Торговые инструменты на MQL5 (Часть 11): Панель корреляционной матрицы (Пирсон, Спирман, Кенделл) с тепловой картой и стандартным режимом

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 10) мы разработали систему отслеживания стратегий на MetaQuotes Language 5 (MQL5) с визуальными уровнями и показателями успеха, которая обнаруживала сигналы пересечения скользящих средних, отслеживала сделки с несколькими уровнями тейк-профита и стоп-лоссов, а также визуализировала результаты на графике. В части 11 мы разработаем панель корреляционной матрицы с использованием методов Пирсона, Спирмена и Кенделла, включающую тепловую карту и стандартные режимы. Эта панель вычисляет взаимосвязи активов, используя выбранный метод, за настраиваемый таймфрейм и в заданных барах. Она поддерживает стандартный режим с цветовыми порогами и звездочками значимости p-значений, а также режим тепловой карты с градиентными визуальными элементами. Дополнительно она включает в себя интерактивный пользовательский интерфейс с селекторами таймфреймов, переключателями режимов и динамической легендой. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет функциональная панель корреляционной матрицы в MQL5 для анализа взаимозависимостей активов, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Понимание принципов работы панели корреляционной матрицы

Панель корреляционной матрицы анализирует взаимосвязи между финансовыми активами путем вычисления коэффициентов корреляции, помогая нам выявлять взаимозависимости, влияющие на диверсификацию портфеля, хеджирование или стратегии с использованием нескольких активов. Она обрабатывает изменения цен по выбранным пользователем символам за определенный период и таймфрейм, применяя один из трех статистических методов — коэффициент Пирсона для линейных зависимостей, коэффициент Спирмена для основанных на рангах монотонных ассоциаций или коэффициент Кенделла для согласованности рангов — для количественной оценки того, как активы движутся вместе или в противоположных направлениях. Значимость оценивается с помощью p-значений, указывающих на надежность, а визуальные подсказки, такие как цветовые пороги или градиенты, выделяют сильные положительные, сильные отрицательные, слабые или нейтральные корреляции, что позволяет быстро распознавать паттерны без ручных вычислений.

В стандартном режиме панель использует предопределенные пороговые значения для классификации корреляций, применяя различимые цвета для сильных положительных или отрицательных результатов и добавляя звездочки для уровней значимости p-значения, чтобы обозначить статистическую достоверность. В режиме тепловой карты используется непрерывный цветовой градиент для более детальной визуализации интенсивности корреляции от отрицательной к положительной, что делает незначительные изменения более заметными. Интерфейс включает интерактивные элементы, такие как селекторы таймфреймов для переключения периодов анализа, переключатели режимов или тем, а также динамическую легенду для интерпретации цветов и значений. Всё это расположено в виде сетки с символами на осях и ячейками, отображающими попарные корреляции.

Наш план состоит в том, чтобы проанализировать список символов, вычислить корреляции и p-значения, используя выбранный метод для ценовых дельт, отобразить пользовательский интерфейс с панелями для заголовков, таймфреймов, символов, ячеек и легенд, а также динамически обновлять визуальные элементы на основе режимов и пороговых значений. Мы добавим обработку событий для таких взаимодействий, как переключение режимов или изменение таймфреймов, обеспечивая обновление панели при появлении новых данных для получения аналитической информации в режиме реального времени. Вкратце, вот наглядное представление наших целей.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Советники» (Experts), щелкните кнопкой мыши на вкладке "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нужно будет объявить некоторые входные параметры и глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Math\Stat\Math.mqh> input string SymbolsList = "EURUSDm,GBPUSDm,USDJPYm,AUDUSDm,BTCUSDm,NZDUSDm,US500m,XAUUSDm" ; input ENUM_TIMEFRAMES CorrelationTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input int CorrelationBars = 100 ; input double StrongPositiveThresholdPct = 70.0 ; input double StrongNegativeThresholdPct = - 70.0 ; input double PValueThreshold1 = 0.01 ; input double PValueThreshold2 = 0.05 ; input double PValueThreshold3 = 0.10 ; input color ColorStrongPositiveBg = clrLimeGreen ; input color ColorStrongNegativeBg = clrOrangeRed ; input color ColorNeutralBg = C'70,70,70' ; input color ColorDiagonalBg = C'40,40,40' ; input color ColorTextStrong = clrWhite ; input color ColorTextPositive = clrDeepSkyBlue ; input color ColorTextNegative = clrRed ; input color ColorTextZero = clrWhite ; enum DisplayMode { MODE_STANDARD, MODE_HEATMAP }; input DisplayMode DashboardMode = MODE_STANDARD; enum CorrelationMethod { PEARSON, SPEARMAN, KENDALL }; input CorrelationMethod CorrMethod = PEARSON; #define MAIN_PANEL "PANEL_MAIN" #define HEADER_PANEL "PANEL_HEADER" #define LEGEND_PANEL "PANEL_LEGEND" #define HEADER_PANEL_ICON "PANEL_HEADER_ICON" #define HEADER_PANEL_TEXT "PANEL_HEADER_TEXT" #define CLOSE_BUTTON "BUTTON_CLOSE" #define TOGGLE_BUTTON "BUTTON_TOGGLE" #define HEATMAP_BUTTON "BUTTON_HEATMAP" #define PVAL_BUTTON "BUTTON_PVAL" #define SORT_BUTTON "BUTTON_SORT" #define THEME_BUTTON "BUTTON_THEME" #define TF_CELL_RECT "TF_CELL_RECT_" #define TF_CELL_TEXT "TF_CELL_TEXT_" #define SYMBOL_ROW_RECTANGLE "SYMBOL_ROW_" #define SYMBOL_ROW_TEXT "SYMBOL_ROW_TEXT_" #define SYMBOL_COL_RECTANGLE "SYMBOL_COL_" #define SYMBOL_COL_TEXT "SYMBOL_COL_TEXT_" #define CELL_RECTANGLE "CELL_" #define CELL_TEXT "CELL_TEXT_" #define LEGEND_CELL_RECTANGLE "LEGEND_CELL_" #define LEGEND_CELL_TEXT "LEGEND_CELL_TEXT_" #define WIDTH_SYMBOL 80 #define WIDTH_CELL 80 #define WIDTH_TF_CELL 45 #define WIDTH_LEGEND_CELL 45 #define HEIGHT_RECTANGLE 30 #define HEIGHT_HEADER 27 #define HEIGHT_TF_CELL 25 #define HEIGHT_LEGEND 30 #define HEIGHT_LEGEND_PANEL 34 #define LEGEND_SPACING 5 #define NUM_LEGEND_ITEMS 15 #define GAP_HEIGHT 8 #define GAP_MAIN_LEGEND 2 #define COLOR_WHITE clrWhite #define COLOR_BLACK clrBlack #define COLOR_LIGHT_GRAY C'230,230,230' #define COLOR_DARK_GRAY C'105,105,105' #define MAX_SYMBOLS 30 #define NUM_TF 8 int panel_x = 20 , panel_y = 40 ; string symbols_array[MAX_SYMBOLS]; int num_symbols = 0 ; double correlation_matrix[MAX_SYMBOLS][MAX_SYMBOLS]; double pvalue_matrix[MAX_SYMBOLS][MAX_SYMBOLS]; DisplayMode global_display_mode; ENUM_TIMEFRAMES global_correlation_tf; int current_tf_index = - 1 ; int num_tf_visible; int num_legend_visible; double visible_corr_vals[]; ENUM_TIMEFRAMES tf_list[NUM_TF] = { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string tf_strings[NUM_TF] = { "M1" , "M5" , "M15" , "M30" , "H1" , "H4" , "D1" , "W1" }; color heatmap_colors[] = { clrRed , clrOrangeRed , clrOrange , clrYellow , clrLightGray , clrLime , clrLimeGreen , clrGreen };

