Grid Master Pro EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 1.21
- Aggiornato: 28 giugno 2025
- Attivazioni: 10
Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato di un pratico pannello di monitoraggio e offre numerose funzioni avanzate di gestione del rischio, tra cui Trailing Stop, BreakEven (punto di pareggio), limiti giornalieri delle operazioni e molto altro.
Vantaggi principali:
- Strategia a griglia
• L’EA imposta automaticamente una griglia di ordini pendenti (Buy Stop/Sell Stop) in un determinato intervallo di prezzo.
• Parametri flessibili come GridStep (step della griglia) e NumberOfOrders (numero di ordini).
• Permette di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo anche in condizioni di mercato laterale.
- Pannello di controllo trasparente
• Il pannello integrato (ShowPanel) mostra in tempo reale i profitti giornalieri, settimanali, mensili e il risultato complessivo.
• Indica il numero di operazioni e la cronologia di trading. Consente di chiudere rapidamente tutte le posizioni in profitto con un solo clic.
- Gestione del rischio flessibile
• Possibilità di scegliere un lotto fisso (FixedLotSize) o di operare con una percentuale del saldo (LOTMODE_PERCENT).
• Tre modalità di rischio predefinite (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) per diversi stili di trading.
- Funzione AutoRange (intervallo automatico)
• L’EA può determinare automaticamente l’intervallo di prezzo basandosi su dati giornalieri, settimanali, mensili o su un intervallo personalizzato (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).
• Aiuta ad avviare rapidamente ed efficacemente la strategia senza dover segnare manualmente l’intervallo di prezzo.
- Stop Loss, Take Profit e gestione dinamica
• Stop Loss e Take Profit configurabili per proteggere il capitale e fissare i guadagni.
• TrailingStop (stop in trailing) “aggancia” lo stop loss al prezzo, aumentando il potenziale profitto.
• La funzione BreakEven porta l’operazione a pareggio dopo aver raggiunto un determinato numero di pips.
- Limiti giornalieri (Daily Limit)
• Impostazione del numero massimo di operazioni al giorno (MaxOrdersPerDay) e del numero totale di posizioni su uno strumento (Max_Orders_Per_Symbol).
• Protegge il conto da un’attività di trading eccessiva.
- Semplicità di integrazione
• Installazione e configurazione minime consentono di iniziare rapidamente.
• MagicNumber e TradeComment (commento alle operazioni) permettono di mantenere una registrazione distinta delle operazioni, anche se si utilizzano altri sistemi.
- Sicurezza e controllo
• Il parametro MaxSpreadPips limita il trading in periodi di spread elevato.
• L’EA verifica la disponibilità di margine per evitare un sovraccarico del deposito.
- Visualizzazione delle operazioni sul grafico
• Con ShowPanel=true attivato, le operazioni vengono evidenziate graficamente, semplificando l’analisi.
A chi è adatto Grid Master Pro?
- Trader principianti che vogliono imparare il trading a griglia senza impostazioni manuali complesse.
- Trader esperti che necessitano di uno strumento potente con un sistema di gestione di ordini e rischi flessibile.
- Algo-trader e sviluppatori che cercano una soluzione “chiavi in mano” con possibilità di ottimizzazione dettagliata.
Raccomandazioni d’uso
- Testate l’EA su dati storici nel Strategy Tester per valutare i risultati su diversi strumenti (valute, oro, petrolio: Brent, WTI, criptovalute).
- Scegliete il livello di rischio (RiskLevel) e il metodo di calcolo del lotto (LotMethod) in base alla vostra strategia di trading.
- Tenete conto degli spread (MaxSpreadPips) e della volatilità del mercato, specialmente durante eventi importanti di notizie.
- Attivate TrailingStop e BreakEven per proteggere i profitti già realizzati.
- La funzione AutoRange consente all’EA di determinare automaticamente i limiti della griglia oppure potete impostarli manualmente in base alla vostra analisi.
Perché Grid Master Pro è una buona soluzione?
- Versatilità: Adatto per coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), oro (XAUUSD), petrolio (Brent, WTI) e criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.).
- Tutte le informazioni in un unico posto: Il pannello di controllo mostra i profitti, la cronologia delle operazioni e permette di chiudere istantaneamente tutti gli ordini in profitto.
- Automazione massima: Elimina il fattore umano, segue rigorosamente il piano di trading e reagisce rapidamente alle nuove opportunità di mercato.
