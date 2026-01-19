Prizmal Logic

Sinal de negociação ao vivo

Monitoramento público em tempo real da atividade de negociação:

https://www.mql5.com/pt/signals/2353471



Informações oficiais

Perfil do vendedor

Canal oficial



Manual do usuário

Instruções de configuração e uso:

Ver manual do usuário

Este Expert Advisor é baseado em uma estratégia de negociação orientada por regras.

A estratégia tem como objetivo identificar condições específicas de mercado, em vez de manter exposição contínua.



O sistema analisa o comportamento do preço, as características da volatilidade e fatores de tempo.

Esses elementos são utilizados para determinar se as condições atuais justificam a negociação.



As operações são abertas somente quando múltiplos critérios predefinidos estão alinhados.

Caso contrário, o Expert Advisor permanece inativo.



Como resultado, a atividade de negociação não é uniforme.

Podem ocorrer períodos sem qualquer operação.

Isso pode incluir dias inteiros sem posições abertas.



Ao mesmo tempo, durante fases favoráveis do mercado, o sistema pode executar várias operações em um curto espaço de tempo.

Esse comportamento é intencional e reflete a estrutura interna da estratégia.



Os períodos de inatividade indicam que as condições de mercado foram filtradas.

O aumento da atividade sinaliza que o mercado atende ao modelo operacional da estratégia.



A gestão de risco está integrada diretamente à lógica de negociação.

Cada operação é aberta com parâmetros de proteção predefinidos.

O sistema evita técnicas baseadas em acumulação de posições ou exposição descontrolada.



Este Expert Advisor é destinado a usuários que compreendem que a consistência na negociação automatizada resulta de uma seleção disciplinada de condições e não de atividade constante.

A paciência durante períodos de baixa atividade e a aceitação de uma frequência variável de operações são partes essenciais do uso adequado do sistema.

Características Principais

Não emprega técnicas de negociação de alto risco, como martingale, grid ou preço médio (averaging)

Permite até 1 posições abertas ao mesmo tempo

Cada negociação é protegida por um Stop Loss predefinido

Projetado para operação simples usando as configurações padrão

Incorpora filtros de tempo e notícias para reduzir a exposição durante períodos de comportamento anormal de preços, incluindo movimentos bruscos e gaps

Suporta a funcionalidade de Break-even para proteger os lucros assim que a negociação se move a favor

Suporta a funcionalidade de Trailing Stop para garantir lucros conforme o mercado se move

Expert Advisor (EA) totalmente automatizado

Recomendações Par de Moedas: XAUUSD Timeframe: M15 Depósito Mínimo: 500 USD Alavancagem: 1:30 ou superior Modo de Negociação: Hedging / Netting Tipo de Conta: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Moeda da Conta: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, etc. (Qualquer moeda principal e a maioria das outras) Nível de Risco Sinal: 0.015 Níveis de Risco Drawdown Esperado 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL: Quando o Trading se Torna Arte

Desenvolver um robô de trading é semelhante a compor uma sinfonia ou escrever um romance.

Você não pode simplesmente espalhar notas - a harmonia é essencial.

É exatamente assim que a série PrizmaL é criada.



Isto não é apenas uma coleção de indicadores, mas uma filosofia holística.

Dedico meses à análise, testes e refinamento para garantir que você receba um produto onde cada detalhe contribui para a estabilidade geral do sistema.



Minha abordagem não é teórica; é testada em batalha.

A fundação desta série foi estabelecida por uma estratégia que se tornou Medalhista de Prata no lendário MQL5 Automated Trading Championship 2008, gerando mais de 1.500% de lucro em apenas três meses.

Hoje, utilizo e desenvolvo esses mesmos princípios vencedores, oferecendo ferramentas construídas com respeito tanto pelo mercado quanto pelo seu capital.



Preços e Distribuição

Preço de lançamento atual: $799



Este Expert Advisor segue um modelo de precificação em etapas.

O preço é ajustado gradualmente à medida que a distribuição avança.



Um modelo de distribuição controlada é aplicado.

O número de cópias distribuídas é intencionalmente limitado para reduzir o impacto potencial da concentração excessiva da estratégia no mercado e para preservar condições de execução estáveis.



O preço alvo final para este Expert Advisor é $2499

Aviso

Este Expert Advisor é distribuído exclusivamente através do site MQL5.

Qualquer terceiro que afirme me representar ou oferecer este EA fora da plataforma oficial MQL5 não está autorizado. Por favor, bloqueie e denuncie tais contatos como spam.

Compras feitas de fontes que não sejam o site MQL5 podem envolver versões não autorizadas ou modificadas.

Essas versões podem não funcionar como pretendido e não são elegíveis para atualizações ou suporte oficial.

Isenção de Responsabilidade

A negociação em mercados financeiros envolve riscos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

O Expert Advisor é fornecido "como está", e o usuário é responsável pela gestão adequada de riscos.

