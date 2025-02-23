Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – un Expert Advisor universale per il trading a griglia.

Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato di un pratico pannello di monitoraggio e offre numerose funzioni avanzate di gestione del rischio, tra cui Trailing Stop, BreakEven (punto di pareggio), limiti giornalieri delle operazioni e molto altro.

Vantaggi principali:

  1. Strategia a griglia
    • L’EA imposta automaticamente una griglia di ordini pendenti (Buy Stop/Sell Stop) in un determinato intervallo di prezzo.
    • Parametri flessibili come GridStep (step della griglia) e NumberOfOrders (numero di ordini).
    • Permette di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo anche in condizioni di mercato laterale.
  2. Pannello di controllo trasparente
    • Il pannello integrato (ShowPanel) mostra in tempo reale i profitti giornalieri, settimanali, mensili e il risultato complessivo.
    • Indica il numero di operazioni e la cronologia di trading. Consente di chiudere rapidamente tutte le posizioni in profitto con un solo clic.
  3. Gestione del rischio flessibile
    • Possibilità di scegliere un lotto fisso (FixedLotSize) o di operare con una percentuale del saldo (LOTMODE_PERCENT).
    • Tre modalità di rischio predefinite (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) per diversi stili di trading.
  4. Funzione AutoRange (intervallo automatico)
    • L’EA può determinare automaticamente l’intervallo di prezzo basandosi su dati giornalieri, settimanali, mensili o su un intervallo personalizzato (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).
    • Aiuta ad avviare rapidamente ed efficacemente la strategia senza dover segnare manualmente l’intervallo di prezzo.
  5. Stop Loss, Take Profit e gestione dinamica
    • Stop Loss e Take Profit configurabili per proteggere il capitale e fissare i guadagni.
    • TrailingStop (stop in trailing) “aggancia” lo stop loss al prezzo, aumentando il potenziale profitto.
    • La funzione BreakEven porta l’operazione a pareggio dopo aver raggiunto un determinato numero di pips.
  6. Limiti giornalieri (Daily Limit)
    • Impostazione del numero massimo di operazioni al giorno (MaxOrdersPerDay) e del numero totale di posizioni su uno strumento (Max_Orders_Per_Symbol).
    • Protegge il conto da un’attività di trading eccessiva.
  7. Semplicità di integrazione
    • Installazione e configurazione minime consentono di iniziare rapidamente.
    MagicNumber e TradeComment (commento alle operazioni) permettono di mantenere una registrazione distinta delle operazioni, anche se si utilizzano altri sistemi.
  8. Sicurezza e controllo
    • Il parametro MaxSpreadPips limita il trading in periodi di spread elevato.
    • L’EA verifica la disponibilità di margine per evitare un sovraccarico del deposito.
  9. Visualizzazione delle operazioni sul grafico
    • Con ShowPanel=true attivato, le operazioni vengono evidenziate graficamente, semplificando l’analisi.

A chi è adatto Grid Master Pro?

  • Trader principianti che vogliono imparare il trading a griglia senza impostazioni manuali complesse.
  • Trader esperti che necessitano di uno strumento potente con un sistema di gestione di ordini e rischi flessibile.
  • Algo-trader e sviluppatori che cercano una soluzione “chiavi in mano” con possibilità di ottimizzazione dettagliata.

Raccomandazioni d’uso

  1. Testate l’EA su dati storici nel Strategy Tester per valutare i risultati su diversi strumenti (valute, oro, petrolio: Brent, WTI, criptovalute).
  2. Scegliete il livello di rischio (RiskLevel) e il metodo di calcolo del lotto (LotMethod) in base alla vostra strategia di trading.
  3. Tenete conto degli spread (MaxSpreadPips) e della volatilità del mercato, specialmente durante eventi importanti di notizie.
  4. Attivate TrailingStop e BreakEven per proteggere i profitti già realizzati.
  5. La funzione AutoRange consente all’EA di determinare automaticamente i limiti della griglia oppure potete impostarli manualmente in base alla vostra analisi.

Perché Grid Master Pro è una buona soluzione?

  • Versatilità: Adatto per coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), oro (XAUUSD), petrolio (Brent, WTI) e criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.).
  • Tutte le informazioni in un unico posto: Il pannello di controllo mostra i profitti, la cronologia delle operazioni e permette di chiudere istantaneamente tutti gli ordini in profitto.
  • Automazione massima: Elimina il fattore umano, segue rigorosamente il piano di trading e reagisce rapidamente alle nuove opportunità di mercato.
  • Protezione del capitale: Impostazioni flessibili sul lotto e limiti di operazioni aiutano a preservare i fondi e a gestire il rischio.

