SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA

SGear é um Expert Advisor totalmente automatizado que segue rigorosamente a tendência principal do mercado.

O foco está em movimentos estáveis – evitando reações impulsivas ou contra-tendências de curto prazo.

A estratégia é baseada em setups bem definidos e evita conscientemente operações especulativas em fases confusas do mercado.

As regras são compactas e fáceis de entender. Entradas e saídas seguem critérios fixos, definidos para cada fase do mercado.

As operações só são executadas quando certas condições são atendidas – isso traz estrutura, clareza e reduz o risco de operações desnecessárias.

Um dos pilares do SGear é o controle de qualidade dos sinais. O algoritmo filtra apenas setups que surgem em fases de mercado estáveis e com tendência clara.

Fases laterais voláteis ou estruturas indefinidas são automaticamente ignoradas. Assim, o foco permanece nos momentos com verdadeiro potencial.

Testamos extensivamente a integração da IA no sistema de negociação.

Mas, apesar das expectativas, os resultados foram decepcionantes: a maioria dos modelos de IA é imprecisa, muito sensível ao ruído do mercado e pouco confiável em ambientes reais de longo prazo.

Por isso, decidimos não utilizar IA. O SGear não funciona como uma caixa preta – ele é baseado em regras claras e lógicas.

A vantagem: cada operação pode ser compreendida e analisada, sem depender de sistemas obscuros.

Cada operação é protegida com um Stop Loss e Take Profit definidos.

O risco permanece sob controle em qualquer situação de mercado.

Além disso, o sistema acompanha dinamicamente as posições lucrativas para aproveitar ao máximo os movimentos fortes – sem encerrar antes da hora.

O SGear não é feito para scalping agressivo nem para gerar muitas ordens.

O foco está na eficiência: menos operações, porém mais precisas.

Ideal para traders que não querem passar o dia em frente ao gráfico.

Critério SGear Outros EAs / Sistemas com IA Direção de Operação Sempre na direção da tendência principal Opera sem considerar o contexto de tendência Qualidade dos Sinais Filtros rigorosos, setups limpos e seletivos Sinais frequentes e muitas vezes imprecisos Transparência Regras claras e lógica compreensível Decisões obscuras, sem explicação Inteligência Artificial Não utilizada – decisão intencional Lógica instável, difícil de interpretar Gestão de Risco SL e TP fixos + proteção de lucros dinâmica Frequentemente sobreotimizado ou rígido Sobreotimização Evita ajustes excessivos ao histórico Altamente ajustado aos dados passados Frequência de Ordens Poucas ordens, mas bem selecionadas Muitas operações sem real vantagem Adaptação ao Mercado Reconhece lateralizações e faz pausas Opera constantemente, mesmo em mercados ruins Estabilidade no Longo Prazo Foco no crescimento sustentável Sucesso momentâneo, instabilidade a longo prazo Ideal para Traders Ocupados Sim – roda de forma autônoma e tranquila Exige supervisão constante

Menos é mais: SGear só opera quando há sinais reais e claros. Isso protege seu capital e evita overtrading.

Sem decisões obscuras de IA: Cada entrada tem uma razão. Isso transmite confiança – especialmente com dinheiro real.

Resultados realistas: Muitos EAs funcionam apenas em backtests. SGear foi feito para o mercado real – com volatilidade real.

Baixa manutenção: Com lógica de tendência e regras claras, é ideal para quem não quer operar manualmente todos os dias.

Sem hype de IA: A IA ainda não está pronta para o trading real. SGear aposta na lógica, não em promessas.

O EA funciona no XAUUSD e pode ser usado com qualquer corretora. Contas de Prop Firms são bem-vindas. O timeframe é M30 e você pode começar com apenas 50 dólares.