ADX with EMA Verifier and Lot Control

Um Expert Advisor que baseia seu comportamento no indicador de tendência ADX. Seu período pode ser configurado e, como acessório, também pode incorporar a verificação da operação a ser realizada com um cruzamento de EMA de curto, médio e longo prazo antes da abertura de uma nova operação. Também possui um mecanismo de stop-loss baseado em variações percentuais de preço e um sistema para escalonar o lote conforme o saldo aumenta.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.