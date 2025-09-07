SGear
- Experts
- Olesia Kusmenko
- Versão: 1.30
- Atualizado: 3 novembro 2025
- Ativações: 10
|Aplica-se um modelo de preços em camadas: a cada quinta compra, o preço aumenta em 50 dólares. Com cada novo comprador, o próximo nível de preço fica mais próximo, tornando sua entrada mais cara. Garanta o SGear ao preço atual antes que o próximo aumento de preço seja acionado. Esta promoção é limitada – tanto em tempo quanto em quantidade. Após isso, o preço de mercado regular será aplicado.
SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA
SGear é um Expert Advisor totalmente automatizado que segue rigorosamente a tendência principal do mercado.
O foco está em movimentos estáveis – evitando reações impulsivas ou contra-tendências de curto prazo.
A estratégia é baseada em setups bem definidos e evita conscientemente operações especulativas em fases confusas do mercado.
As regras são compactas e fáceis de entender. Entradas e saídas seguem critérios fixos, definidos para cada fase do mercado.
As operações só são executadas quando certas condições são atendidas – isso traz estrutura, clareza e reduz o risco de operações desnecessárias.
Um dos pilares do SGear é o controle de qualidade dos sinais. O algoritmo filtra apenas setups que surgem em fases de mercado estáveis e com tendência clara.
Fases laterais voláteis ou estruturas indefinidas são automaticamente ignoradas. Assim, o foco permanece nos momentos com verdadeiro potencial.
Testamos extensivamente a integração da IA no sistema de negociação.
Mas, apesar das expectativas, os resultados foram decepcionantes: a maioria dos modelos de IA é imprecisa, muito sensível ao ruído do mercado e pouco confiável em ambientes reais de longo prazo.
Por isso, decidimos não utilizar IA. O SGear não funciona como uma caixa preta – ele é baseado em regras claras e lógicas.
A vantagem: cada operação pode ser compreendida e analisada, sem depender de sistemas obscuros.
Gestão de Risco com Estrutura
Cada operação é protegida com um Stop Loss e Take Profit definidos.
O risco permanece sob controle em qualquer situação de mercado.
Além disso, o sistema acompanha dinamicamente as posições lucrativas para aproveitar ao máximo os movimentos fortes – sem encerrar antes da hora.
O SGear não é feito para scalping agressivo nem para gerar muitas ordens.
O foco está na eficiência: menos operações, porém mais precisas.
Ideal para traders que não querem passar o dia em frente ao gráfico.
Por que o SGear Vale a Pena – Comparativo
|Critério
|SGear
|Outros EAs / Sistemas com IA
|Direção de Operação
|Sempre na direção da tendência principal
|Opera sem considerar o contexto de tendência
|Qualidade dos Sinais
|Filtros rigorosos, setups limpos e seletivos
|Sinais frequentes e muitas vezes imprecisos
|Transparência
|Regras claras e lógica compreensível
|Decisões obscuras, sem explicação
|Inteligência Artificial
|Não utilizada – decisão intencional
|Lógica instável, difícil de interpretar
|Gestão de Risco
|SL e TP fixos + proteção de lucros dinâmica
|Frequentemente sobreotimizado ou rígido
|Sobreotimização
|Evita ajustes excessivos ao histórico
|Altamente ajustado aos dados passados
|Frequência de Ordens
|Poucas ordens, mas bem selecionadas
|Muitas operações sem real vantagem
|Adaptação ao Mercado
|Reconhece lateralizações e faz pausas
|Opera constantemente, mesmo em mercados ruins
|Estabilidade no Longo Prazo
|Foco no crescimento sustentável
|Sucesso momentâneo, instabilidade a longo prazo
|Ideal para Traders Ocupados
|Sim – roda de forma autônoma e tranquila
|Exige supervisão constante
Por que o SGear Funciona na Prática
- Menos é mais: SGear só opera quando há sinais reais e claros. Isso protege seu capital e evita overtrading.
- Sem decisões obscuras de IA: Cada entrada tem uma razão. Isso transmite confiança – especialmente com dinheiro real.
- Resultados realistas: Muitos EAs funcionam apenas em backtests. SGear foi feito para o mercado real – com volatilidade real.
- Baixa manutenção: Com lógica de tendência e regras claras, é ideal para quem não quer operar manualmente todos os dias.
- Sem hype de IA: A IA ainda não está pronta para o trading real. SGear aposta na lógica, não em promessas.
Great product so far. In the last weeks only wins.