Grid Master Pro EA
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 1.21
- アップデート済み: 28 6月 2025
- アクティベーション: 10
Grid Master Pro は、MetaTrader 5 向けの柔軟かつ効率的なエキスパートアドバイザー（Expert Advisor）であり、幅広い金融商品において信頼性の高いグリッドトレーディング（Grid Trading）戦略を実装します。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、貴金属（XAUUSD／ゴールド）、コモディティ（原油：Brent、WTI）、および暗号通貨（BTCUSD、ETHUSD など）で優れたパフォーマンスを示します。本 EA は、使いやすいモニタリングパネルを備え、トレーリングストップやブレイクイーブン（BreakEven）、日次取引回数制限などの拡張リスク管理機能を提供します。
主な利点：
- グリッド戦略
• 本 EA は、設定された価格レンジ内に自動的に一連の注文（Buy Stop/Sell Stop）を配置します。
• GridStep（グリッド間隔）と NumberOfOrders（注文数）など、柔軟にカスタマイズ可能。
• レンジ相場でも価格変動から収益を狙うことが可能です。
- 分かりやすいコントロールパネル
• 組み込みのパネル（ShowPanel）により、日次・週次・月次・累計の利益をリアルタイムで表示。
• 取引件数や取引履歴を確認でき、ワンクリックですべての利益ポジションを即座に決済することも可能です。
- 柔軟なリスク設定
• 固定ロット（FixedLotSize）または口座残高に対するパーセンテージ（LOTMODE_PERCENT）を選択可能。
• 3 つのリスクモード（RISK_LOW、RISK_MEDIUM、RISK_HIGH）が用意されており、トレードスタイルに応じて選べます。
- AutoRange（自動レンジ）機能
• 日足、週足、月足、またはユーザー指定の期間（RANGE_DAILY、RANGE_WEEKLY、RANGE_MONTHLY、RANGE_CUSTOM）から、自動的に価格レンジを判断可能。
• 手動でのレンジ設定を行わなくても、スムーズかつ効率的に戦略を開始できます。
- Stop Loss、Take Profit、および動的な追尾
• カスタマイズ可能な Stop Loss と Take Profit により、資金を保護し利益を確定できます。
• トレーリングストップ（TrailingStop）は、価格の変動に合わせてストップロスを引き上げ、潜在的な利益を拡大します。
• BreakEven（ブレイクイーブン）機能により、一定の獲得ピップスで取引を損益分岐点に移動できます。
- 日次制限（Daily Limit）
• 1 日あたりの最大取引数（MaxOrdersPerDay）や、1 銘柄あたりの建玉数（Max_Orders_Per_Symbol）を設定可能。
• 過剰な取引を防ぎ、口座を保護します。
- 導入のしやすさ
• シンプルなインストールと最小限の設定で、すぐに稼働を開始できます。
• MagicNumber や取引コメント（TradeComment）を活用することで、他のシステムと併用しても取引履歴を分けて管理可能です。
- 安全性とコントロール
• MaxSpreadPips パラメータにより、スプレッドが大きく開いた状況でのエントリーを制限。
• 保有中の証拠金余力を常時チェックし、口座への過度な負担を防ぎます。
- グラフ上でのトレード可視化
• ShowPanel=true を有効にすると、注文やポジションがグラフ上で視覚的に表示され、分析が容易になります。
Grid Master Pro はどんなトレーダーに適しているか？
- 初心者トレーダー：複雑な手動設定なしでグリッドトレーディングを学びたい方。
- 経験豊富なトレーダー：柔軟な注文管理やリスク管理が可能な強力なツールを必要としている方。
- アルゴトレーダーや開発者：詳細な最適化も可能で、すぐに使い始められる「オールインワン」のソリューションを探している方。
使用上の推奨事項
- 戦略テスターで本 EA を検証し、異なる銘柄（通貨ペア、ゴールド、原油：Brent／WTI、暗号通貨など）でのパフォーマンスを評価してください。
- リスクレベル（RiskLevel）とロット計算方法（LotMethod）を、自身の取引戦略に合わせて選択してください。
- スプレッド（MaxSpreadPips）や重要ニュース時の市場ボラティリティを考慮することを忘れないでください。
- TrailingStop と BreakEven を活用し、獲得済みの利益を確保してください。
- AutoRange 機能を使用すると、EA が自動的にグリッド範囲を決定できますが、自身の分析に基づいて手動で設定することも可能です。
なぜ Grid Master Pro が優れた選択なのか？
- 汎用性が高い：主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSDなど）、ゴールド（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）、暗号通貨（BTCUSD、ETHUSD など）まで幅広く対応。
- 一元的な情報管理：コントロールパネルで収益や取引履歴を確認し、利益のある注文を一括決済可能。
- 最大限の自動化：ヒューマンエラーを排除し、明確な取引計画を遵守しながら、市場の変化に即応。
- 資金保全：ロットや取引回数を柔軟に調整することで、リスクを管理しながら資金を守ることができます。
主なパラメータの簡単な説明
