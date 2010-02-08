SP500 Daily Support

Fibo Raise Sergio Izquierdo Rodriguez Experts

Um expert advisor que verifica, dentro de um intervalo de tempo definido por um número máximo de velas, se há uma alta ou baixa superior a um determinado número de pips, estabelecido como um número mínimo de velas. Nesse caso, ele inicia uma operação dentro do intervalo de Fibonacci configurado (23 ou 38) até o nível especificado (61 ou superior). Ele utiliza os indicadores ADX e RSI para fechar as operações e a EMA para confirmá-las. Possui um controle de lote que aumenta à medida que o saldo a