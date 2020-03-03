Neuro Genetic Expert

Este sistema aceita uma lista de símbolos separados por vírgulas e itera sobre eles, criando uma rede neural com treinamento para cada símbolo. Essas redes neurais utilizam valores dos indicadores de ação do preço, Bandas de Bollinger, MACD e RSI. O número de neurônios para cada uma das três camadas de cada rede pode ser configurado, e o treinamento genético para os parâmetros dos indicadores pode ser definido em intervalos específicos. Os níveis de confiança para os neurônios podem ser ajustados, e filtros de análise de tendência de mercado podem ser selecionados. O sistema inclui tamanhos de lote incrementais em caso de atividade de mercado favorável e controle de drawdown para evitar que o saldo caia abaixo de um nível predeterminado.

A ideia principal é adaptar de forma otimizada a sensibilidade dos insumos ao mercado, de modo que, dados esses insumos geneticamente configurados e selecionados, a tomada de decisão e o aprendizado possam ocorrer nas condições mais favoráveis ​​possíveis, iterando sucessivamente o processo de adaptação e aprendizado.

