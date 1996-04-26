Golden Eagle Pro EA
Descrizione breve
1. Concetto generale e caratteristiche
Analisi multi-timeframe
- Applica la media mobile (MA) sul grafico giornaliero (D1) per determinare con precisione la direzione principale del trend.
- Utilizza l'indicatore ATR sul grafico a 30 minuti (M30) per analizzare la volatilità, escludendo i periodi di bassa attività.
- Inoltre, si basa sui segnali dei Frattali (Fractals) su M5 per individuare i punti di ingresso più promettenti.
Gestione del rischio e del capitale
- Possibilità di operare con un lotto fisso (Fixed Lot) per una maggiore sicurezza sul volume della posizione.
- Alternativa: calcolo dinamico del lotto in base alla dimensione del deposito, con scelta del livello di rischio (basso, medio o alto).
- Verifica automatica dei requisiti di margine e riduzione automatica del lotto in caso di margine insufficiente.
Stop Loss e Take Profit flessibili
- Livelli SL/TP preimpostati in punti per un maggiore controllo sulle operazioni.
- Opzione di trailing stop che segue il movimento del prezzo e sposta automaticamente lo stop protettivo dopo aver raggiunto un profitto.
- Funzione di Break Even per spostare la posizione al punto di ingresso con un piccolo scarto, riducendo i rischi.
Parametri aggiuntivi
- Limite massimo dello spread per filtrare condizioni di mercato volatili o illiquide.
- Visualizzazione della storia delle operazioni sul grafico con frecce, linee di ingresso/uscita e informazioni su guadagni/perdite.
Comodità nei test
- Il consulente funziona correttamente in modalità di test (OnTester), fornendo il guadagno/perdita totale per ottimizzare le impostazioni.
- Si consiglia di eseguire test sui dati storici per selezionare i parametri ottimali.
2. Parametri del consulente e il loro scopo
Di seguito sono riportati i parametri di ingresso (Inputs) e una breve descrizione.
Gruppo: Strategia MA ATR Fractals
MAPeriodD1 (predefinito: 200)
Periodo della media mobile sul grafico giornaliero (D1), maggiore è il valore, più ampio è il trend preso in considerazione.
-
MAMethod (predefinito: MODE_SMA)
Metodo di calcolo della media mobile (SMA, EMA, ecc.).
-
MAPriceApplied (predefinito: PRICE_CLOSE)
Prezzo per calcolare la MA (prezzo di chiusura, apertura, mediana, ecc.).
-
ATRPeriodM30 (predefinito: 14)
Periodo dell'indicatore ATR sul grafico M30 per valutare la volatilità.
-
ATRMultiplier (predefinito: 1.0)
Moltiplicatore per rafforzare o indebolire il filtro di volatilità.
-
FractalPeriodM5 (predefinito: 5)
Periodo dell'indicatore Frattali su M5 per identificare i punti di massimo/minimo locali.
Gruppo: Impostazioni Lotto & Rischio
LotMode (predefinito: LOT MODE PERCENTAGE)
- LOT MODE FIXED – lotto fisso (utilizza il parametro FixedLotSize).
- LOT MODE PERCENTAGE – lotto calcolato in percentuale del deposito, con scelta del livello di rischio.
-
FixedLotSize (predefinito: 0.01)
Lotto fisso, applicabile solo quando LOT MODE FIXED.
-
RiskLevel (predefinito: RISK MEDIUM)
- RISK LOW – rischio conservativo (1% del deposito).
- RISK MEDIUM – rischio medio (2%).
- RISK HIGH – rischio aggressivo (5%).
Gruppo: StopLoss & TakeProfit
-
StopLossPoints (predefinito: 2800)
Dimensione dello stop loss in punti (calcolata dal prezzo di apertura).
-
TakeProfitPoints (predefinito: 400)
Dimensione del take profit in punti (anch'essa calcolata dal prezzo di apertura).
Gruppo: Trailing e BreakEven
-
EnableTrailingStop (predefinito: false)
Abilita/disabilita la funzione di trailing stop.
-
TrailingStartPoints (predefinito: 150)
Livello di profitto (in punti) al quale si attiva il trailing stop.
