Golden Crucible - 高级黄金 scalping EA

Golden Crucible 是一款专家顾问（EA），旨在帮助交易者应对快速变化和波动性大的黄金市场。通过精确设计的算法和智能风险管理，该EA旨在捕捉短期价格波动，支持您的交易策略。

主要特点：

优化设置： 提供的推荐设置可以确保最佳性能，具体可参照上传的截图。

提供的推荐设置可以确保最佳性能，具体可参照上传的截图。 个性化设置： 可以根据您的交易目标调整EA设置的参数。

可以根据您的交易目标调整EA设置的参数。 智能调度： 周末安全： 避免在周末进行交易，从而减少潜在风险。 每日时间过滤器： 自动在交易日结束前平仓，避免隔夜风险。 可定制的工作日： 可以启用或禁用特定的工作日，定制交易计划。

高级scalping技术： 执行快速交易，捕捉短期小幅价格波动，具备高频交易逻辑。

执行快速交易，捕捉短期小幅价格波动，具备高频交易逻辑。 标准账户友好： 适用于IC Markets等标准账户，但建议选择点差小于0.5点的经纪商以最大化性能。

回测和表现建议：

回测建议： 使用 1分钟开盘/最高/最低/收盘（OHL）数据 进行回测，以确保可靠的结果。"每个Tick"模式可能会因点差处理和执行逻辑的差异导致不准确。

使用 进行回测，以确保可靠的结果。"每个Tick"模式可能会因点差处理和执行逻辑的差异导致不准确。 模拟和实盘交易： Golden Crucible 已在模拟账户和真实账户中进行过测试。实际表现会因经纪商条件（如点差和执行速度）而有所不同。

为什么选择Golden Crucible？

Golden Crucible 致力于在黄金市场提供精确和高效的交易体验。其先进的功能和可定制设置帮助交易者有效执行交易策略。无论您是scalping爱好者还是倾向于自动化交易，Golden Crucible 都能提升您的交易体验。

立即开始！ 探索 Golden Crucible，了解它如何支持您的交易之旅。