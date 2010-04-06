Gold Raise

Um consultor especialista que analisa o mercado de ouro em intervalos de tempo overnight e de quatro horas, permitindo que você aja em até 15 minutos e opere em posições compradas quando as condições forem notavelmente favoráveis. Ele possui um mecanismo de stop-loss que monitora suas negociações e deve ser definido em dólares, em incrementos entre seis e dez dólares. Treine o consultor para suas circunstâncias mais imediatas e encontre seu melhor resultado por hora. O controle de lotes é feito de forma incremental, à medida que os lucros se acumulam no balanço patrimonial até um determinado multiplicador a uma taxa determinada, com uma margem de negociações antes de iniciar uma posição comprada.

Estratégia de especialistas e manuais.


Produtos recomendados
Gap Rider
Ofer Dvir
Experts
GapRider EA - Dynamic Buy-Side Gap Trading Expert Advisor Overview GapRider EA is a sophisticated, adaptive Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, specializing in buy-side gap trading. This EA identifies significant market gaps and places strategic buy orders, leveraging dynamic sizing based on market volatility to optimize trade entries and exits. With a robust set of features, GapRider offers traders a powerful tool to capitalize on price retracements following large market movements
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experts
VR Smart Grid é um consultor comercial completo para MetaTrader 4 e MetaTrader 5, desenvolvido com base na estratégia clássica de negociação em grid. O robô abre posições de forma independente, as gerencia e as fecha em partes, criando uma grade de pedidos eficiente que se adapta às mudanças do mercado. Após 15 anos de desenvolvimento, o consultor passou por milhares de variações e testes — é resultado do aperfeiçoamento sistemático em contas reais e de demonstração. Arquivos de conjunto, versõe
SniperSP
Petr Popov
Experts
Greetings to all Forex trading enthusiasts! Today I want to share the story of how our unique trading advisor was created, which combined two time-tested strategies – Sniper and Spider. This project was the result of many years of experience and close cooperation with a talented programmer. The idea was born from the desire to create something truly effective and universal. We took our favorite strategies as a basis and decided to combine them in one trading advisor. The task was not an easy on
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Nova Stem
Dian Mayang Sari
Experts
PREÇO DE LANÇAMENTO LIMITADO: O preço atual 800 está com desconto! O preço final aumentará para 1028 . EA Avançado Controlado por Risco  Nova Stem é um robusto Consultor Especializado projetado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em GBPJPY e usa M15 como o gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica precisa cuidar de tudo. Bônus incluído: envie uma mensagem para mim após a compra para reivindicar seu
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Experience the immense potential of the Alligator indicator like never before with our Alligator Expert Advisor. This powerful tool is meticulously designed to harness the wisdom of this iconic indicator and elevate your trading to new heights.  The Alligator indicator, created by legendary trader Bill Williams, is not just a tool – it's a philosophy. It's based on the concept that the market exhibits different phases – sleeping, waking, and eating. By understanding these phases, you gain a rema
Phenix MT5
Maksim Vershinin
Experts
Phenix MT 5 - это автоматизированная торговая система, основанная на стратегии скальпинга. Данный советник оптимизирован только для валютной пары EURJPY с таймфрейм H 4. Советник использует для заключения сделок сигналы от хорошо известного индикатора M oving A verage. Для сохранения вашего депозита, в советнике реализованы несколько систем защиты . Одна из таких это StopLevel - это уровень просадки депозита при достижении которого советник перестает торговать. Рекомендуемое значение StopLevel -
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experts
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experts
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
SuperBulls69 Ultimate Gold Daily Trend EA
Eugene Vanrooyen
Experts
