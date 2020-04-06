Auto Supertrend with ASH

O Expert Advisor "Auto Supertrend com ASH" guia-o através de uma experiência de negociação guiada pelo indicador Supertrend, que indica a tendência principal da negociação, e por um indicador ASH que confirma as entradas, fornecendo a diferença de força entre compradores e vendedores no momento da negociação. Teste a estratégia nos vários símbolos oferecidos ou teste-a no seu próprio símbolo com o parâmetro useGraphSymbolInstead. Possui um mecanismo de stop loss baseado numa diferença percentual no preço que é atualizada à medida que os pontos de lucro são atingidos, garantindo que o risco total orçamentado para a conta não é excedido. Possui também um sistema de timing para otimizar os resultados intradiários, bem como um conjunto de parâmetros para aumentar o tamanho do lote, exigindo mais margem para entradas de negociação.

Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbolo no testador de estratégia e encontre uma boa regressão linear para avançar.

Estratégia de especialistas e manuais.



