NeuroForex

Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períodos e controlo de risco do processo. Contém um mecanismo de stop-loss baseado na variação de preço e na facilidade de configurar quantos neurónios e camadas as redes neuronais terão que irão gerir as operações de cada símbolo, cada um com a sua própria aprendizagem separada. Inclui também o controlo do tempo, onde das 00:00 às 00:00 está sempre a trabalhar, para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Com o controlo de lotes incremental, pode manter o risco adequadamente com grandes tamanhos de lote. Também pode modificar os valores de probabilidade para entrar ou fechar operações, bem como o número de stop losses que escolher como margem mínima para entrar em operações. Aprenda XAU você mesmo. Nas suas otimizações, selecione definições com um Z-Score de cerca de 90% e aguarde pelos resultados. E lembre-se: "uma ovelha que bale perde o poder de morder"