Скальпинг по потоку ордеров (Order Flow Scalping) с MQL5

Введение

В этой статье рассматривается советник, который представляет собой пример сложной алгоритмической торговой системы для MetaTrader 5 (MQL5), работающей по методу скальпинга потока ордеров Scalping OrderFlow.

Это краткосрочная торговая стратегия, которая пытается определить возможные точки входа и выхода, изучая потока ордеров в режиме реального времени. Советник быстро принимает торговые решения на основе анализа объемов, ценовой активности и данных о портфеле ордеров. Обычно позиции удерживаются очень короткое время — часто в течение минут или даже секунд.



Данный советник находит торговые возможности на основе дисбаланса потока ордеров, используя различные технические индикаторы и методологии анализа рынка. Также включены расширенные функции управления рисками, включая трейлинг-стопы, частичное закрытие позиций и динамический размер позиции. Кроме того, в советник включен запрет торговли во время важных новостных событий, а также ограничение последовательных убыточных серий.



Прогнозирование краткосрочных колебаний цен на основе анализа данных о портфеле заказов и динамики объема в режиме реального времени является фундаментальной идеей, лежащей в основе торговли OrderFlow. Объединив эту идею с другими популярными индикаторами технического анализа, данный советник разрабатывает гибридную стратегию, направленную на определение потенциальных возможностей для торговли.



Также важная часть в советнике — управление рисками. Как мы знаем, особенно большое значение контроль рисков имеет при скальпинге. Чтобы сохранить капитал и при этом оптимально использовать торговые возможности, мы будем использовать трейлинг-стопы, частичное закрытие позиций и динамическое определение размера позиции.



Благодаря гибкому дизайну трейдеры могут изменять параметры советника, чтобы он лучше соответствовал их стилю торговли и готовности к риску. Пользователи могут настроить несколько аспектов системы в соответствии со своими торговыми целями и перспективами рынка, такими как пороговые значения объема и периоды индикации.



Важно понимать, что, несмотря на то, что этот советник торгует автоматически, он не является решением из ряда "установил и забыл". Пользователи должны хорошо понимать основы торговли на рынке Форекс, идеи, лежащие в основе OrderFlow, а также конкретные индикаторы, включенные в данную систему. Рекомендуется проводить регулярный мониторинг и вносить необходимые изменения, чтобы гарантировать наилучшую работу советника в различных рыночных условиях.





Код

Данный советник (EA) разработан для MetaTrader 5 и реализует передовую стратегию скальпинга потока ордеров со сложными функциями управления рисками. Советник начинает работу с инициализации различных технических индикаторов и проверки входных параметров во время работы функции OnInit(). Он настраивает хэндлы для таких индикаторов, как скользящие средние, ADX, ATR, RSI и Полосы Боллинджера.

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> input int VolumeThreshold = 35000 ; input int OrderFlowPeriod = 30 ; input double RiskPercent = 1.0 ; input int ADXPeriod = 14 ; input int ADXThreshold = 25 ; input int MAPeriod = 200 ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe = PERIOD_M15 ; input double MaxLotSize = 0.1 ; input int ATRPeriod = 14 ; input double ATRMultiplier = 2.0 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSIOverbought = 70 ; input int RSIOversold = 30 ; input int MAFastPeriod = 10 ; input int MASlowPeriod = 30 ; input int BollingerPeriod = 20 ; input double BollingerDeviation = 2.5 ; input int MaxConsecutiveLosses = 1 ; input int MinBarsBetweenTrades = 1 ; CTrade trade; CPositionInfo positionInfo; int maHandle, adxHandle, atrHandle, rsiHandle, maFastHandle, maSlowHandle, bollingerHandle; int consecutiveLosses = 0 ; datetime lastTradeTime = 0 ; int barsSinceLastTrade = 0 ; int totalTrades = 0 ; int winningTrades = 0 ; double totalProfit = 0 ;

