта — целочисленные, вещественные и строковые.

Методы, рассчитывающие истинный индекс свойства объекта в соответствующем массиве.

Переменные-члены класса для хранения значений дополнительных свойств объекта.

В публичной секции класса расположены:

Методы, записывающие в массивы целочисленных, вещественных и строковых свойств переданное значение свойства объекта.

Методы, возвращающие из массивов значение запрашиваемого целочисленного, вещественного или строкового свойства.

Виртуальные методы, возвращающие для каждого из свойств флаг поддержания объектом данного свойства. Методы предназначены для реализации в объектак-потомках объекта, и должны возвращать false в случае, если объект-наследник не поддерживает указанное свойство. В объекте данных индикаторного буфера все свойства поддерживаются, и методы возвращают true.

Подробно всё устройство объектов библиотеки мы обсуждали в первой статье, а здесь вкратце рассмотрим реализацию остальных методов класса.

Все вспомогательные методы для установки и возврата свойств объекта несут лишь дополнительное удобство при написании программы, и всего лишь повторяют действия методов установки и получения свойств объекта — чтобы пользователю библиотеки не помнить наизусть названия констант из перечислений свойств объекта, а устанавливать и получать эти свойства, ориентируясь на название этих вспомогательных методов.



Виртуальный метод Compare() предназначен для сравнения двух объектов по указанному свойству. Определён в классе базового объекта стандартной библиотеки CObject, и должен возвращать ноль, если значения равны, и 1 или -1 если одно из сравниваемых значений соответственно больше или меньше. Для поиска и сортировки используется в методе Search() стандартной библиотеки, и должен переопределяться в классах-наследниках:



int CDataInd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDataInd *obj_compared=node; if (mode<IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL+IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL+IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL+IND_DATA_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_IND_DATA_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_IND_DATA_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Метод для определения двух одинаковых объектов данных индикаторных буферов служит для сравнения двух объектов-данных, и возвращает true только в случае, если все поля двух сравниваемых объектов равны:



bool CDataInd::IsEqual(CDataInd *compared_obj) const { int beg= 0 , end=BAR_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER prop=(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=IND_DATA_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_IND_DATA_PROP_STRING prop=(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Метод для установки символа, таймфрейма и индекса объекта-данных буфера в таймсерии:



void CDataInd::SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { this .SetProperty(IND_DATA_PROP_TIME,time); this .SetProperty(IND_DATA_PROP_SYMBOL,symbol); this .SetProperty(IND_DATA_PROP_PERIOD,timeframe); }

Метод, выводящий в журнал описания всех свойств объекта:



void CDataInd:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .IndicatorShortName(), ") =============" ); int beg= 0 , end=IND_DATA_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER prop=(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=IND_DATA_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=IND_DATA_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_IND_DATA_PROP_STRING prop=(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .IndicatorShortName(), ") =============

" ); }

В трёх циклах по массивам свойств объекта выводятся описания каждого очередного свойства. Если свойство не поддерживается, то оно не выводится в журнал в случае, если входной параметр метода full_prop имеет значение false (по умолчанию).

Виртуальный метод, выводящий в журнал краткое описание объекта:



void CDataInd::PrintShort( void ) { :: Print ( this .IndicatorShortName(), " [" ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), " " , this .BufferNum(), ", " ,CMessage::Text(MSG_SYM_STATUS_INDEX), " " , this .Index( this .Timeframe()), "]" ); }

Метод выводит описание данных буфера стандартного индикатора в формате:



AMA(EURUSD,H1) [Буфер 0 , Индекс 0 ]

для пользовательского индикатора:



Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1) [Буфер 0 , Индекс 1 ]

Короткое наименование индикатора, входящего в состав описания данных буфера можно изменить при помощи метода SetIndicatorShortname(). Метод может быть изменён в объектах-наследниках — чтобы выводить иные описания объекта-данных, соответствующие данным, реализованным в объекте-наследнике.



