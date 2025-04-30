Прогнозируем Ренко — бары при помощи ИИ CatBoost

Введение

В тишине моего кабинета светится лишь экран монитора. Терминал MetaTrader 5 выдает очередные тиковые данные, а разработанный мной алгоритм методично превращает хаос рынка в упорядоченную систему Ренко-баров. Три часа ночи — время, когда рождаются настоящие торговые стратегии. Я провожу рукой по небритому подбородку и отпиваю уже остывший кофе, мой любимый "Карт Нуар". Точность модели 59.27% — это победа. Настоящая победа для тех, кто понимает непредсказуемую природу финансовых рынков.





Когда традиционный анализ стал бессилен

Почти 10 лет назад я пришел на рынок с убеждением, что технический анализ — это священное писание трейдера. Я рисовал линии поддержки и сопротивления, следил за пересечениями скользящих средних, искал дивергенции на RSI и MACD, но год за годом наблюдал, как эффективность этих методов снижается. Рынок менялся, алгоритмы высокочастотной торговли трансформировали его природу, а классические методики уже не давали прежнего преимущества.

Как-то раз, после особенно неудачной торговой недели, я задал себе вопрос: что, если все книги по техническому анализу, написанные в прошлом веке, сегодня стали просто увлекательной художественной литературой? Этот вопрос привел меня к радикальному пересмотру подхода к трейдингу и, в конечном итоге, к созданию системы прогнозирования Ренко-баров на основе машинного обучения.





Ренко-бары — цифровой дзен трейдера

Впервые я столкнулся с Ренко-графиками на конференции в Сингапуре. Японский трейдер, чье имя я обещал никогда не разглашать, показал мне свой терминал с необычными прямоугольными блоками вместо привычных свечей. "Это Ренко, — сказал он, — графики, которые показывают только то, что имеет значение — движение цены".

В мире, перенасыщенном информацией, Ренко-графики предлагают цифровой дзен — очищение от шума, от фактора времени, от всего, что отвлекает от истинного движения рынка. Каждый новый блок формируется только тогда, когда цена проходит определенное расстояние вверх или вниз. В этой простоте скрыта невероятная сила.

Я начал экспериментировать с Ренко-графиками на различных инструментах. EURUSD, GBPUSD, DAX, S&P 500 — везде они позволяли увидеть структуру рынка яснее и чище. Но ручной анализ требовал времени, которого всегда не хватает. И тогда я обратился к машинному обучению.





CatBoost — алгоритм, покоривший мировые рынки

Выбор алгоритма был не менее важен, чем выбор торговой стратегии. Перебрав десятки различных моделей машинного обучения, я остановился на CatBoost — алгоритме градиентного бустинга, разработанном компанией Яндекс. Это была любовь с первого запуска модели.

params = { 'iterations' : 300 , 'learning_rate' : 0.05 , 'depth' : 5 , 'loss_function' : 'Logloss' , 'random_seed' : 42 , 'verbose' : False } model = CatBoostClassifier(**params) model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_test, y_test), early_stopping_rounds= 30 , verbose= False )

CatBoost не просто хорошо работает с категориальными признаками, что критично для анализа паттернов Ренко-баров. Он устойчив к переобучению, а это редкость для алгоритмов такой мощности, и работает достаточно быстро, чтобы модель можно было переобучать на свежих данных хоть каждый день.

Мой эксперимент начался с загрузки данных EURUSD за 60 дней — более 12000 пятиминутных баров. Эти данные трансформировались в 11578 Ренко-баров с рассчитанным алгоритмически оптимальным размером блока в 0.00028 единицы цены. Подготовка признаков дала 11572 образца для обучения модели.

И вот наступил момент истины — запуск обучения модели CatBoost на подготовленных данных.





Откровение в цифрах: что показал эксперимент

Когда алгоритм завершил обучение, и я увидел результаты, это было подобно озарению. Точность модели на тестовой выборке составила 59.27%. Для неискушенного в трейдинге человека эта цифра может показаться скромной. Но для тех, кто знаком с беспощадной статистикой торговли на финансовых рынках, это выдающийся результат.

Стоит вспомнить знаменитое исследование Мичиганского университета, показавшее, что большинство активно управляемых фондов не способны превзойти простую стратегию "купи и держи". А ведь в этих фондах работают блестящие аналитики с докторскими степенями и доступом к инсайдерской информации. На этом фоне точность в 59.27% выглядит уже не просто хорошо, а феноменально.

Но еще более удивительным оказался анализ важности признаков. Вопреки всем канонам технического анализа, объемные показатели оказались значительно важнее ценовых паттернов. "Last_volume" с важностью 18.36, "avg_volume" с 14.23 и "volume_ratio" с 12.81 заняли первые три строчки. И только потом шли показатели последовательных движений цены.

Кстати, сейчас вспомнил и дописал: я пару раз видел в одной из известных социальных сетей успешного трейдера, который говорил о том, что Грааль — в делении объема по блокам Ренко и кластерам объема. Возможно, эти результаты вообще не случайны и имеют смысл?





