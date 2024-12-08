Golden Crucible
- Experts
- Wilna Barnard
- Versão: 2.24
- Ativações: 5
Promoção por tempo limitado para Golden Crucible - EA Avançado de Scalping de Ouro!
Golden Crucible - EA Avançado de Scalping de Ouro
Golden Crucible é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para ajudar os traders a navegar no mercado volátil e dinâmico do ouro. Com algoritmos de precisão e gerenciamento inteligente de riscos, este EA busca capturar movimentos de preços de curto prazo para apoiar suas estratégias de trading.
Principais Características:
- Configurações Otimizadas: As configurações recomendadas são fornecidas nas capturas de tela carregadas para obter um desempenho ideal.
- Personalização: Ajuste os parâmetros nas configurações do EA para alinhar com seus objetivos de trading exclusivos.
- Agendamento Inteligente:
- Segurança no fim de semana: Evita operar durante os fins de semana, reduzindo os riscos potenciais.
- Filtro de Tempo Diário: Fecha automaticamente as posições antes do final do dia de trading para minimizar a exposição durante a noite.
- Dias da Semana Personalizáveis: Habilite ou desabilite dias específicos da semana para personalizar seu horário de trading.
- Tecnologia Avançada de Scalping: Executa operações rápidas para capturar pequenos movimentos de preços de curto prazo com lógica de alta frequência.
- Compatível com Contas Padrão: Adequado para uso em contas padrão com corretoras como a IC Markets, embora seja preferível corretoras com spreads abaixo de 0,5 pips para maximizar o desempenho.
Recomendações de Backtesting e Notas de Desempenho:
- Recomendação de Backtesting: Use dados de 1 minuto Open/High/Low/Close (OHL) para obter resultados confiáveis. O modo "Every Tick" pode gerar imprecisões devido às diferenças no manuseio de spreads e na lógica de execução.
- Trading em Demo e Real: O Golden Crucible foi testado em contas demo e ao vivo. O desempenho real pode variar de acordo com as condições da corretora, como spread e velocidade de execução.
Por que escolher o Golden Crucible?
Golden Crucible foi desenvolvido para fornecer precisão e eficiência no mercado de ouro. Seus recursos avançados e configurações personalizáveis ajudam os traders a executar suas estratégias de forma eficaz. Seja você um entusiasta do scalping ou prefira uma abordagem automatizada, o Golden Crucible foi projetado para aprimorar sua experiência de trading.
Comece hoje mesmo! Explore o Golden Crucible e veja como ele pode apoiar sua jornada de trading.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação