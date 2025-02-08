Golden Eagle Pro EA

概要



Golden Eagle Pro EA

MetaTrader 5プラットフォーム用の強力な自動トレーディングアドバイザーで、複数のインジケーターとマルチタイムフレーム分析（D1のMA、M30のATR、M5のFractals）を組み合わせて使用します。このアドバイザーにはリスク管理のための柔軟な設定（固定ロット、残高に対するパーセント、リスクレベルの選択）や、トレーリングストップおよびブレークイーブン機能が組み込まれています。このプログラムはテストに成功し、金の先物およびXAU/USDペアでの取引に推奨されています。アドバイザーは非常に柔軟で、さまざまな金融商品とタイムフレームで取引でき、市場の状況に応じてパラメーターを最適化することができます。





1. 全体的なコンセプトと特徴

マルチタイムフレーム分析 日足チャート（D1）の移動平均線（MA）を使用して、トレンドの主要な方向を正確に識別します。

30分足チャート（M30）のATRインジケーターを使用して、ボラティリティを分析し、低活性期間を除外します。

さらに、5分足のフラクタル（Fractals）を使用して、最も有望なエントリーポイントを見つけます。 リスクと資金管理 固定ロット（Fixed Lot）で取引するオプションがあり、取引量に対する確信を持てます。

代替案として、リスクレベルを選択して預金額に基づいて動的に取引量を計算します（低リスク、中リスク、高リスク）。

マージン要求の自動チェックと、マージン不足の場合にロットサイズの自動削減があります。 柔軟なストップロスおよびテイクプロフィットの設定 最大の取引制御を行うために、SL/TPレベルがポイント単位で設定されます。

トレーリングストップオプションは、価格の動きを追跡し、利益が出た場合にストップロスを自動的に調整します。

ブレークイーブン機能は、リスクを最小限に抑え、エントリーポイントに近い位置にストップロスを設定します。 追加のパラメータ スプレッドが最大値を超えると、新しい取引を開くことができないようにするための最大許容スプレッド設定。

取引履歴をチャート上に視覚化し、エントリー/エグジットライン、利益/損失の情報を表示します。 テスト機能の利便性 アドバイザーは、テストモード（OnTester）で正しく動作し、設定を最適化するために総利益/損失を提供します。

最適なパラメータを見つけるために、過去のデータを使用してテストすることをお勧めします。

2. アドバイザーのパラメータとその目的

以下は、入力パラメータ（Inputs）とその簡単な説明です。

グループ：MA ATR Fractals戦略

MAPeriodD1（デフォルト：200）

日足チャート（D1）の移動平均線の期間。値が大きいほど、より大きなトレンドが考慮されます。 MAMethod（デフォルト：MODE_SMA）

移動平均線の計算方法（SMA、EMAなど）。 MAPriceApplied（デフォルト：PRICE_CLOSE）

MAの計算に使用される価格（終値、始値、中央値など）。 ATRPeriodM30（デフォルト：14）

30分足チャート（M30）のATRインジケーターの期間。 ATRMultiplier（デフォルト：1.0）

ボラティリティフィルターを強化または弱化するための乗数。 FractalPeriodM5（デフォルト：5）

5分足チャート（M5）のフラクタルインジケーターの期間。

グループ：ロットとリスク設定

LotMode（デフォルト：LOT MODE PERCENTAGE） LOT MODE FIXED – 固定ロット（FixedLotSizeパラメータを使用）。

LOT MODE PERCENTAGE – 預金のパーセントでロットを計算し、リスクレベルを選択。 FixedLotSize（デフォルト：0.01）

固定ロット。LOT MODE FIXEDの場合に適用されます。 RiskLevel（デフォルト：RISK MEDIUM） RISK LOW – 保守的リスク（預金の1％）。

