Made to Echo
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Conheça Made to Echo
Projetado para traders que valorizam simplicidade, estabilidade e controle rigoroso, Made to Echo é seu assistente de trading de um gráfico, feito sob medida para gerenciar tanto as regras de empresas de prop quanto a gestão de contas privadas.
Como o EA funciona
- Um filtro de volatilidade inteligente monitora a expansão da média verdadeira para detectar ambientes de rompimento. O EA entra durante momentos de expansão direcional, evitando movimentos laterais, aumentando a probabilidade de uma forte continuidade.
Gestão de Risco Inteligente
- Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no tamanho da conta e limites de drawdown
- Escolha entre lógica de lote fixo e risco por operação
- Nunca expõe sua conta a níveis de risco inseguros
Construído para Desafios de Empresas de Prop
- Comportamento de drawdown consistente e baixo para curvas de equidade estáveis
- Fácil de usar, sem estratégias arriscadas como grid ou martingale
Melhor Uso: Anexe ao XAUUSD no intervalo de tempo M30
Execute apenas em um gráfico! O EA gerencia tudo internamente – não é necessário anexar a múltiplos símbolos.
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."