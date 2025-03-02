HMA Crossover EA

O HMA Crossover EA é um robô de negociação de tendência para MetaTrader 5, projetado para identificar oportunidades utilizando o indicador Hull Moving Average (HMA). Combinando uma HMA rápida com uma mais lenta, o EA detecta possíveis mudanças de tendência enquanto mantém um forte controle de risco.

Principais recursos:

Detecção dinâmica de cruzamento HMA: Identifica cruzamentos entre a HMA rápida e a lenta para gerar sinais.

Stop Loss e Take Profit baseados em ATR: Ajustam-se automaticamente à volatilidade atual do mercado.

Tamanho de lote inteligente: Usa lote fixo, mas reduz automaticamente quando o saldo ou margem está baixo.

Direção de negociação flexível: Suporta compra, venda ou ambos.

Performance otimizada: Processa apenas dados das duas últimas velas fechadas.

Seguro e confiável: Limites internos evitam exposição excessiva e riscos elevados.

Perfeito para traders que procuram um método disciplinado e baseado em regras.

Baixe aqui o indicador gratuito Hull Moving Average ou HMA para MT5, para plotar e monitorar nos gráficos: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site