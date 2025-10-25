Golden Eagle Pro EA

Golden Eagle Pro EA

Description succincte

Golden Eagle Pro EA est un puissant conseiller automatique pour la plateforme MetaTrader 5, utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs et une analyse multi-timeframe (MA sur D1, ATR sur M30, Fractals sur M5). Le conseiller comprend des paramètres flexibles de gestion des risques (lot fixe, pourcentage du solde, choix du niveau de risque), ainsi que des fonctionnalités avancées de trailing stop et de transfert de position en break-even. Le programme a réussi les tests et est recommandé pour le trading de contrats à terme sur l’or et la paire XAU/USD. Le conseiller est polyvalent et convient à la négociation sur différents instruments et timeframes, permettant d'optimiser les paramètres en fonction des conditions du marché.


OFFRE LIMITÉE !

Golden Eagle AI est disponible à un prix spécial :

• Les 10 premières ventes — 50 USD

• Les 10 suivantes — 100 USD

• Prix final — 1000 USD

Notez que le nombre de licences disponibles à chaque étape est limité !

1. Concept général et caractéristiques

  1. Analyse multi-timeframe

    • Utilise la moyenne mobile (MA) sur le graphique quotidien (D1) pour déterminer précisément la direction principale de la tendance.
    • Utilise l'indicateur ATR sur le graphique M30 pour analyser la volatilité, en excluant les périodes de faible activité.
    • Se base également sur les signaux des fractales (Fractals) sur M5 pour trouver les points d'entrée les plus prometteurs.

  2. Gestion des risques et du capital

    • Option de travailler avec un lot fixe (Fixed Lot) pour une confiance maximale dans la taille des positions.
    • Alternative — calcul dynamique du volume en pourcentage du solde avec sélection du niveau de risque (faible, moyen ou élevé).
    • Vérification intégrée des exigences de marge et réduction automatique du lot en cas de marge insuffisante.

  3. Paramétrage flexible du Stop Loss et Take Profit

    • Paramètres de SL/TP réglés en points pour un contrôle maximal sur les positions.
    • Option de trailing stop qui suit le mouvement des prix et déplace automatiquement le stop de protection après que le profit soit atteint.
    • Fonction break-even pour transférer la position au point d'entrée avec un petit écart, minimisant ainsi les risques.

  4. Paramètres supplémentaires

    • Limitation de l'écart maximal autorisé pour filtrer les conditions de marché volatiles ou illiquides.
    • Visualisation de l'historique des transactions sur le graphique avec des flèches, des lignes d'entrée/sortie et des informations sur les profits/pertes.

  5. Facilité de test

    • Le conseiller fonctionne correctement en mode test (OnTester), fournissant un profit/perte global pour l'optimisation des paramètres.
    • Il est recommandé de tester sur des données historiques pour choisir les paramètres optimaux.

2. Paramètres du conseiller et leur fonction

Ci-dessous sont listés les paramètres d'entrée (Inputs) et leur brève description.

Groupe : MA ATR Fractals Strategy

  1. MAPeriodD1 (par défaut : 200)
    Période de la moyenne mobile sur le graphique D1, plus la valeur est grande, plus la tendance globale est prise en compte.

  2. MAMethod (par défaut : MODE_SMA)
    Méthode de calcul de la moyenne mobile (SMA, EMA, etc.).

  3. MAPriceApplied (par défaut : PRICE_CLOSE)
    Prix utilisé pour le calcul de la MA (prix de clôture, ouverture, médiane, etc.).

  4. ATRPeriodM30 (par défaut : 14)
    Période de l'indicateur ATR sur le graphique M30 pour évaluer la volatilité.

    5. ATRMultiplier (par défaut : 1.0)
    Multiplicateur pour renforcer ou affaiblir le filtre de volatilité.

  5. FractalPeriodM5 (par défaut : 5)
    Période de l'indicateur Fractals sur M5 pour identifier les points extrêmes locaux.