Мы начинаем реализацию с включения библиотеки Math с помощью команды "#include <Math\Stat\Math.mqh>", которая предоставляет статистические функции, необходимые для вычислений корреляции. Далее определяем входные параметры, позволяющие настраивать панель. Сюда входят: "SymbolsList" в виде строки, разделенной запятыми, содержащей до тридцати символов; "CorrelationTimeframe" с использованием перечисления ENUM_TIMEFRAMES для периода расчета; "CorrelationBars" в виде целого числа, указывающего количество баров (минимум двадцать); пороговые значения, такие как "StrongPositiveThresholdPct" и "StrongNegativeThresholdPct" в процентах для классификации корреляций; пороговые значения p-значения, такие как "PValueThreshold1" для уровней значимости; и цветовые входные параметры, такие как "ColorStrongPositiveBg", установленный на лаймовый цвет для ярко выраженного положительного фона, а также другие цвета для отрицательных, нейтральных, диагональных и текстовых значений.

Затем создаём перечисления для параметров конфигурации. Перечисление "DisplayMode" предлагает значения "MODE_STANDARD" для отображения на основе пороговых значений и "MODE_HEATMAP" для градиентной визуализации, при этом значение "DashboardMode" как входной параметр по умолчанию равно "standard". Аналогично, перечисление "CorrelationMethod" предоставляет значения "PEARSON" для линейных корреляций, "SPEARMAN" для ранговых корреляций и "KENDALL" для тау-коэффициента, при этом в качестве входного параметра для "CorrMethod" по умолчанию равно значение Pearson. После этого мы используем defines для установки констант для элементов пользовательского интерфейса и структуры, используя директиву #define. К ним относятся идентификаторы, такие как "MAIN_PANEL" для главного прямоугольника, "HEADER_PANEL" для заголовка и префиксы, такие как "TF_CELL_RECT" для ячеек таймфреймов, а также размеры, такие как "WIDTH_SYMBOL" значением восемьдесят пикселей, "HEIGHT_RECTANGLE" значением тридцать, промежутки, такие как "GAP_HEIGHT" значением восемь, а директивы цвета, такие как "COLOR_WHITE" установлены на белый.

Мы объявляем глобальные переменные для управления состоянием и данными. К ним относятся "panel_x" и "panel_y", инициализированные как двадцать и сорок для позиции, "symbols_array" как строковый массив с максимальным размером символов, "num_symbols", начинающийся с нуля, двумерные двойные массивы "correlation_matrix" и "pvalue_matrix" для хранения значений, "global_display_mode" из перечисления отображений, "global_correlation_tf" из таймфреймов, "current_tf_index" с отрицательным значением и целые числа, такие как "num_tf_visible" и "num_legend_visible", плюс двойной массив "visible_corr_vals" для значений легенды. Наконец, мы инициализируем массивы для таймфреймов и цветов: "tf_list" как массив "ENUM_TIMEFRAMES" со значениями от одной минуты до недели, "tf_strings" как соответствующие строковые метки и "heatmap_colors" как массив цветов для градиентов от красного до зеленого. Далее определим некоторые вспомогательные функции для проведения статистического анализа.

bool NormalCDF( double mean, double stddev, double x, double &cdf) { if (stddev <= 0.0 ) return false ; double z = (x - mean) / stddev; if (z < - 10 ) { cdf = 0.0 ; return true ; } if (z > 10 ) { cdf = 1.0 ; return true ; } double t = 1 / ( 1 + 0.2316419 * MathAbs (z)); double d = 0.3989423 * MathExp (-z * z / 2 ); cdf = d * t * ( 0.3193815 + t * (- 0.3565638 + t * ( 1.7814779 + t * (- 1.821256 + t * 1.3302744 )))); if (z > 0 ) cdf = 1 - cdf; return true ; } bool StudentCDF( int df, double x, double &cdf) { if (df <= 0 ) return false ; double a = df / 2.0 ; double b = 0.5 ; double xt = df / (df + x * x); double ib = MathBetaIncomplete(xt, a, b); double beta = MathExp (MathGammaLog(a) + MathGammaLog(b) - MathGammaLog(a + b)); double regularized = ib / beta; if (x >= 0 ) { cdf = 1 - 0.5 * regularized; } else { cdf = 0.5 * regularized; } return true ; } double calculate_pvalue( double corr, CorrelationMethod method, int n) { if (n < 3 ) return 1.0 ; double cdf = 0.0 ; if (method == KENDALL) { double sigma = MathSqrt (( 4.0 * n + 10.0 ) / ( 9.0 * n * (n - 1.0 ))); if (sigma == 0 ) return 1.0 ; double z = corr / sigma; if (!NormalCDF( 0 , 1 , MathAbs (z), cdf)) return 1.0 ; return 2 * ( 1 - cdf); } else { double r2 = corr * corr; if (r2 >= 1.0 ) return 0.0 ; double denom = 1.0 - r2; if (denom <= 0.0 ) return 0.0 ; double t = corr * MathSqrt ((n - 2.0 ) / denom); if (!StudentCDF(n - 2 , MathAbs (t), cdf)) return 1.0 ; return 2 * ( 1 - cdf); } }

Сначала мы определяем функцию "NormalCDF" для аппроксимации кумулятивной функции распределения (CDF) нормального закона, которая используется при расчете p-значения. Она принимает параметры для среднего значения, стандартного отклонения, значения x и ссылки для хранения результата CDF. Сначала мы проверяем, является ли стандартное отклонение недопустимым, и возвращаем значение false, если это так. Затем мы вычисляем z-показатель, стандартизируя x. Для экстремальных значений z ниже отрицательных десяти или выше десяти мы устанавливаем значение CDF равным нулю или единице соответственно и возвращаем значение true. В противном случае мы вычисляем приближение, используя полиномиальное разложение, основанное на t и плотности d, корректируя CDF на положительное значение z перед возвратом значения true. Обычный график CDF выглядел бы следующим образом.

Далее мы реализуем функцию "StudentCDF" для аппроксимации кумулятивной функции распределения (CDF) для t-распределения Стьюдента, необходимой для p-значений в методах Пирсона и Спирмена, которые мы определим позже. Она принимает степени свободы df, значение x и ссылку на CDF. Мы проверяем df и возвращаем значение false, если недействительно. Затем вычисляем параметры a и b, за которыми следует xt для неполной бета-функции. Используя "MathBetaIncomplete" для получения ib и вычисляя полную бета с помощью гамма-логарифмов, мы получаем регуляризованную неполную бета-функцию. В зависимости от того, является ли x неотрицательным или отрицательным, мы соответствующим образом корректируем CDF и возвращаем значение true. График функции распределения t-распределения Стьюдента будет выглядеть следующим образом.

