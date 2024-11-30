Bitcoin Scalping MT5

5

Apresentando Bitcoin Scalping MT4/MT5 – O EA inteligente para negociação de criptomoedas


PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • Restam apenas 3 cópias pelo preço atual!
  • Preço final: $3333,33

BÔNUS - COMPRE BITCOIN SCALPING DE POR VIDA E RECEBA GRÁTIS EA EURUSD Algo Trading (2 contas) => Pergunte em privado para mais detalhes!!!

SINAL AO VIVO DO EA

Versão MT4


Por que o Bitcoin é importante hoje?

O Bitcoin se tornou mais do que apenas uma moeda digital – é uma revolução financeira. Como o pioneiro das criptomoedas, o Bitcoin é o ativo criptográfico mais negociado e reconhecido mundialmente. Com sua volatilidade e crescente adoção, o Bitcoin oferece enormes oportunidades para os traders. No entanto, essas oportunidades vêm com riscos, e é aí que o Bitcoin Scalping MT4/MT5 entra para ajudá-lo a negociar de forma mais inteligente.


COMBO DE LANÇAMENTO:

  • COMBO 1 - COMPRE BITCOIN SCALPING + Gold Trend Scalping DE POR VIDA. RECEBA GRÁTIS EA Forex Algo Trading (Contas ilimitadas) => Pergunte em privado para mais detalhes!
  • COMBO 2 - COMPRE BITCOIN SCALPING + Nasdaq Algo DE POR VIDA. RECEBA GRÁTIS EA Gold Trend Scalping (Contas ilimitadas) => Pergunte em privado para mais detalhes!

Consulte todos os produtos e todos os sinais ao vivo


Características principais do Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Estratégia avançada de negociação

- Utiliza a ação do preço e o impulso do dia anterior para determinar entradas de alta probabilidade.

- Executa apenas uma operação por dia, garantindo uma abordagem disciplinada e focada.

- Capaz de abrir até três operações por sessão, com configurações personalizáveis que permitem escolher 1, 2 ou 3 operações, dependendo de sua preferência.


2. Gestão de riscos no núcleo

- NÃO utiliza estratégias de alto risco como Martingale ou Grid, garantindo a segurança do seu capital.

- Todas as operações possuem um Stop Loss (SL) fixo que não muda durante a execução, proporcionando controle de risco consistente.

- Inclui opções de Trailing Stop ou configuração de Break-even para maximizar os lucros enquanto protege os ganhos.


3. Exaustivamente testado

O Bitcoin Scalping EA foi rigorosamente testado com dados históricos de 2018 até o presente, cobrindo a evolução do Bitcoin desde seus primeiros dias até sua popularidade atual. Esses testes demonstram a robustez do EA em diferentes condições de mercado.


Configuração recomendada

- Par: BTC/USD

- Timeframe: Qualquer (recomendado H1 para melhores resultados)

- Depósito mínimo: Qualquer valor (recomendado $1.000 para melhor desempenho)

- Corretora: IC Markets ou qualquer corretora com spreads < 2000 pontos.


Por que escolher o Bitcoin Scalping MT4/MT5?

- Consistência: Com no máximo uma operação por dia, este EA evita o overtrading, focando na qualidade em vez da quantidade.

- Segurança: O SL fixo garante que sua conta esteja protegida o tempo todo.

- Flexibilidade: As configurações personalizáveis permitem que você ajuste o EA conforme sua tolerância ao risco.

- Confiabilidade: Comprovado por meio de anos de backtesting com dados reais.


Entendendo os riscos

Embora o Bitcoin Scalping MT4/MT5 tenha sido projetado para minimizar os riscos, é essencial reconhecer que:

1. Volatilidade do mercado: Os mercados de criptomoedas são altamente voláteis, o que pode resultar em perdas inesperadas.

2. Sem lucros garantidos: Como qualquer sistema de negociação, o EA pode passar por períodos de perdas.

3. Condições da corretora: O desempenho pode variar dependendo dos spreads, slippage e velocidade de execução.


Considerações finais

O Bitcoin Scalping MT4/MT5 é a solução ideal para traders que desejam aproveitar a volatilidade do Bitcoin com uma abordagem segura, disciplinada e comprovada. Seja você iniciante no mercado de criptomoedas ou um trader experiente, este EA oferece as ferramentas necessárias para o sucesso, enquanto mantém seu capital protegido.


Adquira o Bitcoin Scalping MT4/MT5 agora e aproveite ao máximo o mercado de criptomoedas!




