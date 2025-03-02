HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Versão: 1.1
Ativações: 5
HMA Crossover EA
O HMA Crossover EA é um robô de negociação de tendência para MetaTrader 5, projetado para identificar oportunidades utilizando o indicador Hull Moving Average (HMA). Combinando uma HMA rápida com uma mais lenta, o EA detecta possíveis mudanças de tendência enquanto mantém um forte controle de risco.
Principais recursos:
Detecção dinâmica de cruzamento HMA: Identifica cruzamentos entre a HMA rápida e a lenta para gerar sinais.
Stop Loss e Take Profit baseados em ATR: Ajustam-se automaticamente à volatilidade atual do mercado.
Tamanho de lote inteligente: Usa lote fixo, mas reduz automaticamente quando o saldo ou margem está baixo.
Direção de negociação flexível: Suporta compra, venda ou ambos.
Performance otimizada: Processa apenas dados das duas últimas velas fechadas.
Seguro e confiável: Limites internos evitam exposição excessiva e riscos elevados.
Perfeito para traders que procuram um método disciplinado e baseado em regras.
Baixe aqui o indicador gratuito Hull Moving Average ou HMA para MT5, para plotar e monitorar nos gráficos: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site