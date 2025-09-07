SGear

4.22
Promoção de Fim de Verão – Por Tempo Limitado!
Aplica-se um modelo de preços em camadas: a cada quinta compra, o preço aumenta em 50 dólares. Com cada novo comprador, o próximo nível de preço fica mais próximo, tornando sua entrada mais cara. Garanta o SGear ao preço atual antes que o próximo aumento de preço seja acionado. Esta promoção é limitada – tanto em tempo quanto em quantidade. Após isso, o preço de mercado regular será aplicado.

SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA

SGear é um Expert Advisor totalmente automatizado que segue rigorosamente a tendência principal do mercado.
O foco está em movimentos estáveis – evitando reações impulsivas ou contra-tendências de curto prazo.
A estratégia é baseada em setups bem definidos e evita conscientemente operações especulativas em fases confusas do mercado.

As regras são compactas e fáceis de entender. Entradas e saídas seguem critérios fixos, definidos para cada fase do mercado.
As operações só são executadas quando certas condições são atendidas – isso traz estrutura, clareza e reduz o risco de operações desnecessárias.
Um dos pilares do SGear é o controle de qualidade dos sinais. O algoritmo filtra apenas setups que surgem em fases de mercado estáveis e com tendência clara.
Fases laterais voláteis ou estruturas indefinidas são automaticamente ignoradas. Assim, o foco permanece nos momentos com verdadeiro potencial.

Por que não usamos Inteligência Artificial?

Testamos extensivamente a integração da IA no sistema de negociação.
Mas, apesar das expectativas, os resultados foram decepcionantes: a maioria dos modelos de IA é imprecisa, muito sensível ao ruído do mercado e pouco confiável em ambientes reais de longo prazo.
Por isso, decidimos não utilizar IA. O SGear não funciona como uma caixa preta – ele é baseado em regras claras e lógicas.
A vantagem: cada operação pode ser compreendida e analisada, sem depender de sistemas obscuros.


Gestão de Risco com Estrutura

Cada operação é protegida com um Stop Loss e Take Profit definidos.
O risco permanece sob controle em qualquer situação de mercado.
Além disso, o sistema acompanha dinamicamente as posições lucrativas para aproveitar ao máximo os movimentos fortes – sem encerrar antes da hora.
O SGear não é feito para scalping agressivo nem para gerar muitas ordens.
O foco está na eficiência: menos operações, porém mais precisas.
Ideal para traders que não querem passar o dia em frente ao gráfico.


Por que o SGear Vale a Pena – Comparativo
Critério SGear Outros EAs / Sistemas com IA
Direção de Operação Sempre na direção da tendência principal Opera sem considerar o contexto de tendência
Qualidade dos Sinais Filtros rigorosos, setups limpos e seletivos Sinais frequentes e muitas vezes imprecisos
Transparência Regras claras e lógica compreensível Decisões obscuras, sem explicação
Inteligência Artificial Não utilizada – decisão intencional Lógica instável, difícil de interpretar
Gestão de Risco SL e TP fixos + proteção de lucros dinâmica Frequentemente sobreotimizado ou rígido
Sobreotimização Evita ajustes excessivos ao histórico Altamente ajustado aos dados passados
Frequência de Ordens Poucas ordens, mas bem selecionadas Muitas operações sem real vantagem
Adaptação ao Mercado Reconhece lateralizações e faz pausas Opera constantemente, mesmo em mercados ruins
Estabilidade no Longo Prazo Foco no crescimento sustentável Sucesso momentâneo, instabilidade a longo prazo
Ideal para Traders Ocupados Sim – roda de forma autônoma e tranquila Exige supervisão constante
O EA funciona no XAUUSD e pode ser usado com qualquer corretora. Contas de Prop Firms são bem-vindas. O timeframe é M30 e você pode começar com apenas 50 dólares.


Por que o SGear Funciona na Prática
  • Menos é mais: SGear só opera quando há sinais reais e claros. Isso protege seu capital e evita overtrading.
  • Sem decisões obscuras de IA: Cada entrada tem uma razão. Isso transmite confiança – especialmente com dinheiro real.
  • Resultados realistas: Muitos EAs funcionam apenas em backtests. SGear foi feito para o mercado real – com volatilidade real.
  • Baixa manutenção: Com lógica de tendência e regras claras, é ideal para quem não quer operar manualmente todos os dias.
  • Sem hype de IA: A IA ainda não está pronta para o trading real. SGear aposta na lógica, não em promessas.
Comentários 9
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Filtro:
Eleonora
200
Eleonora 2025.12.24 12:51 
 

The bot shows very promising results in backtests, based on small profits and a relatively large stop loss. Historical data suggests that losses are quickly recovered. In live trading, many of the trades shown in the backtest are not executed. As a result, when a large stop loss occurs, the recovery trades often do not take place and losses remain unrecovered. For this reason, the bot performs very poorly in live trading and is not reliable.

cerwann
214
cerwann 2025.11.18 05:20 
 

Hello. I have been using SGEAR for 2 months. 7 trades only, but all in Profit, with IC Market. Will install the new version now and see if the number of trades increase.

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:01
Thank you for your review.
I’m glad to hear all trades have been profitable so far. I am sure the new version delivers even better activity and performance for you.
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:00
Thank you for your review.
I’m pleased to hear the recent performance has been strong. It’s great to know the EA is delivering good results for you.
neHko83
53
neHko83 2025.11.03 22:42 
 

Another product that looks great in backtesting but fails completely in real trading. I regret the purchase and would like a refund. Please be careful before buying.

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.11.18 10:59
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear about your initial experience, but after the latest update everything is working flawlessly.
If you need help with the correct setup or have any questions, I’m here to support you.
maakufx
254
maakufx 2025.10.17 18:28 
 

better performance after the update

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.10.19 16:59
Thank you for your feedback. I truly appreciate that you took the time to share your experience. I’ve already reached out to you to offer my help, but unfortunately, I haven’t received any reply yet.
Without your cooperation or insight into your settings, it’s very difficult for me to identify what went wrong or provide effective support. Please get back to me, I’m more than willing to assist you and make sure everything works as intended.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.09.26 17:32
Thank you so much for your wonderful feedback!
I’m very happy to hear that SGear completed its first trade successfully and that you’re satisfied with the support. Your trust and recommendation mean a lot. Wishing you continued success and many profitable trades ahead!
Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.09.12 09:15
Thank you so much for your feedback. I'm pleased that you're satisfied with the initial results.
irisyak
512
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.09.11 21:38
Merci pour votre retour. Je suis ravi que les paramètres intégrés vous plaisent.
3hoshino
32
3hoshino 2025.09.11 17:30 
 

皆さん、こんにちは。 このEAで最初のトレードがすでに実行され、EAの価格を上回る利益をすぐに出すことができました。 素晴らしいスタートだと思います。

Olesia Kusmenko
576
Resposta do desenvolvedor Olesia Kusmenko 2025.09.11 17:44
本当にありがとうございます。とてもご親切に感謝いたします。
100ドル以下でこのEAを手に入れられた幸運な方のお一人ですね。:p
Responder ao comentário