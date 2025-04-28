Swing Master EA

Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping.

Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que:

Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading,

Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital,

Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading",

Trabalha sem martingale nem grids pesados,

Opera no timeframe M15 (em breve também no H1 e H4),

Gerencia 15 pares de moedas de uma vez: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,

Não usa estratégias de rompimento (nada de sair correndo atrás de preço),

Funciona de boa sem depender de execução ultrarrápida nem de ping baixo,

Começa a operar com um depósito mínimo de apenas 200 dólares,

Aguenta qualquer alavancagem: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 ou até 1:1000 — o que você preferir.

Configurações padrão para teste no AUDCAD M15 Sinal ao vivo “Swing Master Incubator” - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (carteira multimoedas de 15 pares de moedas) Sinal ao vivo “Swing experimental M15” - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (carteira multimoedas de 8 pares de moedas) Guia de configuração passo a passo + arquivos de configuração prontos para uso para configuração rápida estão aqui - https://www.mql5.com/pt/blogs/post/762871

Diversificação é a chave!

A verdadeira força desse EA é a diversificação pesada. Pode ser que ele não entregue lucros explosivos em apenas um par, mas rodando 15 pares ao mesmo tempo, ele mantém a conta subindo com estabilidade e segurança. Chega de ficar brincando só em testador de estratégia — vê na prática como o bot performa de verdade em contas reais!

Estratégia Swing + Motor de Trading Turbinado

Quer saber como ele opera? Esse EA trabalha nas reversões de Swing. Pra quem não tá ligado: uma reversão de Swing acontece quando o preço marca um novo HIGH ou LOW local e depois volta. Assim que o bot detecta um padrão de Swing, ele entra na operação, apostando na volta à média. O Swing Master EA usa um conjunto de ferramentas top: Bollinger Bands modificadas, RSI, médias móveis e um indicador profissional de Swing. Ele também analisa a volatilidade atual e a distância até o take profit, garantindo trades com alto potencial de lucro.

Roteiro de evolução do Swing Master EA Eu sempre tô melhorando meus projetos, e com esse EA não vai ser diferente.

Olha o que vem por aí: Passo 1: Adicionar modo "Trading de Posição" — vai dar pra operar movimentos maiores no H1 e H4 (os arquivos de configuração para H1 estão prontos, você pode baixá-los na página do manual)

Passo 2: Criar o modo "Alívio de Média" — abrir 2-3 ordens por ativo para acelerar o crescimento da conta (ideal pra quem gosta de operar mais agressivo).

Bora buscar lucro de verdade, parceiro!