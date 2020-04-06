SIR IchiMoku with Lot Control

Expert Advisor que acompanha tendências e atua com base em indicadores Ichimoku, programado para responder e identificar momentos de forte tendência e garantir maior precisão nas decisões de entrada para melhor desempenho nas operações. Possui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse" entre esses momentos, e escalonamento de lotes com base no crescimento do saldo.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.



