SP500 Daily Support
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versão: 1.1
- Atualizado: 30 outubro 2025
- Ativações: 5
Expert Advisor com uma estratégia didática baseada no índice SP500, que serve como suporte para as negociações do dia a dia, não como opção de investimento principal. Utiliza o índice CCI para organizar as operações e não possui um mecanismo de stop-loss; apenas as regras que regem sua operação determinam se uma operação é vencedora ou perdedora. Além disso, oferece escalabilidade de lotes e gerenciamento de risco, além de cronogramas.
Recomendado somente para S&P500 no período diário e somente para compras.
Estratégia de especialistas e manuais.