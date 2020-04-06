O Bollinger Keltner Advisor é um Expert Advisor que opera na direção da tendência, utilizando um modelo que compara valores de preço, Bandas de Bollinger e linhas do Canal de Keltner. Ele confirma a ausência de divergências para pontos de entrada com o indicador MACD e garante o momento da volatilidade comparando-a com um valor de ponto especificado para a distância entre as Bandas de Bollinger superior e inferior na configuração. O Advisor possui um mecanismo de stop-loss baseado na variação percentual do preço e um processo que aumenta o tamanho do lote conforme o saldo aumenta. Ele também inclui um controle baseado em tempo que permite a otimização do trading intraday.



Descubra os melhores valores de configuração para cada ativo no testador de estratégias com regressões lineares robustas.



Estratégia derivada de conhecimento especializado e manuais.