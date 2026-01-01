XGen AI Scalper MT5 | Sistema de negociação automatizado com inteligência artificial





O XGen AI Scalper é um sofisticado Expert Advisor com algoritmos baseados em redes neurais integrados diretamente na sua arquitetura central. O sistema utiliza padrões de aprendizagem automática para identificar entradas de mercado com alta probabilidade em todos os instrumentos de negociação.













Principais características



Compatibilidade universal

Compatível com todos os pares de moedas, metais preciosos, criptomoedas e índices

Intervalos de tempo recomendados para scalping: M5 e M15

Otimizado para mercados em tendência e em variação





Tecnologia de IA avançada



Algoritmo proprietário de varredura de ondas com integração de rede neural

Aprendizagem adaptativa em tempo real com base nas condições do mercado

Processos de tomada de decisão impulsionados por IA incorporados na estrutura do código

Reconhecimento automático de padrões e análise de tendências





Gestão profissional de negociação



Dimensionamento adaptativo de posições com base no saldo da conta

Trailing stops dinâmicos ajustados à volatilidade

Confirmação em vários intervalos de tempo para maior precisão

Filtragem integrada de spreads para uma execução ideal









Painel de controlo



Métricas da conta e estatísticas de desempenho em tempo real

Visualização de ondas mostrando a interpretação do mercado pela IA

Histórico completo de negociações e monitorização do estado do sistema









Gestão de risco



Colocação inteligente de stop loss e take profit

Dimensionamento de posições com base na volatilidade

Proteção máxima contra perdas













Especificações técnicas



Plataforma: MetaTrader 5

Ativos compatíveis: Todos os pares de moedas, metais, criptomoedas e índices

Intervalos de tempo recomendados: M5, M15 (scalping)

Arquitetura: estrutura de algoritmo integrada com IA













O XGen AI Scalper combina inteligência artificial de ponta com princípios comprovados de gestão de risco para oferecer um desempenho de negociação automatizado consistente em todas as condições de mercado.









As primeiras 20 cópias estão a ser vendidas para fins promocionais ao preço de US$ 199. O preço subsequente será de US$ 1.999.