Groupe : Lot & Paramètres de Risque

  1. LotMode (par défaut : LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – lot fixe (utilise le paramètre FixedLotSize).
    • LOT MODE PERCENTAGE – le lot est calculé en pourcentage du solde, avec choix du niveau de risque.

  2. FixedLotSize (par défaut : 0.01)
    Lot fixe, applicable uniquement en mode LOT MODE FIXED.

  3. RiskLevel (par défaut : RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – risque conservateur (1% du solde).
    • RISK MEDIUM – risque modéré (2%).
    • RISK HIGH – risque élevé (5%).

Groupe : StopLoss & TakeProfit

  1. StopLossPoints (par défaut : 2800)
    Taille du Stop-Loss en points (calculée à partir du prix d'ouverture).

  2. TakeProfitPoints (par défaut : 400)
    Taille du Take-Profit en points (également à partir du prix d'ouverture).

Groupe : Trailing et BreakEven

  1. EnableTrailingStop (par défaut : false)
    Active/désactive la fonction de trailing stop.

  2. TrailingStartPoints (par défaut : 150)
    Le niveau de profit (en points) auquel le trailing stop est activé.

  3. TrailingStopPoints (par défaut : 100)
    Distance entre le prix actuel et le stop-loss pendant le trailing.

  4. TrailingStepPoints (par défaut : 50)
    Pas minimum (en points) pour modifier la distance entre le prix et le stop-loss, afin que le conseiller repositionne le stop-loss.

  5. EnableBreakEven (par défaut : false)
    Active/désactive la fonction de mise en break-even.

  6. BreakEvenStartPoints (par défaut : 100)
    Profit (en points) auquel le break-even est activé.

  7. BreakEvenOffsetPoints (par défaut : 20)
    Décalage du stop-loss à partir du prix d'entrée lors de l'activation du break-even.

Groupe : Paramètres supplémentaires

  1. MaxSpreadPoints (par défaut : 300)
    Écart maximal autorisé en points. Si l'écart est supérieur à cette valeur, de nouvelles positions ne sont pas ouvertes.

  2. MagicNumber (par défaut : 33)
    Identifiant unique pour distinguer les positions du conseiller.

  3. TradeComment (par défaut : "GoldenEagleAI")
    Commentaire pour les transactions, visible dans l'historique et la fenêtre de trading.

Groupe : Validations supplémentaires pour le marché

  1. EnableShowHistoryDeals (par défaut : true)
    Afficher l'historique des transactions sur le graphique ?

  2. ColorBuyDeals (par défaut : clrLime)
    Couleur des flèches/étiquettes pour les transactions d'achat.

  3. ColorSellDeals (par défaut : clrRed)
    Couleur des flèches pour les transactions de vente.

  4. FontSizeForDeals (par défaut : 10)
    Taille de la police pour les annotations des transactions fermées.

3. Recommandations d'utilisation

  1. Sélection du timeframe et de l'instrument
    Le conseiller est idéal pour le trading des contrats à terme sur l'or et la paire XAU/USD. Toutefois, vous pouvez tester différents instruments et timeframes, optimisant les paramètres pour le marché spécifique.

  2. Optimisation des paramètres
    Utilisez le testeur de stratégies et la fonction d'optimisation dans MetaTrader 5. Ajustez MAPeriodD1, ATRPeriodM30 et FractalPeriodM5 en fonction des spécificités du marché. Ajustez également StopLossPoints et TakeProfitPoints en fonction de la volatilité de l'instrument.

  3. Gestion des risques
    Pour un petit solde ou un trading conservateur, utilisez RISK LOW ou un petit lot fixe. Pour un trading plus agressif, optez pour RISK HIGH, mais soyez prêt à assumer des risques accrus.

  4. Contrôle de l'écart
    Le paramètre MaxSpreadPoints permet d'éviter des entrées trop coûteuses lors de fortes variations de l'écart (par exemple, lors des annonces économiques).

