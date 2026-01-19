Prizmal Logic

Sinal de negociação ao vivo
Monitoramento público em tempo real da atividade de negociação:
https://www.mql5.com/pt/signals/2353471

Informações oficiais
Perfil do vendedor
Canal oficial

Manual do usuário
Instruções de configuração e uso:
Ver manual do usuário


Este Expert Advisor é baseado em uma estratégia de negociação orientada por regras.
A estratégia tem como objetivo identificar condições específicas de mercado, em vez de manter exposição contínua.

O sistema analisa o comportamento do preço, as características da volatilidade e fatores de tempo.
Esses elementos são utilizados para determinar se as condições atuais justificam a negociação.

As operações são abertas somente quando múltiplos critérios predefinidos estão alinhados.
Caso contrário, o Expert Advisor permanece inativo.

Como resultado, a atividade de negociação não é uniforme.
Podem ocorrer períodos sem qualquer operação.
Isso pode incluir dias inteiros sem posições abertas.

Ao mesmo tempo, durante fases favoráveis do mercado, o sistema pode executar várias operações em um curto espaço de tempo.
Esse comportamento é intencional e reflete a estrutura interna da estratégia.

Os períodos de inatividade indicam que as condições de mercado foram filtradas.
O aumento da atividade sinaliza que o mercado atende ao modelo operacional da estratégia.

A gestão de risco está integrada diretamente à lógica de negociação.
Cada operação é aberta com parâmetros de proteção predefinidos.
O sistema evita técnicas baseadas em acumulação de posições ou exposição descontrolada.

Este Expert Advisor é destinado a usuários que compreendem que a consistência na negociação automatizada resulta de uma seleção disciplinada de condições e não de atividade constante.
A paciência durante períodos de baixa atividade e a aceitação de uma frequência variável de operações são partes essenciais do uso adequado do sistema.


Características Principais

  • Não emprega técnicas de negociação de alto risco, como martingale, grid ou preço médio (averaging)
  • Permite até 1 posições abertas ao mesmo tempo
  • Cada negociação é protegida por um Stop Loss predefinido
  • Projetado para operação simples usando as configurações padrão
  • Incorpora filtros de tempo e notícias para reduzir a exposição durante períodos de comportamento anormal de preços, incluindo movimentos bruscos e gaps
  • Suporta a funcionalidade de Break-even para proteger os lucros assim que a negociação se move a favor
  • Suporta a funcionalidade de Trailing Stop para garantir lucros conforme o mercado se move
  • Expert Advisor (EA) totalmente automatizado

Recomendações    
Par de Moedas: XAUUSD
Timeframe: M15
Depósito Mínimo: 500 USD
Alavancagem: 1:30 ou superior  
Modo de Negociação: Hedging / Netting  
Tipo de Conta: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro  
Moeda da Conta: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, etc. (Qualquer moeda principal e a maioria das outras)  
Nível de Risco Sinal: 0.015  
     
Níveis de Risco Drawdown Esperado  
0.01 15%  
0.02 25%  
0.03 35%  

PrizmaL: Quando o Trading se Torna Arte
Desenvolver um robô de trading é semelhante a compor uma sinfonia ou escrever um romance.
Você não pode simplesmente espalhar notas - a harmonia é essencial.
É exatamente assim que a série PrizmaL é criada.

Isto não é apenas uma coleção de indicadores, mas uma filosofia holística.
Dedico meses à análise, testes e refinamento para garantir que você receba um produto onde cada detalhe contribui para a estabilidade geral do sistema.

Minha abordagem não é teórica; é testada em batalha.
A fundação desta série foi estabelecida por uma estratégia que se tornou Medalhista de Prata no lendário MQL5 Automated Trading Championship 2008, gerando mais de 1.500% de lucro em apenas três meses.
Hoje, utilizo e desenvolvo esses mesmos princípios vencedores, oferecendo ferramentas construídas com respeito tanto pelo mercado quanto pelo seu capital.


Preços e Distribuição
Preço de lançamento atual: $799

Este Expert Advisor segue um modelo de precificação em etapas.
O preço é ajustado gradualmente à medida que a distribuição avança.

Um modelo de distribuição controlada é aplicado.
O número de cópias distribuídas é intencionalmente limitado para reduzir o impacto potencial da concentração excessiva da estratégia no mercado e para preservar condições de execução estáveis.

O preço alvo final para este Expert Advisor é $2499


Aviso

  • Este Expert Advisor é distribuído exclusivamente através do site MQL5.
  • Qualquer terceiro que afirme me representar ou oferecer este EA fora da plataforma oficial MQL5 não está autorizado. Por favor, bloqueie e denuncie tais contatos como spam.
  • Compras feitas de fontes que não sejam o site MQL5 podem envolver versões não autorizadas ou modificadas.
  • Essas versões podem não funcionar como pretendido e não são elegíveis para atualizações ou suporte oficial.

Isenção de Responsabilidade
A negociação em mercados financeiros envolve riscos. O desempenho passado não garante resultados futuros.
O Expert Advisor é fornecido "como está", e o usuário é responsável pela gestão adequada de riscos.