int OnInit () { Print ( "Starting Order Flow EA v13..." ); if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { Print ( "Error: Automated trading is not allowed in the terminal." ); return INIT_FAILED ; } if (! MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED )) { Print ( "Error: Automated trading is not allowed for this EA." ); return INIT_FAILED ; } trade.SetExpertMagicNumber( 123456 ); trade.SetMarginMode(); trade.SetTypeFillingBySymbol( _Symbol ); trade.SetDeviationInPoints( 10 ); Print ( "Trading object initialized." ); maHandle = iMA ( _Symbol , Timeframe, MAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); adxHandle = iADX ( _Symbol , Timeframe, ADXPeriod); atrHandle = iATR ( _Symbol , Timeframe, ATRPeriod); rsiHandle = iRSI ( _Symbol , Timeframe, RSIPeriod, PRICE_CLOSE ); maFastHandle = iMA ( _Symbol , Timeframe, MAFastPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); maSlowHandle = iMA ( _Symbol , Timeframe, MASlowPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); bollingerHandle = iBands ( _Symbol , Timeframe, BollingerPeriod, 0 , BollingerDeviation, PRICE_CLOSE ); if (maHandle == INVALID_HANDLE || adxHandle == INVALID_HANDLE || atrHandle == INVALID_HANDLE || rsiHandle == INVALID_HANDLE || maFastHandle == INVALID_HANDLE || maSlowHandle == INVALID_HANDLE || bollingerHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error initializing indicators:" ); if (maHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid MA" ); if (adxHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid ADX" ); if (atrHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid ATR" ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid RSI" ); if (maFastHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid Fast MA" ); if (maSlowHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid Slow MA" ); if (bollingerHandle == INVALID_HANDLE ) Print ( "- Invalid Bollinger Bands" ); return INIT_FAILED ; } Print ( "All indicators initialized successfully." ); if (VolumeThreshold <= 0 || OrderFlowPeriod <= 0 || RiskPercent <= 0 || RiskPercent > 100 || ADXPeriod <= 0 || ADXThreshold <= 0 || MAPeriod <= 0 || MaxLotSize <= 0 || ATRPeriod <= 0 || ATRMultiplier <= 0 || RSIPeriod <= 0 || RSIOverbought <= RSIOversold || MAFastPeriod <= 0 || MASlowPeriod <= 0 || BollingerPeriod <= 0 || BollingerDeviation <= 0 || MaxConsecutiveLosses < 0 || MinBarsBetweenTrades < 0 ) { Print ( "Error: Invalid input parameters." ); return INIT_FAILED ; } Print ( "Input parameters validated." ); consecutiveLosses = 0 ; lastTradeTime = 0 ; barsSinceLastTrade = MinBarsBetweenTrades;

Основная торговая логика выполняется в функции OnTick(), которая вызывается на каждом ценовом тике. Сначала советник проверяет, сформировался ли новый бар и разрешена ли торговля. Затем он анализирует поток ордеров путем сравнения объемов покупок и продаж за определенный период. Советник использует множество технических индикаторов для подтверждения торговых сигналов, включая силу тренда (ADX), положение цены относительно скользящих средних, а также уровни RSI.

void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; Print ( "Current state - Consecutive losses: " , consecutiveLosses, ", Bars since last trade: " , barsSinceLastTrade); if (!IsTradeAllowed()) { Print ( "Trading not allowed. Check EA configuration and account permissions." ); return ; } if (PositionExists()) { ManageOpenPositions(); return ; } barsSinceLastTrade++; if (!IsRiskAcceptable()) { Print ( "Risk not acceptable." ); return ; } double buyVolume = 0 , sellVolume = 0 ; AnalyzeOrderFlow(buyVolume, sellVolume); double adxValue[], maValue[], atrValue[], rsiValue[], maFastValue[], maSlowValue[], bollingerUpper[], bollingerLower[]; if (!GetIndicatorData(adxValue, maValue, atrValue, rsiValue, maFastValue, maSlowValue, bollingerUpper, bollingerLower)) return ; bool strongTrend = (adxValue[ 0 ] > ADXThreshold); bool aboveMA = ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_LAST ) > maValue[ 0 ]); bool fastAboveSlow = (maFastValue[ 0 ] > maSlowValue[ 0 ]); int dynamicSL = ( int )(atrValue[ 0 ] * ATRMultiplier / SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT )); int dynamicTP = dynamicSL * 3 ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (strongTrend && aboveMA && fastAboveSlow && buyVolume > sellVolume + VolumeThreshold && rsiValue[ 0 ] < RSIOverbought && currentPrice < bollingerUpper[ 0 ] && barsSinceLastTrade >= MinBarsBetweenTrades) { Print ( "Buy conditions met. Attempting to open position..." ); if (ExecuteTrade( ORDER_TYPE_BUY , dynamicSL, dynamicTP)) { Print ( "Buy position opened successfully." ); barsSinceLastTrade = 0 ; } } else if (strongTrend && !aboveMA && !fastAboveSlow && sellVolume > buyVolume + VolumeThreshold && rsiValue[ 0 ] > RSIOversold && currentPrice > bollingerLower[ 0 ] && barsSinceLastTrade >= MinBarsBetweenTrades) { Print ( "Sell conditions met. Attempting to open position..." ); if (ExecuteTrade( ORDER_TYPE_SELL , dynamicSL, dynamicTP)) { Print ( "Sell position opened successfully." ); barsSinceLastTrade = 0 ; } } }

