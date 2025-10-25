Golden Eagle Pro EA

Description succincte



Golden Eagle Pro EA

est un puissant conseiller automatique pour la plateforme MetaTrader 5, utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs et une analyse multi-timeframe (MA sur D1, ATR sur M30, Fractals sur M5). Le conseiller comprend des paramètres flexibles de gestion des risques (lot fixe, pourcentage du solde, choix du niveau de risque), ainsi que des fonctionnalités avancées de trailing stop et de transfert de position en break-even. Le programme a réussi les tests et est recommandé pour le trading de contrats à terme sur l’or et la paire XAU/USD. Le conseiller est polyvalent et convient à la négociation sur différents instruments et timeframes, permettant d'optimiser les paramètres en fonction des conditions du marché.





OFFRE LIMITÉE ! Golden Eagle AI est disponible à un prix spécial : • Les 10 premières ventes — 50 USD • Les 10 suivantes — 100 USD • Prix final — 1000 USD Notez que le nombre de licences disponibles à chaque étape est limité !

1. Concept général et caractéristiques

Analyse multi-timeframe Utilise la moyenne mobile (MA) sur le graphique quotidien (D1) pour déterminer précisément la direction principale de la tendance.

Utilise l'indicateur ATR sur le graphique M30 pour analyser la volatilité, en excluant les périodes de faible activité.

Se base également sur les signaux des fractales (Fractals) sur M5 pour trouver les points d'entrée les plus prometteurs. Gestion des risques et du capital Option de travailler avec un lot fixe (Fixed Lot) pour une confiance maximale dans la taille des positions.

Alternative — calcul dynamique du volume en pourcentage du solde avec sélection du niveau de risque (faible, moyen ou élevé).

Vérification intégrée des exigences de marge et réduction automatique du lot en cas de marge insuffisante. Paramétrage flexible du Stop Loss et Take Profit Paramètres de SL/TP réglés en points pour un contrôle maximal sur les positions.

Option de trailing stop qui suit le mouvement des prix et déplace automatiquement le stop de protection après que le profit soit atteint.

Fonction break-even pour transférer la position au point d'entrée avec un petit écart, minimisant ainsi les risques. Paramètres supplémentaires Limitation de l'écart maximal autorisé pour filtrer les conditions de marché volatiles ou illiquides.

Visualisation de l'historique des transactions sur le graphique avec des flèches, des lignes d'entrée/sortie et des informations sur les profits/pertes. Facilité de test Le conseiller fonctionne correctement en mode test (OnTester), fournissant un profit/perte global pour l'optimisation des paramètres.

Il est recommandé de tester sur des données historiques pour choisir les paramètres optimaux.

2. Paramètres du conseiller et leur fonction

Ci-dessous sont listés les paramètres d'entrée (Inputs) et leur brève description.

Groupe : MA ATR Fractals Strategy

MAPeriodD1 (par défaut : 200)

Période de la moyenne mobile sur le graphique D1, plus la valeur est grande, plus la tendance globale est prise en compte. MAMethod (par défaut : MODE_SMA)

Méthode de calcul de la moyenne mobile (SMA, EMA, etc.). MAPriceApplied (par défaut : PRICE_CLOSE)

Prix utilisé pour le calcul de la MA (prix de clôture, ouverture, médiane, etc.). ATRPeriodM30 (par défaut : 14)

Période de l'indicateur ATR sur le graphique M30 pour évaluer la volatilité. ATRMultiplier (par défaut : 1.0)

Multiplicateur pour renforcer ou affaiblir le filtre de volatilité. FractalPeriodM5 (par défaut : 5)

Période de l'indicateur Fractals sur M5 pour identifier les points extrêmes locaux.

Groupe : Lot & Paramètres de Risque

LotMode (par défaut : LOT MODE PERCENTAGE) LOT MODE FIXED – lot fixe (utilise le paramètre FixedLotSize).

LOT MODE PERCENTAGE – le lot est calculé en pourcentage du solde, avec choix du niveau de risque. FixedLotSize (par défaut : 0.01)

Lot fixe, applicable uniquement en mode LOT MODE FIXED. RiskLevel (par défaut : RISK MEDIUM) RISK LOW – risque conservateur (1% du solde).

RISK MEDIUM – risque modéré (2%).

RISK HIGH – risque élevé (5%).

Groupe : StopLoss & TakeProfit

StopLossPoints (par défaut : 2800)

Taille du Stop-Loss en points (calculée à partir du prix d'ouverture). TakeProfitPoints (par défaut : 400)

Taille du Take-Profit en points (également à partir du prix d'ouverture).