Искусство создания Ренко-баров

Работа с Ренко-графиками начинается с определения оптимального размера блока. Это как настройка микроскопа — слишком маленькое увеличение не позволит разглядеть детали, слишком большое — исказит общую картину. Размер блока Ренко — это своего рода разрешение, с которым мы смотрим на рынок.

def create_renko_bars(df, brick_size= None ): if brick_size is None : df[ 'tr' ] = np.maximum( df[ 'high' ] - df[ 'low' ], np.maximum( np. abs (df[ 'high' ] - df[ 'close' ].shift( 1 )), np. abs (df[ 'low' ] - df[ 'close' ].shift( 1 )) ) ) df[ 'atr' ] = df[ 'tr' ].rolling(window= 14 ).mean() brick_size = df[ 'atr' ].mean() * 0.5 print ( f"Размер блока Ренко: {brick_size: .5 f} " ) renko_bars = [] current_price = df.iloc[ 0 ][ 'close' ]

После многочисленных экспериментов, я пришел к выводу, что лучший способ определения размера блока — через показатель ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон). Этот подход делает размер блока адаптивным к текущей волатильности инструмента.

В случае с EURUSD, алгоритм определил оптимальный размер блока как 0.00028 единицы цены, что соответствует примерно 2.8 пункта. На первый взгляд, это кажется незначительным, но именно такая гранулярность позволяет улавливать значимые движения и отфильтровывать рыночный шум.

Создание Ренко-баров — это не просто механическое преобразование ценовых данных. Это искусство извлечения сигнала из шума, выделения значимого движения из океана колебаний. И когда я увидел преобразованные данные, отображенные на графике, перед глазами предстала кристально чистая картина рынка — лестница из красных и зеленых блоков, отражающая истинное движение цены без искажений, вызванных фактором времени.





Формирование признаков: что действительно важно для прогноза

Успех любой модели машинного обучения в значительной степени зависит от качества и релевантности признаков. Для прогнозирования направления следующего Ренко-бара я разработал многоуровневую систему признаков, учитывающую как историю движений, так и объемные характеристики.

def prepare_features(renko_df, lookback= 5 ): features = [] targets = [] for i in range (lookback, len (renko_df) - 1 ): window = renko_df.iloc[i-lookback:i] feature_dict = { **{ f'dir_ {j} ' : window[ 'direction' ].iloc[-(j+ 1 )] for j in range (lookback)}, 'up_ratio' : (window[ 'direction' ] > 0 ).mean(), 'max_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ]. max (), 'max_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ]. max (), 'last_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_volume' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ], 'avg_volume' : window[ 'volume' ].mean(), 'volume_ratio' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ] / window[ 'volume' ].mean() if window[ 'volume' ].mean() > 0 else 1 } features.append(feature_dict) next_direction = 1 if renko_df.iloc[i+ 1 ][ 'direction' ] > 0 else 0 targets.append(next_direction) return pd.DataFrame(features), np.array(targets)

Сначала я включил очевидные признаки — направления последних нескольких баров. Затем, добавил статистические метрики — соотношение восходящих и нисходящих баров, длину последовательных движений в одном направлении, максимальные серии. И наконец, включил объемные показатели — объем последнего бара, средний объем за период, отношение текущего объема к среднему.

Именно объемные показатели, к моему удивлению, оказались наиболее значимыми для прогноза. Это перевернуло мое представление о ценовом анализе. Годами я, как и большинство трейдеров, фокусировался на формах свечей, паттернах, линиях тренда. А ответ все это время был в объемах — показателе, который на Форексе часто игнорируют из-за децентрализованной природы рынка.

Финальный набор признаков включил 14 параметров, что оказалось оптимальным с точки зрения баланса между сложностью модели и ее прогностической силой. Больше признаков приводило к переобучению, меньше — к недостаточной точности.





Прогноз в действии: от теории к практике

Построенная модель выдает не просто бинарный прогноз направления следующего бара, но и вероятность этого движения. В последнем примере модель предсказала снижение с вероятностью 69.35%, что является достаточно уверенным прогнозом, но недостаточным для генерации торгового сигнала (для которого я установил порог в 75%).

def predict_next_bar(model, renko_df, lookback= 5 , feature_names= None ): if len (renko_df) < lookback: return { "error" : "Недостаточно данных" } window = renko_df.iloc[-lookback:] feature_dict = { **{ f'dir_ {j} ' : window[ 'direction' ].iloc[-(j+ 1 )] for j in range (lookback)}, 'up_ratio' : (window[ 'direction' ] > 0 ).mean(), 'max_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ]. max (), 'max_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ]. max (), 'last_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_volume' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ], 'avg_volume' : window[ 'volume' ].mean(), 'volume_ratio' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ] / window[ 'volume' ].mean() if window[ 'volume' ].mean() > 0 else 1 } X_pred = pd.DataFrame([feature_dict]) if feature_names: for feature in feature_names: if feature not in X_pred.columns: X_pred[feature] = 0 X_pred = X_pred[feature_names] prob = model.predict_proba(X_pred)[ 0 ] prediction = model.predict(X_pred)[ 0 ] return { 'prediction' : 'UP' if prediction == 1 else 'DOWN' , 'probability' : prob[prediction], 'prob_up' : prob[ 1 ], 'prob_down' : prob[ 0 ], 'signal' : 'BUY' if prob[ 1 ] > 0.75 else 'SELL' if prob[ 0 ] > 0.75 else 'NEUTRAL' }

Однако, настоящую ценность представляет не единичный прогноз, а комплексная торговая система. Последние пять Ренко-баров демонстрируют интересную динамику: три последовательных снижения, а затем два повышения. Этот микротренд вверх, в сочетании с прогнозом вниз, с высокой, но недостаточной для сигнала, вероятностью, говорит о возможной консолидации и неопределенности на рынке.

