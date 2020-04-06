SIR IchiMoku with Lot Control

Expert Advisor que acompanha tendências e atua com base em indicadores Ichimoku, programado para responder e identificar momentos de forte tendência e garantir maior precisão nas decisões de entrada para melhor desempenho nas operações. Possui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse" entre esses momentos, e escalonamento de lotes com base no crescimento do saldo.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégias de Especialistas e Manuais.

Mais do autor
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Expert Advisor monitora o mercado com diversos indicadores, como CCI, MACD, STOCH, EMA e RSI. Ele pode ser configurado em seus parâmetros de indicadores, símbolos forex, períodos gráficos e operações programadas durante o dia. Sem a seleção de nenhum símbolo ou período gráfico, ele opera sobre o símbolo e período gráfico atuais. Possui um conjunto de opções de gerenciamento de risco e multiplica o lote fixo conforme o saldo aumenta, sem converter a conta em um cassino. Caso o nop seja acionado
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor simples que opera como Heiken Ashi e cruzamento de EMAs... com controlo de lote conforme aumento de saldo longo, com opções como risco para conta global, margem para ações de stoploss... e "número de operações" ou "número de stoplosses" na margem livre para entrada em operações... um controlo de velocidade para este incremento e um parâmetro maxMultiplier que controla o número de aumentos de saldo antes de interromper o crescimento de lotes em operações. Possui um conjunto de v
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor que baseia seu comportamento no indicador de tendência ADX. Seu período pode ser configurado e, como acessório, também pode incorporar a verificação da operação a ser realizada com um cruzamento de EMA de curto, médio e longo prazo antes da abertura de uma nova operação. Também possui um mecanismo de stop-loss baseado em variações percentuais de preço e um sistema para escalonar o lote conforme o saldo aumenta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada sí
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que acompanha tendências e opera com o indicador SAR Parabólico durante períodos de volatilidade monitorados pelas Bandas de Bollinger, com base em uma porcentagem entre as bandas superior e inferior, sempre a favor da tendência. Oferece controle opcional de stop-loss com base em uma porcentagem de variação de preço ou "stop and reverse" entre esses períodos de volatilidade, e escalonamento de lotes com base no aumento do saldo. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempen
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que acompanha tendências e opera com médias móveis exponenciais durante períodos de aumento da força do preço, monitorado por um indicador RSI com base na alta, bem como no volume de negociação, sempre a favor da tendência. Oferece controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação do preço, ou "stop and reverse", entre esses períodos de força, e escalonamento de lotes com base no aumento do saldo. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada sí
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor de acompanhamento de tendências que opera com os indicadores Stoch e Parabolic SAR durante períodos de volatilidade monitorados pelas Bandas de Bollinger, com base na porcentagem entre as bandas superior e inferior. Ele sempre favorece uma tendência forte, conforme indicado pelo seu indicador RSI e pela alta esperada entre os candles. Também inclui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse", entre esses períodos de volatilida
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que utiliza os sinais do Canal de Keltner, estabelecidos por uma média móvel exponencial e um indicador ATR, para entrar em operações confirmadas por um indicador ADX. As saídas de operações ocorrem quando o sinal ADX é indicado ou, se configurado, quando a linha média é rompida no fechamento do candle. Possui um mecanismo de stop-loss com variação percentual no preço e um mecanismo para escalonar o lote conforme o saldo aumenta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempen
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor que opera em momentos de alto contraste, utilizando o indicador estocástico e o indicador de índice de commodities, utilizando pontos de sobrecompra ou sobrevenda ou a indicação ADX para sair de operações. Ele também possui um controle de stop-loss que opera com base em uma diferença percentual no preço, com escalonamento progressivo do lote conforme o saldo aumenta, monitorando a chamada de margem da conta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbo
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um expert advisor que verifica, dentro de um intervalo de tempo definido por um número máximo de velas, se há uma alta ou baixa superior a um determinado número de pips, estabelecido como um número mínimo de velas. Nesse caso, ele inicia uma operação dentro do intervalo de Fibonacci configurado (23 ou 38) até o nível especificado (61 ou superior). Ele utiliza os indicadores ADX e RSI para fechar as operações e a EMA para confirmá-las. Possui um controle de lote que aumenta à medida que o saldo a
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um consultor especialista que analisa o mercado de ouro em intervalos de tempo overnight e de quatro horas, permitindo que você aja em até 15 minutos e opere em posições compradas quando as condições forem notavelmente favoráveis. Ele possui um mecanismo de stop-loss que monitora suas negociações e deve ser definido em dólares, em incrementos entre seis e dez dólares. Treine o consultor para suas circunstâncias mais imediatas e encontre seu melhor resultado por hora. O controle de lotes é feito
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor baseado na estratégia de Larry Connors, que monitora a distância entre as médias móveis e permite configurar, sem alterações significativas, os parâmetros de sobrecompra e sobrevenda, bem como aqueles que regem a operação do sistema de fechamento de negociações ADX. Com um sistema de stop-loss baseado na variação percentual do preço, o lote aumenta e o risco diminui à medida que o saldo aumenta, interrompendo a execução do Expert Advisor quando determinados níveis de risco são at
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor com uma estratégia didática baseada no índice SP500, que serve como suporte para as negociações do dia a dia, não como opção de investimento principal. Utiliza o índice CCI para organizar as operações e não possui um mecanismo de stop-loss; apenas as regras que regem sua operação determinam se uma operação é vencedora ou perdedora. Além disso, oferece escalabilidade de lotes e gerenciamento de risco, além de cronogramas.  Recomendado somente para S&P500 no período diário e somente
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Expert Advisor "Auto Supertrend com ASH" guia-o através de uma experiência de negociação guiada pelo indicador Supertrend, que indica a tendência principal da negociação, e por um indicador ASH que confirma as entradas, fornecendo a diferença de força entre compradores e vendedores no momento da negociação. Teste a estratégia nos vários símbolos oferecidos ou teste-a no seu próprio símbolo com o parâmetro useGraphSymbolInstead. Possui um mecanismo de stop loss baseado numa diferença percentual
Simple Averages Buyer Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Bollinger Keltner Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Bollinger Keltner Advisor é um Expert Advisor que opera na direção da tendência, utilizando um modelo que compara valores de preço, Bandas de Bollinger e linhas do Canal de Keltner. Ele confirma a ausência de divergências para pontos de entrada com o indicador MACD e garante o momento da volatilidade comparando-a com um valor de ponto especificado para a distância entre as Bandas de Bollinger superior e inferior na configuração. O Advisor possui um mecanismo de stop-loss baseado na variação pe
Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Este Expert Advisor (EA) de acompanhamento de tendências inicia operações com base em cruzamentos de médias móveis, utilizando um indicador RSI favorável na direção da negociação. Ele define ordens de stop-loss a uma distância do ATR e ordens de take-profit multiplicadas por essa distância. Oferece gerenciamento de risco abrangente da conta e um cronograma para otimizar as negociações intraday. Vários símbolos e prazos podem ser otimizados simultaneamente usando o testador de estratégias.
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Este sistema aceita uma lista de símbolos separados por vírgulas e itera sobre eles, criando uma rede neural com treinamento para cada símbolo. Essas redes neurais utilizam valores dos indicadores de ação do preço, Bandas de Bollinger, MACD e RSI. O número de neurônios para cada uma das três camadas de cada rede pode ser configurado, e o treinamento genético para os parâmetros dos indicadores pode ser definido em intervalos específicos. Os níveis de confiança para os neurônios podem ser ajustado
SVM Timely Trail Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O "Timely Trail Expert" é um Expert Advisor que opera filtrando sinais utilizando uma máquina de vetores de suporte (SVM) que analisa até vinte e duas (22) facetas de mercado para determinar as suas entradas. Treina-se regularmente para identificar padrões de mercado e aplicá-los à estrutura de filtragem. Possui um controlo incremental de stop-loss baseado no ATR e um horário de operação que otimiza as negociações diárias, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, das 0:00 às 0:00. Esta
