Golden Crucible

Golden Crucible - EA Avançado de Scalping de Ouro

Golden Crucible é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para ajudar os traders a navegar no mercado volátil e dinâmico do ouro. Com algoritmos de precisão e gerenciamento inteligente de riscos, este EA busca capturar movimentos de preços de curto prazo para apoiar suas estratégias de trading.

Principais Características:

  • Configurações Otimizadas: As configurações recomendadas são fornecidas nas capturas de tela carregadas para obter um desempenho ideal.
  • Personalização: Ajuste os parâmetros nas configurações do EA para alinhar com seus objetivos de trading exclusivos.
  • Agendamento Inteligente:
    • Segurança no fim de semana: Evita operar durante os fins de semana, reduzindo os riscos potenciais.
    • Filtro de Tempo Diário: Fecha automaticamente as posições antes do final do dia de trading para minimizar a exposição durante a noite.
    • Dias da Semana Personalizáveis: Habilite ou desabilite dias específicos da semana para personalizar seu horário de trading.
  • Tecnologia Avançada de Scalping: Executa operações rápidas para capturar pequenos movimentos de preços de curto prazo com lógica de alta frequência.
  • Compatível com Contas Padrão: Adequado para uso em contas padrão com corretoras como a IC Markets, embora seja preferível corretoras com spreads abaixo de 0,5 pips para maximizar o desempenho.

Recomendações de Backtesting e Notas de Desempenho:

  • Recomendação de Backtesting: Use dados de 1 minuto Open/High/Low/Close (OHL) para obter resultados confiáveis. O modo "Every Tick" pode gerar imprecisões devido às diferenças no manuseio de spreads e na lógica de execução.
  • Trading em Demo e Real: O Golden Crucible foi testado em contas demo e ao vivo. O desempenho real pode variar de acordo com as condições da corretora, como spread e velocidade de execução.

Por que escolher o Golden Crucible?

Golden Crucible foi desenvolvido para fornecer precisão e eficiência no mercado de ouro. Seus recursos avançados e configurações personalizáveis ajudam os traders a executar suas estratégias de forma eficaz. Seja você um entusiasta do scalping ou prefira uma abordagem automatizada, o Golden Crucible foi projetado para aprimorar sua experiência de trading.

Comece hoje mesmo! Explore o Golden Crucible e veja como ele pode apoiar sua jornada de trading.

Filtro:
Misterbondzki
19
Misterbondzki 2025.01.10 01:36 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

rollitquick1
602
rollitquick1 2024.12.08 16:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Wilna Barnard
1804
Resposta do desenvolvedor Wilna Barnard 2024.12.08 17:57
I appreciate your review. let me know if there is any changes or improvements you would like to see added
Responder ao comentário