Comentários 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

Produtos recomendados
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Experts
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
Multipair Forex EA
Sheriff Ajbola Adewoye
Experts
This EA trades the top Forex pairs using a structured intraday strategy. It checks market conditions before placing trades and uses technical filters to avoid bad entries. It targets steady daily profit while managing risk on every position. The EA can trade Multipairs at once. It supports manual overrides and includes stop-loss, take-profit, and trailing-stop functions. Key Features:   Trades XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY and other pairs. Avoids major news periods. Risks 5–10%
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Unlock the Potential of Gold Automated Trading Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next Price: $899 Real Account Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Overview Aureus Quantum Surge-H1 is a state-of-the-art Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.   It integrates multiple technical indicators with robust risk management techniques to deliver consistent performance in the volatile gold mark
Trend light AI
Younes Bordbar
Experts
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
BreakoutRider
Simone Peruggio
Experts
Introducing the Ultimate Breakout EA: Breakout Rider! Your Key to Dominating Forex, Indices, and Gold Markets! TEXT ME PRIVATELY HERE AFTER PURCHASE TO RECEIVE THE STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW TO SET UP THE EXPERT ADVISOR IN THE BEST WAY! I ALWAYS RESPOND FAST, THE MAXIMUM WAIT CAN BE 48 HOURS IF I AM ON HOLIDAY Are you ready to elevate your trading and capitalize on market opportunities? Discover Breakout Rider, a cutting-edge Expert Advisor meticulously designed to transform your trading experie
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Experts
NDX 100 Swing EA Este consultor especialista negocia o índice Nasdaq 100. A estratégia compra quedas ao lucrar com tendências de alta. O investimento é de longo prazo (Swing). Utiliza o indicador diário RSI como sinal para abertura de operações, a gestão das operações, o nível de risco e a gestão de capital é realizada com base em cálculos de probabilidade baseados em estatísticas. Para isso, este projeto está em desenvolvimento há mais de 5 anos, durante os quais foram recolhidas grandes qua
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experts
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Euro Sniper Pro
Suwanon Kosiri
Experts
Euro Sniper Pro is a high-precision trading algorithm engineered specifically for EURUSD . Unlike high-frequency scalpers, this EA adopts a "Sniper" approach—patiently waiting for high-probability setups on the M15 timeframe (and higher) before executing a trade. Designed for traders who seek consistent growth with a safety net, Euro Sniper Pro incorporates a Smart Recovery Calculation . If the market moves against an order, the internal algorithm calculates the precise volume and position for r
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT5 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Experts
Templerfx Nightmare is an EA that uses artificial intelligence technology to analyze data of many indicators. EA will have the best option to enter orders. The biggest difference of Templerfx Nightmare  is that the EA can control the Risk:Reward ratio much better than other EAs.That is possible because of a set of indicators to control entry points and manage open orders.  This EA is specifically designed to maximize trading opportunities on (Rise 300 Index ) pair on the M15 timeframe on a spec
Range Lover
Sio Kei Wong
Experts
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Experts
Product Description: Trading Vision – Automated Assistant for Forex Traders Introduction In today's financial markets, automating Forex trading is not just desirable but essential for success. The primary goal of automated trading systems like Trading Vision is to simplify the trading process by implementing advanced algorithms to analyze market trends. This allows traders to focus on strategic thinking while leaving routine operations to technology. What is Trading Vision? Trading Vision is a p
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, desenvolvi esta ferramenta com resultados reais com rigor, ferramenta baseada em várias das minhas Estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, portanto está adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA irá ler parâmetros e depois consultá-los para minha estratégia, então aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade, também possui um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras que você encontrará é que tudo s
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
Experts
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA is an Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD). It executes trades at two scheduled times each day, focusing on high probability breakout opportunities. The EA automatically calculates breakout levels and places both Buy Stop and Sell Stop orders around these levels. Once one side is activated, the opposite order is instantly canceled, ensuring that only a single position is ever open. The system employs two distinct strategies to capture
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
O SCIPIO AI é meu robô de negociação automática, criado após mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele automatiza 100% da atividade de NEGOCIAÇÃO: entrada, gerenciamento e stop loss. Dia após dia, o TRADER não precisa fazer nada. Este EA abre apenas 1 NEGOCIAÇÃO por vez e imediatamente define o STOP LOSS bem próximo. Não utiliza grade ou martingale, apenas uma negociação por vez, evitando grandes perdas. Ele utiliza inteligência artificial para identificar o melhor momento par
Supply and Demand Tracker MT5
Denis Joel Fatiaki
Indicadores