Методы, возвращающие описания целочисленного, вещественного и строкового свойств объекта:

string CDataInd::GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { return ( property==IND_DATA_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==IND_DATA_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TIMEFRAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .m_period_description ) : property==IND_DATA_PROP_INDICATOR_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .IndicatorTypeDescription() ) : property==IND_DATA_PROP_IND_BUFFER_NUM ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_IND_BUFFER_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==IND_DATA_PROP_IND_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); } string CDataInd::GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==IND_DATA_PROP_BUFFER_VALUE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_BUFFER_VALUE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CDataInd::GetPropertyDescription(ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property) { return ( property==IND_DATA_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==IND_DATA_PROP_IND_NAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_NAME)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==IND_DATA_PROP_IND_SHORTNAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SHORTNAME)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

В методы передаются соответствующие свойства и, в зависимости от их значения, возвращаются их текстовые описания, заданные в файле Datas.mqh, добавленные нами выше.



Класс имеет два конструктора.

Первый конструктор — по умолчанию, и создаёт пустой объект данных, который после его создания необходимо самостоятельно заполнить всеми требуемыми данными.

Второй конструктор — параметрический, в него передаются необходимые данные для создания объекта с указанными базовыми свойствами:

CDataInd::CDataInd( const ENUM_INDICATOR ind_type , const int ind_id , const int buffer_num , const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const datetime time ) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_ID ; this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS )+ 1 ; this .m_period_description=TimeframeDescription(timeframe); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,time); this .SetIndicatorType(ind_type); this .SetBufferNum(buffer_num); this .SetIndicatorID(ind_id); }

Здесь для объекта сразу же указывается тип индикатора, данные буфера которого описывает объект, идентификатор индикатора — по этому свойству мы можем получить данные буфера ранее созданного объекта-индикатора, которому установлен идентификатор для быстрого его поиска среди других созданных объектов-индикаторов. Номер буфера индикатора, данные которого описывает объект, символ и таймфрейм, на которых создан объект-индикатор, и время начала бара, данные буфера которого описываются создаваемым объектом.

Помимо записи вышеперечисленных параметров, в конструкторе устанавливается количество знаков после запятой по умолчанию для вывода значений буфера индикатора (Digits символа + 1 знак), и записывается описание таймфрейма в переменную m_period_description — описание можно установить один раз при создании объекта. В переменную m_type, которая объявлена в родительском классе CObject стандартной библиотеки, запишем временно идентификатор коллекции индикаторов. В последующем — при создании коллекций данных индикаторных буферов, мы впишем в эту переменную идентификатор этой новой коллекции.



Теперь, чтобы у нас была возможность сортировать объекты данных в их коллекции (коллекции начнём делать со следующей статьи), в файл \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh добавим методы работы с новым объектом для выбора и сортировки по его свойствам.



Подключим к файлу только что созданный класс объекта данных индикаторных буферов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh"

В конце тела класса объявим методы работы с только что созданным классом объекта данных индикаторов:

static CArrayObj *ByIndicatorDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByIndicatorDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByIndicatorDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindIndDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property); static int FindIndDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property); static int FindIndDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property); static int FindIndDataMin(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property); static int FindIndDataMin(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property); static int FindIndDataMin(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property); };

И напишем реализацию всех объявленных методов в конец файла:

CArrayObj *CSelect::ByIndicatorDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByIndicatorDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByIndicatorDataProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindIndDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CDataInd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindIndDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CDataInd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindIndDataMax(CArrayObj *list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CDataInd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindIndDataMin(CArrayObj* list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CDataInd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindIndDataMin(CArrayObj* list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CDataInd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindIndDataMin(CArrayObj* list_source,ENUM_IND_DATA_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CDataInd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDataInd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Работа данных методов подробно рассматривалась нами в третьей статье описания создания библиотеки.



Итак. Новый объект данных индикаторных буферов создан, и теперь можно протестировать его работу.







Тест

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке

\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part57\ под новым именем TestDoEasyPart57.mq5.

В прошлом советнике мы создавали четыре объекта-индикатора — два стандартных и два пользовательских. Одинаковые индикаторы отличались друг от друга лишь иными параметрами. Здесь мы создадим те же четыре индикатора, но для вывода их данных создадим для каждого из них по два объекта данных буферов — для текущего (нулевого) и прошлого (первого) бара таймсерии. Данные всех объектов выведем в комментарии на график символа.



Пока не созданы коллекции данных индикаторных буферов, доступ к созданному классу организуем прямо из советника.

