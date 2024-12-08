Golden Crucible

Begrenzte Aktion für Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA!

Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA

Golden Crucible ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, den schnellen und volatilen Goldmarkt zu navigieren. Mit präzise entwickelten Algorithmen und intelligentem Risikomanagement zielt dieser EA darauf ab, kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen und Ihre Handelsstrategien zu unterstützen.

Hauptmerkmale:

  • Optimierte Einstellungen: Die empfohlenen Einstellungen sind in den hochgeladenen Screenshots angegeben, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Anpassung: Passen Sie die Parameter in den EA-Einstellungen an, um sie an Ihre einzigartigen Handelsziele anzupassen.
  • Intelligente Planung:
    • Wochenendschutz: Vermeidet den Handel an Wochenenden, um potenzielle Risiken zu minimieren.
    • Täglicher Zeitfilter: Schließt Positionen automatisch, bevor der Handelstag endet, um nächtliche Risiken zu minimieren.
    • Anpassbare Wochentage: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Wochentage, um den Handelszeitplan nach Ihren Vorlieben anzupassen.
  • Fortschrittliche Scalping-Technologie: Führt schnelle Trades aus, um kleine, kurzfristige Preisbewegungen mit Hochfrequenzlogik zu erfassen.
  • Kompatibel mit Standardkonten: Geeignet für den Einsatz auf Standardkonten bei Brokern wie IC Markets, wobei Broker mit Spreads unter 0,5 Pips bevorzugt werden, um die Leistung zu maximieren.

Backtesting- und Performance-Hinweise:

  • Backtesting-Empfehlung: Verwenden Sie 1-Minuten Open/High/Low/Close (OHL)-Daten, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Der "Every Tick"-Modus kann Ungenauigkeiten aufgrund von Unterschieden in der Spread-Handhabung und Ausführungslogik verursachen.
  • Demo- und Live-Handel: Golden Crucible wurde sowohl auf Demo- als auch auf Live-Konten getestet. Die tatsächliche Leistung variiert je nach den Bedingungen des Brokers, wie Spread und Ausführungsgeschwindigkeit.

Warum Golden Crucible wählen?

Golden Crucible wurde entwickelt, um Präzision und Effizienz auf dem Goldmarkt zu bieten. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und anpassbaren Einstellungen hilft es Händlern, ihre Strategien effektiv umzusetzen. Ob Sie ein Scalping-Enthusiast oder ein Fan automatisierter Ansätze sind, Golden Crucible wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern.

Starten Sie noch heute! Entdecken Sie Golden Crucible und sehen Sie, wie es Ihre Handelsreise unterstützen kann.

Auswahl:
