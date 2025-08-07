Bomber Corporation EA

3.82

Apresento a você o Expert Advisor que desenvolvi em resposta aos inúmeros pedidos dos usuários da minha estratégia e indicador personalizado Divergence Bomber.

Detailed installation and setup instructions – link

Live Signal: "Bomber M15 Channel" - link

Criei o Expert Advisor "Bomber Corporation" com base no meu algoritmo original de detecção e negociação de divergências no MACD. Este sistema algorítmico de trading automatizado:

  • Está em conformidade com os requisitos de corretores americanos, europeus e asiáticos (funciona com qualquer corretora MT5)
  • Não utiliza martingale nem média de ordens
  • Cada operação é protegida com uma ordem de stop loss
  • Opera com um portfólio multimoeda altamente diversificado
  • Funciona nos timeframes H1 e M15
  • Adequado tanto para contas pessoais quanto para contas de empresas de capital (prop firms)
  • Não requer grande capital inicial (capital mínimo recomendado: 200 USD)
  • Não exige alta alavancagem (alavancagem mínima: 1:30)

    Atualizações e melhorias planejadas para o Expert Advisor Bomber Corporation:

    • Adição de portfólio de negociação H1 Multitrade (2 a 3 operações simultâneas com base em sinais adicionais)
    • Portfólios scalping para M15 com uma única operação
    • Portfólio scalping para M15 com 2 a 3 operações simultâneas com base em sinais adicionais
    • Inclusão de novos ativos: metais, criptomoedas, índices
    • Implementação de algoritmo de negociação com ordens pendentes
    Comentários 22
    alpha
    1947
    alpha 2025.09.21 08:46 
     

    Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.

    silvernatan
    66
    silvernatan 2025.09.08 10:31 
     

    very good EA, Ihor's attention is excellent, very patient and professional.

    Jas Singh
    84
    Jas Singh 2025.08.15 07:30 
     

    I have been using the Divergence Bomber indicator for sometime now. It's a very good strategy and has given me consistent profit. There has been times where I had missed trades so when I heard about the EA, I did not hesitate to buy. Backtest has been amazing and on a demo account now has also been in profit. Just gathering some data now on drawdowns and my risk tolerance before I go live. Ihor is extremely relentless in his craft and dedicated. Not only has he put his name on the line he has also put his face. I trust this man. All the best to those who have purchased and if you are considering I suggest you to go for it.