Для этого подключим данный класс к файлу советника:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\DataInd.mqh>

Там же — в области глобальных переменных программы, добавим переменные-указатели на объекты данных индикаторов:



MqlParam param_ma1[]; MqlParam param_ma2[]; CDataInd *data_ma1_0= NULL ; CDataInd *data_ma1_1= NULL ; CDataInd *data_ma2_0= NULL ; CDataInd *data_ma2_1= NULL ; CDataInd *data_ama1_0= NULL ; CDataInd *data_ama1_1= NULL ; CDataInd *data_ama2_0= NULL ; CDataInd *data_ama2_1= NULL ;

При создании новых объектов данных, в эти переменные будем сохранять указатели на вновь созданные объекты, чтобы потом можно было получить к ним доступ.

Так как все объекты будем создавать посредством оператора new, то их необходимо все удалить самостоятельно, что и сделаем в обработчике OnDeinit() советника (после создания коллекции данных индикаторных буферов необходимость в этих действиях в советнике отпадёт):

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); if ( CheckPointer (data_ma1_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma1_0; if ( CheckPointer (data_ma1_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma1_1; if ( CheckPointer (data_ma2_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma2_0; if ( CheckPointer (data_ma2_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ma2_1; if ( CheckPointer (data_ama1_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama1_0; if ( CheckPointer (data_ama1_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama1_1; if ( CheckPointer (data_ama2_0)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama2_0; if ( CheckPointer (data_ama2_1)== POINTER_DYNAMIC ) delete data_ama2_1; engine. OnDeinit (); }

