SVM Timely Trail Expert

O "Timely Trail Expert" é um Expert Advisor que opera filtrando sinais utilizando uma máquina de vetores de suporte (SVM) que analisa até vinte e duas (22) facetas de mercado para determinar as suas entradas. Treina-se regularmente para identificar padrões de mercado e aplicá-los à estrutura de filtragem. Possui um controlo incremental de stop-loss baseado no ATR e um horário de operação que otimiza as negociações diárias, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, das 0:00 às 0:00.



Esta arquitetura PODE ajudá-lo a alcançar os seus objetivos! O segredo reside em:



Apenas sinais de elevada confiança

Extração de características melhorada

Formação com dados de qualidade

Gestão de risco baseado na confiança



Este consultor irá:



Confirmação com um timeframe maior (H4)

Validação de volume (acima da média)

Validação do RSI (na zona apropriada)

Confirmação de tendência (EMA de 200 períodos)

Negociará apenas sinais muito bem confirmados



Na otimização:



Limite inferior (0,35) → Permite mais operações

Lambda mais pequeno → Menos regularização, mais sensibilidade

Taxa de aprendizagem mais elevada → Aprendizagem mais rápida

Mesmas gamas gerais → Mantém a integridade do espaço de pesquisa



Os conjuntos de parâmetros que funcionam tanto na otimização como nos testes prospetivos são excecionalmente valiosos — isto indica um sistema robusto, não sobreotimizado.



O que significa:



Vantagens do SVM em relação às Redes Neurais:



Menos sobreajuste - Os modelos lineares generalizam melhor



Maior consistência - Resultados mais estáveis ​​em testes prospetivos



Menos parâmetros - Mais fácil de otimizar e compreender



Maior transparência - Pode analisar os pesos para perceber o que funciona



Resultados extremamente sólidos num sistema de trading robusto e consistente, analisando as métricas:



ANÁLISE DE RESULTADOS:



Excelentes métricas:



Factor de lucro > 1,2 em backtesting e testes prospetivos → Sistema lucrativo



Índice de Sharpe > 3 → Excelente rendibilidade ajustada ao risco



Score Z > 60% → Consistência estatística



Fator de recuperação > 1 → Recuperação rápida de drawdown



Pontos fortes notáveis:



Consistência prospetiva → Sem sobreajuste

Equilíbrio entre posições longas e curtas → >68% de posições longas lucrativas, >63% de posições curtas lucrativas

Excelente Índice de Sharpe → 3-4,8 (Excelente!)



Correlação positiva → Tendência ascendente consistente



Boas negociações e que os pips estejam convosco.