Breve descrizione dei parametri principali dell’EA

Di seguito sono elencati i principali gruppi di impostazioni (Inputs) che potreste incontrare nel codice:

1. Grid Setup

  • AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
    Abilita o disabilita il calcolo automatico dell’intervallo di prezzo.
  • AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1, ecc.)
    Il timeframe utilizzato per determinare l’intervallo se AutoRange è attivo.
  • AutoRangeDays
    Quanti giorni/settimane/mesi di dati storici vengono utilizzati per calcolare l’intervallo.
  • PriceRangeStart / PriceRangeEnd
    Intervallo manuale (date di inizio e fine) se è selezionato RANGE_CUSTOM.
  • MinimumPrice / MaximumPrice
    Limiti inferiore e superiore della griglia se AutoRange = RANGE_OFF o per ulteriori correzioni manuali.
  • NumberOfOrders
    Quanti ordini pendenti verranno impostati in un “ramo” della griglia.
  • GridStepPips
    La distanza tra gli ordini in pips.
  • GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
    Direzione di trading (solo acquisti, solo vendite o entrambi).

2. Lot & Risk

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    Metodo di calcolo del lotto: fisso o in percentuale sul saldo.
  • FixedLotSize
    Dimensione del lotto fisso, se si sceglie LOTMODE_FIXED.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    Se si usa LOTMODE_PERCENT, il livello di rischio selezionato determina automaticamente la percentuale di rischio.

3. Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPips
    Dimensione dello stop loss in pips (0 = disattivato).
  • TakeProfitPips
    Dimensione del take profit in pips (0 = disattivato).

4. Trailing & BreakEven

  • TrailingStop (true/false)
    Abilita/disabilita il trailing stop.
  • TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
    Impostazioni del trailing stop: a quanti pips di distanza avviarlo, a quale distanza mantenerlo dal prezzo e la frequenza di regolazione.
  • BreakEven (true/false)
    Abilita/disabilita la funzione di break-even.
  • BreakEvenStartPips
    A quanti pips di profitto l’ordine viene spostato al prezzo d’ingresso (pareggio).
  • BreakEvenOffsetPips
    Scostamento sopra/sotto il prezzo di apertura quando scatta il break-even.

5. Orders & Daily Limits

  • MaxSpreadPips
    Spread massimo consentito in pips per aprire nuove operazioni.
  • MagicNumber
    Identificativo univoco dell’EA, per differenziare i trade fra diversi robot.
  • TradeComment
    Commento sugli ordini/operazioni per facilitarne la registrazione.
  • DailyLimit (true/false)
    Abilita/disabilita i limiti giornalieri di operazioni.
  • MaxOrdersPerDay
    Numero massimo di operazioni al giorno.
  • Max_Orders_Per_Symbol
    Numero massimo di posizioni e ordini pendenti aperti per uno strumento.

6. Display & Panel

  • ShowPanel (true/false)
    Abilita/disabilita il pannello visivo sul grafico.
  • ProfitStatsDisplay (true/false)
    Se visualizzare nel pannello le statistiche di profitto (giornaliero/settimanale/mensile/totale).
  • TradeHistoryDisplay (true/false)
    Se disegnare la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce di ingresso/uscita).
  • BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
    Colori e dimensione del carattere per visualizzare ordini di acquisto/vendita.
  • PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
    Colore di sfondo del pannello, colore del testo e colore dei campi di inserimento.

Conclusione

Grid Master Pro combina la semplicità delle impostazioni iniziali con ampie possibilità di ottimizzazione per il trading a griglia. Con questo EA, potete operare con successo sulle coppie di valute (EURUSD, GBPUSD e altre), sull’oro (XAUUSD), sul petrolio (Brent, WTI) e su popolari coppie di criptovalute (BTCUSD, ETHUSD). Il comodo pannello di monitoraggio, le funzioni Trailing Stop e BreakEven, il limite giornaliero di operazioni e altri strumenti vi aiuteranno a controllare efficacemente il processo di trading e a gestire in modo intelligente i rischi.

È importante ricordare

  • Il trading sui mercati finanziari comporta sempre dei rischi. Studiate la strategia e testate l’EA sui conti demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
  • I risultati passati non garantiscono profitti futuri.
  • Né l’autore né gli sviluppatori sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questo prodotto.

Iniziate a utilizzare Grid Master Pro già oggi, per scoprire tutti i vantaggi del trading a griglia automatizzato e rendere la vostra attività di mercato ancora più redditizia!

