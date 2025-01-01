- Выражения
- Арифметические операции
- Операции присваивания
- Операции отношения
- Логические операции
- Побитовые операции
- Другие операции
- Приоритеты и порядок операций
Логические операции
Логическое отрицание НЕ(!)
Операнд операции логического отрицания НЕ(!) должен иметь арифметический тип. Результат равен ИСТИНА(1), если значение операнда есть ЛОЖЬ(0), и равен ЛОЖЬ(0), если операнд не равен ЛОЖЬ(0).
|
if(!a) Print("не 'a'");
Логическая операция ИЛИ (||)
Логическая операция ИЛИ (||) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если истинно (не нуль) значение x или y. В противном случае - ЛОЖЬ(0).
|
if(x<0 || x>=max_bars) Print("out of range");
Логическая операция И (&&)
Логическая операция И (&&) значений x и y. Значением выражения является ИСТИНА(1), если значения x и y истинны (не нуль). В противном случае - ЛОЖЬ(0).
Короткая оценка логических операций
К логическим выражениям применяется схема так называемой "короткой оценки", то есть, вычисление выражения прекращается в тот момент, когда можно точно оценить результат выражения.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также