Затем мы создаем функцию "calculate_pvalue" для вычисления p-значения на основе коэффициента корреляции, метода и размера выборки n. Если n меньше трех, мы возвращаем единицу, чтобы указать на недействительность. Инициализируем переменную кумулятивной функции распределения и обрабатываем коэффициент Кенделла отдельно, вычисляя сигму, проверяя наличие нуля, выводя z и используя "NormalCDF" для получения двустороннего p-значения. В отношении коэффициентов Пирсона и Спирмана мы вычисляем квадрат корреляции r2, обрабатываем идеальные корреляции, возвращая ноль, вычисляем знаменатель и t-статистику, затем используем "StudentCDF" с скорректированным df для получения двустороннего p-значения. Следующим шагом нам нужно создать функцию для преобразования списка символов в массивы, которыми мы сможем управлять. Для достижения этого результата мы использовали следующую логику.

void parse_symbols() { string temp = SymbolsList; num_symbols = 0 ; while ( StringFind (temp, "," ) >= 0 && num_symbols < MAX_SYMBOLS) { int pos = StringFind (temp, "," ); string sym = StringSubstr (temp, 0 , pos); if ( SymbolSelect (sym, true )) { symbols_array[num_symbols] = sym; num_symbols++; } else { Print ( "Warning: Symbol " , sym, " not available." ); } temp = StringSubstr (temp, pos + 1 ); } if ( StringLen (temp) > 0 && num_symbols < MAX_SYMBOLS) { if ( SymbolSelect (temp, true )) { symbols_array[num_symbols] = temp; num_symbols++; } else { Print ( "Warning: Symbol " , temp, " not available." ); } } if (num_symbols < 2 ) { Print ( "Error: At least 2 valid symbols required. Found: " , num_symbols); ExpertRemove (); } }

Здесь мы реализуем функцию "parse_symbols", чтобы преобразовать предоставленный пользователем список символов в полезный массив для панели. Она начинается с копирования входного параметра "SymbolsList" во временную строковую переменную и обнуления счетчика "num_symbols". Затем мы входим в цикл, который продолжается до тех пор, пока во временной строке обнаруживается запятая и количество символов не превышает предел "MAX_SYMBOLS". Внутри цикла мы определяем позицию следующей запятой с помощью StringFind, извлекаем подстроку символа от начала до этой позиции с помощью StringSubstr и пытаемся выбрать символ в обзоре рынка с помощью SymbolSelect с параметром true, чтобы добавить его при необходимости. Если выбор символа выполнен успешно, мы сохраняем символ в массиве "symbols_array" по текущему индексу и увеличиваем "num_symbols"; в противном случае выводим предупреждение о недоступных символах. Мы обновляем временную строку до остатка после запятой, используя еще одну функцию «StringSubstr».

После завершения цикла мы проверяем, есть ли во временной строке какой—либо оставшийся текст, указывающий на последний символ, и не превышает ли его количество допустимых значений. Мы пытаемся выбрать и сохранить этот последний символ аналогичным образом, выводя предупреждение, если оно недоступно. Наконец, если было найдено менее двух допустимых символов, мы выводим сообщение об ошибке и удаляем программу с помощью ExpertRemove, чтобы убедиться, что матрице требуется как минимум два актива для корреляции. Вывод массива на экран дает следующий результат.

Теперь мы можем перейти к определению статистических функций для использования в расчетах.

void rank_data( const double &data[], double &ranks[]) { int size = ArraySize (data); int indices[]; ArrayResize (indices, size); for ( int i = 0 ; i < size; i++) indices[i] = i; for ( int i = 0 ; i < size - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < size; j++) { if (data[indices[i]] > data[indices[j]]) { int temp = indices[i]; indices[i] = indices[j]; indices[j] = temp; } } } for ( int i = 0 ; i < size; ) { int start = i; double value = data[indices[i]]; while (i < size && data[indices[i]] == value) i++; double rank = (start + i - 1 ) / 2.0 + 1.0 ; for ( int k = start; k < i; k++) { ranks[indices[k]] = rank; } } } double pearson_correlation( const double &deltas1[], const double &deltas2[], int size) { double mean1 = 0 , mean2 = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { mean1 += deltas1[i]; mean2 += deltas2[i]; } mean1 /= size; mean2 /= size; double var1 = 0 , var2 = 0 , cov = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { double dev1 = deltas1[i] - mean1; double dev2 = deltas2[i] - mean2; var1 += dev1 * dev1; var2 += dev2 * dev2; cov += dev1 * dev2; } if (var1 == 0 || var2 == 0 ) return 0.0 ; return cov / MathSqrt (var1 * var2); } double spearman_correlation( const double &deltas1[], const double &deltas2[], int size) { double ranks1[], ranks2[]; ArrayResize (ranks1, size); ArrayResize (ranks2, size); rank_data(deltas1, ranks1); rank_data(deltas2, ranks2); return pearson_correlation(ranks1, ranks2, size); } double kendall_correlation( const double &deltas1[], const double &deltas2[], int size) { int concordant = 0 , discordant = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size - 1 ; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < size; j++) { double sign1 = deltas1[i] - deltas1[j]; double sign2 = deltas2[i] - deltas2[j]; if (sign1 * sign2 > 0 ) concordant++; else if (sign1 * sign2 < 0 ) discordant++; } } int total_pairs = size * (size - 1 ) / 2 ; if (total_pairs == 0 ) return 0.0 ; return (concordant - discordant) / ( double )total_pairs; }

Во-первых, мы реализуем функцию "rank_data" для присвоения рангов массиву значений данных, что крайне важно для метода корреляции Спирмена для обработки ранговых данных. Он принимает постоянную ссылку на массив данных и ссылку на массив рангов. Сначала мы определяем размер с помощью функции ArraySize и объявляем массив индексов, изменяя его размер до соответствия и инициализируя его последовательными значениями от нуля до размера минус один. Затем мы выполняем пузырьковую сортировку индексов на основе соответствующих значений данных, меняя индексы местами, если значение данных в текущем индексе больше, чем в следующем. После сортировки мы проходим циклом по отсортированным индексам, чтобы присвоить ранги, обрабатывая совпадения путем определения групп с одинаковым значением, вычисления среднего ранга для группы по формуле (начало + конец - 1) / 2,0 + 1,0 и применения этого ранга к исходным позициям посредством индексов.

Далее мы определяем функцию "pearson_correlation" для вычисления коэффициента корреляции Пирсона между двумя массивами ценовых дельт заданного размера. Она инициализирует среднее значение для обоих массивов равным нулю, затем в цикле суммирует значения дельт и вычисляет среднее значение путем деления на размер. Затем обнуляем дисперсии и ковариацию и снова выполняем цикл для вычисления отклонений от средних значений, накапливая квадраты отклонений для дисперсий и произведение для ковариации. Если хотя бы одна из дисперсий равна нулю, мы возвращаем 0,0, чтобы избежать деления на ноль; в противном случае мы возвращаем ковариацию, деленную на квадратный корень из произведения дисперсий, используя функцию MathSqrt. Затем мы создаём функцию "spearman_correlation" для вычисления корреляции рангов Спирмена. Она объявляет и изменяет размер двух массивов рангов до размера входных данных, вызывает функцию "rank_data" для каждого массива дельт, чтобы заполнить ранги, и возвращает результат функции "pearson_correlation", примененной к этим массивам рангов, вместо исходных дельт.

Наконец, мы реализуем функцию "kendall_correlation" для коэффициента тау Кенделла. Счетчики для согласованных и несогласованных пар инициализируются нулем. Мы используем вложенные циклы по всему объему данных для сравнения каждой пары элементов и вычисления знаков как разностей в каждом массиве. Если произведение знаков положительное, то увеличивается количество согласованных пар; если отрицательное, то несогласованных — связи игнорируются. Общее количество пар рассчитывается как размер, умноженный на (размер - 1) / 2. Если пар нет, мы возвращаем 0,0, или разницу между согласованными и несогласованными значениями, деленную на общее количество пар. При сравнении двумерных распределений это выглядит так.