Для управления рисками советник реализует динамическое определение размера позиции на основе процента от баланса счета и текущей волатильности рынка (с использованием ATR). Он также включает в себя механизм трейлинг-стопа и частичного закрытия позиций для фиксации прибыли. Советник ограничивает риск, устанавливая максимальное количество последовательных потерь и минимальное количество баров между сделками.

bool IsRiskAcceptable() { if (IsHighImpactNews()) { Print ( "Risk not acceptable: High impact news detected." ); return false ; } if (consecutiveLosses >= MaxConsecutiveLosses) { Print ( "Risk not acceptable: Maximum consecutive losses reached (" , consecutiveLosses, "/" , MaxConsecutiveLosses, ")." ); return false ; } if (barsSinceLastTrade < MinBarsBetweenTrades) { Print ( "Risk not acceptable: Not enough bars since last trade (" , barsSinceLastTrade, "/" , MinBarsBetweenTrades, ")." ); return false ; } double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double drawdown = (balance - equity) / balance * 100 ; if (drawdown > 20 ) { Print ( "Risk not acceptable: Excessive drawdown (" , DoubleToString (drawdown, 2 ), "%)." ); return false ; } Print ( "Risk acceptable. Consecutive losses: " , consecutiveLosses, ", Bars since last trade: " , barsSinceLastTrade, ", Current drawdown: " , DoubleToString (drawdown, 2 ), "%" ); return true ; }

Функция CalculateLotSize() определяет подходящий размер позиции на основе баланса счета, процента риска и текущих рыночных условий. Функция ManageOpenPositions() обрабатывает существующие сделки, реализуя трейлинг-стопы и частичное закрытие.

double CalculateLotSize( double stopLossDistance) { double accountBalance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double maxRiskAmount = accountBalance * (RiskPercent / 100 ); double tickValue = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double lotStep = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); if (tickValue == 0 || stopLossDistance == 0 ) { Print ("Error: Tick value or Stop Loss distance is 0 "); return 0 ; } double lotSize = NormalizeDouble (maxRiskAmount / (stopLossDistance * tickValue), 2 ); lotSize = MathFloor (lotSize / lotStep) * lotStep; double maxLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); double minLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); lotSize = MathMax ( MathMin (lotSize, maxLot), minLot); lotSize = MathMin (lotSize, MaxLotSize); double margin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); double requiredMargin = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_INITIAL ) * lotSize; if (requiredMargin > margin) { Print ("Not enough free margin to open this position. Required: ", requiredMargin, " Available: ", margin); return 0 ; } Print ("Calculated lot size: ", lotSize, " Risk: $", NormalizeDouble (lotSize * stopLossDistance * tickValue, 2 )); return lotSize; }

Обработка ошибок осуществляется с помощью функции HandleTradingErrors(), которая предоставляет подробную информацию о различных связанных с торговлей ошибках. Советник также включает в себя функции для ведения торговой статистики и проверки важных новостных событий (хотя последнее оставлено в качестве индикатора-пустышки для реализации пользователями).

