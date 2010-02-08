Larry Advanced
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versão: 1.3
- Atualizado: 30 outubro 2025
- Ativações: 5
Expert Advisor baseado na estratégia de Larry Connors, que monitora a distância entre as médias móveis e permite configurar, sem alterações significativas, os parâmetros de sobrecompra e sobrevenda, bem como aqueles que regem a operação do sistema de fechamento de negociações ADX. Com um sistema de stop-loss baseado na variação percentual do preço, o lote aumenta e o risco diminui à medida que o saldo aumenta, interrompendo a execução do Expert Advisor quando determinados níveis de risco são atingidos ao longo do processo.