Используя функции анализа, мы можем создать вспомогательные функции для обработки стандартизированных вычислений корреляции следующим образом.

double calculate_correlation( string sym1, string sym2) { if (sym1 == sym2) return 1.0 ; double prices1[], prices2[]; ArrayResize (prices1, CorrelationBars); ArrayResize (prices2, CorrelationBars); if ( CopyClose (sym1, global_correlation_tf, 0 , CorrelationBars, prices1) < CorrelationBars || CopyClose (sym2, global_correlation_tf, 0 , CorrelationBars, prices2) < CorrelationBars) { return 0.0 ; } double deltas1[], deltas2[]; ArrayResize (deltas1, CorrelationBars - 1 ); ArrayResize (deltas2, CorrelationBars - 1 ); for ( int i = 0 ; i < CorrelationBars - 1 ; i++) { deltas1[i] = prices1[i + 1 ] - prices1[i]; deltas2[i] = prices2[i + 1 ] - prices2[i]; } int size = CorrelationBars - 1 ; switch (CorrMethod) { case PEARSON: return pearson_correlation(deltas1, deltas2, size); case SPEARMAN: return spearman_correlation(deltas1, deltas2, size); case KENDALL: return kendall_correlation(deltas1, deltas2, size); default : return 0.0 ; } } void update_correlations() { int n = CorrelationBars - 1 ; if (n < 2 ) { Print ( "Error: Insufficient bars for correlation (need at least 3)." ); return ; } for ( int i = 0 ; i < num_symbols; i++) { for ( int j = 0 ; j < num_symbols; j++) { double corr = calculate_correlation(symbols_array[i], symbols_array[j]); correlation_matrix[i][j] = corr; if (i == j) { pvalue_matrix[i][j] = 0.0 ; } else if (corr == 0.0 && n < 3 ) { pvalue_matrix[i][j] = 1.0 ; } else { pvalue_matrix[i][j] = calculate_pvalue(corr, CorrMethod, n); } } } }

Мы создаём функцию "calculate_correlation" для вычисления коэффициента корреляции между двумя символами, возвращающую значение типа double. Она принимает строковые параметры для sym1 и sym2. Если они идентичны, функция немедленно возвращает 1,0, что означает идеальную самокорреляцию. Мы объявляем и изменяем размер двух массивов типа double "prices1" и "prices2" до размера "CorrelationBars". Мы используем CopyClose для получения цен закрытия на каждый символ из таймфрейма "global_correlation_tf", начиная с нуля текущего бара. Если ни одна из копий не может получить полное количество, возвращаем 0,0, указывая на недостаточность данных.

Чтобы сосредоточиться на изменениях цен, мы объявляем и изменяем размер дельта-массивов "deltas1" и "deltas2" на единицу меньше, чем "CorrelationBars". Мы используем цикл для вычисления каждой дельты как разницы между последовательными ценами. Рабочий размер принимается равным "CorrelationBars" минус один. Оператор switch на перечислении "CorrMethod" вызывает соответствующую функцию корреляции. Для "PEARSON" мы вызываем "pearson_correlation" с помощью delta и size. Для "SPEARMAN" вызываем "spearman_correlation". Для "KENDALL" вызываем "kendall_correlation". Значение по умолчанию возвращает 0.0.

Далее мы реализуем функцию "update_correlations", чтобы заполнить корреляционные матрицы и матрицы p-значений новыми вычислениями. Она вычисляет размер выборки n как "CorrelationBars" минус единица и проверяет, меньше ли она двух, выводя ошибку, если это так, поскольку для значимых корреляций требуется как минимум три бара, а затем завершает работу досрочно. Мы используем вложенные циклы по "num_symbols" для рядов i и столбцов j, вызывая "calculate_correlation" с соответствующими символами из "symbols_array", чтобы получить corr и сохранить его в "correlation_matrix" в [i][j]. Для p-значений, если i равно j для диагонали, мы устанавливаем значение "pvalue_matrix" в [i][j] равным 0.0; если значение corr равно 0.0, а n меньше трех, устанавливаем значение 1.0; в противном случае вычисляем его, используя "calculate_pvalue" с помощью corr, "CorrMethod" и n, сохраняя результат. Далее нам понадобятся вспомогательные программы для создания тепловой карты.

string get_significance_stars( double pval) { if (pval < PValueThreshold1) return "***" ; if (pval < PValueThreshold2) return "**" ; if (pval < PValueThreshold3) return "*" ; return "" ; } color interpolate_heatmap_color( double value) { if (value == 0.0 ) return ColorNeutralBg; double abs_val = MathAbs (value); int num_stops = ArraySize (heatmap_colors) / 2 ; double step = 1.0 / (num_stops - 1 ); if (value > 0.0 ) { int idx = ( int ) MathFloor (abs_val / step); if (idx >= num_stops - 1 ) idx = num_stops - 2 ; double factor = (abs_val - idx * step) / step; return interpolate_color(heatmap_colors[idx + num_stops], heatmap_colors[idx + num_stops + 1 ], factor); } else { int idx = ( int ) MathFloor (abs_val / step); if (idx >= num_stops - 1 ) idx = num_stops - 2 ; double factor = (abs_val - idx * step) / step; return interpolate_color(heatmap_colors[idx], heatmap_colors[idx + 1 ], factor); } } color interpolate_color( color c1, color c2, double factor) { uchar r1 = ( uchar )(c1 & 0xFF ), g1 = ( uchar )((c1 >> 8 ) & 0xFF ), b1 = ( uchar )((c1 >> 16 ) & 0xFF ); uchar r2 = ( uchar )(c2 & 0xFF ), g2 = ( uchar )((c2 >> 8 ) & 0xFF ), b2 = ( uchar )((c2 >> 16 ) & 0xFF ); uchar r = ( uchar ) MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , r1 + factor * (r2 - r1) + 0.5 )); uchar g = ( uchar ) MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , g1 + factor * (g2 - g1) + 0.5 )); uchar b = ( uchar ) MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , b1 + factor * (b2 - b1) + 0.5 )); return ( color )((b << 16 ) | (g << 8 ) | r); }

Определяем функцию "get_significance_stars" для определения количества символов звездочки, представляющих статистическую значимость, на основе заданного p-значения, возвращая строку. Она принимает параметр типа double "pval" и использует условные проверки: если "pval" меньше, чем "PValueThreshold1", мы возвращаем "***" для наивысшего значения; если меньше, чем "PValueThreshold2", возвращаем "**"; если меньше, чем "PValueThreshold3", возвращаем "*". В противном случае вернем пустую строку, не имеющую значения.

Далее мы реализуем функцию "interpolate_heatmap_color", чтобы сгенерировать цвет для режима тепловой карты путем интерполяции в массиве градиентов на основе значения корреляции между отрицательным значением и единицей, возвращая тип цвета. Она обрабатывает ноль, возвращая непосредственно "ColorNeutralBg". Мы вычисляем абсолютное значение "abs_val", определяем количество стопов для сторон, деля размер массива "heatmap_colors" на два, и вычисляем размер шага как единицу, деленную на стопы минус единицу. Для положительных значений мы находим индекс с помощью MathFloor типа "abs_val" с шагом, фиксируем его, если он находится на последнем интервале или за его пределами, вычисляем коэффициент как остаток с шагом и вызываем "interpolate_color" с цветами из положительной половины массива плюс коэффициент. Для отрицательных значений поступаем аналогично, но используем отрицательную половину массива.

