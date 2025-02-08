Golden Eagle Pro EA

5

Golden Eagle Pro EA

概要

Golden Eagle Pro EA MetaTrader 5プラットフォーム用の強力な自動トレーディングアドバイザーで、複数のインジケーターとマルチタイムフレーム分析（D1のMA、M30のATR、M5のFractals）を組み合わせて使用します。このアドバイザーにはリスク管理のための柔軟な設定（固定ロット、残高に対するパーセント、リスクレベルの選択）や、トレーリングストップおよびブレークイーブン機能が組み込まれています。このプログラムはテストに成功し、金の先物およびXAU/USDペアでの取引に推奨されています。アドバイザーは非常に柔軟で、さまざまな金融商品とタイムフレームで取引でき、市場の状況に応じてパラメーターを最適化することができます。


限定オファー!

Golden Eagle Pro EA は特別価格で提供されています：

• 最初の10件の購入 — 30 USD

• 次の10件の購入 — 65 USD

• 最終価格 — 1000 USD

注意：各段階で利用できるライセンスの数には制限があります！

1. 全体的なコンセプトと特徴

  1. マルチタイムフレーム分析

    • 日足チャート（D1）の移動平均線（MA）を使用して、トレンドの主要な方向を正確に識別します。
    • 30分足チャート（M30）のATRインジケーターを使用して、ボラティリティを分析し、低活性期間を除外します。
    • さらに、5分足のフラクタル（Fractals）を使用して、最も有望なエントリーポイントを見つけます。

  2. リスクと資金管理

    • 固定ロット（Fixed Lot）で取引するオプションがあり、取引量に対する確信を持てます。
    • 代替案として、リスクレベルを選択して預金額に基づいて動的に取引量を計算します（低リスク、中リスク、高リスク）。
    • マージン要求の自動チェックと、マージン不足の場合にロットサイズの自動削減があります。

  3. 柔軟なストップロスおよびテイクプロフィットの設定

    • 最大の取引制御を行うために、SL/TPレベルがポイント単位で設定されます。
    • トレーリングストップオプションは、価格の動きを追跡し、利益が出た場合にストップロスを自動的に調整します。
    • ブレークイーブン機能は、リスクを最小限に抑え、エントリーポイントに近い位置にストップロスを設定します。

  4. 追加のパラメータ

    • スプレッドが最大値を超えると、新しい取引を開くことができないようにするための最大許容スプレッド設定。
    • 取引履歴をチャート上に視覚化し、エントリー/エグジットライン、利益/損失の情報を表示します。

  5. テスト機能の利便性

    • アドバイザーは、テストモード（OnTester）で正しく動作し、設定を最適化するために総利益/損失を提供します。
    • 最適なパラメータを見つけるために、過去のデータを使用してテストすることをお勧めします。

2. アドバイザーのパラメータとその目的

以下は、入力パラメータ（Inputs）とその簡単な説明です。

グループ：MA ATR Fractals戦略

  1. MAPeriodD1（デフォルト：200）
    日足チャート（D1）の移動平均線の期間。値が大きいほど、より大きなトレンドが考慮されます。

  2. MAMethod（デフォルト：MODE_SMA）
    移動平均線の計算方法（SMA、EMAなど）。

  3. MAPriceApplied（デフォルト：PRICE_CLOSE）
    MAの計算に使用される価格（終値、始値、中央値など）。

  4. ATRPeriodM30（デフォルト：14）
    30分足チャート（M30）のATRインジケーターの期間。

  5. ATRMultiplier（デフォルト：1.0）
    ボラティリティフィルターを強化または弱化するための乗数。

  6. FractalPeriodM5（デフォルト：5）
    5分足チャート（M5）のフラクタルインジケーターの期間。

グループ：ロットとリスク設定

  1. LotMode（デフォルト：LOT MODE PERCENTAGE）

    • LOT MODE FIXED – 固定ロット（FixedLotSizeパラメータを使用）。
    • LOT MODE PERCENTAGE – 預金のパーセントでロットを計算し、リスクレベルを選択。

  2. FixedLotSize（デフォルト：0.01）
    固定ロット。LOT MODE FIXEDの場合に適用されます。

  3. RiskLevel（デフォルト：RISK MEDIUM）

    • RISK LOW – 保守的リスク（預金の1％）。
    • RISK MEDIUM – 中程度のリスク（2％）。
    • RISK HIGH – 高リスク（5％）。

