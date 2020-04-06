Trends In Volatility

Expert Advisor de acompanhamento de tendências que opera com os indicadores Stoch e Parabolic SAR durante períodos de volatilidade monitorados pelas Bandas de Bollinger, com base na porcentagem entre as bandas superior e inferior. Ele sempre favorece uma tendência forte, conforme indicado pelo seu indicador RSI e pela alta esperada entre os candles. Também inclui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse", entre esses períodos de volatilidade, e escalonamento de lotes com base no aumento do saldo.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.