Sir Stoch and Commodities

Um Expert Advisor que opera em momentos de alto contraste, utilizando o indicador estocástico e o indicador de índice de commodities, utilizando pontos de sobrecompra ou sobrevenda ou a indicação ADX para sair de operações. Ele também possui um controle de stop-loss que opera com base em uma diferença percentual no preço, com escalonamento progressivo do lote conforme o saldo aumenta, monitorando a chamada de margem da conta.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.