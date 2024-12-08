Golden Crucible
- Wilna Barnard
- Sürüm: 2.24
Golden Crucible - İleri Düzey Altın Scalping EA'sı
Golden Crucible - İleri Düzey Altın Scalping EA
Golden Crucible, hızlı ve volatil altın piyasasında işlem yapan yatırımcılara yardımcı olmak için tasarlanmış bir Expert Advisor (EA)'dır. Hassas algoritmalar ve akıllı risk yönetimi ile bu EA, kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamayı hedefleyerek işlem stratejilerinizi destekler.
Ana Özellikler:
- Optimize Ayarlar: En iyi performans için yüklenen ekran görüntülerinde önerilen ayarlar sağlanmaktadır.
- Özelleştirme: EA ayarları içindeki parametreleri, benzersiz ticaret hedeflerinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Akıllı Zamanlama:
- Hafta Sonu Güvenliği: Hafta sonları işlem yapmayı engelleyerek potansiyel riskleri azaltır.
- Günlük Zaman Filtresi: İşlem gününün bitmeden pozisyonları otomatik olarak kapatarak gece riskini azaltır.
- Özelleştirilebilir Haftanın Günleri: Belirli haftanın günlerini etkinleştirip devre dışı bırakarak işlem takviminizi kişiselleştirebilirsiniz.
- İleri Düzey Scalping Teknolojisi: Kısa vadeli fiyat hareketlerini hızlı bir şekilde yakalamak için yüksek frekanslı mantıkla işlemler gerçekleştirir.
- Standart Hesap Dostu: IC Markets gibi standart hesaplarla uyumlu olup, performansı en üst düzeye çıkarmak için 0,5 pip'in altındaki spread'lere sahip broker'lar tercih edilir.
Backtest ve Performans Notları:
- Backtest Önerisi: Güvenilir sonuçlar elde etmek için 1 dakikalık Open/High/Low/Close (OHL) verilerini kullanın. "Every Tick" modu, spread yönetimi ve yürütme mantığındaki farklılıklardan dolayı yanlış sonuçlar verebilir.
- Demo ve Canlı Ticaret: Golden Crucible, demo ve canlı hesaplarda test edilmiştir. Gerçek performans, broker'ın koşullarına (spread ve yürütme hızı gibi) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Neden Golden Crucible'ı Seçmelisiniz?
Golden Crucible, altın piyasasında hassasiyet ve verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır. Gelişmiş özellikleri ve özelleştirilebilir ayarları, yatırımcıların stratejilerini etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur. Scalping'i sevenler veya otomatik yaklaşımları tercih edenler için ideal olan Golden Crucible, ticaret deneyiminizi geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
Bugün Başlayın! Golden Crucible'ı keşfedin ve ticaret yolculuğunuzda nasıl destek olabileceğini görün.