    Produtos recomendados
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    DS Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (32)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Experts
    Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
    QuantReaper EA
    Ville Alexander Hirvelae
    Experts
    This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    Experts
    Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experts
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Experts
    The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Experts
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Experts
    Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Experts
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experts
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Experts
    O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    Experts
    Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
    Huki hedge sideway
    Vu Kim Huyen
    Experts
    This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Experts
    “Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Experts
    Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
    Open lock MT5
    Sergey Likho
    5 (4)
    Experts
    The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
    Goldmost MT5
    Hongliang Ding
    Experts
    Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Experts
    Ilan para MetaTrader 5 Devido ao uso dos negócios virtuais, a negociação em ambos os sentidos (compra e venda) simultaneamente se tornou possível. Isso permite aos usuários adaptar uma estratégia popular para uma rede contabilizável de posições aplicadas pelo MetaTrader 5.   Configuração do Expert Advisor A configuração do Expert Advisor é simples. No entanto, todas as definições importantes da estratégia estão disponíveis para ajustes. Ferramentas disponíveis: MagicNumber único para identifica
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experts
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Combo All In One MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experts
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    Impuls Pro
    Sergey Batudayev
    Experts
    A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
    ET9 for MT5
    Hui Qiu
    3 (4)
    Experts
    ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
    OverSeer MT5
    Theo Karam
    4 (2)
    Experts
    OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Experts
    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
    Extensiver
    Syed Oarasul Islam
    Experts
    Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experts
    Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Experts
    Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Experts
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (10)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experts
    Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Experts
    Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experts
    Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experts
    Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Experts
    Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Experts
    IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experts
    Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experts
    ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experts
    Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experts
    Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experts
    live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
    META i9
    Meta Sophie Agapova
    5 (4)
    Experts
    META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Experts
    Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
    Weltrix
    Guilherme Jose Mattes
    4.67 (9)
    Experts
    Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD) PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Sinal ao vivo USER GUIDE Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação. O que você NÃO encontrará neste EA: Trades longos flutuantes Sistema de grade (grid) Martingale Estratégias superajustadas (overfitted) B
    GoldSky
    Alno Markets Ltd
    2.14 (7)
    Experts
    Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
    Mais do autor
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Experts
    Monitoramento real. Testes honestos. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, há duas coisas que você precisa saber: PipsHunter é confirmado por um sinal de monitoramento com dinheiro real. O EA está operando ao vivo há vários meses em uma conta real (Pepperstone), e o monitoramento é totalmente público. Sem simulações, sem contas ocultas, sem “apenas backtests perfeitos” — os resultados reais comprovam o desempenho verdadeiro. Os backtests são 100% h
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indicadores
    Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
    One Man Army
    Ihor Otkydach
    5 (7)
    Experts
    Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.8 (20)
    Indicadores
    Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.63 (67)
    Experts
    Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
    Scalper Investor
    Ihor Otkydach
    4.67 (18)
    Experts
    Olá, traders! Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA. Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência. Estratégia reversa — pronta para uso No momento do lançamento, o EA está 100% focado em operar com uma estratégi
    Algo Pumping
    Ihor Otkydach
    4.75 (20)
    Indicadores
    PUMPING STATION – Sua estratégia pessoal “tudo incluído” Apresentamos o PUMPING STATION — um indicador revolucionário para Forex que vai transformar sua maneira de operar em uma experiência empolgante e eficaz. Este não é apenas um assistente, mas sim um sistema de trading completo com algoritmos poderosos que vão te ajudar a operar de forma mais estável. Ao adquirir este produto, você recebe GRATUITAMENTE: Arquivos de configuração exclusivos: para uma configuração automática e desempenho máxim
    Algo Pumping MT4
    Ihor Otkydach
    4.69 (16)
    Indicadores
    PUMPING STATION – Sua estratégia pessoal “tudo incluído” Apresentamos o PUMPING STATION — um indicador revolucionário para Forex que vai transformar sua maneira de operar em uma experiência empolgante e eficaz. Este não é apenas um assistente, mas sim um sistema de trading completo com algoritmos poderosos que vão te ajudar a operar de forma mais estável. Ao adquirir este produto, você recebe GRATUITAMENTE: Arquivos de configuração exclusivos: para uma configuração automática e desempenho máximo
    Grabber System
    Ihor Otkydach
    5 (2)
    Indicadores
    Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
    Enslaver
    Ihor Otkydach
    3.6 (5)
    Experts
    Restam 6 cópias por 399 USD Próximo preço: 499 USD O guia de instalação e configuração está disponível aqui –  https://www.mql5.com/pt/blogs/post/763497 Por que eu gosto do Enslaver EA e por que você também pode gostar? Cada operação é protegida por um Stop Loss Pode ser usado para trading em Prop Firms O EA não espera o Stop Loss ser atingido — ele sai do mercado quando o preço retorna à média, com lucro ou prejuízo É um EA multimoeda (8 pares de moedas), então enquanto um par pode estar em pre
    Filtro:
    Lee Wai Chong
    2403
    Lee Wai Chong 2025.12.18 10:11 
     

    not profitable

    Cristóbal Manuel
    434
    Cristóbal Manuel 2025.12.09 15:56 
     

    NOT PROFITABLE, AVOID

    Philipp Hermann
    1544
    Philipp Hermann 2025.10.30 04:28 
     

    Unfortunately, the setfiles provided by the developer are massively over-optimized. Tests outside the optimized timeframe clearly demonstrate this, and the forward test is also predominantly characterized by poor entries and losses. Until we receive setfiles that pass an out-of-sample test or the bot undergoes other improvements, my review will stand. Until then, I will be shutting down the bot.

    alpha
    1947
    alpha 2025.09.21 08:46 
     

    Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.

    Kenneth Law
    610
    Kenneth Law 2025.09.17 22:52 
     

    Run the EA over a month with very bad performance. 30 Days money back guarantee ?