RISK MEDIUM – 中程度のリスク（2％）。

RISK HIGH – 高リスク（5％）。

グループ：ストップロスとテイクプロフィット

StopLossPoints（デフォルト：2800）

ストップロスのサイズ（ポイント単位で、エントリー価格からの距離）。 TakeProfitPoints（デフォルト：400）

テイクプロフィットのサイズ（ポイント単位で、エントリー価格からの距離）。

グループ：トレーリングとブレークイーブン

EnableTrailingStop（デフォルト：false）

トレーリングストップ機能のオン/オフ。 TrailingStartPoints（デフォルト：150）

トレーリングストップが開始する利益のレベル（ポイント単位）。 TrailingStopPoints（デフォルト：100）

トレーリング中にストップロスを設定するための現在の価格からの距離。 TrailingStepPoints（デフォルト：50）

ストップロスの調整を行うための最小ステップ（ポイント単位）。 EnableBreakEven（デフォルト：false）

ブレークイーブン機能のオン/オフ。 BreakEvenStartPoints（デフォルト：100）

ブレークイーブンを起動する利益のレベル（ポイント単位）。 BreakEvenOffsetPoints（デフォルト：20）

ブレークイーブンでストップロスを設定する際の価格からのオフセット。

グループ：追加設定

MaxSpreadPoints（デフォルト：300）

最大許容スプレッド。スプレッドがこの値を超えると、新しい取引は開始されません。 MagicNumber（デフォルト：33）

他のポジションと区別するためのアドバイザーの一意な識別子。 TradeComment（デフォルト："GoldenEagleAI"）

取引履歴および取引ウィンドウに表示されるコメント。

グループ：マーケット検証補助

EnableShowHistoryDeals（デフォルト：true）

チャートに取引履歴を表示しますか？ ColorBuyDeals（デフォルト：clrLime）

買いポジションのチャート上での色。 ColorSellDeals（デフォルト：clrRed）

売りポジションのチャート上での色。 FontSizeForDeals（デフォルト：10）

閉じた取引のテキスト表示サイズ。

3. 使用に関する推奨事項

タイムフレームとインストゥルメントの選択

このアドバイザーは金先物およびXAU/USDペアに最適ですが、さまざまな通貨ペアやタイムフレームをテストして、特定の市場にパラメーターを最適化できます。 パラメーターの最適化

MetaTrader 5の戦略テスターと最適化機能を使用してください。市場の特性に合わせてMAPeriodD1、ATRPeriodM30、FractalPeriodM5を調整します。また、インストゥルメントのボラティリティに応じてStopLossPointsとTakeProfitPointsを調整してください。 リスク管理

小さな預金や保守的な取引の場合は、RISK LOWまたは小さな固定ロットを使用してください。より積極的な取引の場合は、RISK HIGHが適していますが、リスクが増加することを理解してください。 スプレッド管理

MaxSpreadPointsパラメーターを使用して、スプレッドの急激な拡大（例：ニュース発表時）による高コストなエントリーを回避します。 デモ口座でのテスト

設定が期待通りであることを確認するために、デモ口座でアドバイザーをテストしてください。

4. 利点

マルチタイムフレーム分析 により、複数のタイムフレームを使用して偽のシグナルを排除できます。

により、複数のタイムフレームを使用して偽のシグナルを排除できます。 便利なトレーリングストップとブレークイーブン機能 により、利益を守り、資本を保護します。

により、利益を守り、資本を保護します。 柔軟なマネーマネジメントシステム （固定ロットまたは残高のパーセント、3つのリスクレベル）。

（固定ロットまたは残高のパーセント、3つのリスクレベル）。 取引履歴の視覚化により、分析が簡単になり、エントリーポイントとエグジットポイントを視覚的に確認できます。

5. 免責事項

アドバイザーは利益を保証するものではなく、損失のリスクを排除するものではありません。

過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

取引では常に損失を受け入れる覚悟を持ち、リスク管理の原則に従ってください。

6. 結論

Golden Eagle Pro EA

リスク管理とマルチタイムフレーム分析を活用した自動取引戦略を使用するトレーダーに最適なソリューションです。自身の取引スタイルに合わせてパラメーターを設定し、実際の取引に移る前に過去のデータやデモ口座でテストすることをお勧めします。

追加の質問やパラメーターの最適化に関する提案があれば、MQL5.comのメッセージ機能で著者に連絡できます。成功した安全な取引をお祈りします！