  5. Test sur un compte démo
    Testez le conseiller sur un compte démo pour vous assurer que les paramètres correspondent à vos attentes et aux conditions du courtier.

4. Avantages

  • Analyse multi-timeframe aide à éliminer les signaux faux grâce à l'utilisation de plusieurs timeframes.
  • Trailing stop et break-even pratiques protègent vos bénéfices et conservent votre capital.
  • Système flexible de gestion des fonds (lot fixe ou pourcentage du solde avec trois niveaux de risque).
  • Affichage des transactions sur le graphique simplifie l'analyse et montre clairement les points d'entrée et de sortie.

5. Disclaimer

  • Le conseiller ne garantit pas de profit et ne supprime pas les risques de perte.

de fonds.

  • Les résultats passés ne sont pas un indicateur des rendements futurs.
  • Utilisez toujours des fonds que vous êtes prêt à perdre et suivez les principes de gestion des risques.

6. Conclusion

Golden Eagle Pro EA est la solution idéale pour les traders utilisant des stratégies automatiques avec une gestion des risques flexible et une analyse multi-timeframe. Ajustez les paramètres en fonction de votre style de trading et effectuez des tests sur des données historiques et sur un compte démo avant de passer à un trading réel.

Pour toute question ou recommandation sur l'optimisation des paramètres, vous pouvez contacter l'auteur par message privé sur MQL5.com. Nous vous souhaitons un trading réussi et sécurisé !


Produits recommandés
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experts
ChronoATR Guardian (Expert en scalping tendance) ChronoATR Guardian est un outil de trading automatisé sur les marchés financiers, conçu pour opérer sur des impulsions avec confirmation basée sur l'ATR (Average True Range) et la tendance. L'expert inclut des paramètres prédéfinis pour diverses paires de devises, ce qui le rend facile à utiliser même pour les débutants. ️ Paramètres principaux Paramètre Description cSeconds Intervalle de temps (en secondes) pour analyser les conditions du m
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experts
Yen Master is a powerful and profitable Expert Advisor that uses a combination of techniques to identify the optimum entry and exit points for trades. It has been backtested using high accuracy data and optimized for low risk trading. Here are some of the features and results of Yen Master: High performance:  Yen Master has a very high return on investment. The Expert Advisor can grow a small account of $200 to $248,000, or a larger account of $10,000 to $3,732,000 , in just 4 years. The EA c
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
Experts
Breakout King EA – P ure price action breakout logic, combined with strict risk management Breakout King EA is a fully automated trading system developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade breakout opportunities using price action logic.  This EA was originally developed for personal use and has been tested under live market conditions. Based on its performance and stability, it is now made available on the MQL5 Market for other traders who prefer structured breakout trading with
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Orivex
Parfait Mujinga Ndalika
Experts
ORIVEX – GOLD M1 Scalper EA Smart Gold Scalping – Precision Trading from 6 AM to 11 AM GMT! ORIVEX is a cutting-edge, fully automated scalping Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAUUSD (GOLD) on the M1 timeframe . It capitalizes on price action and reversal patterns to enter trades with high accuracy during the most volatile market hours. Optimized Trading Hours: Operates only from 6:00 AM to 11:00 AM GMT to take advantage of peak liquidity. Advanced Scalping Strategy: Uses s
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Detroit Smash FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDCAD on the H1 chart, integrating precision trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize exposure based on account size and risk preference and defined take-profit to manage gains and control losses effectively. Capable of handling up to 100 open positions, Detroit
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experts
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
Index 2in1
Extraordinary Productions
Experts
INDEX 2IN1 1. Description and strategy The Index2in1 combines two strategies in one ea to enhance the performance and reduce the drawdown. Both strategies only open buy positions. The first strategy (DLO) refers to a Daily Long Only strategy which means that buy trades are taken daily if it meets the criteria as per the setup in the settings. The strategy is based on the premise that indices tend to go up in the long run. Trades are closed in the evening at the time specified in the settings.
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Unlock the power of ADX trading strategies with our versatile and user-friendly expert advisor. Our All-in-One ADX Expert Advisor is your key to successful trading with multiple ADX strategies and different ADX indicator support. Whether you're a novice trader or an experienced pro, this EA is designed to elevate your trading experience. Key Features: 1. Multi-Strategy Trading: Our expert advisor supports multiple ADX trading strategies, providing you with flexibility to adapt to various mark
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
EA Builder MT5
Arthur Hatchiguian
4.54 (52)
Experts
EA Builder  allows you to create your own algorithm and adapt it to your own trading style . Classical trading, grid, martingale, combination of indicators with your personal settings , independent orders or DCA, visible or invisible TP/SL, trailing stop, loss covering system, break-even system, trading hours, automatic position size etc.. The EA Builder has everything you need to create your perfect EA .  There is an infinite number of possibilities, build your own algorithm. Be creative! Pro v
FREE
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Experts
MT5 Trading Bot: Transforming $1,000 into $100,000 in One Year This powerful MT5 trading bot is designed for exceptional growth and consistent performance. Over the course of one year, it demonstrated the ability to transform an initial investment of $1,000 into $100,000, proving its effectiveness in dynamic market conditions. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: Utilizes cutting-edge algorithms to identify high-probability trade setups. Optimized Risk Management: Smart stop-loss, take-p
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (328)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (17)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.96 (26)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 2 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (3)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant stra
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (5)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (26)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.67 (9)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Plus de l'auteur
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Conseiller Automatique pour un Scalping Précis Le Stochastic Gold Scalper est un conseiller automatique professionnel conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il combine l’analyse des modèles de chandeliers avec la filtration des signaux à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Cette approche permet d’identifier les points d’entrée les plus précis, de minimiser les risques et d’éviter les signaux erronés. Ce conseiller est idéal pour le trading sur des cadres temporels cou
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Conseiller Elliott Wave EA Description Elliott Wave EA  est une solution de trading professionnelle basée sur les motifs d'ondes M & W décrits par A. Merrill. Cet Expert Advisor puissant identifie et négocie les formations d'ondes avec une haute précision, offrant aux traders une solution automatisée fiable pour utiliser la théorie des ondes d'Elliott. Caractéristiques clés Reconnaissance intelligente des motifs - L'algorithme avancé identifie les motifs d'ondes M & W avec une précision exceptio
