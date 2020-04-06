ADX with EMA Verifier and Lot Control
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versão: 1.2
- Atualizado: 27 setembro 2025
- Ativações: 5
Um Expert Advisor que baseia seu comportamento no indicador de tendência ADX. Seu período pode ser configurado e, como acessório, também pode incorporar a verificação da operação a ser realizada com um cruzamento de EMA de curto, médio e longo prazo antes da abertura de uma nova operação. Também possui um mecanismo de stop-loss baseado em variações percentuais de preço e um sistema para escalonar o lote conforme o saldo aumenta.
Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.
Estratégia de especialistas e manuais.