void HandleTradingErrors( int errorCode) { switch (errorCode) { case TRADE_RETCODE_REQUOTE : Print ( "Error: Requote" ); break ; case TRADE_RETCODE_REJECT : Print ( "Error: Request rejected" ); break ; case TRADE_RETCODE_CANCEL : Print ( "Error: Request cancelled by trader" ); break ; case TRADE_RETCODE_PLACED : Print ( "Order placed successfully" ); break ; case TRADE_RETCODE_DONE : Print ( "Request completed" ); break ; case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL : Print ( "Request partially completed" ); break ; case TRADE_RETCODE_ERROR : Print ( "Request processing error" ); break ; case TRADE_RETCODE_TIMEOUT : Print ( "Error: Request cancelled by timeout" ); break ; case TRADE_RETCODE_INVALID : Print ( "Error: Invalid request" ); break ; case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME : Print ( "Error: Invalid volume in request" ); break ; case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE : Print ( "Error: Invalid price in request" ); break ; case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS : Print ( "Error: Invalid stops in request" ); break ; case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED : Print ( "Error: Trading is disabled" ); break ; case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED : Print ( "Error: Market is closed" ); break ; case TRADE_RETCODE_NO_MONEY : Print ( "Error: Not enough money to complete request" ); break ; case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED : Print ( "Error: Prices changed" ); break ; case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF : Print ( "Error: No quotes to process request" ); break ; case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION : Print ( "Error: Invalid order expiration date" ); break ; case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED : Print ( "Error: Order state changed" ); break ; case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS : Print ( "Error: Too many requests" ); break ; case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES : Print ( "Error: No changes in request" ); break ; case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT : Print ( "Error: Autotrading disabled by server" ); break ; case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT : Print ( "Error: Autotrading disabled by client terminal" ); break ; case TRADE_RETCODE_LOCKED : Print ( "Error: Request locked for processing" ); break ; case TRADE_RETCODE_FROZEN : Print ( "Error: Order or position frozen" ); break ; case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL : Print ( "Error: Invalid order filling type" ); break ; case TRADE_RETCODE_CONNECTION : Print ( "Error: No connection to trading server" ); break ; case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL : Print ( "Error: Operation allowed only for live accounts" ); break ; case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS : Print ( "Error: Pending orders limit reached" ); break ; case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME : Print ( "Error: Volume limit for orders and positions reached" ); break ; default : Print ( "Unknown error: " , errorCode); break ; } }

В целом, данный советник представляет собой сложную торговую систему, сочетающую в себе анализ потока ордеров с традиционными техническими индикаторами и передовыми методами управления рисками. Он предназначен для опытных трейдеров и перед внедрением на практике его необходимо тщательно протестировать.

Примечание: Функция «Важные новостные события» (High-impact news events) не реализована, мы предоставим вам возможность завершить ее.





Тестирование на истории

Данный советник также работает с периодами в 5, 15 и 30 минут.

Прежде чем задумываться о торговле с помощью советника, необходимо тщательно проанализировать все временные периоды и оптимизировать его.

Это результаты за 15-минутный период времени

Используя данные 15-минутных графиков, настоящее исследование, посвященное бэк-тестированию, проливает свет на то, как работала торговая стратегия на валютной паре EURUSD с 2000 по 2025 годы. При коэффициенте финансового левериджа 1:100 и стартовом депозите в размере 3000 долларов США размер счета был сравнительно небольшим, а высокий леверидж может увеличить как прибыль, так и убытки. В течение периода бэк-тестирования данный подход принес скромную прибыль в размере 4,19% от первоначального депозита в размере 3000 долларов США при общей чистой прибыли в размере 125,83 долларов США.

Учитывая прибыль в размере 1,13 доллара США на каждый убыток в размере 1 доллара США, стратегия, по-видимому, в целом была немного прибыльной, о чем свидетельствует коэффициент прибыли, равный 1,13. Всего было совершено 364 сделки, в том числе 167 долгосрочных и 197 краткосрочных сделок. На хороший выбор сделок указывали высокие показатели прибыли, составившие 73,60% для краткосрочных сделок и 86,23% для долгосрочных сделок.

Оказалось, что данный метод приносил небольшие прибыли, но и более высокие убытки, когда сделки шли вразрез с ним, поскольку средняя прибыль на выигрышную сделку (3,71) была значительно меньше, чем средний убыток на убыточную сделку (-12,62 доллара США). Заключено максимум 15 сделок с прибылью и максимум 5 сделок с убытком. Самая крупная сделка, приведшая к прибыли, составила 50,22 доллара США, в то время как самый большой убыток составил -66,10 доллара США.

