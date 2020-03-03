SVM Timely Trail Expert
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O "Timely Trail Expert" é um Expert Advisor que opera filtrando sinais utilizando uma máquina de vetores de suporte (SVM) que analisa até vinte e duas (22) facetas de mercado para determinar as suas entradas. Treina-se regularmente para identificar padrões de mercado e aplicá-los à estrutura de filtragem. Possui um controlo incremental de stop-loss baseado no ATR e um horário de operação que otimiza as negociações diárias, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, das 0:00 às 0:00.
Esta arquitetura PODE ajudá-lo a alcançar os seus objetivos! O segredo reside em:
Apenas sinais de elevada confiança
Extração de características melhorada
Formação com dados de qualidade
Gestão de risco baseado na confiança
Este consultor irá:
Confirmação com um timeframe maior (H4)
Validação de volume (acima da média)
Validação do RSI (na zona apropriada)
Confirmação de tendência (EMA de 200 períodos)
Negociará apenas sinais muito bem confirmados
Na otimização:
Limite inferior (0,35) → Permite mais operações
Lambda mais pequeno → Menos regularização, mais sensibilidade
Taxa de aprendizagem mais elevada → Aprendizagem mais rápida
Mesmas gamas gerais → Mantém a integridade do espaço de pesquisa
Os conjuntos de parâmetros que funcionam tanto na otimização como nos testes prospetivos são excecionalmente valiosos — isto indica um sistema robusto, não sobreotimizado.
O que significa:
Vantagens do SVM em relação às Redes Neurais:
Menos sobreajuste - Os modelos lineares generalizam melhor
Maior consistência - Resultados mais estáveis em testes prospetivos
Menos parâmetros - Mais fácil de otimizar e compreender
Maior transparência - Pode analisar os pesos para perceber o que funciona
Resultados extremamente sólidos num sistema de trading robusto e consistente, analisando as métricas:
ANÁLISE DE RESULTADOS:
Excelentes métricas:
Factor de lucro > 1,2 em backtesting e testes prospetivos → Sistema lucrativo
Índice de Sharpe > 3 → Excelente rendibilidade ajustada ao risco
Score Z > 60% → Consistência estatística
Fator de recuperação > 1 → Recuperação rápida de drawdown
Pontos fortes notáveis:
Consistência prospetiva → Sem sobreajuste
Equilíbrio entre posições longas e curtas → >68% de posições longas lucrativas, >63% de posições curtas lucrativas
Excelente Índice de Sharpe → 3-4,8 (Excelente!)
Correlação positiva → Tendência ascendente consistente
Boas negociações e que os pips estejam convosco.
