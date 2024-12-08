Promoção por tempo limitado para Golden Crucible - EA Avançado de Scalping de Ouro!





Golden Crucible - EA Avançado de Scalping de Ouro

Golden Crucible é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para ajudar os traders a navegar no mercado volátil e dinâmico do ouro. Com algoritmos de precisão e gerenciamento inteligente de riscos, este EA busca capturar movimentos de preços de curto prazo para apoiar suas estratégias de trading.

Principais Características:

Configurações Otimizadas: As configurações recomendadas são fornecidas nas capturas de tela carregadas para obter um desempenho ideal.

As configurações recomendadas são fornecidas nas capturas de tela carregadas para obter um desempenho ideal. Personalização: Ajuste os parâmetros nas configurações do EA para alinhar com seus objetivos de trading exclusivos.

Ajuste os parâmetros nas configurações do EA para alinhar com seus objetivos de trading exclusivos. Agendamento Inteligente: Segurança no fim de semana: Evita operar durante os fins de semana, reduzindo os riscos potenciais. Filtro de Tempo Diário: Fecha automaticamente as posições antes do final do dia de trading para minimizar a exposição durante a noite. Dias da Semana Personalizáveis: Habilite ou desabilite dias específicos da semana para personalizar seu horário de trading.

Tecnologia Avançada de Scalping: Executa operações rápidas para capturar pequenos movimentos de preços de curto prazo com lógica de alta frequência.

Executa operações rápidas para capturar pequenos movimentos de preços de curto prazo com lógica de alta frequência. Compatível com Contas Padrão: Adequado para uso em contas padrão com corretoras como a IC Markets, embora seja preferível corretoras com spreads abaixo de 0,5 pips para maximizar o desempenho.

Recomendações de Backtesting e Notas de Desempenho:

Recomendação de Backtesting: Use dados de 1 minuto Open/High/Low/Close (OHL) para obter resultados confiáveis. O modo "Every Tick" pode gerar imprecisões devido às diferenças no manuseio de spreads e na lógica de execução.

Use dados de para obter resultados confiáveis. O modo "Every Tick" pode gerar imprecisões devido às diferenças no manuseio de spreads e na lógica de execução. Trading em Demo e Real: O Golden Crucible foi testado em contas demo e ao vivo. O desempenho real pode variar de acordo com as condições da corretora, como spread e velocidade de execução.

Por que escolher o Golden Crucible?

Golden Crucible foi desenvolvido para fornecer precisão e eficiência no mercado de ouro. Seus recursos avançados e configurações personalizáveis ajudam os traders a executar suas estratégias de forma eficaz. Seja você um entusiasta do scalping ou prefira uma abordagem automatizada, o Golden Crucible foi projetado para aprimorar sua experiência de trading.

Comece hoje mesmo! Explore o Golden Crucible e veja como ele pode apoiar sua jornada de trading.