Descrizione breve

Golden Eagle Pro EA è un potente consulente automatico per la piattaforma MetaTrader 5, che utilizza una combinazione di vari indicatori e analisi multi-timeframe (MA su D1, ATR su M30, Frattali su M5). Il consulente include impostazioni flessibili per la gestione del rischio (lotto fisso, percentuale del saldo, scelta del livello di rischio), nonché funzioni avanzate di trailing stop e di spostamento della posizione in break-even. Il programma ha superato con successo i test ed è raccomandato per il trading dei futures sull'oro e della coppia XAU/USD. Il consulente è versatile e adatto per il trading su vari strumenti e timeframe, consentendo di ottimizzare i parametri in base alle condizioni di mercato.


OFFERTA LIMITATA!

Golden Eagle Pro EA è disponibile a un prezzo speciale:

• Prime 10 acquisti — 50 USD

• Prossimi 10 acquisti — 100 USD

• Prezzo finale — 1000 USD

Attenzione: il numero di licenze disponibili a ogni fase è limitato!

1. Concetto generale e caratteristiche

  1. Analisi multi-timeframe

    • Applica la media mobile (MA) sul grafico giornaliero (D1) per determinare con precisione la direzione principale del trend.
    • Utilizza l'indicatore ATR sul grafico a 30 minuti (M30) per analizzare la volatilità, escludendo i periodi di bassa attività.
    • Inoltre, si basa sui segnali dei Frattali (Fractals) su M5 per individuare i punti di ingresso più promettenti.

  2. Gestione del rischio e del capitale

    • Possibilità di operare con un lotto fisso (Fixed Lot) per una maggiore sicurezza sul volume della posizione.
    • Alternativa: calcolo dinamico del lotto in base alla dimensione del deposito, con scelta del livello di rischio (basso, medio o alto).
    • Verifica automatica dei requisiti di margine e riduzione automatica del lotto in caso di margine insufficiente.

  3. Stop Loss e Take Profit flessibili

    • Livelli SL/TP preimpostati in punti per un maggiore controllo sulle operazioni.
    • Opzione di trailing stop che segue il movimento del prezzo e sposta automaticamente lo stop protettivo dopo aver raggiunto un profitto.
    • Funzione di Break Even per spostare la posizione al punto di ingresso con un piccolo scarto, riducendo i rischi.

  4. Parametri aggiuntivi

    • Limite massimo dello spread per filtrare condizioni di mercato volatili o illiquide.
    • Visualizzazione della storia delle operazioni sul grafico con frecce, linee di ingresso/uscita e informazioni su guadagni/perdite.

  5. Comodità nei test

    • Il consulente funziona correttamente in modalità di test (OnTester), fornendo il guadagno/perdita totale per ottimizzare le impostazioni.
    • Si consiglia di eseguire test sui dati storici per selezionare i parametri ottimali.

2. Parametri del consulente e il loro scopo

Di seguito sono riportati i parametri di ingresso (Inputs) e una breve descrizione.

Gruppo: Strategia MA ATR Fractals

  1. MAPeriodD1 (predefinito: 200)
    Periodo della media mobile sul grafico giornaliero (D1), maggiore è il valore, più ampio è il trend preso in considerazione.

  2. MAMethod (predefinito: MODE_SMA)
    Metodo di calcolo della media mobile (SMA, EMA, ecc.).

  3. MAPriceApplied (predefinito: PRICE_CLOSE)
    Prezzo per calcolare la MA (prezzo di chiusura, apertura, mediana, ecc.).

  4. ATRPeriodM30 (predefinito: 14)
    Periodo dell'indicatore ATR sul grafico M30 per valutare la volatilità.

  5. ATRMultiplier (predefinito: 1.0)
    Moltiplicatore per rafforzare o indebolire il filtro di volatilità.

  6. FractalPeriodM5 (predefinito: 5)
    Periodo dell'indicatore Frattali su M5 per identificare i punti di massimo/minimo locali.

Gruppo: Impostazioni Lotto & Rischio

  1. LotMode (predefinito: LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – lotto fisso (utilizza il parametro FixedLotSize).
    • LOT MODE PERCENTAGE – lotto calcolato in percentuale del deposito, con scelta del livello di rischio.

  2. FixedLotSize (predefinito: 0.01)
    Lotto fisso, applicabile solo quando LOT MODE FIXED.

  3. RiskLevel (predefinito: RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – rischio conservativo (1% del deposito).
    • RISK MEDIUM – rischio medio (2%).
    • RISK HIGH – rischio aggressivo (5%).

Gruppo: StopLoss & TakeProfit

  1. StopLossPoints (predefinito: 2800)
    Dimensione dello stop loss in punti (calcolata dal prezzo di apertura).

  2. TakeProfitPoints (predefinito: 400)
    Dimensione del take profit in punti (anch'essa calcolata dal prezzo di apertura).

Gruppo: Trailing e BreakEven

  1. EnableTrailingStop (predefinito: false)
    Abilita/disabilita la funzione di trailing stop.

  2. TrailingStartPoints (predefinito: 150)
    Livello di profitto (in punti) al quale si attiva il trailing stop.

  3. TrailingStopPoints (predefinito: 100)
    Distanza dal prezzo corrente al stop loss durante il trailing.

  4. TrailingStepPoints (predefinito: 50)
    Passo minimo (in punti) per modificare la distanza dal prezzo al SL, affinché il consulente riposizioni il stop loss.

  5. EnableBreakEven (predefinito: false)
    Abilita/disabilita la funzione di spostamento del SL in break even.

  6. BreakEvenStartPoints (predefinito: 100)
    Profitto (in punti) al quale si attiva il break even.

  7. BreakEvenOffsetPoints (predefinito: 20)
    Distanza dal prezzo di apertura alla quale si sposta lo stop loss in break even.

Gruppo: Impostazioni Aggiuntive

  1. MaxSpreadPoints (predefinito: 300)
    Spread massimo consentito in punti. Se lo spread supera questo valore, nuove operazioni non verranno aperte.

  2. MagicNumber (predefinito: 33)
    Identificatore unico del consulente per distinguere le sue posizioni dalle altre.

  3. TradeComment (predefinito: "GoldenEagleAI")
    Commento alle operazioni, visibile nella finestra "Storia" e "Trading".

Gruppo: Validazione del Mercato e Extras

  1. EnableShowHistoryDeals (predefinito: true)
    Visualizzare la storia delle operazioni sul grafico?

  2. ColorBuyDeals (predefinito: clrLime)
    Colore per le etichette/frecce delle operazioni di acquisto.

  3. ColorSellDeals (predefinito: clrRed)
    Colore per le etichette/frecce delle operazioni di vendita.

  4. FontSizeForDeals (predefinito: 10)
    Dimensione del font per le etichette dei deal chiusi.

3. Raccomandazioni per l'uso

  1. Scelta del timeframe e dello strumento
    Il consulente è ideale per il trading sui futures sull'oro e sulla coppia XAU/USD. Tuttavia, puoi testare diverse coppie di valute e timeframe ottimizzando i parametri per il mercato specifico.

  2. Ottimizzazione dei parametri
    Usa il tester di strategie e la funzione di ottimizzazione in MetaTrader 5. Regola MAPeriodD1, ATRPeriodM30 e FractalPeriodM5 per la specificità del mercato. Regola anche StopLossPoints e TakeProfitPoints in base alla volatilità dello strumento.

  3. Gestione del rischio
    Per un deposito più piccolo o un trading conservativo, usa RISK LOW o un lotto fisso piccolo. Per un trading più aggressivo, scegli RISK HIGH, ma preparati a rischi più elevati.

  4. Controllo dello spread
    Il parametro MaxSpreadPoints aiuta a evitare ingressi troppo costosi durante le espansioni di spread (ad esempio, durante le news).

  5. Test su conto demo
    Testa il consulente su un conto demo per assicurarti che le impostazioni siano conformi alle tue aspettative e alle condizioni del broker.

4. Vantaggi

  • Analisi multi-timeframe aiuta a escludere segnali falsi grazie all'uso di più timeframe.
  • Trailing stop e break even comodi proteggono i tuoi profitti e preservano il capitale.
  • Sistema di gestione del denaro flessibile (lotto fisso o percentuale dal saldo con tre livelli di rischio).
  • Visualizzazione delle operazioni sul grafico semplifica l'analisi e mostra chiaramente i punti di ingresso e uscita.

5. Disclamer

  • Il consulente non garantisce profitto e non elimina i rischi di perdita.

fondi.

  • I risultati passati non sono un indicatore di rendimenti futuri.
  • Utilizzare sempre fondi che si è disposti a perdere e seguire i principi di gestione del rischio.

6. Conclusioni

Golden Eagle Pro EA è la soluzione ideale per i trader che utilizzano strategie automatiche con gestione del rischio flessibile e analisi multi-timeframe. Configura i parametri in base al tuo stile di trading e fai i test necessari sui dati storici e su un conto demo prima di passare al trading reale.

Per domande aggiuntive o raccomandazioni sull'ottimizzazione dei parametri, puoi contattare l'autore tramite messaggi privati su MQL5.com. Ti auguriamo un trading di successo e sicuro!