В обработчике OnTick() создадим новые объекты (только в случае, если они ещё не созданы), заполним их всеми необходимыми данными и значениями и выведем в журнал описания объектов, а на график — значения буферов описываемых объектами индикаторов:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } CIndicatorDE *ma1=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(MA1); CIndicatorDE *ma2=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(MA2); CIndicatorDE *ama1=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(AMA1); CIndicatorDE *ama2=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(AMA2); datetime time0= iTime (ma1. Symbol (),ma1.Timeframe(), 0 ); datetime time1= iTime (ma1. Symbol (),ma1.Timeframe(), 1 ); if (time0== 0 || time1== 0 ) return ; if (data_ma1_0== NULL ) data_ma1_0= new CDataInd(ma1.TypeIndicator(),ma1.ID(), 0 ,ma1. Symbol (),ma1.Timeframe(),time0); if (data_ma1_1== NULL ) data_ma1_1= new CDataInd(ma1.TypeIndicator(),ma1.ID(), 0 ,ma1. Symbol (),ma1.Timeframe(),time1); if (data_ma2_0== NULL ) data_ma2_0= new CDataInd(ma2.TypeIndicator(),ma2.ID(), 0 ,ma2. Symbol (),ma2.Timeframe(),time0); if (data_ma2_1== NULL ) data_ma2_1= new CDataInd(ma2.TypeIndicator(),ma2.ID(), 0 ,ma2. Symbol (),ma2.Timeframe(),time1); if (data_ma1_0== NULL || data_ma1_1== NULL || data_ma2_0== NULL || data_ma2_1== NULL ) return ; data_ma1_0.SetIndicatorType(ma1.TypeIndicator()); data_ma1_0.SetIndicatorName(ma1.Name()); data_ma1_0.SetIndicatorShortname(ma1.ShortName()); data_ma1_0.SetBufferValue(ma1.GetDataBuffer( 0 ,time0)); data_ma1_1.SetIndicatorType(ma1.TypeIndicator()); data_ma1_1.SetIndicatorName(ma1.Name()); data_ma1_1.SetIndicatorShortname(ma1.ShortName()); data_ma1_1.SetBufferValue(ma1.GetDataBuffer( 0 ,time1)); data_ma2_0.SetIndicatorType(ma2.TypeIndicator()); data_ma2_0.SetIndicatorName(ma2.Name()); data_ma2_0.SetIndicatorShortname(ma2.ShortName()); data_ma2_0.SetBufferValue(ma2.GetDataBuffer( 0 ,time0)); data_ma2_1.SetIndicatorType(ma2.TypeIndicator()); data_ma2_1.SetIndicatorName(ma2.Name()); data_ma2_1.SetIndicatorShortname(ma2.ShortName()); data_ma2_1.SetBufferValue(ma2.GetDataBuffer( 0 ,time1)); if (data_ama1_0== NULL ) data_ama1_0= new CDataInd(ama1.TypeIndicator(),ama1.ID(), 0 ,ama1. Symbol (),ama1.Timeframe(),time0); if (data_ama1_1== NULL ) data_ama1_1= new CDataInd(ama1.TypeIndicator(),ama1.ID(), 0 ,ama1. Symbol (),ama1.Timeframe(),time1); if (data_ama2_0== NULL ) data_ama2_0= new CDataInd(ama2.TypeIndicator(),ama2.ID(), 0 ,ama2. Symbol (),ama2.Timeframe(),time0); if (data_ama2_1== NULL ) data_ama2_1= new CDataInd(ama2.TypeIndicator(),ama2.ID(), 0 ,ama2. Symbol (),ama2.Timeframe(),time1); if (data_ama1_0== NULL || data_ama1_1== NULL || data_ama2_0== NULL || data_ama2_1== NULL ) return ; data_ama1_0.SetIndicatorType(ama1.TypeIndicator()); data_ama1_0.SetIndicatorName(ama1.Name()); data_ama1_0.SetIndicatorShortname(ama1.ShortName()); data_ama1_0.SetBufferValue(ama1.GetDataBuffer( 0 ,time0)); data_ama1_1.SetIndicatorType(ama1.TypeIndicator()); data_ama1_1.SetIndicatorName(ama1.Name()); data_ama1_1.SetIndicatorShortname(ama1.ShortName()); data_ama1_1.SetBufferValue(ama1.GetDataBuffer( 0 ,time1)); data_ama2_0.SetIndicatorType(ama2.TypeIndicator()); data_ama2_0.SetIndicatorName(ama2.Name()); data_ama2_0.SetIndicatorShortname(ama2.ShortName()); data_ama2_0.SetBufferValue(ama2.GetDataBuffer( 0 ,time0)); data_ama2_1.SetIndicatorType(ama2.TypeIndicator()); data_ama2_1.SetIndicatorName(ama2.Name()); data_ama2_1.SetIndicatorShortname(ama2.ShortName()); data_ama2_1.SetBufferValue(ama2.GetDataBuffer( 0 ,time1)); static bool first_start= true ; if (first_start) { data_ma1_0. Print (); data_ma1_1. Print (); data_ma2_0. Print (); data_ma2_1. Print (); data_ama1_0. Print (); data_ama1_1. Print (); data_ama2_0. Print (); data_ama2_1. Print (); data_ma1_0.PrintShort(); data_ma1_1.PrintShort(); data_ma2_0.PrintShort(); data_ma2_1.PrintShort(); data_ama1_0.PrintShort(); data_ama1_1.PrintShort(); data_ama2_0.PrintShort(); data_ama2_1.PrintShort(); first_start= false ; } Comment ( "ma1(1)=" , DoubleToString (data_ma1_1.PriceValue(), 6 ), ", ma1(0)=" , DoubleToString (data_ma1_0.PriceValue(),data_ma1_0. Digits ()), ", " , "ma2(1)=" , DoubleToString (data_ma2_1.PriceValue(), 6 ), ", ma2(0)=" , DoubleToString (data_ma2_0.PriceValue(),data_ma2_0. Digits ()), "

" , "ama1(1)=" , DoubleToString (data_ama1_1.PriceValue(), 6 ), ", ama1(0)=" , DoubleToString (data_ama1_0.PriceValue(),data_ama1_0. Digits ()), ", " , "ama2(1)=" , DoubleToString (data_ama2_1.PriceValue(), 6 ), ", ama2(0)=" , DoubleToString (data_ama2_0.PriceValue(),data_ama2_0. Digits ()) ); if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

В последующем все действия по созданию объектов и заполнению их свойств значениями мы сделаем в классе-коллекции данных буферов индикаторов. Пока же нам необходимо просто проверить работу созданных сегодня объектов.

