Bomber Corporation EA

Apresento a você o Expert Advisor que desenvolvi em resposta aos inúmeros pedidos dos usuários da minha estratégia e indicador personalizado Divergence Bomber.

Criei o Expert Advisor "Bomber Corporation" com base no meu algoritmo original de detecção e negociação de divergências no MACD. Este sistema algorítmico de trading automatizado:

Está em conformidade com os requisitos de corretores americanos, europeus e asiáticos (funciona com qualquer corretora MT5)

Não utiliza martingale nem média de ordens

Cada operação é protegida com uma ordem de stop loss

Opera com um portfólio multimoeda altamente diversificado

Funciona nos timeframes H1 e M15

Adequado tanto para contas pessoais quanto para contas de empresas de capital (prop firms)

Não requer grande capital inicial (capital mínimo recomendado: 200 USD)

Não exige alta alavancagem (alavancagem mínima: 1:30)

