Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 43): Адаптивная стратегия на основе канала линейной регрессии"
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 43): Адаптивная стратегия на основе канала линейной регрессии:
Стратегия на основе канала линейной регрессии применяет линию линейной регрессии, рассчитанную методом наименьших квадратов по заданному числу баров, чтобы определить направление и силу основного тренда. Затем выше и ниже линии регрессии добавляются параллельные полосы на заданном количестве стандартных отклонений, образующие верхнюю и нижнюю границы. Так формируется динамический ценовой канал, отражающий ожидаемый диапазон цены на трендовом рынке. Движение цены внутри канала указывает на продолжение тренда, а касания или небольшие выходы за его границы могут служить точками входа на откате, а значительные отклонения сигнализируют о возможном истощении движения или необходимости пересчитать регрессию по более свежим данным. Обычно мы покупаем, когда цена закрывается ниже нижней границы канала, и продаём, когда цена закрывается выше верхней.
В нашей реализации мы рассчитаем наклон и свободный член регрессии, а также стандартное отклонение за настраиваемый период. Канал будет создаваться только тогда, когда абсолютное значение наклона превышает минимальный порог и подтверждает направленное движение. Он будет привязан к самому старому бару периода и продлён до будущей точки на заданную долю своей продолжительности. Канал состоит из двух закрашенных цветных зон: розовой верхней половины и светло-зелёной нижней, а его верхняя, средняя и нижняя границы отображаются сплошными трендовыми линиями. На каждом новом баре канал либо продлевается на один бар вправо, если цена по-прежнему удерживается внутри канала, либо полностью перестраивается, если отклонение цены превышает заданную долю ширины канала.
Позиции будут открываться при чётком пробое изнутри канала с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit в пипсах, ограничением максимального числа одновременно открытых позиций в каждом направлении и возможностью использовать режим Inverse. Все позиции одного направления немедленно закрываются при пересечении средней линии. Метки верхнего, среднего и нижнего уровней канала перемещаются вместе с его правым краем, а каждое открытие отмечается стрелкой. Режим Inverse меняет местами логику покупок и продаж, позволяя той же программе торговать сценарии возврата к среднему вместо торговли по продолжению тренда. Мы решили добавить этот вариант на случай, если понадобится торговать по противоположной логике. Ниже показана общая схема поставленных задач.
Автор: Allan Munene Mutiiria