Automated Supply and Demand Tracker MT5. The following videos demonstrate how we use the system for trade setups and analysis.US PPI, Fed Interest Rates, and FOMC Trade Setup Time Lapse: U.S. dollar(DXY) and Australian dollar vs U.S. dollar(AUD/USD)  https://youtu.be/XVJqdEWfv6s  The EUR/USD Trade Setup time lapse 8/6/23.  https://youtu.be/UDrBAbOqkMY . US 500 Cash Trade Setup time lapse 8/6/23  https://youtu.be/jpQ6h9qjVcU .  https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/MnuStQGjMyg,&nbsp ;
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
Super Highspeed volume
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Hello, I would like to tell you a little bit about EA. Before the EA opens an order, it measures the volume strength. If the volume is set, the EA will open the 1st order and can increase the open order by using MaxOrder function, will make your profit grow enormously. However It depends on the number of Maxlots that the broker can open as well. You can optimize to get the best settings for this EA. I may be miscommunicating some things. Because I don't speak English very well. I'm sorry . Thank
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
IGold AI é um novo EA com tecnologia avançada, manipulada por IA e aprendizado de máquina, que diversifica a comparação do preço de XAUUSD e intervalos no banco de dados, desestruturando-o e encontrando possíveis ordens potenciais para realizar um scalping exclusivo. A inteligência artificial trabalha principalmente com nosso servidor. Incorporamos uma tecnologia exclusiva que, ao comparar o preço, o compara novamente em nosso servidor em tempo real para comparar outros mercados e obter result
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
Mais do autor
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
AVISO IMPORTANTE: Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual. O preço em breve aumentará para $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – O EA Multiestratégia Definitivo para Seguimento de Tendências Bem-vindo ao Vega BOT , um poderoso Expert Advisor que integra diversas metodologias profissionais de seguimento de tendências em um sistema flexível e altamente personalizável. Seja você um trader iniciante ou um usuário avançado de algoritmos, o Vega BOT permite
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
EA Forex Scalping é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para três pares principais de moedas: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Sinais Apenas 1 cópia restante de 10 a este preço. Próximo preço: $699.99 Disponível para MT4 e MT5 Não utiliza: grid, martingale, IA, rede neural ou arbitragem. Cada operação possui um Stop Loss (SL) rígido e pré-definido, diferente para cada par. Os lucros são protegidos com Trailing Stop. Este EA está rodando em contas reais há mais de 6 meses Permite ajuste para
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
Bem-vindo ao TITAN BREAKER EA AVISO IMPORTANTE Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual O preço será aumentado em breve para $1599.99 Sinal ao vivo – US30, NAS100 Sobre o TITAN BREAKER EA O TITAN BREAKER EA é um sistema de negociação avançado desenvolvido a partir da combinação das estratégias principais de três EAs diferentes, projetados para US30 e NASDAQ. Foi aprimorado e atualizado para formar uma nova estratégia de longo prazo. O sistema é projetado para alcan
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Experts
EA Golden Blitz   – Uma solução segura e eficaz para o trading de ouro   Promoção de lançamento! Apenas 1 cópias restantes pelo preço atual!  Próximo preço: $999.99 Preço final: $1999.99  Versão para MT4 Olá! Eu sou o EA Gold Blitz   , o segundo Expert Advisor (EA) da família Diamond Forex Group, especialmente desenvolvido para operar com ouro (XAU/USD). Com recursos excepcionais e um enfoque prioritário na segurança, prometo oferecer uma experiência sustentável e eficaz de trading de ouro para
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Experts
Bem-vindo ao Gold Trend Scalping PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Próximo preço: $899.99 Preço final: $1999 O Gold Trend Scalping é o primeiro EA que projetei especificamente para o ouro. O EA utiliza uma estratégia de trading seguindo a tendência, baseada em timeframes maiores. Ele usa um super trend para detectar a tendência principal do timeframe maior e, em seguida, abre operações em timeframes menores. O EA sempre usa um stop loss fixo para cada operação, definido em 100 pips. Também incorpora um
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
O EURUSD Algo Trading é um EA simples, mas altamente eficaz na plataforma MT5. O EA foi especificamente projetado para o par de moedas mais estável do mundo, o EURUSD. O EA utiliza uma estratégia de day trade, em que 90% das operações são fechadas em poucas horas. Ele se concentra em identificar níveis-chave no intervalo de tempo H1 para encontrar pontos de entrada e definir níveis de Stop Loss (SL) apropriados e pré-definidos. O EA possui uma função de trailing stop, ajudando os traders a gara
Filtro:
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.01.20 05:39 
 

This EA, which operates on a mass-hysteria instrument, is my first BTCUSD EA, and so far, I’m satisfied with it. The strategy fits this instrument well, and the trades are profitable. Hopefully, this EA and its strategy will have a more sustainable and promising future. I also own other products from this developer, and I haven’t been able to give all of them such a positive review based on my personal experiences. The current usage period could be a bit longer, but I reserve the right to update this review later if I notice changes in the EA’s reliability.

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Joshua Cohen
414
Joshua Cohen 2024.12.04 02:46 
 

Los and his team have one again created a remarkable and trustworthy EA! I don't know how he does it, but they understand what they want to do, their approach, and they accomplish it! This really says a lot, especially since this EA is for BTC. Thanks!

Responder ao comentário