Tatsumaki Master Scalper EA

Liberte o poder do trading preciso com o Tatsumaki Master Scalper. Este EA avançado para scalping combina estratégias sofisticadas com filtros inteligentes para oferecer a você uma vantagem definitiva no mercado. Projetado para traders que buscam velocidade, precisão e adaptabilidade, Tatsumaki Master Scalper é o seu caminho para dominar a arte do scalping.

Operar com confiança nestes pares:

USDJPY

EURUSD

GOLD

BTCUSD

USTEC

US30

Por que escolher o Tatsumaki Master Scalper?

Sessões de trading otimizadas

Personalize os horários de trading para aproveitar as condições mais favoráveis do mercado e garantir operações nos momentos ideais.

Filtro inteligente de spreads

Navegue por mercados voláteis com confiança. Este EA registra os dados de spread a cada 15 segundos e os armazena na sua pasta de dados (MQL5/Files) para análises precisas e ajustes estratégicos.

Filtro RSI para entradas mais inteligentes

Evite reversões de mercado, descartando operações quando o RSI ultrapassar 80 ou cair abaixo de 20, otimizando o momento de entrada.

Filtro de média móvel

Alinhe suas operações com as tendências do mercado por meio de um filtro de média móvel integrado para maior precisão.

Filtro de notícias

Proteja suas operações durante eventos de notícias de alto impacto com um filtro inteligente que evita condições de risco.

Backtests com confiança

Garanta os resultados mais precisos com dados de qualidade 100%. Para backtests mais longos, recomendo usar um símbolo personalizado. Pessoalmente, utilizo o Tickstory com dados da Ducascopy, que oferecem precisão e confiabilidade inigualáveis ao testar e otimizar o EA.

Recursos totalmente personalizáveis

Adicione comentários personalizados às operações.

Renomeie os arquivos de spread de acordo com suas necessidades de análise e relatórios.

Tatsumaki Master Scalper EA é sua solução completa para operações rápidas, eficientes e inteligentes.

📺 Assista em ação no meu canal no YouTube, onde demonstro todo o potencial deste EA.