Затем создаем функцию "interpolate_color" для линейного смешивания двух цветов на основе коэффициента от нуля до единицы, возвращая результирующий цвет. Она извлекает красный, зеленый и синий компоненты в виде символов без знака из "c1" и "c2", используя побитовые операции: маскируя с помощью 0xFF для красного, сдвигая вправо на восемь и маскируя для зеленого, и сдвигая на шестнадцать для синего. Мы интерполируем каждый канал, начиная со значения первого цвета, добавляя коэффициент, умноженный на разницу, ко второму, добавляя 0,5 для округления и фиксируя значение от нуля до 255 с помощью функций MathMax и MathMin. Наконец, объединяем интерполированные компоненты в единое цветовое значение, используя битовые сдвиги: синий смещается влево на шестнадцать, зеленый - на восемь, а также красный, затем побитово ИЛИ вместе. Теперь мы можем приступить к созданию панели, поскольку у нас есть большинство вспомогательных функций, необходимых для выполнения вычислений.

bool create_rectangle( string object_name, int x_distance, int y_distance, int x_size, int y_size, color background_color, color border_color = clrNONE ) { if (! ObjectCreate ( 0 , object_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create Rectangle: " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YDISTANCE , y_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XSIZE , x_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YSIZE , y_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BGCOLOR , background_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_COLOR , border_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BACK , false ); return true ; } bool create_label( string object_name, string text, int x_distance, int y_distance, int font_size = 10 , color text_color = COLOR_WHITE, string font = "Arial Rounded MT Bold" ) { if (! ObjectCreate ( 0 , object_name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create Label: " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YDISTANCE , y_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , object_name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetString ( 0 , object_name, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_FONTSIZE , font_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_COLOR , text_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); return true ; } void create_full_dashboard() { color main_bg = C'30,30,30' ; color header_bg = C'60,60,60' ; color text_color = COLOR_WHITE; color neutral_bg = ColorNeutralBg; color button_text = clrGold ; color theme_icon_color = clrWhite ; color close_text = clrWhite ; color header_icon_color = clrAqua ; int panel_width = WIDTH_SYMBOL + num_symbols * (WIDTH_CELL - 1 ) + 4 ; int panel_height = HEIGHT_HEADER + HEIGHT_TF_CELL + GAP_HEIGHT + HEIGHT_RECTANGLE * (num_symbols + 1 ) - num_symbols + 2 ; create_rectangle(MAIN_PANEL, panel_x, panel_y, panel_width, panel_height, main_bg); create_rectangle(HEADER_PANEL, panel_x, panel_y, panel_width, HEIGHT_HEADER, header_bg); create_label(HEADER_PANEL_ICON, CharToString ( 181 ), panel_x + 12 , panel_y + 14 , 18 , header_icon_color, "Wingdings" ); create_label(HEADER_PANEL_TEXT, "Correlation Matrix" , panel_x + 90 , panel_y + 12 , 13 , text_color); create_label(CLOSE_BUTTON, CharToString ( 'r' ), panel_x + (panel_width - 17 ), panel_y + 14 , 18 , close_text, "Webdings" ); create_label(TOGGLE_BUTTON, CharToString ( 'r' ), panel_x + (panel_width - 47 ), panel_y + 14 , 18 , button_text, "Wingdings" ); string heatmap_icon = CharToString (global_display_mode == MODE_STANDARD ? ( uchar ) 82 : ( uchar ) 110 ); create_label(HEATMAP_BUTTON, heatmap_icon, panel_x + (panel_width - 77 ), panel_y + 14 , 18 , button_text, "Wingdings" ); create_label(PVAL_BUTTON, CharToString ( 'X' ), panel_x + (panel_width - 107 ), panel_y + 14 , 18 , button_text, "Wingdings" ); string sort_icon = CharToString ( 'N' ); create_label(SORT_BUTTON, sort_icon, panel_x + (panel_width - 137 ), panel_y + 14 , 18 , button_text, "Wingdings 3" ); create_label(THEME_BUTTON, CharToString ( '[' ), panel_x + (panel_width - 167 ), panel_y + 14 , 18 , theme_icon_color, "Wingdings" ); int tf_y = panel_y + HEIGHT_HEADER; int tf_x_start = panel_x + 2 ; for ( int i = 0 ; i < num_tf_visible; i++) { int x_offset = tf_x_start + i * WIDTH_TF_CELL; string rect_name = TF_CELL_RECT + IntegerToString (i); string text_name = TF_CELL_TEXT + IntegerToString (i); color bg = (i == current_tf_index) ? ColorStrongPositiveBg : header_bg; create_rectangle(rect_name, x_offset, tf_y, WIDTH_TF_CELL, HEIGHT_TF_CELL, bg); create_label(text_name, tf_strings[i], x_offset + (WIDTH_TF_CELL / 2 ), tf_y + (HEIGHT_TF_CELL / 2 ), 10 , text_color, "Arial Bold" ); } int matrix_y = tf_y + HEIGHT_TF_CELL + GAP_HEIGHT; create_rectangle( "SYMBOL_ROW_HEADER" , panel_x + 2 , matrix_y, WIDTH_SYMBOL, HEIGHT_RECTANGLE, header_bg); create_label( "SYMBOL_ROW_HEADER_TEXT" , "Symbols" , panel_x + (WIDTH_SYMBOL / 2 + 2 ), matrix_y + (HEIGHT_RECTANGLE / 2 ), 10 , text_color, "Arial Bold" ); for ( int i = 0 ; i < num_symbols; i++) { int y_offset = matrix_y + HEIGHT_RECTANGLE * (i + 1 ) - ( 1 + i); create_rectangle(SYMBOL_ROW_RECTANGLE + IntegerToString (i), panel_x + 2 , y_offset, WIDTH_SYMBOL, HEIGHT_RECTANGLE, header_bg); create_label(SYMBOL_ROW_TEXT + IntegerToString (i), symbols_array[i], panel_x + (WIDTH_SYMBOL / 2 + 2 ), y_offset + (HEIGHT_RECTANGLE / 2 - 1 ), 10 , text_color, "Arial Bold" ); } for ( int j = 0 ; j < num_symbols; j++) { int x_offset = panel_x + WIDTH_SYMBOL + j * WIDTH_CELL - j + 1 ; create_rectangle(SYMBOL_COL_RECTANGLE + IntegerToString (j), x_offset, matrix_y, WIDTH_CELL, HEIGHT_RECTANGLE, header_bg); create_label(SYMBOL_COL_TEXT + IntegerToString (j), symbols_array[j], x_offset + (WIDTH_CELL / 2 ), matrix_y + (HEIGHT_RECTANGLE / 2 ), 10 , text_color, "Arial Bold" ); } for ( int i = 0 ; i < num_symbols; i++) { int y_offset = matrix_y + HEIGHT_RECTANGLE * (i + 1 ) - ( 1 + i); for ( int j = 0 ; j < num_symbols; j++) { string cell_name = CELL_RECTANGLE + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); string text_name = CELL_TEXT + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); int x_offset = panel_x + WIDTH_SYMBOL + j * WIDTH_CELL - j + 1 ; create_rectangle(cell_name, x_offset, y_offset, WIDTH_CELL, HEIGHT_RECTANGLE, neutral_bg); create_label(text_name, "0.00" , x_offset + (WIDTH_CELL / 2 ), y_offset + (HEIGHT_RECTANGLE / 2 - 1 ), 10 , text_color, "Arial" ); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы определяем функцию "create_rectangle" для генерации прямоугольного графического объекта для пользовательского интерфейса, возвращающую логическое значение в случае успеха. Функция принимает в качестве параметров имя объекта в виде строки, целочисленные значения расстояний по осям x и y, размеры, цвет фона, а также опционный цвет рамки, который по умолчанию отсутствует. Мы пытаемся создать объект с помощью функции ObjectCreate с нулевым подокном, именем типа OBJ_RECTANGLE_LABEL и координатами по умолчанию, выводя сообщение об ошибке с именем функции и последним кодом ошибки в случае неудачи и возвращая значение false. В случае успеха мы настраиваем свойства с помощью ObjectSetInteger: расстояния по осям x и y, размеры, угол до левого верхнего угла, цвет фона, цвет рамки, тип границы (плоский) и устанавливаем свойство back в false, затем возвращаем значение true.