Именно такие моменты являются наиболее опасными для торговли, и система корректно определила это состояние, не сгенерировав торговый сигнал, несмотря на относительно высокую вероятность снижения.





Заглядывая под капот: архитектура системы

Разработанная система представляет собой многослойный механизм, в котором каждый компонент выполняет свою роль в общем оркестре прогнозирования. Рассмотрим ключевые элементы этой архитектуры.

python def main(): print ( "Загрузка данных EURUSD из MetaTrader5..." ) df = get_mt5_data(symbol= 'EURUSD' , days= 60 ) if df is None or len (df) == 0 : print ( "Не удалось получить данные" ) return print ( f"Загружено {len(df)} баров" ) print ( "Создание Ренко-баров..." ) renko_df, brick_size = create_renko_bars(df) print ( f"Создано {len(renko_df)} Ренко-баров" ) print ( "Подготовка признаков..." ) X, y = prepare_features(renko_df) print ( f"Подготовлено {len(X)} образцов" ) print ( "Обучение модели..." ) model, X_test, y_test = train_model(X, y) feature_names = X.columns.tolist() prediction = predict_next_bar(model, renko_df, feature_names=feature_names) print ( "

ПРОГНОЗ СЛЕДУЮЩЕГО РЕНКО-БАРА:" ) for k, v in prediction.items(): print ( f" {k} : {v} " ) print ( "

Последние 5 Ренко-баров:" ) print (renko_df.tail( 5 )[[ 'time' , 'open' , 'close' , 'direction' ]])

Основой системы является модуль загрузки данных из MetaTrader 5. Интеграция с MetaTrader 5 позволяет получать актуальные рыночные данные в режиме, близком к реальному времени. Этот модуль использует официальное API MetaTrader 5, что обеспечивает надежность и стабильность работы.

Следующий слой — преобразование стандартных временных баров в Ренко. Алгоритм вычисляет оптимальный размер блока на основе ATR и выполняет трансформацию с учетом объемов и времени. Особенность реализации — подсчет последовательных движений и их характеристик непосредственно в процессе формирования Ренко-баров, что повышает эффективность работы всей системы.

Ядро системы — модуль формирования признаков и обучения модели. Здесь каждый Ренко-бар превращается в набор числовых характеристик, которые затем подаются на вход алгоритма CatBoost. Выбор оптимальных параметров модели осуществляется через кросс-валидацию, с учетом специфики финансовых временных рядов.

Наконец, модуль прогнозирования принимает обученную модель и актуальные данные, формирует прогноз и, при достижении заданного порога уверенности, генерирует торговый сигнал.

Вся система написана на Python с использованием библиотек numpy, pandas, MetaTrader 5 и catboost. Выбор Python обусловлен не только удобством разработки, но и широкими возможностями для анализа данных и визуализации результатов.





Выводы и перспективы: будущее алгоритмической торговли



После разработки и тестирования системы прогнозирования Ренко-баров, я пришел к нескольким важным выводам, которые могут изменить ваш взгляд на алгоритмическую торговлю.

Во-первых, классические методы технического анализа уступают в эффективности современным алгоритмам машинного обучения. Точность в 59.27% может показаться не такой впечатляющей, но она стабильно превосходит результаты большинства технических индикаторов на длительных промежутках времени.

Во-вторых, объемные показатели оказались значительно важнее ценовых паттернов для прогнозирования движения рынка. Это противоречит многим классическим учебникам по трейдингу, но подтверждается результатами моделирования на реальных данных.

В-третьих, Ренко-графики действительно очищают ценовые данные от шума, что позволяет алгоритмам машинного обучения выявлять более стабильные закономерности в движении рынка.

Но самое главное — это только начало. Я вижу огромный потенциал для дальнейшего развития системы. Возможно включение фундаментальных данных, новостных событий, анализа настроений рынка через социальные сети. Возможно расширение на другие инструменты и таймфреймы. Возможно создание ансамбля моделей для повышения точности прогнозирования.





Заключение



Мир алгоритмической торговли стоит на пороге новой революции, и комбинация Ренко-графиков с современными алгоритмами машинного обучения может стать одним из ее драйверов. Я приглашаю всех, кто интересуется этой темой, погрузиться в мир данных, алгоритмов и прогнозирования. Будущее торговли уже здесь — и оно алгоритмическое.