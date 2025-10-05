Conheça Made to Echo

Esta é uma fase de preços limitados. Adquira por 99 enquanto houver menos de 5 vendas. Uma vez que esse limite seja alcançado, o novo preço será 129. Atualmente vendidos: 4 cópias.





Canal MQl5: https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instruções: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Entre em contato para as configurações corretas do backtest — Eu enviarei tudo o que você precisa.





Projetado para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Made to Echo é seu assistente de trading de um gráfico, feito sob medida para gerenciar tanto as regras de empresas de prop quanto a gestão de contas privadas.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Como o EA funciona Um filtro de volatilidade inteligente monitora a expansão da média verdadeira para detectar ambientes de rompimento. O EA entra durante momentos de expansão direcional, evitando movimentos laterais, aumentando a probabilidade de uma forte continuidade.

Gestão de Risco Inteligente Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no tamanho da conta e limites de drawdown

Escolha entre lógica de lote fixo e risco por operação

Nunca expõe sua conta a níveis de risco inseguros

Construído para Desafios de Empresas de Prop Comportamento de drawdown consistente e baixo para curvas de equidade estáveis

Fácil de usar, sem estratégias arriscadas como grid ou martingale