Как заработать $1 000 000 в алготрейдинге? На сервисах MQL5.com!

Каждый начинающий трейдер мечтает стабильно и много зарабатывать на финансовых рынках. Как это сделать без большого риска и не имея стартового капитала? Где найти необходимую информацию и помощь более опытных товарищей? MQL5 сервисы дают уникальные возможности заработка разработчикам и трейдерам в любой стране мира, а новичкам позволяют найти свой путь в мире алготрейдинга. И эти сервисы доступны миллионам трейдеров прямо из торгового терминала MetaTrader.







Заработать $400 000+ на продаже Сигналов



Успешный трейдер может зарабатывать не только торговлей на своем собственном счете, но и на продаже торговых сигналов. В мире есть огромное количество инвесторов, которые ищут возможность заставить работать свои деньги, но при этом не имеют времени или знаний для этого. При этом инвесторы хотят сохранить полный контроль над собственным торговым счетом и опасаются передавать свои средства в чужие руки. Сервис Сигналы позволяет копировать сделки успешных трейдеров на основе фиксированной подписки.

Рекомендуется оформлять подписку на торговом счете, открытом у того же брокера, что и у Провайдера сигнала. Это позволит максимально точно копировать сделки.



Для каждого сигнала предоставляются графики баланса и просадки, торговая история, статистика, предупреждения о рисках и проскальзывании, торговая активность и распределение сделок по символам. Такая детальная информация позволяет выбрать подходящие сигналы из тысяч доступных на витрине Сигналов. Подписаться на Сигнал можно прямо из терминала MetaTrader и тут же запустить копирование сделок на встроенном VPS.







Ежедневно миллионы трейдеров торгуют через торговые терминалы MetaTrader, и они могут выбрать именно ваш Сигнал для копирования сделок. У нас есть уже несколько Провайдеров, которые заработали сотни тысяч долларов, просто транслируя торговлю через сервис Сигналы.





Если ваша торговля приносит стабильный доход, то вы можете повторить их успех даже на малом депозите, просто создайте свой Сигнал и зарегистрируйтесь Продавцом. Продажа Сигналов — один из самых быстрых и доступных способов заработать деньги, не превышая риски. Хочешь зарабатывать десятки тысяч долларов на продаже своих сделок? Тогда стань Продавцом и публикуй свои Сигналы!







$1 000 000+ в Маркете торговых роботов и приложений



Каждый начинающий трейдер проводит дни и недели перед графиками цен в попытке разгадать природу рынка и создать собственную прибыльную торговую стратегию. И каждый из успешных трейдеров с радостью поставил бы торговать вместо себя робота, если бы смог написать такую программу. Роботы не устают, не ошибаются, не просят денег и не подвержены человеческим слабостям. Вот почему алготрейдинг стал таким популярным и востребованным во всём мире.



На витрине Маркета представлено более 20 000 роботов и торговых приложений, которые доступны для покупки и бесплатного скачивания миллионам трейдеров прямо в торговом терминале MetaTrader. Покупка и установка делается в несколько кликов мышки, нет никаких привязок к торговому счёту, а для платных продуктов доступно не менее 5 активаций. Причем активации не тратятся на встроенном VPS, который можно арендовать максимально близко к торговому серверу вашего брокера, снизив тем самым сетевые издержки! Это критически важно для стратегий, основанных на арбитраже или скальпинге.







Специально для программистов, которые пишут приложения для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 и хотят на этом серьезно заработать, мы разработали удобные сервисы:

все покупаемые на Маркете продукты шифруются под компьютер покупателя и не могут быть использованы на стороне;

все EX4/EX5 файлы программы надежно шифруются и не могут быть взломаны;

все расчеты между покупателями и продавцами автоматизированы, Продавцам не нужно думать о платежных операциях;

выводить заработанные деньги можно с помощью популярных платежных систем и банковских карт;

опубликованные в Маркете продукты доступны прямо в торговых терминалах и на сайте MQL5.com, который посещают каждый день миллионы пользователей со всего мира.



Продавцы Маркета не расскажут вам о своих заработках, но мы можем сообщить, что ТОП-10 зарабатывает от $15 000 до $100 000 в месяц. И вы даже не догадываетесь об этом.





Наш Маркет торговых приложений стал самой популярной площадкой в мире и имеет миллионные ежемесячные обороты. На сегодняшний день уже десятки Продавцов заработали сотни тысяч долларов, но есть и долларовые миллионеры!





Хочешь заработать $1 000 000 на продаже торговых роботов? Тогда регистрируйся Продавцом и публикуй свои продукты в Маркете!









$200 000+ во Фрилансе на заказах от трейдеров



Сейчас фрилансеров можно найти в любой IT-сфере, не является исключением и алготрейдинг. Сотни профессиональных программистов на MQL4 и MQL5 выполняют ежедневно десятки заказов для трейдеров. И самые успешные разработчики во Фрилансе заработали от $60 000 до $220 000.









Сервис предлагает простую процедуру заключения контракта и позволяет гибко увеличивать сроки и бюджет работы. При создании заказа можно указать характер работы, тип приложения, требуемые навыки и платформу, на которой должна работать программа.







Если у вас недостаточно начального капитала, но есть навыки программирования, понимание трейдинга и желание зарабатывать на торговых приложениях, то вы можете начать с Фриланса. Полученный опыт пригодится как для создания собственной торговой стратегии, так и для публикации продуктов в Маркете. Которые могут давать стабильный дополнительный доход.

Хочешь заработать свои первые $100 000 на заказах в алготрейдинге? Тогда стань Продавцом и выполняй заказы во Фрилансе!







Разработчики MetaTrader создали единую целостную экосистему для алготрейдинга, где можно создавать, заказывать, покупать, оптимизировать и запускать в круглосуточную работу торговых роботов. MQL5-сервисы помогают трейдерам решать все задачи, с которыми они сталкиваются в своей работе. Новички здесь найдут огромное количество статей и бесплатных кодов, программисты продают программы в Маркете и выполняют заказы во Фрилансе, инвесторы подписываются на Сигналы, которые транслируют успешные трейдеры.

MQL5-сервисы помогают трейдерам не только торговать на финансовых рынках, но и зарабатывать на своих знаниях самыми разными способами. Мы даем прямой доступ к терминалам трейдеров, а это миллионы людей и миллионы долларов.

Найди свой путь и начни зарабатывать на MQL5.com!