グループ：ストップロスとテイクプロフィット

  1. StopLossPoints（デフォルト：2800）
    ストップロスのサイズ（ポイント単位で、エントリー価格からの距離）。

  2. TakeProfitPoints（デフォルト：400）
    テイクプロフィットのサイズ（ポイント単位で、エントリー価格からの距離）。

グループ：トレーリングとブレークイーブン

  1. EnableTrailingStop（デフォルト：false）
    トレーリングストップ機能のオン/オフ。

  2. TrailingStartPoints（デフォルト：150）
    トレーリングストップが開始する利益のレベル（ポイント単位）。

  3. TrailingStopPoints（デフォルト：100）
    トレーリング中にストップロスを設定するための現在の価格からの距離。

  4. TrailingStepPoints（デフォルト：50）
    ストップロスの調整を行うための最小ステップ（ポイント単位）。

  5. EnableBreakEven（デフォルト：false）
    ブレークイーブン機能のオン/オフ。

  6. BreakEvenStartPoints（デフォルト：100）
    ブレークイーブンを起動する利益のレベル（ポイント単位）。

  7. BreakEvenOffsetPoints（デフォルト：20）
    ブレークイーブンでストップロスを設定する際の価格からのオフセット。

グループ：追加設定

  1. MaxSpreadPoints（デフォルト：300）
    最大許容スプレッド。スプレッドがこの値を超えると、新しい取引は開始されません。

  2. MagicNumber（デフォルト：33）
    他のポジションと区別するためのアドバイザーの一意な識別子。

  3. TradeComment（デフォルト："GoldenEagleAI"）
    取引履歴および取引ウィンドウに表示されるコメント。

グループ：マーケット検証補助

  1. EnableShowHistoryDeals（デフォルト：true）
    チャートに取引履歴を表示しますか？

  2. ColorBuyDeals（デフォルト：clrLime）
    買いポジションのチャート上での色。

  3. ColorSellDeals（デフォルト：clrRed）
    売りポジションのチャート上での色。

  4. FontSizeForDeals（デフォルト：10）
    閉じた取引のテキスト表示サイズ。

3. 使用に関する推奨事項

  1. タイムフレームとインストゥルメントの選択
    このアドバイザーは金先物およびXAU/USDペアに最適ですが、さまざまな通貨ペアやタイムフレームをテストして、特定の市場にパラメーターを最適化できます。

  2. パラメーターの最適化
    MetaTrader 5の戦略テスターと最適化機能を使用してください。市場の特性に合わせてMAPeriodD1、ATRPeriodM30、FractalPeriodM5を調整します。また、インストゥルメントのボラティリティに応じてStopLossPointsとTakeProfitPointsを調整してください。

  3. リスク管理
    小さな預金や保守的な取引の場合は、RISK LOWまたは小さな固定ロットを使用してください。より積極的な取引の場合は、RISK HIGHが適していますが、リスクが増加することを理解してください。

  4. スプレッド管理
    MaxSpreadPointsパラメーターを使用して、スプレッドの急激な拡大（例：ニュース発表時）による高コストなエントリーを回避します。

  5. デモ口座でのテスト
    設定が期待通りであることを確認するために、デモ口座でアドバイザーをテストしてください。

4. 利点

  • マルチタイムフレーム分析により、複数のタイムフレームを使用して偽のシグナルを排除できます。
  • 便利なトレーリングストップとブレークイーブン機能により、利益を守り、資本を保護します。
  • 柔軟なマネーマネジメントシステム（固定ロットまたは残高のパーセント、3つのリスクレベル）。
  • 取引履歴の視覚化により、分析が簡単になり、エントリーポイントとエグジットポイントを視覚的に確認できます。

5. 免責事項

  • アドバイザーは利益を保証するものではなく、損失のリスクを排除するものではありません。

過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

  • 取引では常に損失を受け入れる覚悟を持ち、リスク管理の原則に従ってください。

6. 結論

Golden Eagle Pro EA  リスク管理とマルチタイムフレーム分析を活用した自動取引戦略を使用するトレーダーに最適なソリューションです。自身の取引スタイルに合わせてパラメーターを設定し、実際の取引に移る前に過去のデータやデモ口座でテストすることをお勧めします。

