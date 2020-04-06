SAR in Volatility

Expert Advisor que acompanha tendências e opera com o indicador SAR Parabólico durante períodos de volatilidade monitorados pelas Bandas de Bollinger, com base em uma porcentagem entre as bandas superior e inferior, sempre a favor da tendência. Oferece controle opcional de stop-loss com base em uma porcentagem de variação de preço ou "stop and reverse" entre esses períodos de volatilidade, e escalonamento de lotes com base no aumento do saldo.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.