Скомпилируем советник и запустим его на графике символа, предварительно установив в настройках использование только текущих символа и периода графика. В журнал будут выведены данные всех созданных объектов-индикаторов и объектов-данных:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10425.23 USD, 1 : 100 , Hedge, Demo account MetaTrader 5 --- Initializing the "DoEasy" library --- Work only with the current symbol: "EURUSD" Work only with the current Period: H1 Symbol time series EURUSD: - Timeseries "EURUSD" H1: Required: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On server: 6351 Library initialization time: 00 : 00 : 00.000 ============= The beginning of the parameter list: "Custom indicator" ============= Indicator status: Custom indicator Indicator type: CUSTOM Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 10 Indicator group : Trend indicator Indicator ID: 1 ------ Empty value for plotting, for which there is no drawing: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator shortname: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - [ 1 ] Type int : 13 - [ 2 ] Type int : 0 - [ 3 ] Type int : 0 ================== End of the parameter list: "Custom indicator" ================== ============= The beginning of the parameter list: "Custom indicator" ============= Indicator status: Custom indicator Indicator type: CUSTOM Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 11 Indicator group : Trend indicator Indicator ID: 2 ------ Empty value for plotting, for which there is no drawing: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator shortname: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - [ 1 ] Type int : 13 - [ 2 ] Type int : 0 - [ 3 ] Type int : 0 - [ 4 ] Type int : 2 ================== End of the parameter list: "Custom indicator" ================== ============= The beginning of the parameter list: "Standard indicator" ============= Indicator status: Standard indicator Indicator type: AMA Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 12 Indicator group : Trend indicator Indicator ID: 3 ------ Empty value for plotting, for which there is no drawing: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator shortname: "AMA(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - Averaging period: 9 - Fast MA period: 2 - Slow MA period: 30 - Horizontal shift of the indicator: 0 - Price type or handle: CLOSE ================== End of the parameter list: "Standard indicator" ================== ============= The beginning of the parameter list: "Standard indicator" ============= Indicator status: Standard indicator Indicator type: AMA Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 13 Indicator group : Trend indicator Indicator ID: 4 ------ Empty value for plotting, for which there is no drawing: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator shortname: "AMA(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - Averaging period: 14 - Fast MA period: 2 - Slow MA period: 30 - Horizontal shift of the indicator: 0 - Price type or handle: CLOSE ================== End of the parameter list: "Standard indicator" ================== Custom indicator Examples\Custom Moving Average.ex5 EURUSD H1 [handle 10 , id # 1 ] Custom indicator Examples\Custom Moving Average.ex5 EURUSD H1 [handle 11 , id # 2 ] Standard indicator Adaptive Moving Average EURUSD H1 [handle 12 , id # 3 ] Standard indicator Adaptive Moving Average EURUSD H1 [handle 13 , id # 4 ] ============= The beginning of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 10 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: CUSTOM Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 1 ------ Indicator buffer value : 1.186694 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator shortname: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 09 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: CUSTOM Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 1 ------ Indicator buffer value : 1.186535 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator shortname: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 10 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: CUSTOM Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 2 ------ Indicator buffer value : 1.186552 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator shortname: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 09 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: CUSTOM Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 2 ------ Indicator buffer value : 1.186438 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator shortname: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 10 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: AMA Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 3 ------ Indicator buffer value : 1.186992 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator shortname: "AMA(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 09 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: AMA Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 3 ------ Indicator buffer value : 1.186725 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator shortname: "AMA(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 10 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: AMA Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 4 ------ Indicator buffer value : 1.186548 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator shortname: "AMA(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= ============= The beginning of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= Period start time: 2020.11 . 18 09 : 00 : 00 Indicator timeframe: H1 Indicator type: AMA Indicator buffer number: 0 Indicator ID: 4 ------ Indicator buffer value : 1.186403 ------ Indicator symbol: "EURUSD" Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator shortname: "AMA(EURUSD,H1)" ============= End of the parameter list (AMA(EURUSD,H1)) ============= Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 0 ] Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 1 ] Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 0 ] Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 1 ] AMA(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 0 ] AMA(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 1 ] AMA(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 0 ] AMA(EURUSD,H1) [Buffer 0 , Index 1 ]

а на графике — в комментарии, будут отображены данные, соответствующие данным в индикаторных буферах на первом и нулевом барах:





Что дальше

В следующей статье создадим класс-коллекцию данных индикаторных буферов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что класс-коллекция индикаторов на данный момент находится в процессе разработки, поэтому крайне не рекомендуется использовать его для использования в своих программах.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

