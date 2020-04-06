Forex Multi Indicators

O Expert Advisor monitora o mercado com diversos indicadores, como CCI, MACD, STOCH, EMA e RSI. Ele pode ser configurado em seus parâmetros de indicadores, símbolos forex, períodos gráficos e operações programadas durante o dia. Sem a seleção de nenhum símbolo ou período gráfico, ele opera sobre o símbolo e período gráfico atuais. Possui um conjunto de opções de gerenciamento de risco e multiplica o lote fixo conforme o saldo aumenta, sem converter a conta em um cassino.

Caso o nop seja acionado o perito aguarda o encerramento de todas as operações e só se o capital próprio for superior ao capital inicial é que reinicia a sua atividade operativa.

O risco absoluto sobre a conta atua com precisão em mais de 90% das situações, mas em apenas um tick de precisão pode estar num gap ou numa alteração da percentagem de juros no calendário e nas otimizações pode ver por simulações com 5% de risco como pode cair para menos de 8 ou 9% num conjunto limitado de casos quando no evento onTick compara se o seu capital próprio é inferior ao valor inicial menos risco.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.