Groupe : Trailing et BreakEven

EnableTrailingStop (par défaut : false)

Active/désactive la fonction de trailing stop. TrailingStartPoints (par défaut : 150)

Le niveau de profit (en points) auquel le trailing stop est activé. TrailingStopPoints (par défaut : 100)

Distance entre le prix actuel et le stop-loss pendant le trailing. TrailingStepPoints (par défaut : 50)

Pas minimum (en points) pour modifier la distance entre le prix et le stop-loss, afin que le conseiller repositionne le stop-loss. EnableBreakEven (par défaut : false)

Active/désactive la fonction de mise en break-even. BreakEvenStartPoints (par défaut : 100)

Profit (en points) auquel le break-even est activé. BreakEvenOffsetPoints (par défaut : 20)

Décalage du stop-loss à partir du prix d'entrée lors de l'activation du break-even.

Groupe : Paramètres supplémentaires

MaxSpreadPoints (par défaut : 300)

Écart maximal autorisé en points. Si l'écart est supérieur à cette valeur, de nouvelles positions ne sont pas ouvertes. MagicNumber (par défaut : 33)

Identifiant unique pour distinguer les positions du conseiller. TradeComment (par défaut : "GoldenEagleAI")

Commentaire pour les transactions, visible dans l'historique et la fenêtre de trading.

Groupe : Validations supplémentaires pour le marché

EnableShowHistoryDeals (par défaut : true)

Afficher l'historique des transactions sur le graphique ? ColorBuyDeals (par défaut : clrLime)

Couleur des flèches/étiquettes pour les transactions d'achat. ColorSellDeals (par défaut : clrRed)

Couleur des flèches pour les transactions de vente. FontSizeForDeals (par défaut : 10)

Taille de la police pour les annotations des transactions fermées.

3. Recommandations d'utilisation

Sélection du timeframe et de l'instrument

Le conseiller est idéal pour le trading des contrats à terme sur l'or et la paire XAU/USD. Toutefois, vous pouvez tester différents instruments et timeframes, optimisant les paramètres pour le marché spécifique. Optimisation des paramètres

Utilisez le testeur de stratégies et la fonction d'optimisation dans MetaTrader 5. Ajustez MAPeriodD1, ATRPeriodM30 et FractalPeriodM5 en fonction des spécificités du marché. Ajustez également StopLossPoints et TakeProfitPoints en fonction de la volatilité de l'instrument. Gestion des risques

Pour un petit solde ou un trading conservateur, utilisez RISK LOW ou un petit lot fixe. Pour un trading plus agressif, optez pour RISK HIGH, mais soyez prêt à assumer des risques accrus. Contrôle de l'écart

Le paramètre MaxSpreadPoints permet d'éviter des entrées trop coûteuses lors de fortes variations de l'écart (par exemple, lors des annonces économiques). Test sur un compte démo

Testez le conseiller sur un compte démo pour vous assurer que les paramètres correspondent à vos attentes et aux conditions du courtier.

4. Avantages

Analyse multi-timeframe aide à éliminer les signaux faux grâce à l'utilisation de plusieurs timeframes.

aide à éliminer les signaux faux grâce à l'utilisation de plusieurs timeframes. Trailing stop et break-even pratiques protègent vos bénéfices et conservent votre capital.

pratiques protègent vos bénéfices et conservent votre capital. Système flexible de gestion des fonds (lot fixe ou pourcentage du solde avec trois niveaux de risque).

(lot fixe ou pourcentage du solde avec trois niveaux de risque). Affichage des transactions sur le graphique simplifie l'analyse et montre clairement les points d'entrée et de sortie.

5. Disclaimer

Le conseiller ne garantit pas de profit et ne supprime pas les risques de perte.

de fonds.

Les résultats passés ne sont pas un indicateur des rendements futurs.

un indicateur des rendements futurs. Utilisez toujours des fonds que vous êtes prêt à perdre et suivez les principes de gestion des risques.

6. Conclusion

Golden Eagle Pro EA

est la solution idéale pour les traders utilisant des stratégies automatiques avec une gestion des risques flexible et une analyse multi-timeframe. Ajustez les paramètres en fonction de votre style de trading et effectuez des tests sur des données historiques et sur un compte démo avant de passer à un trading réel.

Pour toute question ou recommandation sur l'optimisation des paramètres, vous pouvez contacter l'auteur par message privé sur MQL5.com. Nous vous souhaitons un trading réussi et sécurisé !