Please scroll down to images to view best settings for different timeframes!! Why Choose SuperBulls69 Gold Daily Trend v1? SuperBulls69 Gold Daily Trend v1 is a fully automated trading solution built specifically for gold traders who seek precision, reliability, and profitability. This EA capitalizes on well-optimized trend-following strategies and risk management principles to maximize gains while controlling downside risk. Key Features: Advanced Moving Average Strategy Uses a 290-period Expon
Bitcoin Maniac
Riaan Adriaan Swanepoel
Experts
Sale of EA: Bitcoin Maniac (M30) for Exness on MQL5 We present Bitcoin Maniac, an Expert Advisor designed to trade on the M30 timeframe with the default broker Exness. This EA offers a robust strategy with strong statistics, perfect for traders aiming for consistent profitability. Check out the results and learn how it operates. Highlighted Statistics Net Profit: $187.01 (+10.89%) Profit Factor: 1.58 Total Trades: 200 Win Rate: 53.50% (107/200 trades) Average Profit Trade: $6.27 Average L
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
Conselheiro universal. Funciona como um scalper e uma grade de ordem dinâmica. Aplica níveis para definir ordens de stop, stop loss, take profit e trailing stop que são invisíveis para o corretor. Os valores dos níveis podem ser definidos em pips ou como uma porcentagem da volatilidade média do preço (ATR). Pode funcionar em um horário determinado, tem proteção contra deslizamento e alargamento de propagação. O gráfico exibe informações sobre a qualidade da execução do pedido, o lucro recebido
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experts
This is an expert advisor meant to grow small accounts with low risk trading strategy, buit to trade ranging chart symbols and has a wide range of multipliers to grow with your account .  Trades with martinagale, grid and hedging to scalp the market,. Should trade with "ENABLE_TRAILING" in the inputs field turned to true. Fine tuning the inputs is also recommended depending on the chart to trade. kindly reachout for more advise and config after purchasing/subscribing to the EA. Trade safe...
Fractal Breakout
Christopher Manalang
Experts
Fractal Breakout EA ​Um Expert Advisor poderoso e totalmente personalizável, projetado para negociar rompimentos de padrões clássicos de fractais. Com configurações versáteis, este EA pode ser configurado para diferentes apetites de risco, desde o modo conservador de lote fixo até modos de negociação mais agressivos. ​Visão Geral ​O Fractal Breakout EA é um robô de negociação automatizado, projetado para identificar e negociar rompimentos de momentum baseados em um padrão de fractal clássico de
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experts
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Bollinger Keltner Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Bollinger Keltner Advisor é um Expert Advisor que opera na direção da tendência, utilizando um modelo que compara valores de preço, Bandas de Bollinger e linhas do Canal de Keltner. Ele confirma a ausência de divergências para pontos de entrada com o indicador MACD e garante o momento da volatilidade comparando-a com um valor de ponto especificado para a distância entre as Bandas de Bollinger superior e inferior na configuração. O Advisor possui um mecanismo de stop-loss baseado na variação pe
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experts
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Experts
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
EA Stork MT5
Mikhail Rudyk
Experts
The trading robot (scalper) works according to the totality of signals of several indicators. And checks the price speed. It is advisable to trade on TF M5 (best results). Input parameters: Fix Lot - trades with a fixed lot Use autolot - the robot itself selects the lot depending on the depot and with an increase in the depot increases the lot Min Distance Between Deals - is the minimum distance between transactions For currencies you can not increase this parameter. For every 1500 $ 0.01 lot
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT5) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 5 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Crash Killer Pro
Guy Bertrand Djiozang Fopa
Experts
Crash Killer Pro This robot automatically assists you in trading the Crash index. However, knowledge of reading the trend is necessary to avoid losses. Launch the robot only in clear periods of trends either uphill or downhill. Some recommendations: Check trend with 1h timeframe Crash 1000 recommended for robot Timeframe 1 minute Minimum capital 300 You can use default settings or adjust.
