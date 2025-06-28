Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – un Expert Advisor universel pour le trading en grille.

Grid Master Pro est un Expert Advisor (EA) flexible et performant pour MetaTrader 5, qui met en œuvre une stratégie fiable de trading en grille (Grid Trading) sur un large éventail d’instruments. Il offre d’excellents résultats pour le trading des principaux paires de devises (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), des métaux précieux (XAUUSD/or), des matières premières (pétrole : Brent, WTI) ainsi que des cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD, etc.). Cet EA est équipé d’un panneau de monitoring pratique et propose des fonctionnalités étendues de gestion des risques, notamment le Trailing Stop, le BreakEven (point mort), des limites quotidiennes de transactions, et bien plus encore.

Principaux avantages :

Stratégie en grille

• L’EA place automatiquement un ensemble d’ordres en attente (Buy Stop/Sell Stop) dans une fourchette de prix prédéfinie.

• Paramètres flexibles, tels que GridStep (pas de la grille) et NumberOfOrders (nombre d’ordres).

• Permet de tirer profit des fluctuations de prix, y compris sur des marchés latéraux. Panneau de contrôle transparent

• Le panneau intégré (ShowPanel) affiche les bénéfices quotidiens, hebdomadaires, mensuels et le résultat global en temps réel.

• Indique le nombre de transactions et l’historique de trading. Permet de clôturer rapidement toutes les positions bénéficiaires d’un simple clic. Configuration flexible du risque

• Possibilité de choisir un lot fixe (FixedLotSize) ou un pourcentage du solde (LOTMODE_PERCENT).

• Trois modes de risque préconfigurés (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) adaptés à différents styles de trading. Fonction AutoRange (intervalle automatique)

• L’EA peut déterminer automatiquement la plage de prix en se basant sur des données quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou sur une plage personnalisée (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).

• Permet de lancer la stratégie rapidement et efficacement, sans marquage manuel. Stop Loss, Take Profit et accompagnement dynamique

• Des Stop Loss et Take Profit configurables pour protéger le capital et valider les bénéfices.

• Le TrailingStop (stop suiveur) « accompagne » le prix et ajuste le stop, augmentant ainsi le profit potentiel.

• La fonction BreakEven bascule la transaction au prix d’entrée après un certain nombre de pips en gain. Limites quotidiennes (Daily Limit)

• Définition du nombre maximal de trades par jour (MaxOrdersPerDay) et du total de positions sur un instrument (Max_Orders_Per_Symbol).

• Protège le compte contre une activité de trading excessive. Simplicité d’intégration

• Installation facile et configuration minimale pour démarrer rapidement.

• MagicNumber et commentaire des transactions (TradeComment) aident à suivre séparément les ordres si d’autres systèmes sont également utilisés. Sécurité et contrôle

• Le paramètre MaxSpreadPips limite la prise de positions lors de spreads élevés.

• L’EA vérifie la marge disponible afin d’éviter une surcharge du dépôt. Visualisation des transactions sur le graphique

• Avec ShowPanel=true, les transactions sont mises en évidence visuellement sur le graphique, ce qui facilite l’analyse.

À qui s’adresse Grid Master Pro ?

Traders débutants désirant découvrir le trading en grille sans configurations manuelles complexes.

désirant découvrir le trading en grille sans configurations manuelles complexes. Traders expérimentés recherchant un outil puissant avec une gestion flexible des ordres et du risque.

recherchant un outil puissant avec une gestion flexible des ordres et du risque. Algo-traders et développeurs souhaitant une solution « clé en main » offrant une optimisation poussée.

Recommandations d’utilisation

Testez l’EA sur des données historiques via le testeur de stratégies pour évaluer les performances sur divers instruments (devises, or, pétrole : Brent, WTI, cryptomonnaies). Choisissez le niveau de risque (RiskLevel) et la méthode de calcul du lot (LotMethod) conformément à votre stratégie de trading. Tenez compte du spread (MaxSpreadPips) et de la volatilité du marché, surtout lors d’annonces économiques importantes. Activez TrailingStop et BreakEven pour sécuriser les gains déjà réalisés. La fonction AutoRange permet à l’EA de déterminer automatiquement les bornes de la grille, ou vous pouvez les définir manuellement selon votre analyse.

Pourquoi Grid Master Pro est-il une bonne solution ?

Polyvalence : Convient aux paires de devises (EURUSD, GBPUSD, etc.), à l’or (XAUUSD), au pétrole (Brent, WTI) et aux cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD, etc.).

: Convient aux paires de devises (EURUSD, GBPUSD, etc.), à l’or (XAUUSD), au pétrole (Brent, WTI) et aux cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD, etc.). Toutes les informations en un seul endroit : Le panneau de contrôle affiche les bénéfices, l’historique des transactions et permet de clôturer instantanément toutes les positions gagnantes.

: Le panneau de contrôle affiche les bénéfices, l’historique des transactions et permet de clôturer instantanément toutes les positions gagnantes. Automatisation maximale : Élimine le facteur humain en suivant rigoureusement le plan de trading et en réagissant rapidement aux nouvelles opportunités de marché.

: Élimine le facteur humain en suivant rigoureusement le plan de trading et en réagissant rapidement aux nouvelles opportunités de marché. Protection du capital : Les réglages flexibles du lot et des limites de transaction aident à préserver les fonds et à contrôler le risque.

Brève description des paramètres principaux de l’EA

Ci-dessous figurent les principaux groupes de paramètres d’entrée (Inputs) que vous pourriez rencontrer dans le code :

1. Grid Setup

AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)

Active ou désactive le calcul automatique de la fourchette de prix.

(RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM) Active ou désactive le calcul automatique de la fourchette de prix. AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, etc.)

L’unité de temps utilisée pour déterminer la fourchette si AutoRange est activé.

(PERIOD_D1, etc.) L’unité de temps utilisée pour déterminer la fourchette si AutoRange est activé. AutoRangeDays

Nombre de jours/semaines/mois à considérer pour définir la plage de prix.

Nombre de jours/semaines/mois à considérer pour définir la plage de prix. PriceRangeStart / PriceRangeEnd

Intervalle manuel (dates de début et de fin) si RANGE_CUSTOM est sélectionné.

Intervalle manuel (dates de début et de fin) si RANGE_CUSTOM est sélectionné. MinimumPrice / MaximumPrice

Limites inférieure et supérieure de la grille si AutoRange = RANGE_OFF ou pour un ajustement manuel complémentaire.

Limites inférieure et supérieure de la grille si AutoRange = RANGE_OFF ou pour un ajustement manuel complémentaire. NumberOfOrders

Nombre d’ordres en attente à placer sur chaque « branche » de la grille.

Nombre d’ordres en attente à placer sur chaque « branche » de la grille. GridStepPips

Distance entre les ordres en pips.

Distance entre les ordres en pips. GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)

Direction du trading (achats uniquement, ventes uniquement ou les deux).

2. Lot & Risk

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Méthode de calcul du lot : fixe ou en pourcentage du solde.

(LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) Méthode de calcul du lot : fixe ou en pourcentage du solde. FixedLotSize

Taille du lot fixe si LOTMODE_FIXED est sélectionné.

Taille du lot fixe si LOTMODE_FIXED est sélectionné. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Si LOTMODE_PERCENT est utilisé, le pourcentage de risque est automatiquement ajusté selon le niveau sélectionné.

3. Stop Loss & Take Profit

StopLossPips

Taille du Stop Loss en pips (0 = désactivé).

Taille du Stop Loss en pips (0 = désactivé). TakeProfitPips

Taille du Take Profit en pips (0 = désactivé).

4. Trailing & BreakEven

TrailingStop (true/false)

Activation/désactivation du Trailing Stop.

(true/false) Activation/désactivation du Trailing Stop. TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips

Paramètres du Trailing Stop : à partir de combien de pips l’activer, quelle distance maintenir par rapport au cours et la fréquence de réévaluation.

Paramètres du Trailing Stop : à partir de combien de pips l’activer, quelle distance maintenir par rapport au cours et la fréquence de réévaluation. BreakEven (true/false)

Activation/désactivation de la fonction BreakEven.

(true/false) Activation/désactivation de la fonction BreakEven. BreakEvenStartPips

Nombre de pips de gain à partir desquels la position bascule sur le prix d’entrée.

Nombre de pips de gain à partir desquels la position bascule sur le prix d’entrée. BreakEvenOffsetPips

Décalage au-dessus/au-dessous du prix d’ouverture lors du passage au BreakEven.

5. Orders & Daily Limits

MaxSpreadPips

Écart (spread) maximal autorisé pour l’ouverture de nouvelles positions (en pips).

Écart (spread) maximal autorisé pour l’ouverture de nouvelles positions (en pips). MagicNumber

Identifiant unique de l’EA pour différencier les trades entre plusieurs robots.

Identifiant unique de l’EA pour différencier les trades entre plusieurs robots. TradeComment

Commentaire des ordres/positions pour faciliter le suivi.

Commentaire des ordres/positions pour faciliter le suivi. DailyLimit (true/false)

Activation/désactivation du plafond quotidien de transactions.

(true/false) Activation/désactivation du plafond quotidien de transactions. MaxOrdersPerDay

Nombre maximal de transactions par jour.

Nombre maximal de transactions par jour. Max_Orders_Per_Symbol

Nombre maximal de positions ouvertes et d’ordres en attente par instrument.

6. Display & Panel

ShowPanel (true/false)

Affiche ou non le panneau visuel sur le graphique.

(true/false) Affiche ou non le panneau visuel sur le graphique. ProfitStatsDisplay (true/false)

Indique si les statistiques (bénéfice quotidien/hebdomadaire/mensuel/tout temps) doivent être affichées sur le panneau.

(true/false) Indique si les statistiques (bénéfice quotidien/hebdomadaire/mensuel/tout temps) doivent être affichées sur le panneau. TradeHistoryDisplay (true/false)

Dessine ou non l’historique des trades sur le graphique (flèches d’entrée/sortie).

(true/false) Dessine ou non l’historique des trades sur le graphique (flèches d’entrée/sortie). BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize

Couleurs et taille de police pour les transactions d’achat/vente.

Couleurs et taille de police pour les transactions d’achat/vente. PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor

Couleur de fond du panneau, couleur du texte et couleur des champs de saisie.

Conclusion

Grid Master Pro combine la simplicité de sa configuration initiale et des options avancées pour une optimisation précise du trading en grille. Avec cet EA, vous pouvez intervenir efficacement sur les paires de devises (EURUSD, GBPUSD, etc.), l’or (XAUUSD), le pétrole (Brent, WTI) ainsi que sur des paires de cryptomonnaies populaires (BTCUSD, ETHUSD). Son panneau de contrôle pratique, les fonctions Trailing Stop, BreakEven, la limitation du nombre de trades par jour et d’autres outils vous permettront de gérer efficacement vos opérations et de maîtriser les risques de manière judicieuse.

Points importants à retenir

Le trading sur les marchés financiers implique toujours des risques. Familiarisez-vous avec la stratégie de trading et testez l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

L’auteur et les développeurs ne peuvent être tenus responsables d’éventuelles pertes découlant de l’utilisation de ce produit.

Commencez à utiliser Grid Master Pro dès aujourd’hui pour découvrir tous les avantages du trading en grille automatisé et rendre votre activité sur le marché encore plus performante !