Далее мы реализуем функцию "create_label", которая создает объект текстовой метки для пользовательского интерфейса и возвращает логическое значение "success". Она принимает имя объекта и текст в виде строк, расстояния по осям x и y, опциональный размер шрифта (по умолчанию — десять), цвет текста (по умолчанию — белый) и шрифт (по умолчанию — Arial Rounded MT Bold). Мы используем "ObjectCreate" с типом OBJ_LABEL и выводим сообщение об ошибке в случае сбоя. В случае успеха мы устанавливаем расстояния по осям x и y, угол в левом верхнем углу, текст, шрифт, размер шрифта, цвет текста и привязку к центру, используя соответствующие вызовы функций "ObjectSetInteger" и ObjectSetString, возвращая значение true.

Затем создаём функцию "create_full_dashboard", которая, используя указанные выше вспомогательные функции, формирует всю структуру пользовательского интерфейса. Она задает локальные цвета, такие как основной фон — темно-серый, фон заголовка — средне-серый, цвет текста — белый, нейтральный фон поля ввода, текст кнопок — золотой, тема и значки закрытия — белый, а значок заголовка — аква (aqua). Рассчитываем ширину панели на основе ширины символа плюс ячеек, скорректированную с учетом количества символов, и высоту, включающую заголовок, строку таймфрейма, пробел и строки матрицы.

Вызываем "create_rectangle" для главной панели и панели заголовков, затем "create_label" для таких элементов, как значок заголовка с символом 181 из Wingdings, заголовок в качестве корреляционной матрицы, кнопка закрытия с буквой "r" из Webdings, кнопка переключения аналогично, кнопка тепловой карты с динамическим значком на основе режима отображения с использованием приведений CharToString и uchar, кнопка p-значений с 'X' из Wingdings, кнопка сортировки с 'N' из Wingdings 3 и кнопка темы с '[' из Wingdings. Вы можете использовать любой из приведенных ниже символов шрифта по вашему выбору.

Для строки таймфрейма рассчитываем позицию y под заголовком и начало оси x, затем перебираем видимые таймфреймы, чтобы создать прямоугольники и метки: рассчитываем смещения, формируем названия с префиксом ячейки таймфрейма и строкой индекса, устанавливаем фон в зависимости от текущего индекса на ярко-положительный цвет или цвет заголовка, а также добавляем метки со строками таймфреймов, набранными шрифтом Arial Bold. Устанавливаем положение матрицы по оси Y ниже строки таймфрейма плюс промежуток, затем создаем прямоугольник заголовка строки и обозначаем его как Symbols («Символы»). Для символов строк слева мы используем цикл для вычисления смещений по оси Y, создаем прямоугольники с префиксом и индексом строки, а также метки с именами символов из массива, выделенные шрифтом Arial Bold. Аналогично, для символов столбцов вверху мы используем цикл для вычисления смещений по оси x, создания прямоугольников с префиксами столбцов и меток с названиями символов.

Для ячеек корреляции мы вкладываем циклы по строкам и столбцам, вычисляя смещения, формируя имена ячеек с префиксом в виде прямоугольника и индексами, разделенными подчеркиванием, и аналогично текстовые имена, затем вызываем функцию "create_rectangle" с нейтральным фоном и функцию "create_label", инициализированную значением 0.00 шрифтом Arial. Наконец, перерисовываем график с помощью функции ChartRedraw в нулевом подокне. Теперь мы можем вызвать эту функцию в обработчике "OnInit", чтобы она выполнила основную работу.

int OnInit () { global_display_mode = DashboardMode; global_correlation_tf = (CorrelationTimeframe == PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ) _Period : CorrelationTimeframe); for ( int i = 0 ; i < NUM_TF; i++) { if (tf_list[i] == global_correlation_tf) { current_tf_index = i; break ; } } if (current_tf_index == - 1 ) current_tf_index = 3 ; global_correlation_tf = tf_list[current_tf_index]; parse_symbols(); int panel_width = WIDTH_SYMBOL + num_symbols * (WIDTH_CELL - 1 ) + 4 ; num_tf_visible = MathMin (NUM_TF, (panel_width - 2 ) / WIDTH_TF_CELL); if (current_tf_index >= num_tf_visible) current_tf_index = num_tf_visible - 1 ; global_correlation_tf = tf_list[current_tf_index]; ArrayInitialize (pvalue_matrix, 1.0 ); create_full_dashboard(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit мы инициализируем параметры выполнения программы и пользовательский интерфейс. Устанавливаем параметр "global_display_mode" равным вводному значению "DashboardMode" и определяем "global_correlation_tf", проверяя, является ли "CorrelationTimeframe" значением PERIOD_CURRENT. В этом случае мы преобразуем текущий период графика _Period в ENUM_TIMEFRAMES; в противном случае мы используем входные параметры напрямую. Затем мы проходим циклом по массиву "tf_list", чтобы найти индекс, соответствующий "global_correlation_tf", и присваиваем его значению "current_tf_index", завершая работу досрочно при совпадении. Если совпадение не найдено — в этом случае значение параметра "current_tf_index" будет равно минус единице — мы по умолчанию устанавливаем его равным трем, что соответствует часовому таймфрейму. Для обеспечения согласованности мы обновляем значение параметра "global_correlation_tf" до значения, соответствующего этому индексу в "tf_list".

Далее мы вызываем функцию "parse_symbols" для обработки списка символов. Вычисляем "panel_width" на основе "WIDTH_SYMBOL" плюс поправка на количество символов, умноженная на "WIDTH_CELL". Значение "num_tf_visible" устанавливается равным минимальному значению "NUM_TF" и доступного пространства в панели, деленного на "WIDTH_TF_CELL". Если значение "current_tf_index" превышает это видимое значение, мы ограничиваем его последним видимым индексом минус один и соответствующим образом вновь обновляем значение "global_correlation_tf". Перед расчетами мы инициализируем массив "pvalue_matrix" значением 1.0, используя параметр ArrayInitialize в качестве состояния по умолчанию. Наконец, мы вызываем функцию "create_full_dashboard" для построения пользовательского интерфейса и возвращаем INIT_SUCCEEDED, что указывает на успешную инициализацию. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что панель успешно создана. Нам нужно расширить её функциональность, добавив панель легенды, чтобы она была создана совместно с панелью.

