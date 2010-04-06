Gold Raise

Um consultor especialista que analisa o mercado de ouro em intervalos de tempo overnight e de quatro horas, permitindo que você aja em até 15 minutos e opere em posições compradas quando as condições forem notavelmente favoráveis. Ele possui um mecanismo de stop-loss que monitora suas negociações e deve ser definido em dólares, em incrementos entre seis e dez dólares. Treine o consultor para suas circunstâncias mais imediatas e encontre seu melhor resultado por hora. O controle de lotes é feito de forma incremental, à medida que os lucros se acumulam no balanço patrimonial até um determinado multiplicador a uma taxa determinada, com uma margem de negociações antes de iniciar uma posição comprada.

Estratégia de especialistas e manuais.