追加の質問やパラメーターの最適化に関する提案があれば、MQL5.comのメッセージ機能で著者に連絡できます。成功した安全な取引をお祈りします！

レビュー 2
Catherine Rissik
169
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

おすすめのプロダクト
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
エキスパート
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
エキスパート
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
エキスパート
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
エキスパート
Yen Master is a powerful and profitable Expert Advisor that uses a combination of techniques to identify the optimum entry and exit points for trades. It has been backtested using high accuracy data and optimized for low risk trading. Here are some of the features and results of Yen Master: High performance:  Yen Master has a very high return on investment. The Expert Advisor can grow a small account of $200 to $248,000, or a larger account of $10,000 to $3,732,000 , in just 4 years. The EA c
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
エキスパート
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
エキスパート
ChronoATR Guardian (トレンドスキャルピングEA) ChronoATR Guardianは、金融市場での自動取引ツールで、ATR（Average True Range）とトレンドに基づいたインパルス取引を目的に設計されています。このアドバイザーには、さまざまな通貨ペアに対応するプリセットが含まれており、初心者でも簡単に使用できます。 ️ 主なパラメータ パラメータ 説明 cSeconds 市場状況を分析するための時間間隔（秒単位）。 PriceShotPercentATR 注文を出すために価格が動くべきATRの割合。 RiskPercent 自動ロット計算に使用するリスクの割合。 FixedLotSize 固定ロットサイズ（自動ロットが無効の場合）。 UseAutoLot 自動ロット計算の有効/無効化。 ATRPeriod ATRインジケーターの期間。 ATRMultiplierSL ストップロスのATR倍率。 ATRMultiplierTP 利確のATR倍率。 ATRMultiplierTrailing トレーリングストップのATR倍率。 Slippage
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
エキスパート
END OF THE YEAR Discount !!!!! (end soon!) Original price $508 (before discount) : Current price: $254 USD (+tax) Grab your copy now before its too late! Proven Live Signals :  Goldplup Signals TAKE ACTION NOW!!! or never... Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Usdjpy Awesome Oscillator Revolution
Tomas Vanek
エキスパート
The UJ_H1_170147110_S_HH_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on USDJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/usdjpy-awesome-oscillator-revolution/ Key details are: Parameters MagicNumber: 170147110 M
FREE
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
エキスパート
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
エキスパート
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Orivex
Parfait Mujinga Ndalika
エキスパート
ORIVEX – GOLD M1 Scalper EA Smart Gold Scalping – Precision Trading from 6 AM to 11 AM GMT! ORIVEX is a cutting-edge, fully automated scalping Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAUUSD (GOLD) on the M1 timeframe . It capitalizes on price action and reversal patterns to enter trades with high accuracy during the most volatile market hours. Optimized Trading Hours: Operates only from 6:00 AM to 11:00 AM GMT to take advantage of peak liquidity. Advanced Scalping Strategy: Uses s
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
エキスパート
Bitcoin Sniper — ビットコイン用エキスパートアドバイザー システム要件 シンボル: BTCUSD 時間足: M30 最低入金額: 200 USD ブローカー: ECN、低スプレッド、週末のビットコイン取引対応 ロットガイド: 約0.01ロット / 500 USD（リスクに応じて調整） 概要 Bitcoin Sniper は BTCUSD 向けに開発された自動売買エキスパートアドバイザーです。 M30 時間足で日中のボラティリティとモメンタムを捉え、ニュースフィルター、デイリープロテクション、バスケット管理を備えています。 安定稼働のため VPS の使用を推奨します。 主な特徴 BTC の日中動向に最適化された M30 ロジック 日次保護：最大取引数、クールダウンバー、エクイティ損失制限 バスケット単位の TP/SL（残高比率） モード: Aggressive / Neutral オプションのニュースフィルター（WebRequest ベース） FIFO 対応、マーチンゲール・グリッド・ヘッジなし 入力と設定 リスクとロットサイズ: 残高比率%; 取引ごとの最大ロット 取
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
エキスパート
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
エキスパート
Breakout King EA – P ure price action breakout logic, combined with strict risk management Breakout King EA is a fully automated trading system developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade breakout opportunities using price action logic.  This EA was originally developed for personal use and has been tested under live market conditions. Based on its performance and stability, it is now made available on the MQL5 Market for other traders who prefer structured breakout trading with
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
エキスパート
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
エキスパート
MT5 Trading Bot: Transforming $1,000 into $100,000 in One Year This powerful MT5 trading bot is designed for exceptional growth and consistent performance. Over the course of one year, it demonstrated the ability to transform an initial investment of $1,000 into $100,000, proving its effectiveness in dynamic market conditions. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: Utilizes cutting-edge algorithms to identify high-probability trade setups. Optimized Risk Management: Smart stop-loss, take-p
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
エキスパート
Fusion Pro Scalper EA – Scalping with Flexible Exit Strategies Take control of your trades with Fusion Pro Scalper EA, built for dynamic markets. Using Aroon for trend detection and ATR for volatility-based entries, it ensures accurate setups and flexible exits—without relying on martingale or grid strategies. Key Features: Smart Entry & Exit : Combines Aroon and ATR for precise breakout trades. Flexible Exit Options : Close trades after a set number of bars. ATR-based trailing stop to lock in
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Renko Trading Bot EA – MetaTrader 5 用レンコチャート自動売買アドバイザー 概要 Renko Trading Bot EA は、20 世紀初頭に日本人トレーダーによって紹介された「レンコチャート手法」に基づく、プロフェッショナルな自動売買ソリューションです。本 EA は、レンコ波動パターンを高精度で識別・売買し、レンコブリック（価格レンジ）を基準とした価格アクション理論を最大限に活用した堅牢なトレーディング環境を提供します。 Renko Trading Bot EA は、価格の「重要な動き」だけを表示する独自のチャート構築方式を採用しており、市場ノイズや時間要素を完全に排除します。明確なエントリーシグナルと最適化されたリスク管理を要求するトレーダーに最適なアルゴリズムです。 レンコ分析システムには、トレンド方向、現在のブリックレベル、主要な反転レベルを動的に追跡するアルゴリズムが搭載されており、あらゆる金融市場で高い精度を実現します。 主な特徴 • 高度なレンコパターン認識 – BrickSize（ブリックサイズ）と ReversalBricks（反転
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
エキスパート
Stochastic Gold Scalper — 正確なスキャルピングのための自動アドバイザー Stochastic Gold Scalperは、MetaTrader 5プラットフォーム向けのプロフェッショナルな自動アドバイザーで、ローソク足パターンの分析とStochasticオシレーターを用いた信号のフィルタリングを組み合わせています。このアプローチにより、最も正確なエントリーポイントを特定し、リスクを最小限に抑え、誤信号を回避することができます。このアドバイザーは、M5のような短いタイムフレームでの取引に最適で、金、通貨ペア、インデックスなどのさまざまな取引ツールで使用できます。 主な利点 ローソク足分析とStochasticフィルターの組み合わせ アドバイザーは、Bullish Engulfing、Bearish Engulfing、Hammer、Dojiなどの主要なローソク足パターンを識別します。すべての信号は、Stochasticオシレーターを通じて追加検証され、誤ったエントリーを排除し、高品質な取引に集中することができます。 柔軟なリスク管理 ユーザーは、固定取引量と
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
エキスパート
エリオット波動 EA アドバイザー (Elliott Wave EA  Advisor) 説明 (Description) Elliott Wave EA はA. メリルによって説明された M & W 波動パターンに基づくプロフェッショナルなトレーディングソリューションです。この強力なエキスパートアドバイザーは高精度で波動形成を識別し取引を行い、トレーダーにエリオット波動理論を活用するための信頼性の高い自動化ソリューションを提供します。 主な特徴 (Key Features) インテリジェントパターン認識 (Intelligent Pattern Recognition) - 高度なアルゴリズムが M & W 波動パターンを卓越した精度で識別 デュアルシグナル技術 (Dual Signal Technology) - 進化シグナルと変異シグナルの両方を取引し、包括的な市場分析を実現 柔軟な取引方向 (Flexible Trading Direction) - 買いのみ、売りのみ、または両方向の取引を選択可能 適応型資金管理 (Adaptive Capital Management) -
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Golden Scalper EA – MetaTrader 5用のローソク足パターン分析付き自動スキャルピングアドバイザー 説明 Golden Scalper EAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けの完全自動化されたアドバイザー（EA）で、高頻度取引やスキャルピングに特化し、最小リスクで最大の効率を追求します。本EAはローソク足パターン分析アルゴリズムと移動平均（MA: Moving Average）による信号フィルタリングを活用し、正確なエントリーポイントを特定します。強力な分析能力と柔軟な設定を兼ね備え、初心者から上級者までのトレーダーに最適なツールです。 11種類の人気ローソク足パターンを自動認識し、MAフィルターで信号を確認することで高精度のエントリーを実現し、誤信号を最小化します。リスク管理システムには最大ドローダウン制御、取引数制限、トレーリングストップ、ブレークイーブン機能が含まれ、資金を保護します。 主な機能 11種類のローソク足パターン分析 Bullish Engulfing（強気包み足）、Bearish Engulfing（弱気包み足）、Hamme
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro は MetaTrader 5 向けの多機能自動売買エキスパートアドバイザー（EA）です。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY など）、貴金属（Gold/XAUUSD）、原油（WTI、Brent）、および暗号通貨（BTCUSD など）に対応しています。本 EA は、「Super Signals（スーパーシグナル）」という仕組みに基づき、選択した時間足での局所的な高値・安値（反転や調整の可能性があるポイント）を認識します。 買いまたは売りのシグナルが発生すると自動的に注文を開き、トレーリングストップやブレイクイーブン、さらに（ヘッジモードの）グリッド機能を使用してポジションを管理することができます。これにより、 Smart Super Signals Pro は、比較的アグレッシブな戦略からより保守的な戦略まで、幅広いスタイルに柔軟に対応可能なツールとなっています。 Key Features（特徴） 主要な金融商品に対応： For
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Quantum Forex EA - マルチインジケーター取引システム 概要 Quantum Forex EAは、4つの人気テクニカルインジケーターの組み合わせを使用して取引判断を行うMetaTrader 5向けのプロフェッショナル取引アドバイザーです。このアドバイザーは、柔軟なパラメータ設定と信頼性の高いリスク管理システムを備えた金融市場での自動取引用に開発されています。 主要機能 マルチインジケーター取引システム 移動平均（MA） - 高速および低速移動平均のクロス分析 RSI（相対強度指数） - 買われすぎ・売られすぎゾーンの特定 MACD - メインラインとシグナルラインのクロス分析 ボリンジャーバンド - バンドの境界からの取引 柔軟なシグナルロジック シグナル確認のためのインジケーター数設定可能（2-4個） すべてのインジケーターの全会一致は不要 インジケーターの部分的合意での取引が可能 プロフェッショナルリスク管理 固定ロット - 一定のポジションサイズでの取引 パーセンテージリスク - 残高のパーセンテージに基づく自動ロット計算 同時ポジションの最大数制御 ポイントお
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Strategy Constructor Pro - MetaTrader 5用の複数インジケーター対応ユニバーサル取引戦略ビルダー 説明 Strategy Constructor Pro は、MetaTrader 5プラットフォーム向けの多機能エキスパートアドバイザー(EA)で、広範な技術指標と古典的なローソク足パターンに基づいた取引戦略をカスタマイズして構築する機能を提供します。外国為替とCFD市場での自動売買の現代的要件を考慮して開発され、柔軟なリスク管理と結果最適化のための広範なフィルターを備えています。 このシステムは、すべてのアクティブインジケーターの完全なコンセンサスの原則に基づいた革命的な分析ロジックアーキテクチャを実装しています。限定されたインジケーターセットを使用する従来の取引システムとは異なり、Strategy Constructor Proは、トレーダーが50以上の専門的インジケーターの任意の組み合わせをアクティベートでき、ポジション開設前にすべてのアクティブツールの完全な同意を要求します。この方法論は、すべての矛盾した確認不足のシグナルを除外して、異常に高
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
アドバイザーの説明 Goldix EAは、あらゆる通貨ペアで自動取引を行うように設計されていますが、特に金（XAUUSD）の取引に重点を置いています。その基盤には、 ケルトナーチャネル と EMA （指数移動平均）の組み合わせたロジックが組み込まれており、柔軟なリスク管理設定と組み込みのトラップストップが追加されています。アドバイザーはいつでも動作させることができ、必要に応じて、特別な時間フィルターを使用して特定の時間帯の取引を制限することができます。 1. 主要な機能と動作ロジック 1. ケルトナーチャネルとEMAの組み合わせ - 2つのEMA（高速と低速）と平均範囲（ケルトナーチャネルのロジックに似ています）が使用されます。 - 買いのシグナルは、価格がチャネルの上限を超えて低速EMAより上に位置するときに生成されます。売りのシグナルは、下限をブレイクして低速EMAより下に位置するときに生成されます。 2. ポジション管理 - 組み込みの トラップストップ （トラップストップ）。価格が設定された利益レベルに達すると、ストップロスが引き上げられ、市場反転時に利益を保護するのに役
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Grid Master Pro – ユニバーサルなグリッドトレーディング用エキスパートアドバイザー Grid Master Pro は、MetaTrader 5 向けの柔軟かつ効率的なエキスパートアドバイザー（Expert Advisor）であり、幅広い金融商品において信頼性の高いグリッドトレーディング（Grid Trading）戦略を実装します。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、貴金属（XAUUSD／ゴールド）、コモディティ（原油：Brent、WTI）、および暗号通貨（BTCUSD、ETHUSD など）で優れたパフォーマンスを示します。本 EA は、使いやすいモニタリングパネルを備え、トレーリングストップやブレイクイーブン（BreakEven）、日次取引回数制限などの拡張リスク管理機能を提供します。 主な利点： グリッド戦略 • 本 EA は、設定された価格レンジ内に自動的に一連の注文（Buy Stop/Sell Stop）を配置します。 • GridStep （グリッド間隔）と NumberOfOrders （注文数）など、柔軟にカスタマイズ可能。 • レ
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
エキスパート
Pivot Levels Pro – 多機能なMetaTrader 5用EA Pivot Levels Pro – 多機能なMetaTrader 5用EA Pivot Levels Pro は、MetaTrader 5向けの多機能エキスパートアドバイザー（Expert Advisor）です。Classic、Fibonacci、Camarilla、Woodie、DeMarkなど様々なピボット(Pivot)レベルを自動的に作図し、それに基づいてトレードを行います。本EAは、強力なポジション管理ロジック（グリッドアルゴリズム、トレーリングストップ、ブレイクイーブンへの移動）と、日次・週次・月次および累計損益を表示する分かりやすい統計パネルを兼ね備えています。また、チャート上に矢印やラインの形で過去のトレード履歴を表示する機能も備えています。 このEAは、クラシックおよび最新のピボットレベル算出方法を活用した自動売買を求めるトレーダーに最適です。ヘッジ（hedge）モードとネットティング（netting）モードの両方で動作可能であり、多彩なパラメータを用いて自分のトレードスタイルに合わせた戦
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
MACD Trader Pro は、実績のあるMACD戦略と効果的なグリッドトレーディングシステムを統合した革新的なトレーディングアドバイザーです。本アドバイザーは金融市場での自動取引向けに設計されており、GBPUSD通貨ペアで最良のパフォーマンスを発揮しますが、EURUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、EURGBP、EURJPY、GBPJPYなど主要な通貨ペア全般でも成功裏に取引を行います。 本EAの独自性は、市場シグナルのインテリジェントな分析と適応型グリッドオーダーの構築にあり、トレンド相場だけでなくレンジ相場においても利益を最大化します。金（XAUUSD）、銀（XAGUSD）などの貴金属、WTI・ブレント原油、天然ガスなどのエネルギー商品、さらにBTCUSD、ETHUSD、LTCUSDなどの暗号通貨やその他のデジタル資産にも効果的に対応します。システムは複数のフィルターと高度な資金保護アルゴリズムを用いて安定した取引を実現します。 主な特徴と利点 高度なMACD戦略 MACDラインのクロス、ゼロラインのクロス、複合モードなど複数のシグ
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Bollinger Bands Trader Pro   は、ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）を用いたプロ仕様のグリッドトレード（ネットトレード）向け強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。 柔軟なリスクパラメータの設定、ポジション管理の自動化、高度なトレーリングストップ（Trailing Stop）やブレイクイーブン（BreakEven）機能のほか、1日の取引回数制限や収益統計の表示などを組み合わせています。EA はボリンジャーバンドをもとに市場へのエントリーポイントを自動で判断し、グリッド（Grid）オーダーを構築してリスクを管理し、反対のシグナルが出た際には自動で決済を行うことができます。 Bollinger Bands Trader Pro の主な特長 完全なグリッドトレード戦略 (Grid) 設定したステップ (Grid Step) に基づき、トレンド方向（または逆張り）でポジションを追加することが可能。 最大オーダー数 (MaxGridOrders) の柔軟な設定。 新しいグリッドレベルごとにロットサイズを自動的に減少させるオプション (GridRe
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Range Breakout Trader Pro: 複数注文と自動距離計算による革新的な取引戦略 概要 Range Breakout Trader Pro はMetaTrader 5用の現代的な取引戦略で、価格レンジのブレイクアウトを自動注文配置と管理を活用して専門的に扱います。この高度なエキスパートアドバイザーは、レンジブレイクアウト戦略を最大限の自動化で効果的に適用したいトレーダー向けに作成されています。このアドバイザーは様々な市場条件とリスク管理パラメーターを考慮して注文を出すため、主要な通貨ペア、金、原油、暗号通貨でのアクティブな取引に最適なツールとなっています。 主な機能と利点： 多層的な注文配置システム： アドバイザーは市場レンジに基づいて複数の注文を扱い、市場のボラティリティを最大限に活用することができます。 自動距離計算： 注文間の距離は現在の市場レンジに基づいて自動的に調整されるか、カスタムフィボナッチ公式に従って設定されます。 柔軟なポジションサイズ計算： トレーダーは固定ロット、残高からのパーセンテージ、または証拠金からのパーセンテージなど、注文サイズを計算する
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
ATR Grid Trader Pro - ボラティリティ分析付き自動グリッド取引アドバイザー（MetaTrader 5用） 概要 ATR Grid Trader Pro は、MetaTrader 5 向けの多機能自動取引アドバイザー（EA）で、革新的なグリッド取引技術と、Average True Range（ATR）に基づく高度なボラティリティ分析を組み合わせています。この強力なトレーディングロボットは、ボラティリティが低い場合に買いポジションを、ボラティリティが高い場合に売りポジションを開きます。また、グリッド取引モードを有効にすると、設定したステップ間隔で追加の注文を配置し、収益性を最大化します。 このEAは市場の変動を効率的に活用し、通貨ペア、貴金属（ゴールド、シルバー）、エネルギー商品（WTI原油、ブレント原油）、暗号通貨（ビットコイン、イーサリアム）など、様々な取引条件に適応します。システムはボラティリティに基づき最適なエントリーポイントを自動で判断し、複数の内蔵保護機能でリスクを管理します。 主な特徴 ATRボラティリティに基づく取引 高度なアルゴリズムが指定のタイムフレ
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Gartley Butterfly Pattern EA 説明 このエキスパートアドバイザー（EA）は、ハーモニックパターンに基づいて自動取引を行います。ハーモニックパターンはテクニカル分析の人気パターンであり、初めにハロルド・マッキンリー・ガートリー（Harold McKinley Gartley）によって提唱され、その後スコット・カーニー（Scott Carney）によって体系化および拡張されました。カーニーはBat、Crab、Shark、Deep Crab、Alternate Batといったパターンも開発しています。 このロボットは以下のパターンを認識し、取引します：Gartley、Butterfly、Bat、Crab、Shark、Cypher、Deep Crab、Alternate Bat、AB=CD、Three Drives。 これらのパターンはフィボナッチレベルを基に形成されており、許容誤差を柔軟に設定可能です。 EAの機能 指定された時間足（例：H1、H4。デフォルトはH3）でチャートをスキャン、 確認されたパターンに基づき、設定されたパラメータで取引を開始、 ポジシ
フィルタ:
Catherine Rissik
169
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Vladimir Shumikhin
3406
開発者からの返信 Vladimir Shumikhin 2025.11.14 08:13
Hello Catherine!
Thank you so much for your kind review and for testing the Golden Eagle Pro EA! I'm very pleased that the bot has shown great results and proven to be useful for your trading.
I always try to respond quickly to client questions — it's an important part of providing good service. I'll be happy to help you anytime!
I hope that my other expert advisors will also serve you well. I wish you successful and profitable trading!
Best regards,
Vladimir
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

レビューに返信