void recreate_legend() { for ( int i = 0 ; i < NUM_LEGEND_ITEMS; i++) { ObjectDelete ( 0 , LEGEND_CELL_RECTANGLE + IntegerToString (i)); ObjectDelete ( 0 , LEGEND_CELL_TEXT + IntegerToString (i)); } double full_corr_vals[]; if (global_display_mode == MODE_HEATMAP) { double heatmap_vals[] = {- 1.0 , - 0.8 , - 0.6 , - 0.4 , - 0.2 , 0.0 , 0.2 , 0.4 , 0.6 , 0.8 , 1.0 }; ArrayCopy (full_corr_vals, heatmap_vals); } else { double standard_vals[] = {StrongNegativeThresholdPct / 100.0 , - 0.75 , - 0.5 , - 0.25 , 0.0 , 0.25 , 0.5 , 0.75 , StrongPositiveThresholdPct / 100.0 , 1.0 }; ArrayCopy (full_corr_vals, standard_vals); } ArrayCopy (visible_corr_vals, full_corr_vals); int panel_width = WIDTH_SYMBOL + num_symbols * (WIDTH_CELL - 1 ) + 4 ; int available_width = panel_width - 4 ; double item_cost = WIDTH_LEGEND_CELL + LEGEND_SPACING; int max_fit = ( int ) MathFloor ((available_width + LEGEND_SPACING) / item_cost); if (max_fit < 1 ) max_fit = 1 ; while ( ArraySize (visible_corr_vals) > max_fit) { int sz = ArraySize (visible_corr_vals); int zero_pos = - 1 ; for ( int p = 0 ; p < sz; p++) { if (visible_corr_vals[p] == 0.0 ) { zero_pos = p; break ; } } if (zero_pos >= 0 ) { ArrayRemove (visible_corr_vals, zero_pos, 1 ); continue ; } double min_abs = DBL_MAX ; for ( int p = 0 ; p < sz; p++) { double av = MathAbs (visible_corr_vals[p]); if (av > 0 && av < min_abs) min_abs = av; } if (min_abs == DBL_MAX ) break ; for ( int p = sz - 1 ; p >= 0 ; p--) { if ( MathAbs (visible_corr_vals[p]) == min_abs) ArrayRemove (visible_corr_vals, p, 1 ); } } num_legend_visible = ArraySize (visible_corr_vals); int panel_height = HEIGHT_HEADER + HEIGHT_TF_CELL + GAP_HEIGHT + HEIGHT_RECTANGLE * (num_symbols + 1 ) - num_symbols + 2 ; int legend_y = panel_y + panel_height + GAP_MAIN_LEGEND; int total_legend_width = num_legend_visible * WIDTH_LEGEND_CELL + (num_legend_visible - 1 ) * LEGEND_SPACING; int x_start = panel_x + (panel_width - total_legend_width) / 2 ; color neutral_bg = ColorNeutralBg; color text_color = COLOR_WHITE; for ( int i = 0 ; i < num_legend_visible; i++) { int x_offset = x_start + i * (WIDTH_LEGEND_CELL + LEGEND_SPACING); string rect_name = LEGEND_CELL_RECTANGLE + IntegerToString (i); string text_name = LEGEND_CELL_TEXT + IntegerToString (i); create_rectangle(rect_name, x_offset, legend_y + 2 , WIDTH_LEGEND_CELL, HEIGHT_LEGEND, neutral_bg); create_label(text_name, "0%" , x_offset + WIDTH_LEGEND_CELL / 2 , legend_y + 2 + HEIGHT_LEGEND / 2 - 1 , 10 , text_color, "Arial" ); } } void create_full_dashboard() { int legend_y = panel_y + panel_height + GAP_MAIN_LEGEND; create_rectangle(LEGEND_PANEL, panel_x, legend_y, panel_width, HEIGHT_LEGEND_PANEL, main_bg); recreate_legend(); ChartRedraw ( 0 ); }

Мы реализуем функцию "recreate_legend" для динамического перестраивания объектов легенды на основе текущего режима отображения, гарантируя, что она соответствуют панели и отражает соответствующие значения корреляции. Мы циклически удаляем существующие прямоугольники легенды и текстовые метки, используя ObjectDelete с именами, образованными из префиксов и индексных строк.

Мы объявляем полный массив значений корреляции и заполняем его условно: для режима тепловой карты, используя локальный массив со значениями от минус 1,0 до 1,0, с шагом 0,2, скопированными в него; для стандартного режима, используя пороговые значения, преобразованные в десятичные дроби и фиксированные точки, такие как минус 0,75. Чтобы подогнать под размер пространства, мы копируем данные в видимый массив, вычисляем ширину панели, доступную ширину, стоимость элемента с учетом пробелов и максимальное размещение с разделением пола, гарантируя наличие как минимум одного элемента. В цикле, если массив превышает заданный размер, мы удаляем ноль, если он присутствует, или находим и удаляем все экземпляры наименьшего ненулевого абсолютного значения, сканируя массив и используя функцию ArrayRemove в обратном порядке.

Мы установили видимое количество равным обновленному размеру массива. Для позиционирования мы рассчитываем высоту панели на основе констант и строк, легенду по оси y под панелью с отступом, общую ширину легенды с учетом ячеек и интервалов, а также начальную координату x для центрирования. Мы задаем нейтральный цвет фона и текста, затем в цикле создаем прямоугольники и метки: вычисляем смещения, формируем имена, используем функцию "create_rectangle" с нейтральным фоном и функцию "create_label", инициализированную значением 0% шрифтом Arial. В функции "create_full_dashboard", после выполнения остальной логики интерфейса, мы вычисляем значение легенды по оси Y и создаем прямоугольник панели легенды с основным фоном, вызываем функцию "recreate_legend" для его заполнения и перерисовываем график. После компиляции получаем следующий результат.

После добавления легенды нам осталось только обновить панель и легенду, чтобы вычисления вступили в силу.

