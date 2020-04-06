Fibo Raise

Um expert advisor que verifica, dentro de um intervalo de tempo definido por um número máximo de velas, se há uma alta ou baixa superior a um determinado número de pips, estabelecido como um número mínimo de velas. Nesse caso, ele inicia uma operação dentro do intervalo de Fibonacci configurado (23 ou 38) até o nível especificado (61 ou superior). Ele utiliza os indicadores ADX e RSI para fechar as operações e a EMA para confirmá-las. Possui um controle de lote que aumenta à medida que o saldo aumenta.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.