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Description du conseiller Goldix EA est conçu pour le trading automatique sur tous les instruments de change, en mettant l'accent sur le trading de l'or (XAUUSD). Il est basé sur une logique combinée d'indicateurs Keltner Channel et EMA (Moyenne Mobile Exponentielle), complétée par des paramètres flexibles de gestion des risques et un stop flottant intégré. Le conseiller peut fonctionner à tout moment, si nécessaire, vous pouvez limiter le trading à certaines heures à l'aide d'un filtre tempore
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Description Cet expert advisor (EA) trade automatiquement en se basant sur des patterns harmoniques — des figures populaires de l’analyse technique, initialement présentées par Harold McKinley Gartley et ensuite systématisées et étendues par Scott Carney, auteur de patterns tels que Bat, Crab, Shark, Deep Crab et Alternate Bat. Le robot reconnaît et travaille avec les figures suivantes : Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD,
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA est un conseiller expert entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour atteindre une efficacité maximale avec un risque minimal. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les modèles de chandeliers et filtrer les signaux à l'aide de moyennes mobiles (MA). Golden Scalper EA combine une analyse puissante avec des paramètres flexibles, ce qui en fait un outil indispensable pour les traders de tous niveaux. Avantages de Golden Scalper EA Analyse avancée des modèles d
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé multifonctionnel pour MetaTrader 5, conçu pour trader sur les paires de devises populaires (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), les métaux précieux (Gold/XAUUSD), le pétrole (WTI, Brent) et les cryptomonnaies (BTCUSD, etc.). Cet EA est basé sur le principe des « super-signaux » (Super Signals), qui détectent les hauts et les bas locaux (points potentiels de retournement ou de correction) sur l’unité de te
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Système de trading multi-indicateurs Description Quantum Forex EA est un Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour effectuer des transactions automatiques sur les marchés financiers. Il utilise une combinaison de quatre indicateurs techniques populaires pour générer des signaux de trading, avec une configuration flexible et un système de gestion des risques avancé. Fonctionnalités clés Système de trading basé sur plusieurs indicateurs Moyennes mobiles (M
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro est un conseiller expert multifonctionnel pour la plateforme MetaTrader 5, permettant de créer et configurer des stratégies de trading personnalisées à partir d'un large éventail d'indicateurs techniques et de modèles de chandeliers classiques. Conçu en tenant compte des exigences modernes du trading automatisé sur les marchés Forex et CFD, il offre une gestion flexible des risques et propose de nombreux filtres pour optimiser les résultats. Fonc
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universel pour le trading en grille. Grid Master Pro est un Expert Advisor (EA) flexible et performant pour MetaTrader 5, qui met en œuvre une stratégie fiable de trading en grille (Grid Trading) sur un large éventail d’instruments. Il offre d’excellents résultats pour le trading des principaux paires de devises (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), des métaux précieux (XAUUSD/or), des matières premières (pétrole : Brent, WTI) ainsi que des cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD,
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Conseiller Expert Avancé pour MT5 Pivot Levels Pro   est un Conseiller Expert (Expert Advisor) multifonction pour MetaTrader 5 qui calcule et trace automatiquement différents types de niveaux de Pivot (Classique, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) et exécute des transactions basées sur ces derniers. Cet EA intègre une puissante logique de gestion des positions (algorithme de grille, trailing stop, fonction de break-even) avec un panneau de statistiques intuitif affichant le
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro est un expert advisor innovant qui combine la stratégie éprouvée MACD avec un système efficace de Grid Trading. Cet expert advisor est conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers et montre ses meilleurs résultats sur la paire de devises GBPUSD, tout en fonctionnant avec succès sur tous les principaux instruments de trading, y compris EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY et d’autres paires majeures. L’unicité de cet EA réside dans
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   est un Expert Advisor (EA) puissant, conçu pour le trading en grille (Grid) professionnel basé sur l’indicateur des Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Il combine des paramètres de risque ajustables de manière flexible, une gestion intelligente des positions, des fonctions avancées de Trailing Stop, le basculement au seuil de rentabilité (BreakEven), ainsi que des limites de trading quotidiennes et des statistiques de performance. L’EA détecte automatiquement les
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro : Stratégie de trading innovante avec ordres multiples et calcul automatique des distances Description Range Breakout Trader Pro est une stratégie de trading moderne pour MetaTrader 5, spécialisée dans l’utilisation des cassures de plages de prix avec placement et gestion automatiques des ordres. Cet expert advisor avancé est conçu pour les traders souhaitant appliquer efficacement des stratégies de cassure de plage avec une automatisation maximale. L’outil place des o
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Description ATR Grid Trader Pro est un expert advisor (EA) multifonction pour la plateforme MetaTrader 5, combinant la technologie du trading en grille et l’analyse de volatilité basée sur l’indicateur Average True Range (ATR). Il ouvre des positions d’achat lorsque la volatilité est faible et des positions de vente lorsque la volatilité est élevée. En mode trading en grille, il place des ordres supplémentaires à intervalles définis. Cette approche permet d’exploiter efficac
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA Description Il s’agit d’un robot de trading automatisé utilisant une méthode unique de construction de graphiques Renko. Il transforme les mouvements de prix chaotiques en signaux clairs, minimisant le bruit du marché et identifiant avec précision la direction de la tendance. Avantages clés Trading clair sans bruit : Renko filtre les petites fluctuations de prix, ne conservant que les mouvements significatifs. Compatibilité avec tous les brokers : Convient à tous les types d
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis