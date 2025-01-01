Логические операции

Логическое отрицание НЕ(!)

Операнд операции логического отрицания НЕ(!) должен иметь арифметический тип. Результат равен ИСТИНА(1), если значение операнда есть ЛОЖЬ(0), и равен ЛОЖЬ(0), если операнд не равен ЛОЖЬ(0).

if(!a) Print("не 'a'");



Логическая операция ИЛИ (||)

Логическая операция ИЛИ (||) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если истинно (не нуль) значение x или y. В противном случае - ЛОЖЬ(0).

if(x<0 || x>=max_bars) Print("out of range");



Логическая операция И (&&)

Логическая операция И (&&) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если значения x и y истинны (не нуль). В противном случае - ЛОЖЬ(0).

Короткая оценка логических операций

К логическим выражениям применяется схема так называемой "короткой оценки", то есть, вычисление выражения прекращается в тот момент, когда можно точно оценить результат выражения.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- первый пример короткой оценки

if(func_false() && func_true())

Print("Операция &&: Это сообщение вы никогда не увидите");

else

Print("Операция &&: Результат первого выражения false, поэтому второе выражение не вычислялось");

//--- второй пример короткой оценки

if(!func_false() || !func_true())

Print("Операция ||: Результат первого выражения true, поэтому второе выражение не вычислялось");

else

Print("Операция ||: Это сообщение вы никогда не увидите");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| функция всегда возвращает false |

//+------------------------------------------------------------------+

bool func_false()

{

Print("Функция func_false()");

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| функция всегда возвращает true |

//+------------------------------------------------------------------+

bool func_true()

{

Print("Функция func_true()");

return(true);

}