    Ihor Otkydach
    26072
    Resposta do desenvolvedor Ihor Otkydach 2025.09.21 17:51
    I don't like this expert's profitability either. So I'm updating it on Monday. All my products turn a profit sooner or later. I'm a developer, not a magician. So wait and you'll be happy!
    Invest3IO
    424
    Invest3IO 2025.09.16 16:59 
     

    Patience ?! ..You have skills and experience , but you have realize that the EA doesn't work as we expect ..Change it to open opposite trades , and we will be in profit !

    Ihor Otkydach
    26072
    Resposta do desenvolvedor Ihor Otkydach 2025.09.16 17:28
    How wonderful that we have a professional among us! Bravo! It's not always possible to create a product that makes good money right from the start. But I will continue to refine it.
    silvernatan
    66
    silvernatan 2025.09.08 10:31 
     

    very good EA, Ihor's attention is excellent, very patient and professional.

    Jas Singh
    84
    Jas Singh 2025.08.15 07:30 
     

    I have been using the Divergence Bomber indicator for sometime now. It's a very good strategy and has given me consistent profit. There has been times where I had missed trades so when I heard about the EA, I did not hesitate to buy. Backtest has been amazing and on a demo account now has also been in profit. Just gathering some data now on drawdowns and my risk tolerance before I go live. Ihor is extremely relentless in his craft and dedicated. Not only has he put his name on the line he has also put his face. I trust this man. All the best to those who have purchased and if you are considering I suggest you to go for it.

    Chris Carger
    53
    Chris Carger 2025.08.12 21:50 
     

    so far so good I have only just begun using the Bomber Corporation EA and it has picked up a profitable trade already! This has encouraged me to also look at Ihor's other EA products to better diversify my portfolio as suggested. Looking forward to many more profitable trades. thanks for such a well written and well performing EA.

    Mohammed Fahad A Alkhalifah
    289
    Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.08.12 19:21 
     

    the author bring his best and he keeps brining his best with continually progress and updating , his history talking , not only me thanks Ihor Otkydach

    Sergei Anokhin
    155
    Sergei Anokhin 2025.08.08 06:53 
     

    EA on my favorite system by this author!!! Ihor, my friend, THANK YOU again for your work!!!

    Markus
    588
    Markus 2025.08.08 05:24 
     

    Always satisfied with Ihor! Nothing to complain about.

    Adam Pasfield
    295
    Adam Pasfield 2025.08.07 22:37 
     

    Easy to install, user manual on a video and great support! I use Ihor's other EA's and they have been profitable.

    Joshua Michael Hudson
    789
    Joshua Michael Hudson 2025.08.07 16:08 
     

    Bot just launched and is already swamped with positive reviews. No accident. These are not fools or a payback program from the author. His bots simply make money. And most importantly, when it is time to take a loss, they will, and your account will live to fight another day.

    Ihor Otkydach
    26072
    Resposta do desenvolvedor Ihor Otkydach 2025.08.07 16:13
    Hello, friend! Yes, I am trying to create high-quality products that will help all users earn money. Please note that tomorrow I will publish set files for the M15 timeframe, where trading will be active, and then I will work on creating a portfolio for metals and cryptocurrencies. So we only have one way to go — up!
    Michael John Malkinson
    700
    Michael John Malkinson 2025.08.07 15:21 
     

    **updated review** - unfortunately after using since the very day this EA has been released its overall performance has just been poor. its technically in profit, but only just after almost 3 months. For now ive removed it from my platform and instead increased lot sizes of Ihor better EA's

    Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
    435
    Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara 2025.08.07 14:13 
     

    bought without even backtesting, I know Ihor is very reliable and this is one of his masterpiece

    Tarik Pasali
    45
    Tarik Pasali 2025.08.07 13:21 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    sixwrite
    147
    sixwrite 2025.08.07 13:12 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Massawe Wewang
    298
    Massawe Wewang 2025.08.07 13:03 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Mateusz Winter
    409
    Mateusz Winter 2025.08.07 13:00 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    12
    Responder ao comentário