Made to Echo

3.63

Conheça Made to Echo

Esta é uma fase de preços limitados. Adquira por 99 enquanto houver menos de 5 vendas. Uma vez que esse limite seja alcançado, o novo preço será 129. Atualmente vendidos: 4 cópias.


Canal MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Instruções: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Entre em contato para as configurações corretas do backtest — Eu enviarei tudo o que você precisa.


Projetado para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Made to Echo é seu assistente de trading de um gráfico, feito sob medida para gerenciar tanto as regras de empresas de prop quanto a gestão de contas privadas.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Como o EA funciona

  • Um filtro de volatilidade inteligente monitora a expansão da média verdadeira para detectar ambientes de rompimento. O EA entra durante momentos de expansão direcional, evitando movimentos laterais, aumentando a probabilidade de uma forte continuidade.

Gestão de Risco Inteligente

  • Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no tamanho da conta e limites de drawdown
  • Escolha entre lógica de lote fixo e risco por operação
  • Nunca expõe sua conta a níveis de risco inseguros

 Construído para Desafios de Empresas de Prop

  • Comportamento de drawdown consistente e baixo para curvas de equidade estáveis
  • Fácil de usar, sem estratégias arriscadas como grid ou martingale

 Melhor Uso: Anexe ao XAUUSD no intervalo de tempo M30

 Execute apenas em um gráfico! O EA gerencia tudo internamente – não é necessário anexar a múltiplos símbolos.

Após a compra: Entre em contato para se juntar ao nosso canal privado no Telegram para atualizações, notícias, dicas e discussões.
Comentários 9
Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

JiangGui
58
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