Наибольшая просадка по кривой эквити в рамках данной стратегии составила 5,63%, что является приемлемой величиной убытка и свидетельствует о разумном управлении рисками. Стратегия принесла доход, который адекватно компенсировал степень принятого риска, о чем свидетельствует коэффициент Шарпа, равный 1,83.

Учитывая все соответствующие обстоятельства, похоже, что это - высокочастотный подход к скальпингу, направленный на совершение множества небольших успешных сделок; в то же время он периодически терпит большие убытки. Об этом свидетельствует его высокий коэффициент выигрыша и меньший коэффициент прибыли, что может сделать его уязвимым к значительным потерям в случае изменения рыночных условий. Проверьте свои ответы еще раз.

Таймфрейм с периодом в 5 минут

Используя данные 5-минутных графиков, в настоящем исследовании, посвященном бэк-тестированию, рассматривается эффективность торговой стратегии на валютной паре EURUSD в период с 1 января 2000 года по 1 февраля 2025 года. В этом методе используется первоначальный депозит в размере 3000 долларов США с кредитным плечом 1:100, что указывает на относительно небольшой размер счета с высоким кредитным плечом, которое потенциально может увеличить как прибыль, так и убытки.

Согласно результатам бэк-тестирования, первоначальный депозит в размере 3000 долларов США принес общую чистую прибыль в размере 150,32 долларов США, или скромную доходность в размере 5,01% в течение 25 лет. С использованием стратегии совершено в общей сложности 1732 сделки, в том числе 1023 краткосрочные сделки и 709 длинных позиций. Хороший выбор сделок был очевиден в обоих направлениях, о чем свидетельствуют высокие показатели выигрыша в 81,82% и 81,95% для краткосрочных и долгосрочных сделок соответственно.

Оказалось, что этот метод приносил много незначительных выигрышей, но огромные убытки, когда сделки шли вразрез с ним, поскольку средняя прибыль на выигрышную сделку (2,27) была намного меньше, чем средний убыток на убыточную сделку (-9,79 доллара США). При прибыли в 1,05 доллара США на каждый убыток в 1 доллар стратегия в целом была прибыльной лишь незначительно, о чем свидетельствует коэффициент прибыли, равный 1,05. Наибольшая просадка стратегии по кривой эквити составила 9,95%, что является обоснованной величиной, но может вызвать вопросы к управлению рисками.

Данный подход, по-видимому, позволил получить доходность, которая лишь незначительно компенсирует уровень понесенного риска, о чем свидетельствует коэффициент Шарпа, равный 0,92. Кривая капитала в целом демонстрирует тенденцию к росту, однако наблюдаются заметные колебания и спады.

Параметры метода рекомендуют использовать сложный многофакторный подход к принятию торговых решений с использованием различных технических индикаторов, таких как ADX, скользящие средние RSI и Полосы Боллинджера. Учитывая все соответствующие обстоятельства, похоже, что это высокочастотный подход к скальпингу, направленный на совершение множества небольших успешных сделок; в то же время он периодически терпит большие убытки. Ему может быть трудно обеспечить существенную прибыль с течением времени, также он может быть подвержен серьезным просадкам в неблагоприятных рыночных ситуациях, учитывая его высокий процент выигрышей, но низкую составляющую прибыли.





Заключение



Используя передовые инструменты управления рисками, данный советник для MetaTrader 5 применяет комплексный подход к скальпированию потока ордеров. В нем используется сочетание различных технических индикаторов, анализ потока ордеров и динамический размер позиции, чтобы найти возможности для успешной торговли на рынке Форекс с высокой вероятностью. Бэк-тестирование советника на разных таймфреймах для пары EURUSD, особенно на 15-минутных и 5-минутных интервалах, указывает на потенциал.

Тем не менее, результаты указывают как на преимущества, так и на недостатки. Несмотря на высокие показатели выигрыша и скромную прибыльность стратегии, возможно, что она не будет способна приносить большой прибыли из-за низкого коэффициента прибыли и относительно незначительной прибыли при длительном тестировании. Из-за своей склонности к тому, что частые небольшие выигрыши компенсируются более крупными, спорадическими потерями, данный метод может быть подвержен значительным просадкам в случае неблагоприятных рыночных условий.







