Prizmal Logic
- Experts
- Vladimir Lekhovitser
- Versão: 10.506
- Ativações: 20
Sinal de negociação ao vivo
Monitoramento público em tempo real da atividade de negociação:
https://www.mql5.com/pt/signals/2353471
Informações oficiais
Perfil do vendedor
Canal oficial
Manual do usuário
Instruções de configuração e uso:
Ver manual do usuário
Este Expert Advisor é baseado em uma estratégia de negociação orientada por regras.
A estratégia tem como objetivo identificar condições específicas de mercado, em vez de manter exposição contínua.
O sistema analisa o comportamento do preço, as características da volatilidade e fatores de tempo.
Esses elementos são utilizados para determinar se as condições atuais justificam a negociação.
As operações são abertas somente quando múltiplos critérios predefinidos estão alinhados.
Caso contrário, o Expert Advisor permanece inativo.
Como resultado, a atividade de negociação não é uniforme.
Podem ocorrer períodos sem qualquer operação.
Isso pode incluir dias inteiros sem posições abertas.
Ao mesmo tempo, durante fases favoráveis do mercado, o sistema pode executar várias operações em um curto espaço de tempo.
Esse comportamento é intencional e reflete a estrutura interna da estratégia.
Os períodos de inatividade indicam que as condições de mercado foram filtradas.
O aumento da atividade sinaliza que o mercado atende ao modelo operacional da estratégia.
A gestão de risco está integrada diretamente à lógica de negociação.
Cada operação é aberta com parâmetros de proteção predefinidos.
O sistema evita técnicas baseadas em acumulação de posições ou exposição descontrolada.
Este Expert Advisor é destinado a usuários que compreendem que a consistência na negociação automatizada resulta de uma seleção disciplinada de condições e não de atividade constante.
A paciência durante períodos de baixa atividade e a aceitação de uma frequência variável de operações são partes essenciais do uso adequado do sistema.
Características Principais
- Não emprega técnicas de negociação de alto risco, como martingale, grid ou preço médio (averaging)
- Permite até 1 posições abertas ao mesmo tempo
- Cada negociação é protegida por um Stop Loss predefinido
- Projetado para operação simples usando as configurações padrão
- Incorpora filtros de tempo e notícias para reduzir a exposição durante períodos de comportamento anormal de preços, incluindo movimentos bruscos e gaps
- Suporta a funcionalidade de Break-even para proteger os lucros assim que a negociação se move a favor
- Suporta a funcionalidade de Trailing Stop para garantir lucros conforme o mercado se move
- Expert Advisor (EA) totalmente automatizado
|Recomendações
|Par de Moedas:
|XAUUSD
|Timeframe:
|M15
|Depósito Mínimo:
|500 USD
|Alavancagem:
|1:30 ou superior
|Modo de Negociação:
|Hedging / Netting
|Tipo de Conta:
|Standard, ECN, Raw, Cent, Micro
|Moeda da Conta:
|USD, EUR, GBP, JPY, CAD, etc. (Qualquer moeda principal e a maioria das outras)
|Nível de Risco Sinal:
|0.015
|Níveis de Risco
|Drawdown Esperado
|0.01
|15%
|0.02
|25%
|0.03
|35%
PrizmaL: Quando o Trading se Torna Arte
Desenvolver um robô de trading é semelhante a compor uma sinfonia ou escrever um romance.
Você não pode simplesmente espalhar notas - a harmonia é essencial.
É exatamente assim que a série PrizmaL é criada.
Isto não é apenas uma coleção de indicadores, mas uma filosofia holística.
Dedico meses à análise, testes e refinamento para garantir que você receba um produto onde cada detalhe contribui para a estabilidade geral do sistema.
Minha abordagem não é teórica; é testada em batalha.
A fundação desta série foi estabelecida por uma estratégia que se tornou Medalhista de Prata no lendário MQL5 Automated Trading Championship 2008, gerando mais de 1.500% de lucro em apenas três meses.
Hoje, utilizo e desenvolvo esses mesmos princípios vencedores, oferecendo ferramentas construídas com respeito tanto pelo mercado quanto pelo seu capital.
Preços e Distribuição
Preço de lançamento atual: $799
Este Expert Advisor segue um modelo de precificação em etapas.
O preço é ajustado gradualmente à medida que a distribuição avança.
Um modelo de distribuição controlada é aplicado.
O número de cópias distribuídas é intencionalmente limitado para reduzir o impacto potencial da concentração excessiva da estratégia no mercado e para preservar condições de execução estáveis.
O preço alvo final para este Expert Advisor é $2499
Aviso
- Este Expert Advisor é distribuído exclusivamente através do site MQL5.
- Qualquer terceiro que afirme me representar ou oferecer este EA fora da plataforma oficial MQL5 não está autorizado. Por favor, bloqueie e denuncie tais contatos como spam.
- Compras feitas de fontes que não sejam o site MQL5 podem envolver versões não autorizadas ou modificadas.
- Essas versões podem não funcionar como pretendido e não são elegíveis para atualizações ou suporte oficial.
Isenção de Responsabilidade
A negociação em mercados financeiros envolve riscos. O desempenho passado não garante resultados futuros.
O Expert Advisor é fornecido "como está", e o usuário é responsável pela gestão adequada de riscos.