-
TrailingStopPoints (predefinito: 100)
Distanza dal prezzo corrente al stop loss durante il trailing.
-
TrailingStepPoints (predefinito: 50)
Passo minimo (in punti) per modificare la distanza dal prezzo al SL, affinché il consulente riposizioni il stop loss.
-
EnableBreakEven (predefinito: false)
Abilita/disabilita la funzione di spostamento del SL in break even.
-
BreakEvenStartPoints (predefinito: 100)
Profitto (in punti) al quale si attiva il break even.
-
BreakEvenOffsetPoints (predefinito: 20)
Distanza dal prezzo di apertura alla quale si sposta lo stop loss in break even.
Gruppo: Impostazioni Aggiuntive
MaxSpreadPoints (predefinito: 300)
Spread massimo consentito in punti. Se lo spread supera questo valore, nuove operazioni non verranno aperte.
-
MagicNumber (predefinito: 33)
Identificatore unico del consulente per distinguere le sue posizioni dalle altre.
-
TradeComment (predefinito: "GoldenEagleAI")
Commento alle operazioni, visibile nella finestra "Storia" e "Trading".
Gruppo: Validazione del Mercato e Extras
-
EnableShowHistoryDeals (predefinito: true)
Visualizzare la storia delle operazioni sul grafico?
-
ColorBuyDeals (predefinito: clrLime)
Colore per le etichette/frecce delle operazioni di acquisto.
-
ColorSellDeals (predefinito: clrRed)
Colore per le etichette/frecce delle operazioni di vendita.
-
FontSizeForDeals (predefinito: 10)
Dimensione del font per le etichette dei deal chiusi.
3. Raccomandazioni per l'uso
Scelta del timeframe e dello strumento
Il consulente è ideale per il trading sui futures sull'oro e sulla coppia XAU/USD. Tuttavia, puoi testare diverse coppie di valute e timeframe ottimizzando i parametri per il mercato specifico.
-
Ottimizzazione dei parametri
Usa il tester di strategie e la funzione di ottimizzazione in MetaTrader 5. Regola MAPeriodD1, ATRPeriodM30 e FractalPeriodM5 per la specificità del mercato. Regola anche StopLossPoints e TakeProfitPoints in base alla volatilità dello strumento.
-
Gestione del rischio
Per un deposito più piccolo o un trading conservativo, usa RISK LOW o un lotto fisso piccolo. Per un trading più aggressivo, scegli RISK HIGH, ma preparati a rischi più elevati.
-
Controllo dello spread
Il parametro MaxSpreadPoints aiuta a evitare ingressi troppo costosi durante le espansioni di spread (ad esempio, durante le news).
-
Test su conto demo
Testa il consulente su un conto demo per assicurarti che le impostazioni siano conformi alle tue aspettative e alle condizioni del broker.
4. Vantaggi
- Analisi multi-timeframe aiuta a escludere segnali falsi grazie all'uso di più timeframe.
- Trailing stop e break even comodi proteggono i tuoi profitti e preservano il capitale.
- Sistema di gestione del denaro flessibile (lotto fisso o percentuale dal saldo con tre livelli di rischio).
- Visualizzazione delle operazioni sul grafico semplifica l'analisi e mostra chiaramente i punti di ingresso e uscita.
5. Disclamer
- Il consulente non garantisce profitto e non elimina i rischi di perdita.
fondi.
- I risultati passati non sono un indicatore di rendimenti futuri.
- Utilizzare sempre fondi che si è disposti a perdere e seguire i principi di gestione del rischio.
6. ConclusioniGolden Eagle Pro EA è la soluzione ideale per i trader che utilizzano strategie automatiche con gestione del rischio flessibile e analisi multi-timeframe. Configura i parametri in base al tuo stile di trading e fai i test necessari sui dati storici e su un conto demo prima di passare al trading reale.
Per domande aggiuntive o raccomandazioni sull'ottimizzazione dei parametri, puoi contattare l'autore tramite messaggi privati su MQL5.com. Ti auguriamo un trading di successo e sicuro!