- Protezione del capitale: Impostazioni flessibili sul lotto e limiti di operazioni aiutano a preservare i fondi e a gestire il rischio.
Breve descrizione dei parametri principali dell’EA
Di seguito sono elencati i principali gruppi di impostazioni (Inputs) che potreste incontrare nel codice:
1. Grid Setup
- AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
Abilita o disabilita il calcolo automatico dell’intervallo di prezzo.
- AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, ecc.)
Il timeframe utilizzato per determinare l’intervallo se AutoRange è attivo.
- AutoRangeDays
Quanti giorni/settimane/mesi di dati storici vengono utilizzati per calcolare l’intervallo.
- PriceRangeStart / PriceRangeEnd
Intervallo manuale (date di inizio e fine) se è selezionato RANGE_CUSTOM.
- MinimumPrice / MaximumPrice
Limiti inferiore e superiore della griglia se AutoRange = RANGE_OFF o per ulteriori correzioni manuali.
- NumberOfOrders
Quanti ordini pendenti verranno impostati in un “ramo” della griglia.
- GridStepPips
La distanza tra gli ordini in pips.
- GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
Direzione di trading (solo acquisti, solo vendite o entrambi).
2. Lot & Risk
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
Metodo di calcolo del lotto: fisso o in percentuale sul saldo.
- FixedLotSize
Dimensione del lotto fisso, se si sceglie LOTMODE_FIXED.
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
Se si usa LOTMODE_PERCENT, il livello di rischio selezionato determina automaticamente la percentuale di rischio.
3. Stop Loss & Take Profit
- StopLossPips
Dimensione dello stop loss in pips (0 = disattivato).
- TakeProfitPips
Dimensione del take profit in pips (0 = disattivato).
4. Trailing & BreakEven
- TrailingStop (true/false)
Abilita/disabilita il trailing stop.
- TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
Impostazioni del trailing stop: a quanti pips di distanza avviarlo, a quale distanza mantenerlo dal prezzo e la frequenza di regolazione.
- BreakEven (true/false)
Abilita/disabilita la funzione di break-even.
- BreakEvenStartPips
A quanti pips di profitto l’ordine viene spostato al prezzo d’ingresso (pareggio).
- BreakEvenOffsetPips
Scostamento sopra/sotto il prezzo di apertura quando scatta il break-even.
5. Orders & Daily Limits
- MaxSpreadPips
Spread massimo consentito in pips per aprire nuove operazioni.
- MagicNumber
Identificativo univoco dell’EA, per differenziare i trade fra diversi robot.
- TradeComment
Commento sugli ordini/operazioni per facilitarne la registrazione.
- DailyLimit (true/false)
Abilita/disabilita i limiti giornalieri di operazioni.
- MaxOrdersPerDay
Numero massimo di operazioni al giorno.
- Max_Orders_Per_Symbol
Numero massimo di posizioni e ordini pendenti aperti per uno strumento.
6. Display & Panel
- ShowPanel (true/false)
Abilita/disabilita il pannello visivo sul grafico.
- ProfitStatsDisplay (true/false)
Se visualizzare nel pannello le statistiche di profitto (giornaliero/settimanale/mensile/totale).
- TradeHistoryDisplay (true/false)
Se disegnare la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce di ingresso/uscita).
- BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
Colori e dimensione del carattere per visualizzare ordini di acquisto/vendita.
- PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
Colore di sfondo del pannello, colore del testo e colore dei campi di inserimento.
Conclusione
Grid Master Pro combina la semplicità delle impostazioni iniziali con ampie possibilità di ottimizzazione per il trading a griglia. Con questo EA, potete operare con successo sulle coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), sull’oro (XAUUSD), sul petrolio (Brent, WTI) e su popolari coppie di criptovalute (BTCUSD, ETHUSD). Il comodo pannello di monitoraggio, le funzioni Trailing Stop e BreakEven, il limite giornaliero di operazioni e altri strumenti vi aiuteranno a controllare efficacemente il processo di trading e a gestire in modo intelligente i rischi.
È importante ricordare
- Il trading sui mercati finanziari comporta sempre dei rischi. Studiate la strategia e testate l’EA sui conti demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
- I risultati passati non garantiscono profitti futuri.
- Né l’autore né gli sviluppatori sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questo prodotto.
Iniziate a utilizzare Grid Master Pro già oggi, per scoprire tutti i vantaggi del trading a griglia automatizzato e rendere la vostra attività di mercato ancora più redditizia!