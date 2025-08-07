Bomber Corporation EA
Apresento a você o Expert Advisor que desenvolvi em resposta aos inúmeros pedidos dos usuários da minha estratégia e indicador personalizado Divergence Bomber.
Criei o Expert Advisor "Bomber Corporation" com base no meu algoritmo original de detecção e negociação de divergências no MACD. Este sistema algorítmico de trading automatizado:
- Está em conformidade com os requisitos de corretores americanos, europeus e asiáticos (funciona com qualquer corretora MT5)
- Não utiliza martingale nem média de ordens
- Cada operação é protegida com uma ordem de stop loss
- Opera com um portfólio multimoeda altamente diversificado
- Funciona nos timeframes H1 e M15
- Adequado tanto para contas pessoais quanto para contas de empresas de capital (prop firms)
- Não requer grande capital inicial (capital mínimo recomendado: 200 USD)
- Não exige alta alavancagem (alavancagem mínima: 1:30)
Atualizações e melhorias planejadas para o Expert Advisor Bomber Corporation:
- Adição de portfólio de negociação H1 Multitrade (2 a 3 operações simultâneas com base em sinais adicionais)
- Portfólios scalping para M15 com uma única operação
- Portfólio scalping para M15 com 2 a 3 operações simultâneas com base em sinais adicionais
- Inclusão de novos ativos: metais, criptomoedas, índices
- Implementação de algoritmo de negociação com ordens pendentes
Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.