void update_tf_highlights() { color inactive_bg = C'60,60,60' ; for ( int i = 0 ; i < num_tf_visible; i++) { string rect_name = TF_CELL_RECT + IntegerToString (i); color bg = (i == current_tf_index) ? ColorStrongPositiveBg : inactive_bg; ObjectSetInteger ( 0 , rect_name, OBJPROP_BGCOLOR , bg); } ChartRedraw ( 0 ); } void update_legend() { color default_txt = ColorTextStrong; for ( int i = 0 ; i < num_legend_visible; i++) { string rect_name = LEGEND_CELL_RECTANGLE + IntegerToString (i); string text_name = LEGEND_CELL_TEXT + IntegerToString (i); double corr = visible_corr_vals[i]; int decimals = ( MathAbs (corr) == 0.5 || corr == 0.0 || MathAbs (corr) == 1.0 ) ? 0 : 1 ; string txt_str = DoubleToString (corr * 100 , decimals) + "%" ; color bg_color = ColorNeutralBg; color txt_color = default_txt; if (corr == 1.0 ) { bg_color = ColorDiagonalBg; txt_color = default_txt; } else if (corr == 0.0 ) { bg_color = ColorNeutralBg; txt_color = default_txt; } else { if (global_display_mode == MODE_STANDARD) { double strong_pos = StrongPositiveThresholdPct / 100.0 ; double strong_neg = StrongNegativeThresholdPct / 100.0 ; if (corr >= strong_pos) { bg_color = ColorStrongPositiveBg; txt_color = default_txt; } else if (corr <= strong_neg) { bg_color = ColorStrongNegativeBg; txt_color = default_txt; } else { bg_color = ColorNeutralBg; txt_color = (corr > 0.0 ) ? ColorTextPositive : ColorTextNegative; } } else { txt_color = default_txt; bg_color = interpolate_heatmap_color(corr); } } ObjectSetInteger ( 0 , rect_name, OBJPROP_BGCOLOR , bg_color); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , txt_str); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , txt_color); } ChartRedraw ( 0 ); } void update_dashboard() { update_correlations(); double strong_pos = StrongPositiveThresholdPct / 100.0 ; double strong_neg = StrongNegativeThresholdPct / 100.0 ; color text_base = ColorTextStrong; for ( int i = 0 ; i < num_symbols; i++) { for ( int j = 0 ; j < num_symbols; j++) { double corr = correlation_matrix[i][j]; double pval = pvalue_matrix[i][j]; string text = DoubleToString (corr * 100 , 1 ) + "%" + get_significance_stars(pval); color bg_color = ColorNeutralBg; color txt_color = ColorTextZero; if (i == j) { bg_color = ColorDiagonalBg; txt_color = text_base; } else { if (global_display_mode == MODE_STANDARD) { if (corr >= strong_pos) { bg_color = ColorStrongPositiveBg; txt_color = text_base; } else if (corr <= strong_neg) { bg_color = ColorStrongNegativeBg; txt_color = text_base; } else { bg_color = ColorNeutralBg; if (corr > 0.0 ) { txt_color = ColorTextPositive; } else if (corr < 0.0 ) { txt_color = ColorTextNegative; } else { txt_color = text_base; } } } else { txt_color = text_base; bg_color = interpolate_heatmap_color(corr); } } string cell_name = CELL_RECTANGLE + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); string text_name = CELL_TEXT + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); ObjectSetInteger ( 0 , cell_name, OBJPROP_BGCOLOR , bg_color); ObjectSetString ( 0 , text_name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , text_name, OBJPROP_COLOR , txt_color); } } update_legend(); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы реализуем функцию "update_tf_highlights", чтобы визуально выделить выбранную ячейку таймфрейма на панели. Мы устанавливаем неактивный цвет фона на средне-серый (medium gray) и в цикле перебираем количество видимых таймфреймов. Для каждого из них мы формируем имя прямоугольника, используя префикс "TF_CELL_RECT" и строку индекса, затем условно устанавливаем цвет фона на "ColorStrongPositiveBg", если он соответствует "current_tf_index", или на неактивный цвет в противном случае. Мы обновляем свойство фона объекта с помощью ObjectSetInteger, используя "OBJPROP_BGCOLOR", и перерисовываем график.

Далее определяем функцию "update_legend", чтобы обновить цвета и тексты легенды в соответствии с режимом. Мы устанавливаем цвет текста по умолчанию с помощью "ColorTextStrong" и в цикле перебираем видимые элементы легенды. Для каждого из них мы извлекаем названия для rectangle и text, используя префиксы и индекс, получаем значение корреляции из "visible_corr_vals", определяем десятичные дроби на основе проверки абсолютных значений для четкого форматирования и форматируем текстовую строку в виде процентов с помощью функции DoubleToString.

Мы инициализируем цвета фона и текста, затем обрабатываем особые случаи: для 1.0 используем диагональный фон; для 0.0 — нейтральный фон - оба с текстом по умолчанию. Для других, в стандартном режиме, вычисляем сильные пороговые значения в процентах, устанавливая фон и цвета текста для сильных положительных, сильных отрицательных или слабых значений на основе сравнений, используя положительный или отрицательный слабый текст для ненулевых значений. В режиме тепловой карты устанавливаем текст по умолчанию и интерполируем фон с помощью "interpolate_heatmap_color". Мы обновляем "OBJPROP_BGCOLOR" прямоугольника, "OBJPROP_TEXT" текста и "OBJPROP_COLOR" текста, используя методы-установщики объектов, затем перерисовываем график.

Затем создаем функцию "update_dashboard", чтобы обновить все ячейки текущими корреляциями и визуальными элементами. Сначала вызываем "update_correlations", вычисляем сильные пороговые значения из процентных значений и устанавливаем базовый цвет текста с помощью "ColorTextStrong".

Во вложенных циклах над символами для строк и столбцов мы извлекаем корреляцию и p-значение из матриц, форматируем текст ячейки в процентах плюс звездочки значимости из "get_significance_stars" и инициализируем цвета. Для диагональных ячеек, где индексы совпадают, мы используем диагональный фон и базовый текст. Для недиагональных ячеек в стандартном режиме устанавливаем фон и текст для сильно положительного, сильно отрицательного или умеренного значения с условным положительным / отрицательным / нулевым текстом; в режиме тепловой карты - базовый текст и интерполированный фон из "interpolate_heatmap_color". Мы формируем имена ячеек и текста с помощью префиксов и индексов, обновляем фон с помощью OBJPROP_BGCOLOR, содержимое текста с помощью "OBJPROP_TEXT", а цвет текста с помощью "OBJPROP_COLOR" через методы-установщики.

Наконец, вызываем "update_legend" и перерисовываем график. При инициализации мы вызываем эти функции как события тиков, чтобы применить все эффекты, как показано ниже.

int OnInit () { global_display_mode = DashboardMode; global_correlation_tf = (CorrelationTimeframe == PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ) _Period : CorrelationTimeframe); for ( int i = 0 ; i < NUM_TF; i++) { if (tf_list[i] == global_correlation_tf) { current_tf_index = i; break ; } } if (current_tf_index == - 1 ) current_tf_index = 3 ; global_correlation_tf = tf_list[current_tf_index]; parse_symbols(); int panel_width = WIDTH_SYMBOL + num_symbols * (WIDTH_CELL - 1 ) + 4 ; num_tf_visible = MathMin (NUM_TF, (panel_width - 2 ) / WIDTH_TF_CELL); if (current_tf_index >= num_tf_visible) current_tf_index = num_tf_visible - 1 ; global_correlation_tf = tf_list[current_tf_index]; ArrayInitialize (pvalue_matrix, 1.0 ); create_full_dashboard(); update_tf_highlights(); update_dashboard(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { update_dashboard(); }

В обработчике OnInit вызываем "update_tf_highlights" для визуальных элементов таймфрейма и "update_dashboard" для первоначального заполнения данных, возвращая INIT_SUCCEEDED. В обработчике OnTick мы просто вызываем "update_dashboard", чтобы обновить корреляции и визуализацию при каждом новом тике. Если хотите обрабатывать вычисления по каждому бару, можно добавить управляющую логику, но пока мы оставляем все как есть, поскольку у нас всего несколько наборов символов. После компиляции получаем следующий результат.

На изображениях видно, что мы корректно настроили панель корреляционной матрицы со всеми выполненными заполнениями данными, тем самым достигнув поставленных целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение, мы разработали панель корреляционной матрицы на MQL5, которая вычисляет взаимосвязи между заданными пользователем символами с использованием методов Пирсона, Спирмена или Кенделла в течение настраиваемого таймфрейма и баров, включая проверку значимости p-значения для оценки надежности. Система поддерживает стандартный режим с цветовой кодировкой на основе пороговых значений и звездочками для обозначения уровней значимости, а также режим тепловой карты с градиентной интерполяцией для визуального представления сильных сторон корреляции, включающий интерактивный пользовательский интерфейс с селекторами таймфреймов, переключателями режимов и динамической легендой для анализа взаимозависимостей активов. В следующих частях мы оживим панель, чтобы сделать ее доступной для наведения курсора мыши и перетаскивания, а также сделаем интерактивными значки, на которые вы нажимаете, и они будут выполнять соответствующие функции. Следите за обновлениями!