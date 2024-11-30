Bitcoin Scalping MT5

BÔNUS - COMPRE BITCOIN SCALPING DE POR VIDA E RECEBA GRÁTIS EA EURUSD Algo Trading (2 contas) => Pergunte em privado para mais detalhes!!!

Apresentando Bitcoin Scalping MT4/MT5 – O EA inteligente para negociação de criptomoedas

O Bitcoin se tornou mais do que apenas uma moeda digital – é uma revolução financeira. Como o pioneiro das criptomoedas, o Bitcoin é o ativo criptográfico mais negociado e reconhecido mundialmente. Com sua volatilidade e crescente adoção, o Bitcoin oferece enormes oportunidades para os traders. No entanto, essas oportunidades vêm com riscos, e é aí que o Bitcoin Scalping MT4/MT5 entra para ajudá-lo a negociar de forma mais inteligente.

Por que o Bitcoin é importante hoje?





Características principais do Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Estratégia avançada de negociação

- Utiliza a ação do preço e o impulso do dia anterior para determinar entradas de alta probabilidade.

- Executa apenas uma operação por dia, garantindo uma abordagem disciplinada e focada.

- Capaz de abrir até três operações por sessão, com configurações personalizáveis que permitem escolher 1, 2 ou 3 operações, dependendo de sua preferência.





2. Gestão de riscos no núcleo

- NÃO utiliza estratégias de alto risco como Martingale ou Grid, garantindo a segurança do seu capital.

- Todas as operações possuem um Stop Loss (SL) fixo que não muda durante a execução, proporcionando controle de risco consistente.

- Inclui opções de Trailing Stop ou configuração de Break-even para maximizar os lucros enquanto protege os ganhos.





3. Exaustivamente testado

O Bitcoin Scalping EA foi rigorosamente testado com dados históricos de 2018 até o presente, cobrindo a evolução do Bitcoin desde seus primeiros dias até sua popularidade atual. Esses testes demonstram a robustez do EA em diferentes condições de mercado.





Configuração recomendada

- Par: BTC/USD

- Timeframe: Qualquer (recomendado H1 para melhores resultados)

- Depósito mínimo: Qualquer valor (recomendado $1.000 para melhor desempenho)

- Corretora: IC Markets ou qualquer corretora com spreads < 2000 pontos.





Por que escolher o Bitcoin Scalping MT4/MT5?

- Consistência: Com no máximo uma operação por dia, este EA evita o overtrading, focando na qualidade em vez da quantidade.

- Segurança: O SL fixo garante que sua conta esteja protegida o tempo todo.

- Flexibilidade: As configurações personalizáveis permitem que você ajuste o EA conforme sua tolerância ao risco.

- Confiabilidade: Comprovado por meio de anos de backtesting com dados reais.





Entendendo os riscos

Embora o Bitcoin Scalping MT4/MT5 tenha sido projetado para minimizar os riscos, é essencial reconhecer que:

1. Volatilidade do mercado: Os mercados de criptomoedas são altamente voláteis, o que pode resultar em perdas inesperadas.

2. Sem lucros garantidos: Como qualquer sistema de negociação, o EA pode passar por períodos de perdas.

3. Condições da corretora: O desempenho pode variar dependendo dos spreads, slippage e velocidade de execução.





Considerações finais

O Bitcoin Scalping MT4/MT5 é a solução ideal para traders que desejam aproveitar a volatilidade do Bitcoin com uma abordagem segura, disciplinada e comprovada. Seja você iniciante no mercado de criptomoedas ou um trader experiente, este EA oferece as ferramentas necessárias para o sucesso, enquanto mantém seu capital protegido.