以下に、コード中に現れる主な入力パラメータ（Inputs）のグループを示します：
1. Grid Setup
- AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
価格レンジの自動計算を有効または無効にします。
- AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 など)
AutoRange が有効な場合、価格レンジを算出する際に参照する時間足を指定します。
- AutoRangeDays
日・週・月など、どのくらいの過去データを参照してレンジを決定するかを設定します。
- PriceRangeStart / PriceRangeEnd
RANGE_CUSTOM が選択された場合の手動設定による開始日と終了日。
- MinimumPrice / MaximumPrice
AutoRange = RANGE_OFF の場合や、手動での追加調整を行いたい場合に設定するグリッドの下限・上限価格。
- NumberOfOrders
グリッドの「ひとつの枝」に配置される注文の数。
- GridStepPips
注文間の間隔（ピップ）。
- GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
トレードの方向（買いのみ、売りのみ、または両方）。
2. Lot & Risk
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
ロット計算方式：固定ロットか、口座残高のパーセンテージかを選択。
- FixedLotSize
LOTMODE_FIXED を選択した場合の固定ロットサイズ。
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
LOTMODE_PERCENT を使用する場合、選択したリスクレベルに応じて自動的にリスク割合が決定されます。
3. Stop Loss & Take Profit
- StopLossPips
ストップロスのピップ数（0 = 無効）。
- TakeProfitPips
テイクプロフィットのピップ数（0 = 無効）。
4. Trailing & BreakEven
- TrailingStop (true/false)
トレーリングストップを有効/無効にするかどうか。
- TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
トレーリングストップの設定：何ピップ離れたら開始するか、どの程度距離を保つか、見直しのステップ幅などを指定。
- BreakEven (true/false)
ブレイクイーブン機能を有効/無効にするかどうか。
- BreakEvenStartPips
取引を損益分岐点へ移動する利益幅（ピップ数）。
- BreakEvenOffsetPips
ブレイクイーブンが作動した際に、エントリー価格よりどの程度上/下にストップを置くかを指定。
5. Orders & Daily Limits
- MaxSpreadPips
新規注文を行う際の最大許容スプレッド（ピップ数）。
- MagicNumber
EA が発注したポジションを識別するためのユニークな番号。他の EA と区別するのに使用。
- TradeComment
注文やポジションに付けるコメント。取引履歴の管理に役立ちます。
- DailyLimit (true/false)
日次取引数制限を有効/無効にするかどうか。
- MaxOrdersPerDay
1 日あたりの最大取引数。
- Max_Orders_Per_Symbol
1 つの銘柄に対して同時に保有できるポジションおよび注文の最大数。
6. Display & Panel
- ShowPanel (true/false)
グラフ上のビジュアルパネルの表示/非表示。
- ProfitStatsDisplay (true/false)
パネルに日次/週次/月次/全期間の利益統計を表示するかどうか。
- TradeHistoryDisplay (true/false)
グラフ上に取引履歴（エントリー/エグジット矢印）を描画するかどうか。
- BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
買い/売りの表示に使用する色やフォントサイズ。
- PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
パネルの背景色、テキスト色、入力フィールドの色などの設定。
結論
Grid Master Pro は、初期設定の簡潔さとグリッドトレーディングを高度に最適化できる多彩な機能を両立しています。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD など）、ゴールド（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）、さらには人気の暗号通貨（BTCUSD、ETHUSD）などで効率的に活用可能です。便利なモニタリングパネル、トレーリングストップやブレイクイーブン、日次取引制限などの機能により、取引プロセスを的確に制御し、リスクを上手に管理できます。
重要な注意点
- 金融市場での取引には常にリスクが伴います。リアル口座で使用する前に、戦略を学習しデモ口座でのテストを行ってください。
- 過去の実績が将来の利益を保証するものではありません。
- 本製品の使用により生じたいかなる損失に関しても、著者および開発者は責任を負いかねます。
ぜひ Grid Master Pro を導入し、グリッドトレーディングの自動化がもたらすメリットを実感して、市場での取引をより効率的かつ成果のあるものにしましょう！