Non farm payrolls SELL
Vagif Shabanov
Experts
Non-Farm Payrolls Sell Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para negociar o par de moedas EURUSD no momento da divulgação de notícias econômicas importantes, como o Non-Farm Payrolls (NFP). Ele é parte de um sistema unificado que utiliza dois assessores para extrair benefícios da alta volatilidade do mercado. Abertura da operação: O assessor abre uma operação de venda (SELL) em um momento estritamente definido, sincronizando com o momento da divulgação da notícia. Gestão do lote: O tamanho
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (93)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (18)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 179 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Mais do autor
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Expert Advisor monitora o mercado com diversos indicadores, como CCI, MACD, STOCH, EMA e RSI. Ele pode ser configurado em seus parâmetros de indicadores, símbolos forex, períodos gráficos e operações programadas durante o dia. Sem a seleção de nenhum símbolo ou período gráfico, ele opera sobre o símbolo e período gráfico atuais. Possui um conjunto de opções de gerenciamento de risco e multiplica o lote fixo conforme o saldo aumenta, sem converter a conta em um cassino. Caso o nop seja acionado
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor simples que opera como Heiken Ashi e cruzamento de EMAs... com controlo de lote conforme aumento de saldo longo, com opções como risco para conta global, margem para ações de stoploss... e "número de operações" ou "número de stoplosses" na margem livre para entrada em operações... um controlo de velocidade para este incremento e um parâmetro maxMultiplier que controla o número de aumentos de saldo antes de interromper o crescimento de lotes em operações. Possui um conjunto de v
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor que baseia seu comportamento no indicador de tendência ADX. Seu período pode ser configurado e, como acessório, também pode incorporar a verificação da operação a ser realizada com um cruzamento de EMA de curto, médio e longo prazo antes da abertura de uma nova operação. Também possui um mecanismo de stop-loss baseado em variações percentuais de preço e um sistema para escalonar o lote conforme o saldo aumenta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada sí
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que acompanha tendências e opera com o indicador SAR Parabólico durante períodos de volatilidade monitorados pelas Bandas de Bollinger, com base em uma porcentagem entre as bandas superior e inferior, sempre a favor da tendência. Oferece controle opcional de stop-loss com base em uma porcentagem de variação de preço ou "stop and reverse" entre esses períodos de volatilidade, e escalonamento de lotes com base no aumento do saldo. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempen
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que acompanha tendências e opera com médias móveis exponenciais durante períodos de aumento da força do preço, monitorado por um indicador RSI com base na alta, bem como no volume de negociação, sempre a favor da tendência. Oferece controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação do preço, ou "stop and reverse", entre esses períodos de força, e escalonamento de lotes com base no aumento do saldo. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada sí
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor de acompanhamento de tendências que opera com os indicadores Stoch e Parabolic SAR durante períodos de volatilidade monitorados pelas Bandas de Bollinger, com base na porcentagem entre as bandas superior e inferior. Ele sempre favorece uma tendência forte, conforme indicado pelo seu indicador RSI e pela alta esperada entre os candles. Também inclui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse", entre esses períodos de volatilida
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que acompanha tendências e atua com base em indicadores Ichimoku, programado para responder e identificar momentos de forte tendência e garantir maior precisão nas decisões de entrada para melhor desempenho nas operações. Possui controle opcional de stop-loss com base na porcentagem de variação de preço, ou "stop and reverse" entre esses momentos, e escalonamento de lotes com base no crescimento do saldo. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no t
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que utiliza os sinais do Canal de Keltner, estabelecidos por uma média móvel exponencial e um indicador ATR, para entrar em operações confirmadas por um indicador ADX. As saídas de operações ocorrem quando o sinal ADX é indicado ou, se configurado, quando a linha média é rompida no fechamento do candle. Possui um mecanismo de stop-loss com variação percentual no preço e um mecanismo para escalonar o lote conforme o saldo aumenta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempen
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor que opera em momentos de alto contraste, utilizando o indicador estocástico e o indicador de índice de commodities, utilizando pontos de sobrecompra ou sobrevenda ou a indicação ADX para sair de operações. Ele também possui um controle de stop-loss que opera com base em uma diferença percentual no preço, com escalonamento progressivo do lote conforme o saldo aumenta, monitorando a chamada de margem da conta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbo
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um expert advisor que verifica, dentro de um intervalo de tempo definido por um número máximo de velas, se há uma alta ou baixa superior a um determinado número de pips, estabelecido como um número mínimo de velas. Nesse caso, ele inicia uma operação dentro do intervalo de Fibonacci configurado (23 ou 38) até o nível especificado (61 ou superior). Ele utiliza os indicadores ADX e RSI para fechar as operações e a EMA para confirmá-las. Possui um controle de lote que aumenta à medida que o saldo a
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor baseado na estratégia de Larry Connors, que monitora a distância entre as médias móveis e permite configurar, sem alterações significativas, os parâmetros de sobrecompra e sobrevenda, bem como aqueles que regem a operação do sistema de fechamento de negociações ADX. Com um sistema de stop-loss baseado na variação percentual do preço, o lote aumenta e o risco diminui à medida que o saldo aumenta, interrompendo a execução do Expert Advisor quando determinados níveis de risco são at
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor com uma estratégia didática baseada no índice SP500, que serve como suporte para as negociações do dia a dia, não como opção de investimento principal. Utiliza o índice CCI para organizar as operações e não possui um mecanismo de stop-loss; apenas as regras que regem sua operação determinam se uma operação é vencedora ou perdedora. Além disso, oferece escalabilidade de lotes e gerenciamento de risco, além de cronogramas.  Recomendado somente para S&P500 no período diário e somente
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Expert Advisor "Auto Supertrend com ASH" guia-o através de uma experiência de negociação guiada pelo indicador Supertrend, que indica a tendência principal da negociação, e por um indicador ASH que confirma as entradas, fornecendo a diferença de força entre compradores e vendedores no momento da negociação. Teste a estratégia nos vários símbolos oferecidos ou teste-a no seu próprio símbolo com o parâmetro useGraphSymbolInstead. Possui um mecanismo de stop loss baseado numa diferença percentual
Simple Averages Buyer Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Bollinger Keltner Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O Bollinger Keltner Advisor é um Expert Advisor que opera na direção da tendência, utilizando um modelo que compara valores de preço, Bandas de Bollinger e linhas do Canal de Keltner. Ele confirma a ausência de divergências para pontos de entrada com o indicador MACD e garante o momento da volatilidade comparando-a com um valor de ponto especificado para a distância entre as Bandas de Bollinger superior e inferior na configuração. O Advisor possui um mecanismo de stop-loss baseado na variação pe
Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Este Expert Advisor (EA) de acompanhamento de tendências inicia operações com base em cruzamentos de médias móveis, utilizando um indicador RSI favorável na direção da negociação. Ele define ordens de stop-loss a uma distância do ATR e ordens de take-profit multiplicadas por essa distância. Oferece gerenciamento de risco abrangente da conta e um cronograma para otimizar as negociações intraday. Vários símbolos e prazos podem ser otimizados simultaneamente usando o testador de estratégias.
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Este sistema aceita uma lista de símbolos separados por vírgulas e itera sobre eles, criando uma rede neural com treinamento para cada símbolo. Essas redes neurais utilizam valores dos indicadores de ação do preço, Bandas de Bollinger, MACD e RSI. O número de neurônios para cada uma das três camadas de cada rede pode ser configurado, e o treinamento genético para os parâmetros dos indicadores pode ser definido em intervalos específicos. Os níveis de confiança para os neurônios podem ser ajustado
SVM Timely Trail Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
O "Timely Trail Expert" é um Expert Advisor que opera filtrando sinais utilizando uma máquina de vetores de suporte (SVM) que analisa até vinte e duas (22) facetas de mercado para determinar as suas entradas. Treina-se regularmente para identificar padrões de mercado e aplicá-los à estrutura de filtragem. Possui um controlo incremental de stop-loss baseado no ATR e um horário de operação que otimiza as negociações diárias, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, das 0:00 às 0:00. Esta
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário