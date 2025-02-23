Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – un Expert Advisor universale per il trading a griglia.

Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato di un pratico pannello di monitoraggio e offre numerose funzioni avanzate di gestione del rischio, tra cui Trailing Stop, BreakEven (punto di pareggio), limiti giornalieri delle operazioni e molto altro.

Vantaggi principali:

Strategia a griglia

• L’EA imposta automaticamente una griglia di ordini pendenti (Buy Stop/Sell Stop) in un determinato intervallo di prezzo.

• Parametri flessibili come GridStep (step della griglia) e NumberOfOrders (numero di ordini).

• Permette di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo anche in condizioni di mercato laterale. Pannello di controllo trasparente

• Il pannello integrato (ShowPanel) mostra in tempo reale i profitti giornalieri, settimanali, mensili e il risultato complessivo.

• Indica il numero di operazioni e la cronologia di trading. Consente di chiudere rapidamente tutte le posizioni in profitto con un solo clic. Gestione del rischio flessibile

• Possibilità di scegliere un lotto fisso (FixedLotSize) o di operare con una percentuale del saldo (LOTMODE_PERCENT).

• Tre modalità di rischio predefinite (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) per diversi stili di trading. Funzione AutoRange (intervallo automatico)

• L’EA può determinare automaticamente l’intervallo di prezzo basandosi su dati giornalieri, settimanali, mensili o su un intervallo personalizzato (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).

• Aiuta ad avviare rapidamente ed efficacemente la strategia senza dover segnare manualmente l’intervallo di prezzo. Stop Loss, Take Profit e gestione dinamica

• Stop Loss e Take Profit configurabili per proteggere il capitale e fissare i guadagni.

• TrailingStop (stop in trailing) “aggancia” lo stop loss al prezzo, aumentando il potenziale profitto.

• La funzione BreakEven porta l’operazione a pareggio dopo aver raggiunto un determinato numero di pips. Limiti giornalieri (Daily Limit)

• Impostazione del numero massimo di operazioni al giorno (MaxOrdersPerDay) e del numero totale di posizioni su uno strumento (Max_Orders_Per_Symbol).

• Protegge il conto da un’attività di trading eccessiva. Semplicità di integrazione

• Installazione e configurazione minime consentono di iniziare rapidamente.

• MagicNumber e TradeComment (commento alle operazioni) permettono di mantenere una registrazione distinta delle operazioni, anche se si utilizzano altri sistemi. Sicurezza e controllo

• Il parametro MaxSpreadPips limita il trading in periodi di spread elevato.

• L’EA verifica la disponibilità di margine per evitare un sovraccarico del deposito. Visualizzazione delle operazioni sul grafico

• Con ShowPanel=true attivato, le operazioni vengono evidenziate graficamente, semplificando l’analisi.

A chi è adatto Grid Master Pro?

Trader principianti che vogliono imparare il trading a griglia senza impostazioni manuali complesse.

che vogliono imparare il trading a griglia senza impostazioni manuali complesse. Trader esperti che necessitano di uno strumento potente con un sistema di gestione di ordini e rischi flessibile.

che necessitano di uno strumento potente con un sistema di gestione di ordini e rischi flessibile. Algo-trader e sviluppatori che cercano una soluzione “chiavi in mano” con possibilità di ottimizzazione dettagliata.

Raccomandazioni d’uso

Testate l’EA su dati storici nel Strategy Tester per valutare i risultati su diversi strumenti (valute, oro, petrolio: Brent, WTI, criptovalute). Scegliete il livello di rischio (RiskLevel) e il metodo di calcolo del lotto (LotMethod) in base alla vostra strategia di trading. Tenete conto degli spread (MaxSpreadPips) e della volatilità del mercato, specialmente durante eventi importanti di notizie. Attivate TrailingStop e BreakEven per proteggere i profitti già realizzati. La funzione AutoRange consente all’EA di determinare automaticamente i limiti della griglia oppure potete impostarli manualmente in base alla vostra analisi.

Perché Grid Master Pro è una buona soluzione?

Versatilità : Adatto per coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), oro (XAUUSD), petrolio (Brent, WTI) e criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.).

: Adatto per coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), oro (XAUUSD), petrolio (Brent, WTI) e criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.). Tutte le informazioni in un unico posto : Il pannello di controllo mostra i profitti, la cronologia delle operazioni e permette di chiudere istantaneamente tutti gli ordini in profitto.

: Il pannello di controllo mostra i profitti, la cronologia delle operazioni e permette di chiudere istantaneamente tutti gli ordini in profitto. Automazione massima : Elimina il fattore umano, segue rigorosamente il piano di trading e reagisce rapidamente alle nuove opportunità di mercato.

: Elimina il fattore umano, segue rigorosamente il piano di trading e reagisce rapidamente alle nuove opportunità di mercato. Protezione del capitale: Impostazioni flessibili sul lotto e limiti di operazioni aiutano a preservare i fondi e a gestire il rischio.

Breve descrizione dei parametri principali dell’EA

Di seguito sono elencati i principali gruppi di impostazioni (Inputs) che potreste incontrare nel codice:

1. Grid Setup

AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)

Abilita o disabilita il calcolo automatico dell’intervallo di prezzo.

(RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM) Abilita o disabilita il calcolo automatico dell’intervallo di prezzo. AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, ecc.)

Il timeframe utilizzato per determinare l’intervallo se AutoRange è attivo.

(PERIOD_D1, ecc.) Il timeframe utilizzato per determinare l’intervallo se AutoRange è attivo. AutoRangeDays

Quanti giorni/settimane/mesi di dati storici vengono utilizzati per calcolare l’intervallo.

Quanti giorni/settimane/mesi di dati storici vengono utilizzati per calcolare l’intervallo. PriceRangeStart / PriceRangeEnd

Intervallo manuale (date di inizio e fine) se è selezionato RANGE_CUSTOM.

Intervallo manuale (date di inizio e fine) se è selezionato RANGE_CUSTOM. MinimumPrice / MaximumPrice

Limiti inferiore e superiore della griglia se AutoRange = RANGE_OFF o per ulteriori correzioni manuali.

Limiti inferiore e superiore della griglia se AutoRange = RANGE_OFF o per ulteriori correzioni manuali. NumberOfOrders

Quanti ordini pendenti verranno impostati in un “ramo” della griglia.

Quanti ordini pendenti verranno impostati in un “ramo” della griglia. GridStepPips

La distanza tra gli ordini in pips.

La distanza tra gli ordini in pips. GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)

Direzione di trading (solo acquisti, solo vendite o entrambi).

2. Lot & Risk

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Metodo di calcolo del lotto: fisso o in percentuale sul saldo.

(LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) Metodo di calcolo del lotto: fisso o in percentuale sul saldo. FixedLotSize

Dimensione del lotto fisso, se si sceglie LOTMODE_FIXED.

Dimensione del lotto fisso, se si sceglie LOTMODE_FIXED. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Se si usa LOTMODE_PERCENT, il livello di rischio selezionato determina automaticamente la percentuale di rischio.

3. Stop Loss & Take Profit

StopLossPips

Dimensione dello stop loss in pips (0 = disattivato).

Dimensione dello stop loss in pips (0 = disattivato). TakeProfitPips

Dimensione del take profit in pips (0 = disattivato).

4. Trailing & BreakEven

TrailingStop (true/false)

Abilita/disabilita il trailing stop.

(true/false) Abilita/disabilita il trailing stop. TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips

Impostazioni del trailing stop: a quanti pips di distanza avviarlo, a quale distanza mantenerlo dal prezzo e la frequenza di regolazione.

Impostazioni del trailing stop: a quanti pips di distanza avviarlo, a quale distanza mantenerlo dal prezzo e la frequenza di regolazione. BreakEven (true/false)

Abilita/disabilita la funzione di break-even.

(true/false) Abilita/disabilita la funzione di break-even. BreakEvenStartPips

A quanti pips di profitto l’ordine viene spostato al prezzo d’ingresso (pareggio).

A quanti pips di profitto l’ordine viene spostato al prezzo d’ingresso (pareggio). BreakEvenOffsetPips

Scostamento sopra/sotto il prezzo di apertura quando scatta il break-even.

5. Orders & Daily Limits

MaxSpreadPips

Spread massimo consentito in pips per aprire nuove operazioni.

Spread massimo consentito in pips per aprire nuove operazioni. MagicNumber

Identificativo univoco dell’EA, per differenziare i trade fra diversi robot.

Identificativo univoco dell’EA, per differenziare i trade fra diversi robot. TradeComment

Commento sugli ordini/operazioni per facilitarne la registrazione.

Commento sugli ordini/operazioni per facilitarne la registrazione. DailyLimit (true/false)

Abilita/disabilita i limiti giornalieri di operazioni.

(true/false) Abilita/disabilita i limiti giornalieri di operazioni. MaxOrdersPerDay

Numero massimo di operazioni al giorno.

Numero massimo di operazioni al giorno. Max_Orders_Per_Symbol

Numero massimo di posizioni e ordini pendenti aperti per uno strumento.

6. Display & Panel

ShowPanel (true/false)

Abilita/disabilita il pannello visivo sul grafico.

(true/false) Abilita/disabilita il pannello visivo sul grafico. ProfitStatsDisplay (true/false)

Se visualizzare nel pannello le statistiche di profitto (giornaliero/settimanale/mensile/totale).

(true/false) Se visualizzare nel pannello le statistiche di profitto (giornaliero/settimanale/mensile/totale). TradeHistoryDisplay (true/false)

Se disegnare la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce di ingresso/uscita).

(true/false) Se disegnare la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce di ingresso/uscita). BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize

Colori e dimensione del carattere per visualizzare ordini di acquisto/vendita.

Colori e dimensione del carattere per visualizzare ordini di acquisto/vendita. PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor

Colore di sfondo del pannello, colore del testo e colore dei campi di inserimento.

Conclusione

Grid Master Pro combina la semplicità delle impostazioni iniziali con ampie possibilità di ottimizzazione per il trading a griglia. Con questo EA, potete operare con successo sulle coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), sull’oro (XAUUSD), sul petrolio (Brent, WTI) e su popolari coppie di criptovalute (BTCUSD, ETHUSD). Il comodo pannello di monitoraggio, le funzioni Trailing Stop e BreakEven, il limite giornaliero di operazioni e altri strumenti vi aiuteranno a controllare efficacemente il processo di trading e a gestire in modo intelligente i rischi.

È importante ricordare

Il trading sui mercati finanziari comporta sempre dei rischi. Studiate la strategia e testate l’EA sui conti demo prima di utilizzarlo su un conto reale.

I risultati passati non garantiscono profitti futuri.

Né l’autore né gli sviluppatori sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questo prodotto.

Iniziate a utilizzare Grid Master Pro già oggi, per scoprire tutti i vantaggi del trading a griglia automatizzato e rendere la vostra attività di mercato ancora più redditizia!