Three Majors Scalper

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Visão geral

Three Majors Scalper é um EA (assessor especialista) baseado em regras para M5, focado em EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Ele combina agenda por sessão/dia, filtro de spread, gestão de trailing stop e dimensionamento de posição baseado na equidade (equity), com um painel compacto para telemetria em tempo real. Projetado para ser compatível com as regras do bróker (respeita passo de volume, lote mínimo/máximo, níveis de freeze/stop) e adequado a prop firms (limites de risco, limitador de frequência).

Importante: desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre teste primeiro em conta demo e ajuste às condições do seu bróker.

O que há de novo na v1.16

  • Dimensionamento de risco baseado na equidade (lotes fixos continuam disponíveis).

  • Teto máximo de lote definido pelo usuário para limitar o dimensionamento dinâmico.

  • Filtro de spread atrelado a InpMaxSpreadPips (sem novas entradas quando ultrapassado).

  • Limitador de operações por hora para controlar a frequência.

  • Atualização do painel: status do spread, crescimento, win rate, % de risco por operação (Risk %/trade) e último tamanho de lote utilizado.

  • Clamping (ajuste automático) de entradas fora de faixa e mensagens mais claras no terminal.

Dica: desative o painel durante o backtest para testes mais rápidos ( InpUsePanel=false ).

Instrumentos e Timeframe

  • Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • Timeframe: M5

  • Contas: recomendadas cotações de 5 dígitos (ou 3 dígitos para JPY); spread baixo e execução rápida ajudam.

Lógica principal (alto nível)

  • Entradas por breakout usando a estrutura de máximas/mínimas recentes, com janela de análise configurável ( BarsN ) e distância de ordem ( InpOrderDistPoints ).

  • Ordens pendentes são validadas quanto a níveis de freeze/stop e margem antes de serem colocadas.

  • Stop Loss / Take Profit em pontos; trailing stop opcional com gatilho.

  • Janela de negociação por hora/minuto e filtro por dia da semana; fora da janela, posições/ordens são fechadas/removidas.

  • Filtro de spread: ignora novas entradas quando o spread (em pips) > InpMaxSpreadPips .

  • Risco: % por operação baseado na equidade (ou lotes fixos), com clamps do bróker e teto de lote do usuário.

  • Controle de frequência: máximo de operações por hora (opcional).

  • Proteção de saldo/equidade: possibilidade de interromper a negociação quando a proteção aciona.

Recursos principais

Gestão de risco

  • % de risco baseado na equidade, teto de lote definido pelo usuário e clamps cientes do bróker

  • Limitador por hora e proteção de saldo/equidade

Higiene de execução

  • Verifica margem, níveis de freeze/stop, spread e disponibilidade do histórico; normaliza preço/volume

Trailing & gerenciamento

  • Trailing stop por gatilho; contagem de posições/ordens por símbolo e magic

Painel ao vivo (opcional)

  • Hora do servidor, spread (com cores em relação ao seu máximo), saldo/equidade/margem

  • P/L aberta, crescimento %, win rate %, % de risco por operação, último tamanho de lote utilizado

  • Status da sessão (dentro/fora)

Início rápido

  1. Anexe o EA aos gráficos M5 de EURUSD, USDJPY, GBPUSD (recomenda-se um gráfico por par).

  2. Defina o modo de risco (comece conservador, ex.: 1–2%).

  3. Ajuste InpMaxSpreadPips ao seu ambiente (ex.: 1,0–1,5 para EURUSD com spread apertado).

  4. Configure a janela e os dias de negociação; ative o limitador de operações se necessário.

  5. (Opcional) Ative o painel no demo/real; no Testador de Estratégia, desative para ganhar velocidade.

Notas e recomendações

  • Este EA respeita as restrições do bróker (lote mín/máx, passo de volume, níveis de freeze/stop). Se um input estiver fora dos limites, ele é ajustado (clamped) e isso é registrado no log do Experts.

  • Spread, velocidade de execução e níveis de stop variam conforme o bróker — ajuste InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips e os horários de sessão ao seu ambiente.

  • Backtest: utilize dados precisos por tick sempre que possível; os resultados dependem da qualidade dos dados e do modelo do bróker.

Avisos

  • Não há garantias de rentabilidade. As condições de mercado mudam e podem afetar os resultados.

  • Use primeiro em conta demo; nunca arrisque dinheiro que você não pode perder.


