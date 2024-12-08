Golden Crucible

Ограниченная акция на Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA!

Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA

Golden Crucible — это экспертный советник (EA), предназначенный для помощи трейдерам в навигации по быстроменяющемуся и волатильному рынку золота. С использованием точно настроенных алгоритмов и интеллектуального управления рисками, этот советник нацелен на захват краткосрочных ценовых движений для поддержки ваших торговых стратегий.

Основные характеристики:

  • Оптимизированные настройки: Рекомендуемые настройки предоставлены в загруженных скриншотах для достижения оптимальной производительности.
  • Настройка под ваши цели: Подберите параметры в настройках советника для достижения ваших индивидуальных торговых целей.
  • Умное планирование:
    • Безопасность на выходных: Избегает торговли в выходные дни, минимизируя риски.
    • Ежедневный временной фильтр: Автоматически закрывает позиции до конца торгового дня, чтобы избежать ночных рисков.
    • Настройка рабочих дней: Возможность включать или отключать торговлю в определенные дни недели для более гибкого графика.
  • Технология продвинутого скальпинга: Выполняет быстрые сделки, захватывая мелкие краткосрочные движения цены с высокой частотой.
  • Подходит для стандартных счетов: Совместим с брокерами, такими как IC Markets, хотя предпочтение отдается брокерам с спредами менее 0,5 пипса для максимальной производительности.

Рекомендации по бэктестингу и производительности:

  • Рекомендации по бэктестингу: Используйте 1-минутные данные Open/High/Low/Close (OHL) для наиболее надежных результатов. Режим "Every Tick" может привести к неточностям из-за различий в обработке спредов и логике исполнения.
  • Демо и реальная торговля: Golden Crucible был протестирован на демо- и реальных счетах. Реальная производительность будет зависеть от условий брокера, таких как спред и скорость исполнения.

Почему стоит выбрать Golden Crucible?

Golden Crucible разработан для обеспечения точности и эффективности на рынке золота. Его передовые функции и настраиваемые параметры помогают трейдерам эффективно реализовывать свои стратегии. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником скальпинга или предпочитаете автоматический подход, Golden Crucible поможет улучшить вашу торговлю.

Начните прямо сейчас! Исследуйте Golden Crucible и узнайте, как он может поддержать ваше торговое путешествие.

Фильтр:
Misterbondzki
19
Misterbondzki 2025.01.10 01:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

rollitquick1
602
rollitquick1 2024.12.08 16:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Wilna Barnard
1797
Ответ разработчика Wilna Barnard 2024.12.08 17:57
I appreciate your review. let me know if there is any changes or improvements you would like to see added
Ответ на отзыв